Prenses Ã¶nce korumasÄ±yla evlendi, sonra fil terbiyecisine kaÃ§tÄ± Skandal kraliyet aÅŸklarÄ±

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NEREDEN BAKILSA BÄ°R TÃœR SKANDAL

Danimarka sarayÄ±ndan bu konuda bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re, Joachim'in deli gibi aÅŸÄ±k olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Mary'nin, tahtÄ± annesi KraliÃ§e Margrethe'den devralacak olan eÅŸi Prens Frederik ve dÃ¶rt Ã§ocuÄŸuyla mutlu bir hayatÄ± var.EÄŸer gerÃ§ekten aÄŸabeyinin eÅŸine aÅŸÄ±ksa da Prens Joachim'in bu duygularÄ± asla karÅŸÄ±lÄ±k bulamayacak. Ama yine de neresinden bakÄ±lÄ±rsa bakÄ±lsÄ±n, Joachim'in, aÄŸabeyinin karÄ±sÄ± Mary'ye aÅŸÄ±k olduÄŸu sÃ¶ylentisi bile baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir skandal.

KRALÄ°YET AÄ°LELERÄ°NÄ°N YAKIN TARÄ°HÄ°NDEN SKANDAL YARATAN AÅžKLAR

Biz de burada yola Ã§Ä±karak Avrupa'nÄ±n kraliyet ailelerinde yaÅŸanan aÅŸk skandallarÄ±na bir gÃ¶z atalÄ±m istedik. Bunlardan bazÄ±larÄ± zaten geniÅŸ kitleler tarafÄ±ndan bilinen "boÅŸanmÄ±ÅŸ kadÄ±n ya da erkeklerle evlenme yasaÄŸÄ±na" meydan okuyan aÅŸklar. Ama bazÄ±larÄ± yaÅŸandÄ±klarÄ± dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran, uzun yÄ±llar konuÅŸulan, kelimenin tam anlamÄ±yla dudak uÃ§uklatan beraberlikler. Gelin kraliyet ailesi Ã¼yelerinin dÃ¶nemine damga vuran aÅŸk skandallarÄ±nÄ± bir hatÄ±rlayalÄ±m. Tabii bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not. BugÃ¼n bazÄ± katÄ± kurallar gevÅŸetilmiÅŸ olsa da yaÅŸanan olaylarÄ± dÃ¶neminin koÅŸullarÄ±na gÃ¶re deÄŸerlendirmek gerekir. Yani gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde normal ya da sÄ±radan gÃ¶rÃ¼nen bazÄ± olaylar, yaÅŸandÄ±klarÄ± yÄ±llarda gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k skandallara neden olmasÄ± bu yÃ¼zden.

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BÄ°R DÃ–NEM AÄ°LENÄ°N EN Ã‡ILGIN ÃœYESÄ°YDÄ°

Ã–nce dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok skandal yaratan hanedan ailesine yani Monako'ya, Grimaldiler'e uzanalÄ±m. Tarihleri boyunca baÅŸlarÄ±ndan trajedi eksik olmayan bu ailenin ÅŸu anda tahtta oturan Ã¼yesi Prens 2. Albert'in evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±, kardeÅŸi Prenses Caroline'in istenmeyen ilk evliliÄŸini, trajediyle sonuÃ§lanan ikincisini ve ileri yaÅŸÄ±nda huzuru bulmuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliÄŸini bir kenara koyalÄ±m. Sonra da objektifimizi ailenin ortanca Ã§ocuÄŸuna, Prenses Stephani'ye Ã§evirelim. Bu arada bugÃ¼n artÄ±k eskisi kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmasa da Stephanie'nin bir zamanlar ailesinin en Ã§Ä±lgÄ±n Ã¼yesi olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

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SONUNDA Ä°STEDÄ°ÄžÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° YAPTI

Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±yken Monako Prensi Rainier ile evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly'nin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Stephanie, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda dur durak bilmeden yaÅŸadÄ±. AÅŸklarÄ±nÄ±n her biri de ayrÄ± ayrÄ± skandal yarattÄ±. BunlarÄ±n ilkine 1988 yÄ±lÄ±nda imza attÄ± Stephanie. Nedeni ise aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kiÅŸininkorumasÄ± Daniel Ducruet olmasÄ±ydÄ±.Â Bu durum Ã¶ncelikle Prenses'in babasÄ± Rainier'yi Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ±. KÄ±zÄ±nÄ±n, korumasÄ±yla evlenmesine asla izin vermedi baÅŸlangÄ±Ã§ta. Ama Stephanie sevgilisinden iki Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmekte sakÄ±nca gÃ¶rmedi. Ã–nce oÄŸlu Louise dÃ¼nyaya geldi ardÄ±ndan da kÄ±zÄ± Pauline. Sonunda Prens Rainier de kÄ±zÄ±nÄ±n inadÄ±na teslim oldu ve Ã§iftin 1995 yÄ±lÄ±nda evlenmesine izin Ã§Ä±ktÄ±. Ama bu evlilik sadece bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Eski korumasÄ±, yeni kocasÄ± Daniel Ducruet, Stephanie'yi aldattÄ±.

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SONRA BAÅžKA BÄ°R KORUMAYA AÅžIK OLDU

BoÅŸanmalarÄ±nÄ±n Ã¼zerinden Ã§ok da uzun bir zaman geÃ§meden, Prenses Stephanie bu kez bir baÅŸka saray korumasÄ±na, Raymond Gottlieb'e aÅŸÄ±k oldu. Ondan da 1998 yÄ±lÄ±nda Camille adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir kÄ±z dÃ¼nyaya getirdi. Stephanie, baÅŸlarda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ±nÄ±n kim olduÄŸunu aÃ§Ä±klamayÄ± reddetti. Fakat sonra Ã§ocuÄŸun babasÄ±nÄ±n Raymond Gottlieb olduÄŸu kanÄ±tlandÄ±. Bu arada Camille, dedesi Rainier tarafÄ±ndan Monaco iÃ§in taht sÄ±ralamasÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.Â





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Stephanie'nin yarattÄ±ÄŸÄ± aÅŸk skandallarÄ±nÄ±n bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu sanÄ±yorsanÄ±z bu bÃ¼yÃ¼k bir yanÄ±lgÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Monako'nun kÃ¼Ã§Ã¼k prensesi, Gottlieb'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra bu kez de bir sirk sahibi ve fil terbiyecisi olan Franco Knie ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Hatta bir sÃ¼re sarayÄ± bÄ±rakÄ±p, yanÄ±na Ã§ocuklarÄ±nÄ± da alÄ±p Knie ile birlikte ÅŸehir ÅŸehir ya da Ã¼lke Ã¼lke dolaÅŸarak yaÅŸadÄ±.

EN SONUNDA AKROBATLA EVLENDÄ°

Bir sonraki evliliÄŸini de yine bu dÃ¼nyadan seÃ§tiÄŸi biriyle yaptÄ±. Fakat o Knie deÄŸil, onun sirkinde Ã§alÄ±ÅŸan Portekizli bir akrobat olan Adans Lopes Peres'ti. Ã‡iftin evlendiÄŸi Ã¶nce Monako SarayÄ± tarafÄ±ndan doÄŸrulanmasa da sonunda gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 2003'te baÅŸlayan bu evlilik 2004 yÄ±lÄ±nda sona erdi.

ARTIK Ã‡OK SAKÄ°N BÄ°R HAYAT SÃœRÃœYOR

Bir zamanlar Ã§Ä±lgÄ±n hayatÄ±yla basÄ±nÄ± peÅŸinden koÅŸturan Stephanie, ÅŸu an 57 yaÅŸÄ±nda. OÄŸlunu evlendiren prenses, eskisinden Ã§ok uzak, fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayan bir hayat yaÅŸÄ±yor.

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Ä°MKANSIZ AÅžK

Monako SarayÄ±'ndaki skandal aÅŸklarÄ±n kahramanÄ± Prenses Stephanie'yi bÃ¶yle hatÄ±rladÄ±ktan sonra geÃ§elim Ä°ngiltere'ye... Ailenin artÄ±k hayatta olmasa bile hala en Ã§ok konuÅŸulan Ã¼yesi olma Ã¶zelliÄŸini elinde tutan Prenses Diana'Ä± hatÄ±rlayalÄ±m. Diana, 1981 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k umutlarla Charles ise evlendi ama aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ bulamadÄ±.

GÄ°ZEMLÄ° BÄ°R MOTOSÄ°KLET KAZASINDA Ã–LDÃœ

Takvimler, 1985 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶sterirken de korumasÄ± Barry Mannakee'ye aÅŸÄ±k oldu. Tabii ki ikilinin bir araya gelmesi asla mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. Mannakee, evli ve iki Ã§ocukluydu. Diana'nÄ±n durumu ise zaten bÃ¶yle bir aÅŸkÄ±yaÅŸamasÄ±na elvermiyordu. Ä°ddialara gÃ¶re Diana, Barry'yi "hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±" olarak tanÄ±mlÄ±yordu. SonuÃ§? Barry Mannakee , 1987 yÄ±lÄ±nda bir motosiklet kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã–lÃ¼mÃ¼, yÄ±llarca spekÃ¼lasyon konusu olmaya devam etti.

GÃ–RÃœR GÃ–RMEZ KIVILCIMLAR Ã‡AKTI

ArtÄ±k Ã§oktan unutulmuÅŸ bir baÅŸka aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlayalÄ±m. 1986 yÄ±lÄ±nda BinbaÅŸÄ± Tim Laurence KraliÃ§e 2. Elizabeth'in yatÄ± Brittania'da gÃ¶reve baÅŸladÄ±. Orada da KraliÃ§e'nin tek kÄ±zÄ± Prenses Anne ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve ilk kÄ±vÄ±lcÄ±mlar iÅŸte o anda Ã§aktÄ±!

EVLENMEK Ä°Ã‡Ä°N Ä°SKOÃ‡YA'YA GÄ°TTÄ°LER

O dÃ¶nemde Prenses Anne'in, iki Ã§ocuÄŸunun babasÄ± Mark Phillips ile evliliÄŸi yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Tim Laurence ve Prenses Anne gizli bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±lar. Bir yÄ±l sonra da Anne ile Mark Phillips ayrÄ±lacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. Bundan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da Prenses Anne ile Tim Laurence'Ä±n aÅŸkÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Hatta birbirlerine yazdÄ±klarÄ± aÅŸk mektuplarÄ± da ortalÄ±ÄŸa saÃ§Ä±ldÄ±. Bu durum o dÃ¶nemde Ã§ok da kabul edilebilir deÄŸildi. Prenses Anne, eski eÅŸi Mark'tan resmi olarak boÅŸandÄ±ktan sonra Tim Laurence ile evlenmek istedi. Ama burada kÃ¼Ã§Ã¼k bir sorun vardÄ±. Anne'in bir kraliyet ailesi Ã¼yesi olarak Ä°ngiltere'de yeniden evlenmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. Onlar da tekrar evlenmeye izin verilen Ä°skoÃ§ya'ya gittiler ve hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdiler. Evlilikleri hala sÃ¼rÃ¼yor.

Fakat Prenses Anne'in biten evliliÄŸi de o kadar mutlu ve sorunsuz deÄŸildi. Hatta kocasÄ± Mark Phillips'in bir aÅŸk Ã§ocuÄŸu bile ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, 1973 yÄ±lÄ±nda evlendi. Peter ve Zara adÄ±nda iki Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi. Fakat 1985'te Mark Phillips'in bir "aÅŸk Ã§ocuÄŸu" ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu tabii ki Prenses Anne iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. Felicity adlÄ± bu Ã§ocuk Mark Phillips'in Yeni ZelandalÄ± Heather Tonkin adlÄ± bir Ã¶ÄŸretmen ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelmiÅŸti. YapÄ±lan DNA testi sonucunda Felicity'nin Mark Phillips'in kÄ±zÄ± olduÄŸu tÄ±bben doÄŸrulandÄ±. Bunun da etkisiyle Ã§iftin evliliÄŸi artÄ±k geri dÃ¶nÃ¼lmez yola girdi. Ä°ÅŸte onda sonra Anne, ÅŸu anda evli olduÄŸu Tim Laurence ile tanÄ±ÅŸÄ±p onunla hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.Â Â

KraliÃ§e'nin tek kardeÅŸi Prenses Margaret'in, dÃ¶neminin anlayÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re skandallarla dolu bir hayatÄ± vardÄ±. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kraliyet ailesi Ã¼yelerinin daha Ã¶nce evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸ kiÅŸilerle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirmesi artÄ±k sÄ±radan bir olay olarak karÅŸÄ±lanÄ±yor. Ama hareketli hayatÄ±yla bilinen Prenses Margaret'in genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda durum Ã¶yle deÄŸildi. Gelin o dÃ¶nemi bir hatÄ±rlayalÄ±m.Prenses Margaret ile kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k olan Albay Peter Townsend birbirlerine aÅŸÄ±k oldular. Hem fiziksel olarak hem de mesleki aÃ§Ä±dan dikkat Ã§eken bir pilot olan Albay Peter Townsend ile o dÃ¶nemde prenses olan Elizabeth'in kÄ±z kardeÅŸi Margaret'in aÅŸkÄ± ise aile tarafÄ±ndan hoÅŸ karÅŸÄ±lanacak bir durum deÄŸildi. Prenses Margaret'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ±n bunca skandal yaratmasÄ±nÄ±n nedeni ise Townsend'in boÅŸanmÄ±ÅŸ olmasÄ±ydÄ±. Ãœstelik de Townsend, Margaret'ten 16 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼ktÃ¼.

O dÃ¶nemde Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir Ã¼yesi, boÅŸanmÄ±ÅŸ da olsa eski eÅŸi hayatta olan biriyle evlenemez hatta romantik iliÅŸki de yaÅŸayamazdÄ±. Bu duruma izin verilmezdi. Prenses Margaret ile Peter Townsend'Ä±n romantik iliÅŸkisinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ise KraliÃ§e'nin 1953 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen taÃ§ giyme tÃ¶renini izleyen dikkatli gazeteciler sayesinde oldu. Margaret'in, Townsend'Ä±n ceketindeki bir tÃ¼y parÃ§asÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden gazeteciler olayÄ±n Ã¼stÃ¼ne gitti ve bu iliÅŸki de ortaya dÃ¶kÃ¼ldÃ¼.

KIRIK BÄ°R AÅžK HÄ°KAYESÄ°

Bundan sonrasÄ± ise kelimenin tam anlamÄ±yla "bir kÄ±rÄ±k aÅŸk hikayesi". Peter Townsend ile Prenses Margaret evlenmeye karar verdiler ama bu durum bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§ekleÅŸmedi. Ä°liÅŸkileri ortaya Ã§Ä±kan Margaret ile Peter iÃ§in iÅŸler daha da zorlaÅŸtÄ±. Peter Townsend, hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan BrÃ¼ksel'deki Ä°ngiliz BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne hava ataÅŸesi olarak gÃ¶nderildi. 31 Ekim 1955'te de Prenses Margaret, Townsend ile iliÅŸkilerinin bittiÄŸine dair bir bildiri yayÄ±nladÄ±.Â

GÃ–REV BÄ°LÄ°NCÄ° AÅžKIN Ã–NÃœN GEÃ‡TÄ°

Margaret bildirisinde ÅŸu satÄ±rlara yer verdi: "Miras hakkÄ±mdan vazgeÃ§meme baÄŸlÄ± olarak, resmi bir evlilik sÃ¶zleÅŸmesi yapmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸinin farkÄ±ndaydÄ±m. Ancak, kilisenin, HÄ±ristiyan evliliÄŸinin Ã§Ã¶zÃ¼lemeyeceÄŸine dair Ã¶ÄŸretilerini dikkate alarak ve Milletler TopluluÄŸu'na karÅŸÄ± gÃ¶revimin bilincinde olarak, bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri diÄŸerlerinin Ã¶nÃ¼ne koymaya karar verdim." Yeri gelmiÅŸken o gÃ¼n BBC'nin bu aÃ§Ä±klamayÄ± duyurmak iÃ§in radyo programÄ±nÄ±n yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kestiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

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Ã–NCE KRAL VE KRALÄ°Ã‡E KABUL ETMEDÄ°

Skandal olarak baÅŸlayan "kabul edilemez" diye nitelendirilen ve sonu mutlu bir evliliÄŸe uzanan gÃ¼nÃ¼mÃ¼zden bir Ã¶ykÃ¼yle toparlayalÄ±m. Ä°sveÃ§ kraliyet ailesinin gelini, Prens Carl Philip'in eÅŸi ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi Prenses Sofia bugÃ¼n halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tarafÄ±ndan benimsenen ve kabul edilen biri. Ama baÅŸlarda durum pek Ã¶yle deÄŸildi. Sofia Hellqvist, ÅŸÃ¶hret peÅŸinde koÅŸtuÄŸu dÃ¶nemlerde bir erkek dergisine yÄ±lana sarÄ±larak Ã§Ä±plak pozlar verdi, sonra da TV'de yayÄ±nlanan bir reality show'da boy gÃ¶sterdi. "YÄ±lanlÄ± kadÄ±n" olarak anÄ±lan Sofia gÃ¼nÃ¼n birinde hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Prens Carl Philip ile tanÄ±ÅŸtÄ±.





Sadece halktan biri olduÄŸu iÃ§in deÄŸil TV geÃ§miÅŸi ve ÅŸÃ¶hret peÅŸinde koÅŸtuÄŸu yÄ±llarda yaptÄ±klarÄ± nederiyle Ä°sveÃ§ kralÄ± ve eÅŸi ondan Ã¶nceleri hiÃ§ hoÅŸlanmadÄ±. Ãœstelik prens ile flÃ¶rt ettiÄŸi duyulunca Sofia'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n eski defterleri aÃ§Ä±lÄ±p verdiÄŸi erotik pozlar, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸma yeniden gÃ¼ndeme geldi.

Carl Philip'in ailesi de Ã¶nceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerÃ§ekten sevmediÄŸini, tek amacÄ±nÄ±n ÅŸÃ¶hret ve para olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama sonra yanÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± anladÄ±lar. Ã‡ift, 2015 yÄ±lÄ±nda evlendi. DÃ¼ÄŸÃ¼nleri masal prenseslerini aratmayacak tÃ¼rdendi. Zaten evlilik Ã¶ncesinde de evliliÄŸinin ilk dÃ¶nemlerinde de sÃ¼rekli olarak geÃ§miÅŸi karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lan Sofia Hellqvist "hiÃ§bir ÅŸeyden piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±. Her ÅŸeyin kendi tercihi olduÄŸunu ve yine olsa yine aynÄ±sÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yleyerek eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi. Ã‡iftin Ã¼Ã§ tane erkek Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â

EN ÃœNLÃœ SKANDAL AÅžK

Kraliyet ailesi Ã¼yelerinin skandal aÅŸklarÄ± denilince akla gelen ilk ismi sona sakladÄ±k. Bu aÅŸkÄ±n kahramanlarÄ± Ä°ngiltere KralÄ± Edward VIII ile uÄŸruna tahtÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± AmerikalÄ± Wallis Simpson. Kral, bu aÅŸk uÄŸruna bir yÄ±l ile oturmadÄ±ÄŸÄ± tahtÄ± gÃ¶zden Ã§Ä±karÄ±p Elizabeth'in babasÄ±na devretmiÅŸti.Simpson'Ä±n o dÃ¶nemin koÅŸullarÄ± iÃ§inde kraliyet ailesi tarafÄ±ndan istenmemesinin tek neden AmerikalÄ± olmasÄ± deÄŸildi. Simpson tam iki kez evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÃ¼zden de kral ile evlenmesi sÃ¶z konusu bile deÄŸildi. Kral da bunun Ã¼zerine 1936 yÄ±lÄ±nda tahtÄ±nÄ±, tacÄ±nÄ± bÄ±raktÄ± ve aÅŸkÄ±n peÅŸinden gitti. Bu o dÃ¶nemin en Ã§ok konuÅŸulan, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bile hemen akÄ±llara gelen en Ã§arpÄ±cÄ± aÅŸk skandallarÄ±ndan biriydi. Ama yÄ±llar sonra ortaya Ã§Ä±kan belgelere gÃ¶re Wallis Simpson, uÄŸruna tahtÄ±nÄ± bÄ±rakan Edward'Ä± aldatmÄ±ÅŸtÄ±.

FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, AFP

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