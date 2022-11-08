Evlilik dışı iki çocuğuyla birlikte ilk poz: Farklı kadınlardan dünyaya geldiler

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OĞLUNUN ANNESİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ama iki farklı kadındandünyaya gelen iki evlilik dışı çocuğuyla ilk kez birlikte poz verdi. Üstelik bu pozu da eski sevgilisi, oğlunun annesi sosyal medya hesabından paylaştı.

EVLİLİĞİNDEN BİRİ KIZ , DİĞERİ ERKEK İKİZLERİ VAR

Kraliyet aileleriyle ilgili magazin içerikli gelişmeleri yakından takip edenler, sözü edilen kişinin Monako Prensi 2. Albert olduğunu çoktan anladı bile. Güney Afrikalı Charlene Wittstock ile evliliğinden Jacques ve Gabriella adında ikiz çocukları olan 64 yaşındaki Prens Albert, ilk kez iki evlilik dışı çocuğuyla birlikte poz verdi.

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FOTOĞRAFI, OĞLUNUN ANNESİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

New York'ta bir araya gelen Albert ve çocukları 30 yaşındaki Jazmin Grace Grimaldi ile 19 yaşındaki Alexandre Grimaldi Costa, Alexandre'nin annesi Nicole Coste'nin objektifine gülümsedi.50 yaşındaki Togolu eski hostes Nicole Coste bu pozu daha sonra sosyal medya sayfasında paylaştı.

DÖRT KARDEŞİN BU POZU DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Prens Albert'in eski ilişkilerinden dünyaya gelen iki çocuğu, kızı Jazmin Grace ile oğlu Alexandre, bu yılın şubat ayında Prenses Charlene ile evliliğinden dünyaya gelen 7 yaşındaki ikizleri Gabriella ve Jacques ile buluşmuş ve dört kardeş birlikte poz vermişti. Bu poz da babaannesi Grace Kelly'nin ismini de taşıyan Jazmin Grace'in sosyal medya hesabından paylaşılmış ve büyük ilgi toplamıştı.

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11 YAŞINA KADAR BABASININ KİM OLDUĞUNU BİLMEDEN BÜYÜDÜ

Prens'in büyük kızı Jazmin Grace'in annesi; kısa bir ilişki yaşadığı Tamara Rotolo adlı kadın. Prens, 1991 yılında Fransa'da tatil yayan Tamara Rotolo adlı bir kadınla kısa süreli bir ilişki yaşadı. Rotolo bu ilişkiden hamile kaldı. Bebeğini doğurmaya üstelik de kraliyet ailesinden uzak durmaya karar verdi. Bu yüzden Jazmin adını verdiği kızı 11 yaşına kadar Prens Albert ile iletişimde bulunmadı. Zaten Jazmin'in Albert'in kızı olduğu o yıl yapılan bir DNA testiyle kanıtlandı.

'HAYATIMDA BİR BABA FİGÜRÜ YOKTU'

Jazmin, 2015 yılında verdiği ilk röportajında o yaşa kadar babasıyla hiç görüşmediğini ama sonra onunla iletişim kurmak istediğini anlattı. Sonra da şunları söyledi: "Onu tanımak istedim, onun da beni tanımasını. Etrafımda baba figürü yoktu ve bunu özlemiştim. Onunla birlikte harika vakit geçirdiğim için çok mutluyum." Prens Albert'in artık saklamadığı hatta zaman zaman özel gecelere birlikte katıldığı kızı Jazmin'in ikinci adının da annesine saygı niteliğinde Grace olduğunu da hatırlatalım. Albert'in kızı Grimaldi soyadını da taşıyor.

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ESKİ HOSTESLE BİRLİKTELİĞİNDEN BİR DE OĞLU BULUNUYOR

Albert'in saklamadığı hatta soyadını da verdiği ikinci gayrimeşru çocuğu ise Alexandre Grimaldi Coste. Bir dönem Monaco tahtının varisi olması bile gündeme gelen bu erkek çocuk, Albert ile hostes Nicole Coste'nin altı yıllık ilişkisinden dünyaya geldi. Albert'in eşi Prenses Charlene'in bu çocuklar yüzünden evlilik kararından vazgeçtiği, kaçmaya çalıştığı ve düğün için zor ikna edildiği söylentileri sık sık basına yansımıştı.

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İKİZLER DOĞDU, VELİAHT SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Prenses Charlene'in Prens Albert ile evlendikten sonra tahta hemen veliaht verememesi sorun yaratmıştı. Bir ara Alexandre'ın tahta varis gösterilmesi konuşuldu. Fakat buna en çok karşı çıkan kişi Albert'ın ablası Prenses Caroline oldu. Tahtın, kendi iki oğlunun hakkı olduğunu savundu. Grimaldi ailesinin bu konuya bu kadar eğilmesinin nedeni ise ülkenin geleceğiydi. Eğer Albert'den sonra bir varis olmazsa Monako, Fransa'ya bağlanacaktı. Charlene'in dünyaya getirdiği altı yaşındaki ikizleri Gabriella ve Jacques bu sorunun çözümü oldu. Albert'den sonra tahtın varisi oğlu Jacques.

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GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKIYOR: "Gayrimeşru çocuk ve kraliyet ailesi" denildiğinde akıllara gelen ilk isim Monako Prensi Albert. İddialara göre Charlene'nin düğünden önce kaçma girişimlerine neden olsa bile DNA testleriyle kanıtlandıktan sonra evlilik dışı çocuklarını kabullenen, onların bakımını üstlenip soyadını veren Prens Albert'in bu durumu artık "skandal" olmaktan çıkıp sıradan bir hale geldi. Ama evlilik dışı çocuk sahibi olan tek kraliyet ailesi üyesinin Albert olduğunu sanıyorsanız, işte bu büyük bir yanılgı! Genellikle kurallara uygun şekilde sürdüren kraliyet ailelerinin üyeleri kimi zaman da "sınırları" aşıyor. Pek çoğu yaptıkları kaçamakları da bu kaçamaklardan dünyaya gelen çocuklarını da çok iyi saklıyor. Fakat her zaman değil! Kimi zaman evlilik dışı çocukları er ya da geç ortaya çıkıyor. Gelin bunları da bir hatırlayalım.

'PRENSES' UNVANI DA VERİLDİ

Bir kraliyet ailesi üyesinin çocuğu olduğu yıllar sonra ortaya çıkan hatta sonradan "prenses" unvanı bile alan bir kişiyle başlayalım.Olayın kahramanları Belçika Kralı 2. Albert ile kızı Delphine Boel. Kral 2. Albert, Belçika'nın soylu ailelerinden birine mensup olan Sybille de Selys Longchamps ile ilişkisinden bir kız çocuğu sahibi oldu. Bu durum gizli kalsa da sonunda ortaya çıktı. Belçika'da tanınmış bir heykeltıraş olan 53 yaşındaki Delphine Boel'in babasının kimliği netleşince prenses unvanı da aldı. Üstelik babasından kaynaklanan bu unvanlar çocuklarına bile geçti. Boel'in Prenses Josephine ve Prens Oscar adında iki tane çocuğu bulunuyor. Delphine'in ülkenin şu andaki kralı Philippe'in üvey kardeşi olarak kabul gördüğünü de hatırlatalım.

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İddialara göre Kral 2. Albert'in babası Kral 3. Leopold de bir gayrimeşru çocuk sahibiydi. Bu olayın gelişimine bakarsak... Leopold, 1953 yılında bir Trafik kazası geçirdi ve o sırada karısını kaybetti. Bu korkunç olayın ardından Leopold, Avusturyalı şampiyon kayakçı Liselotte Landbeck ile bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden Ingeborg Verdun adında bir kızları oldu. Ama oğlundan farkı eşini aldatmamasıydı.

Gelelim İngiliz kraliyet ailesine... Her ne kadar kendisi açık bir şekilde kabul etmese de Kent Dükü unvanını taşıyan Prens George'un, yani Kraliçe 2. Elizabeth'in amcasının iki tane gayrimeşru çocuğu bulunuyordu. İlk çocuğu, Amerikalı sosyelit Kiki Preston ile ilişkisinden 1926 yılında dünyaya gelen Michael Temple Canfield. Bu çocuk yine bir Amerikalı olan yayıncı Cass Canfield tarafından evlat edinildi.

KİMSE ELİNE SU DÖKEMEZ: Gayrimeşru çocuklar konusunda kimsenin eline su dökemeyeceği bir kişi ise Büyük Britanya Kralı 7. Edward. 1901 ile 1910 yılları arasında tahtta kalan Kral 7. Edward'ın 50'den fazla ilişki yaşadığı ileri sürülüyor. Bunlardan da varlıklarından kendisinin bile haberdar olmadığı çok sayıda çocuğu olduğu tarih sayfalarında yazılı. Bunun yanı sıra Kral'ın eşi Kraliçe Alexandra ile evliliğinden de altı tane çocuğu bulunuyor. Bunlardan biri de Kraliçe 2. Elizabeth'in büyükbabası 5. George.

Prens George'un ikinci gayrimeşru çocuğu 1929 yılında dünyaya gelen Raine McCorquodale... Bu soyadı büyük olasılıkla kraliyet ailelerini yakından takip edenler için hiç yabancı değil. Ona birazdan değinelim. Söylenti o ki ünlü romancı Barbara Cartland, Alexander McCorquodale ile evliyken Prens George ile ilişki yaşadı ve kızı Raine dünyaya geldi. Şimdi gelelim soyadına. Gayrimeşru bir ilişkidendünyaya geldiği ileri sürülen Raine McCorquodale ya da evlilik sonrası adıyla Raine Spencer, Prenses Diana'nın üvey annesiydi.

CHARLES HENÜZ 17 YAŞINDAYDI: O dönemde Charles'ın henüz 17 yaşında olduğunu düşünenlere göre bu iddianın gerçek olması düşük bir olasılık. Ama o dönemde Camilla'nın dokuz ay ortadan kaybolduğunu hatırlayanlara göre de olmayacak iş değil. O dönemde Charles'ın uzun bir süreliğine Avustralya'ya gönderilmesi de Simon Doronate Day'in iddialarına inananların ileri sürdüğü kanıtlardan biri.

Madem İngiliz kraliyet ailesinden söz ediyoruz, asla kanıtlanmayan bir dedikoduyu da atlamayalım. Buna göre Prens Charles ile şu an evli olduğu Camilla Parker Bowles'un evlilik dışı bir çocuğu var. Bunu ortaya atan ve çiftin çocuğu olduğunu ileri süren Simon Dorante Day adlı adam. Doronate Day, bu iddiayı 2016 yılında ortaya atmıştı. Ona göre Camilla Parker Bowles, Prens Charles ile ilişkisinden hamile kalmış ve 1965'te de kendisini dünyaya getirmişti.

Bu arada Dorante Day'in, anne ve babası tarafından sahiplenilmediğini onun yerine evlatlık verildiğini hatırlatalım. Onu evlat edinen kişilere gelirsek...Dorante Day'in büyükannesi, bir süre Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in çalışanlarından biriydi. Tüm bu ayrıntılar kafa karıştırıyor olsa da bu evlilik dışı çocuk olayı net olarak kanıtlanmış değil.

TEK GECELİK İLİŞKİDEN BİR KIZI OLDU

Görünüşe göre İngiliz kraliyet ailesinin adı bu konuda çok fazla söylentiye karıştı. Fakat bunların bazıları söylenti değil gerçeğin ta kendisi. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kızı Prenses Anne'in kocası Mark Phillips'in evlilik dışı dünyaya gelen iki çocuğu gibi. Mark Phillips, Heather Tonkin adlı Yeni Zelandalı bir kadınla tek gecelik ilişki yaşadı.

BEBEĞİ ALDIRMASI İÇİN ISRAR ETTİ

Bu ilişkiden de Felicity Tonkin adında bir kızı dünyaya geldi. Aslında Phillips, hamile olduğunu öğrendiğinde Tonkin'den bu çocuğu aldırmasını istemişti. Fakat Tonkin bunu kabul etmedi. Yani bir başka deyişle Kraliçe'nin torunları Zara Tindall ile Peter Phillips'in, yarı Yeni Zelandalı bir üvey kardeşleri var. Prenses Anne ile Mark Phillips'in 1973'te başlayan evliliği 1992'de sona erdi.

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FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEQS AGENCY, SPLASH NEWS