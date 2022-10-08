Meclis’ten kutup açılımı

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MÜLK EDİNME VE OTURMA HAKKI

* Spitsbergen (Svalbard) ile ilgili 9 Şubat 1920’de Paris’te Türkiye’nin katılımıyla ilgili anlaşmayla, Türk vatandaşları, Kuzey Kutup Noktası’na sadece 1000 kilometre mesafede yer alan ve Norveç egemenliğindeki Spitsbergen Takımadaları ile karasularında mülk edinme ve oturma hakkını elde edecek, balıkçılık yapabilecek.

* Türk şirketlerine de bölgede denizcilik, endüstri, madencilik ve ticaret alanlarında faaliyette bulunabilme hakkı getiren anlaşma Türk biliminsanlarının, kurulacak Türk Bilim İstasyonu’nda bilimsel araştırma yapma ve Türk öğrencilerinin Svalbard Üniversitesi’nde eğitim almalarına da olanak sağlıyor.

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ZENGİN PETROL VE GAZ REZERVLERİ

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Genel Müdürü Burcu Özsoy, anlaşmanın komisyon görüşmelerinde, bölgenin hidrokarbon, petrol ve gaz rezervlerine dikkat çekerek şöyle dedi: “Türkiye’nin de tabii ki bu bölgede kabiliyetinin arttırılması, ticaret rotalarında kendi tecrübelerimizin oluşması, denizcilik faaliyetleri, ortak alt yapı projelerinin geliştirilmesi ihtimali de artacaktır. Yine Türk vatandaşlarının Svalbard Takımadaları karasuları, fiyortları ve limanlarına giriş, adalarda oturma hakkı, bölgelerde balıkçılık faaliyetlerinde bulunma ve avlanma hakkı, bölgede denizcilik faaliyetlerinde bulunma, yine bölgede endüstriyel faaliyetler, madencilik ve ticaret faaliyetleri hakları olacaktır.”