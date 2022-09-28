Çocuklarına unvan bekleyen Harry ile Meghan'a şok: 'Rütbeleri' indirildi

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GERİLİM, BAŞKA NOKTALARA MI TAŞINIYOR?

Fakat aileyle ilgili öyle bir gelişme yaşandı ki herkesi değilse de bazı kişileri büyük bir hayal kırıklığına uğratabilir. Tahttaki hükümdarın torunu oldukları için çocukları Archie ve Lilibet için "prens" ve "prenses" unvanı bekleyen Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın "rütbeleri indirildi." Gelin buna bir bakalım. Bu gelişme, aile ile Harry ve Meghan arasındaki gerilimin başka bir boyuta taşındığı iddialarına neden oldu.

ANDREW'NUN BİR SIRA ÜSTÜNDE YER ALDILAR

Harry ile Meghan, kraliyet ailesinin üyelerini tanıtan resmi web sitesinde arka sıralara indirildi. Sitede, Prens Harry ile Meghan Markle'ın, evliliklerinden sonra Kraliçe tarafından hediye olarak verilen Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını korudukları görülüyor. Fakat çift, sitede adı cinsel taciz skandalına karışan Prens Andrew'nun sadece bir sıra yukarısında yer aldı.

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GEÇMİŞTE WILLIAM İLE KATE'İN HEMEN ARDINDA YER ALIYORLARDI: 2020 yılında aileden ayrılık kararını açıklamadan önce aynı internet sitesinde Harry ile Meghan, Prens William ile Kate Middleton'ın hemen ardında yer alıyordu. İşte bu yüzden bu yeni durum, kraliyet uzmanları tarafından "rütbeleri indirildi" şeklinde yorumlandı.

'TEN RENGİ' SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Harry ile Meghan'ın çocukları Archie ile Lilibet, dünyaya geldikleri zaman sanıldığı gibi "prens" ya da "prenses" unvanı alamıyordu.Meghan Markle bu durumu, kendi yarı Afro Amerikalı kökenlerine bağlamıştı. Oprah Winfrey'e eşiyle birlikte verdiği röportajda "Bebeğimin ten rengini merak eden ve bu konuda yorum yapan kıdemli bir aile üyesi vardı. Bu yüzden oğluma "prens" unvanı verilmedi" şeklinde konuştu.Onun bu sözleri de İngiliz kraliyet ailesini, her zamankinden çok daha fazla "ırkçılık" iddialarının odağına yerleştirdi. Her ne kadar Markle, bunun ayrımcılık, ırkçılık olduğunu ima etse de aslında Archie'nin "prens" kardeşi Lilibet'in de "prenses" unvanı almamasının nedeni başka.

KRAL BEŞİNCİ GEORGE'UN KOYDUĞU KURAL

Bu durum, Kral Beşinci George'un 1917 yılında yayınladığı bir kraliyet beratından kaynaklanıyor. Beşinci George'un kararına göre, aile üyelerinin unvan alması için belli kurallar getirildi. Buna hangi üyelerin HRH (His Royal Highness- Her Royal Highness -yani "Ekselansları", "Majesteleri") unvanlarını taşıyacağı da dahil.

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TORUN ÇOCUKLARININ DURUMU BU BERATLA BELİRLENDİ

Beşinci George'un bu beratına göreo dönemde "veliaht" olan Galler Prensi'nin en büyük oğlunun büyük çocuğu dışında, hükümdarın torun çocukları,"prens" ya da "prenses" unvanı alamıyor. İşte Prens William'ın en büyük oğlu George bu yüzden doğuştan "prens".

KRALİÇE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Aslında Beşinci George'un koyduğu bu kurala göre kardeşlerinin de "prens" ya da "prenses" unvanı taşımaması gerekiyordu. Fakat Kraliçe, 2012'de yayınladığı kraliyet beratı ile William'ın bütün çocuklarına bu unvanları taşıma hakkı verdi. Bu çocuklar aynı zamanda "HRH" şeklinde hitap edilme hakkına da yine Elizabeth'in bu beratıyla sahip oldu.

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KARARI CHARLES VERECEK

Beşinci George'un 1917 tarihli beratına göre Harry ile Meghan'ın oğlu Archie'nin de aslında "prens" olma hakkı var. Aynı şekilde kızları Lilibet de "prenses" olabilir. Fakat bunun için belli kuralların yerine gelmesi gerekiyor. Bu unvan için Charles'ın kral olarak tahta geçmesi gerekiyordu.Şimdi, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta geçen Kral 3. Charles'ın, bu iki torunu için unvan taşımaları kararını verip vermeyeceği merak ediliyor. Beşinci George beratına göre dedeleri tahta çıkınca bu iki çocuğun da unvan alması gerek. Fakat, Harry ile Meghan çalışan kraliyet ailesi üyeliğinden ayrıldıkları için bu konuda son kararı Charles verecek gibi görünüyor.

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HÜKÜMDAR TORUNU OLARAK ONLAR DOĞUŞTAN PRENSES

Bu arada Prens Andrew'un Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Beatrice ile Eugenie doğuştan prenses unvanı taşıyor. Bunun nedeni ise hükümdarın torunu olmaları. Her iki prensesin çocukları da İngiliz kraliyet ailesinden kaynaklanan herhangi bir unvan taşımıyor.

BEBEĞİN UNVANI BABADAN

Fakat Beatrice ile eşi Edoardo Mapelli Mozzi'nin kızı Sienna Elizabeth, babasından kaynaklanan bir unvan sahibi. Bebeğin, babası nedeniyle sadece sembolik de olsa "kontes" unvanı var. Çünkü babası, yani Prenses Beatrice'in kocası Edoardo Mapelli Mozzi bir İtalyan kontu ve ailesinin de son temsilcisi. Mapelli Mozzi, "kont" unvanını babasından aldı.

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EN KÜÇÜK TORUNLARIN UNVANI YOK

Kraliçe'nin en küçük oğlu Prens Edward ile Sophie Rhys Jones'un çocukları Louise ile James ise prens ya da prenses unvanı taşımıyor. Louise "Lady" olarak James de Severn Vikontu olarak biliniyor.Her iki çocuk da monarkın yani Kraliçe'nin torunu olarak hakları olan Büyük Britanya prensi veya prensesi unvanını ve buna bağlı olan hitap şekli "Yüce Majesteleri" 'ni kullanabilirler. Fakat daha evlilik yapılırken prens Edward'ın çocuklarının "Yüce Majeste" unvanını taşımayacakları kararlaştırıldı. Onlar daha çok Wessex kontu unvanından gelen nezaket unvanını taşıyorlar. Bu sebeple kızlarına leydi Louise Windsor diye hitap ediliyor, oğulları ise vikont Severn unvanını taşıyor.

Bu arada bir hatırlatma daha.. Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne, aile içinde hükümdarın çocuğu olarak yüksek unvanlara sahip. Fakat iki çocuğu Zara Tindall ve Peter Phillips'in herhangi bir unvanı yok.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS