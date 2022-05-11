ÃœnlÃ¼ Ã§ift hakkÄ±nda dudak uÃ§uklatan iddia: YanÄ±nda dursun diye... Milyonluk anlaÅŸma

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YILLIK 12 MÄ°LYON EURO Ä°DDÄ°ASI

FransÄ±z Voici dergisinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Prens Albert, karÄ±sÄ± Charlene ile kamu gÃ¶revlerine dÃ¶nmesi yani katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde kendisinin yanÄ±nda yer almasÄ± iÃ§in 'Ã§ok gizli' bir anlaÅŸma imzaladÄ±. Bu anlaÅŸmaya gÃ¶re Albert, Charlene'e yÄ±llÄ±k 12 Milyon Euro Ã¶deme yapmayÄ± kabul etti. Derginin bu iddiasÄ± da 2011 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§iftin, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndan hiÃ§ de mutlu olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerini bir kez daha gÃ¼ndemin ilk sÄ±rasÄ±na Ã§Ä±kardÄ±.

Ä°KÄ° FARKLI ETKÄ°NLÄ°ÄžE KATILDI

Prenses Charlene Ã¶nce bir enfeksiyon geÃ§irdiÄŸi iÃ§in GÃ¼ney Afrika'da 10 ay kaldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Monako'ya dÃ¶ndÃ¼kten sonra da Ä°sviÃ§re'de bir klinikte tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ± ve yine ortalarda gÃ¶rÃ¼nmedi. Fakat geÃ§en 15 gÃ¼n iÃ§inde toplam iki kez kocasÄ± ve Ã§ocuklarÄ±yla birlikte iki farklÄ± etkinlikte toplumun ve kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Bu durum da artÄ±k Charlene'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuÄŸu ve gÃ¶revlerine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸeklinde yorumlandÄ±. Fakat Voici'nin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re bunun altÄ±nda bambaÅŸka bir durum yani imzalandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len milyon euro'luk anlaÅŸma var.

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BÄ°R BAÅžKA YAYIN ORGANI DA AYNI Ä°DDÄ°AYI ORTAYA ATTI

Prens Albert'in, halka aÃ§Ä±k etkinliklerde yanÄ±nda yer almasÄ± iÃ§in karÄ±sÄ± Charlene'le yÃ¼klÃ¼ miktarda bir para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± Paris Match Belgium da dile getirdi. Bu yayÄ±n organÄ±nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re Charlene sÃ¶zleÅŸme uyarÄ±nca bazÄ± etkinliklerde yer alacak. Bunlar arasÄ±nda geÃ§en hafta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± F1 Grand Prix etkinliÄŸi ve Monako'nun Ã¶nemli cemiyet etkinliklerinden biri olan GÃ¼l Balosu da yer alÄ±yor.

Monako SarayÄ± ise bu iddialar hakkÄ±nda ÅŸu ana kadar herhangi bir yorum yapmadÄ±. Bu arada kraliyet ailesi üyelerinin maaÅŸlÄ± memurlar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, katÄ±ldÄ±klarÄ± etkinliklerin, bulunduklarÄ± konumun bir parçasÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. PrensliÄŸin giderleri için ise yÄ±llÄ±k 40 milyon sterlin harcanÄ±yor.

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Bu arada Monako SarayÄ±'ndan bir kaynak, Ã§ok zor zamanlardan geÃ§en Prenses Charlene'in kendi gelirini gÃ¼vence altÄ±na almasÄ±nÄ±n mantÄ±klÄ± olduÄŸunu belirtti.





10 AY GÃœNEY AFRÄ°KA'DA KALDI

64 yaÅŸÄ±ndaki Prens Albert ile 2011 yÄ±lÄ±nda evlenen 44 yaÅŸÄ±ndaki Charlene, doÄŸal yaÅŸamÄ± koruma faaliyetleri kapsamÄ±nda gittiÄŸi GÃ¼ney Afrika'da 10 ay kalmÄ±ÅŸtÄ±. Eski bir milli yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olan Zimbabwe doÄŸumlu Charlene'in, kulak burun boÄŸaz enfeksiyonuna yakalandÄ±ÄŸÄ±, doktorlarÄ±nÄ±n uzun uÃ§ak yolculuÄŸuna izin vermediÄŸi, bu yÃ¼zden de Monako'ya dÃ¶nemediÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Arada eÅŸi Albert ve 7 yaÅŸÄ±ndaki ikiz Ã§ocuklarÄ± Jacques ile Gabriella tarafÄ±ndan ziyaret edilen Prenses'in orada iki kez operasyon geÃ§irdiÄŸi de basÄ±na yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar arasÄ±nda.

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GÄ°ZEMLÄ° HASTALIÄžIN NE OLDUÄžU AÃ‡IKLANMADI

Bu sÃ¼renin ardÄ±ndan Monako'ya dÃ¶nen Charlene, sonra da "ruhen ve fiziksel olarak bitkin" durumda olduÄŸu iÃ§in Ä°sviÃ§re'de bir klinikte tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne olduÄŸu aÃ§Ä±klanmayan Charlene, geÃ§en hafta iki farklÄ± etkinlikte kamuoyunun ve kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. O ana kadar da Prenses Charlene hiÃ§bir gÃ¶revinde yer alamadÄ±. Prens Albert, bazÄ± kamuya aÃ§Ä±k etkinliklere Ã§ocuklarÄ± ile birlikte katÄ±ldÄ±.

'EVLÄ°LÄ°K YOLUNDA GÄ°TMÄ°YOR' Ä°DDÄ°ALARI YÄ°NE Ã–N PLANA Ã‡IKTI

Prens Albert'in, kamuya aÃ§Ä±k etkinliklerde yanÄ±nda yer almasÄ± iÃ§in eÅŸi Prenses Charlene ile yÃ¼ksek miktarda bir paraya anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±, Ã§iftin evliliÄŸi hakkÄ±ndaki olumsuz iddialarÄ± da tekrar Ã¶n plana Ã§Ä±kardÄ±. Charlene'in GÃ¼ney Afrika'da kalÄ±ÅŸ sÃ¼resi uzadÄ±kÃ§a Ã§iftin boÅŸanacaÄŸÄ± iddialarÄ± da hiÃ§ hÄ±z kesmiyordu. Hatta Alman Bunte dergisi Charlene ile Albert'in boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± ilk kez aÃ§Ä±kÃ§a dile getirdi. Monako SarayÄ± tÃ¼m bu iddialara sessiz kaldÄ±.

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KARDEÅžÄ°NÄ°N KARISI DA KONUÅžMUÅžTU

Prenses Charlene Monako'ya dÃ¶ndÃ¼kten sonra da tekrar gÃ¶zlerden uzak kalÄ±nca bu kez erkek kardeÅŸinin karÄ±sÄ± tarafÄ±ndan bu iddialarÄ± destekleyen aÃ§Ä±klamalar yapÄ±ldÄ±. Charlene Wittstock'un erkek kardeÅŸinin karÄ±sÄ±, Prenses'in Monako'ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ama sarayda deÄŸil, gelin gittiÄŸi Grimaldi ailesine ait baÅŸka bir evde yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Fakat onun bu iddiasÄ±na da Monako sarayÄ±ndan herhangi bir aÃ§Ä±klama gelmedi.

KAÃ‡AK GELÄ°N

Prenses Charlene aslÄ±nda Prens Albert ile evlendiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±ndan hatta daha Ã¶ncesinden beri kamuoyunun gÃ¼ndeminde ilk sÄ±ralarda. TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n merakla izlediÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zyaÅŸlarÄ± ile sÃ¶ylentiler baÅŸladÄ± ve bu gÃ¼nlere kadar ulaÅŸtÄ±. Ã‡eÅŸitli kadÄ±nlardan evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuklarÄ± olan Prens Albert'e aÅŸÄ±k olan Charlene'in sonradan fikrini deÄŸiÅŸtirdiÄŸi o dÃ¶nemde ortaya atÄ±lan iddialar arasÄ±nda. Buna gÃ¶re Prens ile evlenmemek iÃ§in birkaÃ§ kez Monako'dan kaÃ§maya kalkÄ±ÅŸtÄ± fakat her defasÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z oldu. Sonunda Albert ile evlendi.

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BAÅžINI AÄžRITAN SORUNLAR BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°

Bu kez de karÅŸÄ±sÄ±na veliaht sorunu Ã§Ä±ktÄ±. Charlene hemen hamile kalmadÄ±. Bu da Ã¼lke iÃ§in bir sorun oldu. Nedenine gelirsek... EÄŸer Albert'in Ã§ocuÄŸu olmasaydÄ±, Monako'nun Fransa'ya baÄŸlanmasÄ± ihtimali vardÄ±. DiÄŸer bir seÃ§enek ise Prenses Caroline'in Ã§ocuklarÄ±ndan birinin tahta geÃ§mesiydi. Albert'in gayrimeÅŸru oÄŸlunun varis olmasÄ± sÃ¶z konusu bile deÄŸildi. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden Ã¼lkenin geleceÄŸini kurtaracak adÄ±m Charlene'in, Albert ile evliliÄŸinden veliaht dÃ¼nyaya getirmesiydi.

EVE DÃ–NDÃœ AMA YÄ°NE ORTADAN KAYBOLDU

EÅŸi Albert, Charlene'nin Ã§ok hasta olduÄŸunu ve adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lkede tedaviye gittiÄŸini sÃ¶yledi. Aradan yine birkaÃ§ ay geÃ§ti ve Charlene yine ortada yok. BÃ¼tÃ¼n bunlar da birÃ§ok iddianÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±na neden oldu. BazÄ±larÄ± gÃ¶re Charlene ile Albert, boÅŸanmak Ã¼zere ya da belki Ã§oktan boÅŸandÄ±lar bile. BazÄ± iddialara gÃ¶re de Prenses Charlene gerÃ§ekten hasta. Ama bu hastalÄ±ÄŸÄ±n ne olduÄŸu konusunda da Ã§ok sÃ¶ylenti var. Kimilerine gÃ¶re tedavisi zor bir hastalÄ±k bu, kimine gÃ¶re de Charlene ruhsal olarak bir Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸ iÃ§inde. Bir tuhaf iddia da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n bu sorunlarÄ±n geÃ§irdiÄŸi estetik operasyonun ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan komplikasyonlardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±.

'MUTSUZ PRENSES' OLARAK DÃœNYA SAHNESÄ°NDE YERÄ°NÄ° ALDI

Evlilikten sonra "prenses" unvanÄ±nÄ± alan Charlene Wittstock da "mutsuz prenses" olarak dÃ¼nya sahnesinde yerini aldÄ±. Bu mutsuzluÄŸu da sebepsiz deÄŸildi kuÅŸkusuz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Prens Albert, Ã§apkÄ±nlÄ±klarÄ±yla ve sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± yaÅŸamÄ±yla Ã¼nlÃ¼ydÃ¼. Prens'in bir hostes ve bir garsondan iki Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Bir garsonla iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±na annesinin adÄ± olan Grace'i ve kendi soyadÄ± olan Grimaldi'yi verdi. TÄ±pkÄ± bir sÃ¼re sonra bir hostesten dÃ¼nyaya gelen oÄŸluna yaptÄ±ÄŸÄ± gibi. BÃ¼tÃ¼n bunlar dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nceydi elbette. Prens Albert da evlendikten sonra bu iki evlilik dÄ±ÅŸÄ± Ã§ocuÄŸunu Ã§ok gÃ¼ndeme getirmemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

'EÅžÄ°NÄ° DANIÅžMANLARI SEÃ‡TÄ°' Ä°DDÄ°ASI

Charlene'inkine benzer iddialar Prens Albert'in annesi, eski Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± sonradan "masal prensesi" olarak anÄ±lan Grace Kelly iÃ§in de konuÅŸuluyordu. Ä°ddialara gÃ¶re Grace Kelly de "batmak Ã¼zere olan" kÃ¼Ã§Ã¼k Monako Ã¼lkesini "kurtarmak iÃ§in" Prens Rainier'ye uygun bir eÅŸ olarak danÄ±ÅŸmanlarÄ± tarafÄ±ndan seÃ§ilmiÅŸti. Hatta bu iddialara gÃ¶re dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Marilyn Monroe da diÄŸer adaydÄ±. Ama sinemada "cinselliÄŸin simgesi" olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in tercih edilmedi.

DNA TESTÄ° Ä°LE KANITLANDI

Bu arada Prens Albert hakkÄ±nda Ã§ok sayÄ±da babalÄ±k davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ± yÄ±llar iÃ§inde. Bunlardan iki tanesinin Prens'in Ã§ocuklarÄ± olduÄŸu da DNA testleriyle kanÄ±tlandÄ±. Albert'in Charlene ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Jacques ve Gabriella dÄ±ÅŸÄ±nda kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ iki Ã§ocuÄŸu daha var. Bunlardan biri annesinin adÄ±nÄ± verdiÄŸi Jazmin Grace, diÄŸeri de Alexandre Grimaldi. Jazmin Grace, bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda bÃ¼tÃ¼n kardeÅŸleriyle Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±nda paylaÅŸmÄ±ÅŸ ve dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k ilgi uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bir ara Albert'in bekarlÄ±ÄŸÄ± uzadÄ±kÃ§a bir uÃ§uÅŸ gÃ¶revlisinden dÃ¼nyaya gelen Alexandre'Ä±n veliaht olarak ilan edilmesi gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Fakat bu fikre en Ã§ok karÅŸÄ± Ã§Ä±kan da Albert'in ablasÄ± Prenses Caroline oldu. Bir baÅŸka deyiÅŸle Charlene'in dÃ¼nyaya getirdiÄŸi ikizler, Monako'nun "veliaht" sorununu yani geleceÄŸini de kurtarmÄ±ÅŸ oldu.

Prens Albert, 1991 yÄ±lÄ±nda Fransa'da tatil yayan Tamara Rotolo adlÄ± bir kadÄ±nla kÄ±sa süreli bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Rotolo bu iliÅŸkiden hamile kaldÄ±. BebeÄŸini doÄŸurmaya üstelik de kraliyet ailesinden uzak durmaya karar verdi. Bu yüzden Jazmin adÄ±nÄ± verdiÄŸi kÄ±zÄ± 11 yaÅŸÄ±na kadar Prens Albert ile iletiÅŸimde bulunmadÄ±.

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Jazmin, 2015 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi ilk rÃ¶portajÄ±nda o yaÅŸa kadar babasÄ±yla hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini ama sonra onunla iletiÅŸim kurmak istediÄŸini anlattÄ±. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Onu tanÄ±mak istedim, onun da beni tanÄ±masÄ±nÄ±. EtrafÄ±mda baba figÃ¼rÃ¼ yoktu ve bunu Ã¶zlemiÅŸtim. Onunla birlikte harika vakit geÃ§irdiÄŸim iÃ§in Ã§ok mutluyum." Prens Albert'in artÄ±k saklamadÄ±ÄŸÄ± hatta zaman zaman Ã¶zel gecelere birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ± Jazmin'in ikinci adÄ±nÄ±n da annesine saygÄ± niteliÄŸinde Grace olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Albert'in kÄ±zÄ± Grimaldi soyadÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yor.

BÄ°R DE OÄžLU VAR

Albert'in saklamadÄ±ÄŸÄ± hatta soyadÄ±nÄ± da verdiÄŸi ikinci gayrimeÅŸru Ã§ocuÄŸu ise Alexandre Grimaldi Coste. Bir dÃ¶nem Monaco tahtÄ±nÄ±n varisi olmasÄ± bile gÃ¼ndeme gelen bu erkek Ã§ocuk, Albert ile hostes Nicole Coste'nin altÄ± yÄ±llÄ±k iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi. Albert'in eÅŸi Prenses Charlene'in bu Ã§ocuklar yÃ¼zÃ¼nden evlilik kararÄ±ndan vazgeÃ§tiÄŸi, kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in zor ikna edildiÄŸi sÃ¶ylentileri sÄ±k sÄ±k basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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