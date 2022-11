Eski metres her ÅŸeyi anlattÄ±: O, dÃ¼nyanÄ±n en baÅŸtan Ã§Ä±karÄ±cÄ± insanÄ±ydÄ±

ESKİ KRALIN SAYISIZ METRESİ VARDI: Kral Juan Carlos'un "evlilik dışı ilişki, kara para aklama" gibi konularla anıldığı tek olay bu değil. Her geçen gün Juan Carlos'un özellikle de çapkınlığıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçen yılın son ayında Juan Carlos'un eski metreslerinden biriyle ilgili çarpıcı iddialar basının gündeminde yer almıştı. İngiliz The Telegraph gazetesi, İspanya'nın en büyük üç şirketinin, Juan Carlos'un yasak aşk yaşadığı model ve oyuncu Barbara Rey'e bu ilişkiden söz etmemesi için yıllar içinde 5 milyon sterlinden fazla para akıttığını ileri sürdü. Bu bilgi, eski bir polis şefinin not defterinde yer alıyor gazetenin haberine göre.