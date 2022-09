Torunların unvanlarını iptal etti, anneleri isyanda: Çocuklarımın kimliklerini ellerinden aldınız!

'KARAR VEREN HER ZAMAN SİZ OLMAZSINIZ': Her ne kadar tüm dünyada İngiliz kraliyet ailesi kadar ilgi çekmese de Danimarka sarayının iki gelini Marie ile Mary arasında büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. 50 yaşındaki Avustralyalı gelin Mary, veliaht prens ile evli olduğu için eltisinden bir adım önde. İki eltinin, yani Mary ile Marie'nin, uzun bir süre mecbur kalmadıkça bir araya gelmediğini artık herkes biliyor. Bu gerilimin sonucu olarak Prens Joachim ile Prenses Marie, bu yılın başında geçici bir süre yaşamak için Fransa'ya gideceklerini açıkladı. Ama Marie, Danimarka'dan ayrılırken "karar veren her zaman biz değilsinizdir" diyerek Fransa'ya gitmek zorunda kaldıklarını da ima etti.