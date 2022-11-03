Eski metres her ÅŸeyi anlattÄ±: O, dÃ¼nyanÄ±n en baÅŸtan Ã§Ä±karÄ±cÄ± insanÄ±ydÄ±

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EVLÄ°LÄ°K DIÅžI Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžAMIÅžLARDI

Juan Carlos ile 2004- 2014 arasÄ±nda bir iliÅŸki yaÅŸayan eski metresi Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ya da boÅŸandÄ±ktan sonraki adÄ±yla Corinna Larsen, konuk olduÄŸu podcast yayÄ±nÄ±nda geÃ§miÅŸte kalan iliÅŸkisinin bilinmeyenlerini anlattÄ±. Gazeteci Bradley Hope tarafÄ±ndan dizi olarak hazÄ±rlanan Corinna and the King (Corinna ve Kral) adlÄ± podcast'te evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkinin kahramanlarÄ±ndan biri olan eski sevgili, Juan Carlos ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

KRALÄ°YET DÃœNYASININ EN BAÅžTAR Ã‡IKARICI ÃœYELERÄ°NDEN BÄ°RÄ°

Alman bir anne ile DanimarkalÄ± bir babanÄ±n kÄ±zÄ± olarak Almanya'da dÃ¼nyaya gelen58 yaÅŸÄ±ndaki Corinna Larsen ya da eski eÅŸinin soyadÄ±yla Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, iliÅŸkileri sÄ±rasÄ±nda Juan Carlos ile "evli gibi" hissettiÄŸini sÃ¶yledi. Åžu anda 84 yaÅŸÄ±nda olan Juan Carlos'un "komik" ve "Ä±srarcÄ±" olduÄŸunu belirten Corinna Larsen onu ÅŸu sÃ¶zlerle nitelendirdi: "Kraliyet dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en baÅŸtan Ã§Ä±karÄ±cÄ± Ã¼yelerinden biriydi".

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KARISINI DEFALARCA ALDATTI

Ä°spanya'nÄ±n eski kralÄ± Juan Carlos ile iliÅŸkisi sÄ±rasÄ±nda mutlu olduÄŸunu anlatan Corinna Larsen kendisini onun eÅŸi gibi hissettiÄŸini sÃ¶yledi. Larsen, aynÄ± zamanda Juan Carlos'un, karÄ±sÄ± Sofia'yÄ± defalarca aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisiyle birlikteyken bile birÃ§ok kadÄ±nla birliktelik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

PROTOKOLE UYMADI, JUAN CARLOS'UN Ä°LGÄ°SÄ°NÄ° Ã‡EKTÄ°

Corinna Larsen, Juan Carlos ile ilk kez Westminster DÃ¼kÃ¼'nÃ¼n, Ä°spanya'nÄ±n gÃ¼neyindeki La Garganta'da dÃ¼zenlediÄŸi bir av partisinde tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Corinna partiye o dÃ¶nemde evli olduÄŸu Prens Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ile birlikte katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kendi anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Juan Carlos'un ilgisini Ã§ekmesine neden olan olay, akÅŸam yemeÄŸinde, herkesten Ã¶nce masadan kalkmasÄ± oldu. Herkes o dÃ¶nemde kral olan Juan Carlos'un yemeÄŸini bitirmesini beklerken Corinna, bunu yapmadan masadan kalktÄ±. Bu protokolÃ¼ yÄ±karak da Juan Carlos'un dikkatini Ã§ekti.

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HER GÜN AÅžK MEKTUPLARI VE ÇÄ°ÇEKLER YOLLADI: O ilk görüÅŸmenin ardÄ±ndan Juan Carlos, Corinna'ya her gün çiçekler ve aÅŸk mektuplarÄ± göndermeye baÅŸladÄ±. Ertesi yÄ±l Corinna, kocasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. Ondan sonra da Juan Carlos ile iliÅŸkisi hayatÄ±nÄ±n merkezi haline geldi.

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GÃœNDE 10 KEZ ARIYORDU

Eski metresi Corinna'nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re Juan Carlos, "Bay Sumer" takma adÄ±nÄ± kullanarak, onu her gÃ¼n Madrid'de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ofisten aramaya baÅŸladÄ±. Juan Carlos'un takma adÄ± aslÄ±nda kendisinin kim olduÄŸunu belirten bir iÅŸaretti... Sumer; "Su Majestad el Rey" yani Majesteleri Kral'Ä±n kÄ±saltmasÄ±ydÄ±. O dÃ¶nemde Corinna, bu telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin iÅŸ nedeniyle olduÄŸuna ofis arkadaÅŸlarÄ±nÄ± inandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Juan Carlos'un sesini tanÄ±yan arkadaÅŸlarÄ± sÄ±k sÄ±k yapÄ±lan bu aramalarÄ±n gerÃ§ek nedenini kÄ±sa sÃ¼rede Ã§Ã¶zdÃ¼. Larsen'in belirttiÄŸine gÃ¶re Juan Carlos kendisini gÃ¼nde 10 kez arÄ±yordu.

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Ä°SPANYOL GÄ°ZLÄ° SERVÄ°SÄ° Ã–LÃœMLE TEHDÄ°T ETTÄ°

Corinna Larsen'in podcast yayÄ±nÄ± Juan Carlos'un adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kara para aklama skandalÄ±nÄ± da bir kez daha gÃ¼ndeme getirdi. Eski sevgilisi Corinna, iliÅŸkileri bittikten sonra Juan Carlos'un 2012 yÄ±lÄ±nda kendi banka hesabÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi 65 milyon Euro'yu geri istediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Zaten bu kara para aklama skandalÄ±,Juan Carlos'un Ä°spanya tahtÄ±ndaki sonunu getirdi. 2014 yÄ±lÄ±nda yerini oÄŸlu Felipe'ye bÄ±rakan Juan Carlos, sonunda 2020 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkesini terk edip Abu Dabi'ye taÅŸÄ±ndÄ±.Bu arada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu gizli iliÅŸki Corinna Larsen'in hayatÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±. Juan Carlos'un Ä°spanya dÄ±ÅŸÄ±ndaki bankalarda hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r miktarda para iÃ§eren hesaplarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Larsen, bu nedende Ä°spanyol gizli servisi tarafÄ±ndan Ã¶lÃ¼mle tehdit edilmiÅŸti.

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ESKÄ° KRALIN SAYISIZ METRESÄ° VARDI: Kral Juan Carlos'un "evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸki, kara para aklama" gibi konularla anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tek olay bu deÄŸil. Her geçen gün Juan Carlos'un özellikle de çapkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili yeni bilgiler ortaya çÄ±kmaya devam ediyor. Geçen yÄ±lÄ±n son ayÄ±nda Juan Carlos'un eski metreslerinden biriyle ilgili çarpÄ±cÄ± iddialar basÄ±nÄ±n gündeminde yer almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ngiliz The Telegraph gazetesi, Ä°spanya'nÄ±n en büyük üç ÅŸirketinin, Juan Carlos'un yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± model ve oyuncu Barbara Rey'e bu iliÅŸkiden söz etmemesi için yÄ±llar içinde 5 milyon sterlinden fazla para akÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Bu bilgi, eski bir polis ÅŸefinin not defterinde yer alÄ±yor gazetenin haberine göre.

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Defterde adÄ± geÃ§en ve Juan Carlos ile iliÅŸkisi hakkÄ±nda konuÅŸmamasÄ± iÃ§in neredeyse bir servet Ã¶denen eski model ve oyuncu Barbara Rey, eski kralÄ±n kaÃ§amak aÅŸklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±daki kadÄ±ndan biri. Enerji ÅŸirketi Repsol, telekom servis saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± Telefonica ve Santander bankasÄ± Rey'e, iliÅŸkisini gizli tutmasÄ±, elindeki video ve fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸmamasÄ± iÃ§in 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonlarÄ±ndan itibaren 2'ÅŸer milyon dolar para Ã¶dedi. Bu iddialar; casusluk, rÃ¼ÅŸvet ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iddialarÄ± nedeniyle gÃ¶zden dÃ¼ÅŸen eski polis ÅŸefi JosÃ© Manuel Villarejo'un defterini ele geÃ§iren Ä°spanyol El Periodico gazetesine dayandÄ±rÄ±larak ortaya atÄ±ldÄ±. Defterdeki bilgilere gÃ¶re bu para, Barbara Rey'e doÄŸrudan deÄŸil, Ä°spanyol gizli servisi CESID aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aktarÄ±lÄ±yordu. Eski bir gÃ¼zellik kraliÃ§esi olan ve Ä°spanya'yÄ± dÃ¼nya gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda temsil eden Barbara Rey ile Juan Carlos hiÃ§bir zaman aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k bir iliÅŸki yaÅŸamadÄ±. Fakat Rey, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programlarda ve basÄ±na verdiÄŸi demeÃ§lerde "Ã¼st dÃ¼zey bir devlet gÃ¶revlisiyle gizli bir iliÅŸkisi olduÄŸunu" sÃ¶ylemiÅŸti.

BÄ°RÄ° OTURMA, DÄ°ÄžERÄ° YATAK ODASINDA

1981 ile 1995 arasÄ±nda Ä°spanyol Gizli Servisi'nin yÃ¶neticisi olan Emilio Alonso Manglano, anÄ±larÄ±nÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nda Barbara Rey'in, o dÃ¶nemde kral olan Juan Carlos ile iliÅŸkisini aÃ§Ä±ÄŸa vurmamasÄ± iÃ§in yÃ¼ksek miktarda para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Manglano, Barbara Rey'in elinde, Juan Carlos ile iliÅŸkisinin Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mlerini iÃ§eren Ã¼Ã§ tane video olduÄŸunu da ileri sÃ¼rdÃ¼. Onun iddiasÄ±na gÃ¶re bu videolardan biri Rey'in evindeki oturma odasÄ±nda, diÄŸer ikisi de yatak odasÄ±nda gizli kamerayla Ã§ekilmiÅŸti. Ve kitapta yer alan iddiaya gÃ¶re "ikisi arasÄ±ndaki her ÅŸeyi duymak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼."

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JUAN CARLOS'A ÅžANTAJ YAPTI

Ä°spanya Gizli Servisi'nin bir baÅŸka yÃ¶neticisi olan Alberto Saiz, Rey'in bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle Juan Carlos'a ÅŸantaj yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. LaSexta televizyon kanalÄ±nda yayÄ±nlanan bir rÃ¶portajda Saiz, Barbara Rey'in yasak aÅŸkÄ± aÃ§Ä±ÄŸa vurmamasÄ± iÃ§in kamu fonlarÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± reddetti. Ancak bu Ã¶demelerin, adÄ±nÄ± vermek istemediÄŸi "dÄ±ÅŸ kaynaklar" tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu arada 1997 yÄ±lÄ±nda Barbara Rey'in, Valencia'daki Canal Nou adlÄ± TV kanalÄ±nda ekrana gelecek olan rÃ¶portajdan son anda Ã§ekildi. Rey bura gerekÃ§e olarak da bir odaya kilitlendiÄŸini ve stÃ¼dyoya girmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Åžu anda 71 yaÅŸÄ±nda olan Barbara Rey, Juan Carlos'tan veya baÅŸkalarÄ±ndan para aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± inkar etti.

KRALÄ°YET AÄ°LELERÄ°NDE YASAK AÅžKLAR: Dünyadaki kraliyet ailelerinin üyeleri her ne kadar sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± olmak zorunda kaldÄ±klarÄ± kurallar olsa da bu tür skandallarla sÄ±k sÄ±k gündeme geldi. BunlarÄ±n bazÄ±larÄ± iddia düzeyinde kalsa da bazÄ±larÄ±nda olayÄ±n taraflarÄ± çÄ±kÄ±p gerçeÄŸi kendi aÄŸÄ±zlarÄ±yla itiraf etti.

Ä°spanya'nÄ±n, adÄ± adÄ± yolsuzluklarla gÃ¼ndeme gelen eski kralÄ± Juan Carlos, 1962 yÄ±lÄ±ndan bu yana Sofia ile evli. Ã‡iftin dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Ä°spanya'nÄ±n eski kraliÃ§esi Sofia ise evlenmeden Ã¶nce Danimarka ve Yunanistan Prensesi unvanlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu.

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EN ÃœNLÃœ YASAK AÅžK

TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n en iyi bildiÄŸi yasak kraliyet aÅŸklarÄ±ndan birinin kahramanlarÄ± ÅŸu anda evli olan Prens Charles ile eÅŸi Camilla Parker Bowles. Charles, daha Diana Spencer ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirmeden Ã¶nce, evli olduÄŸu halde Camilla ile bir gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkisi yaÅŸadÄ±. Ä°ÅŸin ilgini Diana ile evlendikten sonra da bu iliÅŸkinin sÃ¼rmesi. Ãœstelik artÄ±k bunun gizli saklÄ± bir yanÄ± da yoktu. Prens Charles 1994 yÄ±lÄ±nda TV kameralarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda eÅŸi Prense Diana'ya ihanet ettiÄŸini itiraf etmiÅŸti. Sonradan babasÄ± Prens Philip'in "OÄŸullarÄ±m kendi Ã¶zel sorunlarÄ±nÄ± neden halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±yorlar" dediÄŸi bu rÃ¶portaj o dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k olay olmuÅŸtu. O rÃ¶portajda Prenses Diana'ya ihanet ettiÄŸini anlamÄ±ÅŸtÄ± Charles. Zaten Prenses Diana da daha sonra "Bu evlilikte Ã¼Ã§ kiÅŸiydik" diyerek kocasÄ±nÄ±n itirafÄ±nÄ±n doÄŸru olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti. Kendisi de evli olduÄŸu halde Charles'tan bir tÃ¼rlÃ¼ vazgeÃ§meyen Camilla bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±na yÄ±llar sonra kavuÅŸtu. Buckingnam SarayÄ±'na yasak aÅŸk kahramanÄ± boÅŸanmÄ±ÅŸ bir gelin olarak adÄ±m attÄ±. Ã‡ift, 2005 yÄ±lÄ±nda sakin bir tÃ¶renle evlendi. Bu tÃ¶rene Charles'Ä±n Diana ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki oÄŸlu William ile Harry da katÄ±ldÄ±.

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin, Ã§apkÄ±nlÄ±klarÄ± bir dÃ¶nem Ã§ok konuÅŸulan Ã¼yelerinden biri de KraliÃ§e 2. Elizabeth'in 73 yÄ±llÄ±k kocasÄ± Prens Philip'ti. Philip'in; 1950'lerin sonu ile 60'larÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°ngiliz oyuncu Pat Kirkwood ve televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Katie Boyle gibi ÅŸov dÃ¼nyasÄ±ndan isimlerle iliÅŸkileri olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bir baÅŸka sÃ¶ylentiye gÃ¶re, Prens Philipâ€™in bir de kraliyet yatÄ± Britannia ile yaptÄ±ÄŸÄ± deniz aÅŸÄ±rÄ± bir seyahat sÄ±rasÄ±nda adÄ± bilinmeyen bir kadÄ±nla da iliÅŸkisi oldu. Bu iddia yalanlansa ve herhangi bir kanÄ±t bulunamasa da, 60 yÄ±l boyunca dile getirilmeye devam etti.

2016 yÄ±lÄ±nda Ä°spanya bir baÅŸka aldatma iddiasÄ±yla Ã§alkalandÄ±. Ãœstelik bu kez eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefindeki kiÅŸi ailenin gelini Letizia'ydÄ±. Ä°spanya KralÄ± Felipe'nin eÅŸi KraliÃ§e Leizia'nÄ±n yolsuzlukla suÃ§lanan bir iÅŸ insanÄ± ve aynÄ± zamanda aile dostu olan Javier Lopez Madrid'le mesajlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu da Ã¼lkeyi karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Bu mesajlardan "Ã¶zledim seni" yazanÄ±n ise 2012'de atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan Letizia'nÄ±n sarayÄ±n bir baÅŸka bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼p oda hapsine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Ã§oÃ§uklarÄ± Leonor ile Sofia'yÄ± gÃ¶rmesine izin verilmediÄŸi de iddialar arasÄ±ndaydÄ±. Olaya adÄ± karÄ±ÅŸan Javier Lopez Madrid ise Ã¼lkeyi terk etti.

DÃ¼nyanÄ±n en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak gÃ¶sterilen Prens William ile Kate Middleton'Ä±n adÄ± da bÃ¶yle bir aldatma olayÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±. 2019 yÄ±lÄ±nda ortaya atÄ±lan ve Magazin basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re William eÅŸini, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuklarÄ± Louis'ye hamileyken aldattÄ±. Ãœstelik de iddialara gÃ¶re bir aile dostunun karÄ±sÄ±yla. Ä°ÅŸin bir baÅŸka ilginÃ§ yanÄ± da olaya adÄ± karÄ±ÅŸan Rose Hanbury'nin, David Rocksavage ile evli olmasÄ± ve o dÃ¶neme kadar Middleton ile arasÄ±ndan su sÄ±zmamasÄ±ydÄ±. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re iki aile Cambridge Ã§iftinin Norfolk'taki evine yakÄ±n oturuyor ve sÄ±k sÄ±k bir araya geliyordu. O dÃ¶nemde Middleton'Ä±n Rose Hanbury ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kestiÄŸi ve eÅŸinden de aynÄ± ÅŸeyi talep ettiÄŸi de ortaya atÄ±lan iddialar arasÄ±nda.





MANKENLERLE YAT SEFASI

KraliÃ§e'in torunu Prenses Eugenie'nin eÅŸi olan Jack Brooksbank, Ä°talya'da Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir yat gezisinde, yanÄ±ndaki Ã¼Ã§ mankenle deniz keyfi yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. Mankenlerle samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergileyen Brooksbank'in eÅŸi Prenses Eugenie, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ± August ile birlikte evdeydi. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra Brooksbank'in, George Clooney'in de ortaklarÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸu bir alkollÃ¼ iÃ§ecek markasÄ±yla birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve o gezinin de iÅŸ gereÄŸi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Jack Brooksbank'in kayÄ±nvalidesi yani Prenses Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson ise damadÄ±nÄ± en Ã§ok savunan kiÅŸi oldu.

FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS