AÅŸk, evlilikten Ã¶nce Ã¶lmÃ¼ÅŸ: YalnÄ±z... Ã–pmezsen sevinirim

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'MASAL PRENSESÄ°' DEDÄ°LER AMA GERÃ‡EK Ã–YLE DEÄžÄ°LDÄ°

Elbette kimden sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ±nÄ±z... BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n "mutsuz prenses" ya da "hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ prenses" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Monako Prensesi Charlene ya da evlenmeden Ã¶nceki adÄ±yla Charlene Wittstock. Monako Prensi 2. Albert ile evlenen Zimbabwe doÄŸumlu eski olimpik yÃ¼zÃ¼cÃ¼ Charlene, kendi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde hiÃ§ de Ã¶yle "masal prensesi" havasÄ± taÅŸÄ±mÄ±yordu. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ olarak belki ama akÄ±ttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa kendini hiÃ§ de Ã¶yle hissetmiyordu. Zaten o tÃ¶rende aÄŸlamasÄ± da aradan geÃ§en bunca zamana ve dÃ¼nyaya getirdiÄŸi iki Ã§ocuÄŸa raÄŸmen gÃ¼ndemden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmedi. Nedenine gelirsek...

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KAÃ‡MAYA Ã‡ALIÅžTI AMA OLMADI

Daha dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi ortaya atÄ±lan iddialara gÃ¶re Charlene aslÄ±nda Albert ile evlenme kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.Prens'in Ã§apkÄ±nlÄ±klarÄ± ve hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan "babalÄ±k iddialarÄ±" giderek arttÄ±kÃ§a o da kaÃ§Ä±p gitmeyi planlÄ±yordu. Hatta birkaÃ§ kez kaÃ§ma giriÅŸiminde bulunmuÅŸ ama hepsinde de Monako SarayÄ±'na geri getirilmiÅŸti. BaÅŸlarda Albert'e gerÃ§ekten aÅŸÄ±k olsa da onun hakkÄ±ndaki iddialar ve bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Monako SarayÄ±'ndaki yaÅŸam gÃ¶zÃ¼nÃ¼ korkuttu ve dÃ¼ÄŸÃ¼nden kaÃ§maya kalkÄ±ÅŸtÄ±.

KAÃ‡AMAYINCA EVLENDÄ°

Fakat Charlene kaÃ§amadÄ± ve Prens Albert ile evlendi. Uzun sÃ¼re hamile kalmayÄ±nca bu kez baÅŸka bir sorun ortaya Ã§Ä±ktÄ±... Tahta bir veliaht gerekiyordu, aksi halde belli bir sÃ¼renin sonunda Monako'nun Fransa'ya baÄŸlanmasÄ± sÃ¶z konusuydu. Bu arada baÅŸka veliaht adaylarÄ± da Ã§Ä±ktÄ±. Albert'Ä±n gayri meÅŸru oÄŸlu Alexandre, kÄ±z kardeÅŸi Caroline ve onun Ã§ocuklarÄ±. Fakat Prens Albert hiÃ§birine sÄ±cak bakmadÄ±. Sonunda Charlene, biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuklar dÃ¼nyaya getirdi. Veliaht sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼! Ama daha ciddi bir sorun vardÄ±. Charlene'in yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lmÃ¼yordu.

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MUTSUZLUÄžUNU SAKLAMA GEREÄžÄ° BÄ°LE DUYMADI

Nitekim, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinliÄŸin ardÄ±ndan anavatanÄ±na dÃ¶ndÃ¼ ve neredeyse bir yÄ±l orada kaldÄ±. DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ geciktikÃ§e evliliÄŸin bitmek Ã¼zere olduÄŸu sÃ¶ylentileri ortaya atÄ±ldÄ±. Hasta olduÄŸu ve operasyonlar geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ± saray tarafÄ±ndan. Uzun sÃ¼renin sonunda Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼ fakat yine ortadan kayboldu. KocasÄ±, Charlene'nin henÃ¼z iyileÅŸmediÄŸini ve bir klinikte tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bu arada ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentileri yine bitmek bilmedi. Sonunda Charlene tekrar eski hayatÄ±na dÃ¶ndÃ¼, kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Ama yine bir sorun vardÄ±... Prenses'in yÃ¼zÃ¼ yine gÃ¼lmÃ¼yordu... MutsuzluÄŸunu saklama gereÄŸi bile duymuyordu.

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Ä°LÄ°ÅžKÄ°NÄ°N Ä°LK DÃ–NEMÄ°NDE: Prens Albert ile iliÅŸkisinin ilk dÃ¶nemlerinde gencecik bir kadÄ±n olan Charlene mutlu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

NEREDE O GÃ–ZLERÄ°NÄ°N Ä°Ã‡Ä° GÃœLEN CHARLENE

Ã‡iftin tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ve birlikte olmaya baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§miÅŸ ve kÃ¶prÃ¼lerin altÄ±ndan Ã§ok sular akmÄ±ÅŸtÄ± belli ki... O ilk zamanlarda Albert'in gÃ¶zlerinin iÃ§ine bakÄ±p gÃ¼lÃ¼mseyen, elini tutan, birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± etkinliklerde etrafÄ± umursamadan dans eden kÄ±sacasÄ± mutlu olduÄŸu her halinden belli olan genÃ§ kadÄ±n gitmiÅŸ, yerine mecburi gÃ¼lÃ¼msemeler dÄ±ÅŸÄ±nda halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda bile kocasÄ±ndan uzak duran, nadiren gÃ¼len bir prenses gelmiÅŸti. Her ne kadar mutsuzluÄŸu belli olsa da vÃ¼cut dili uzmanlarÄ±, son dÃ¶nemlerde yine eskisi gibi kamu gÃ¶revlerine dÃ¶nen Prense Charlene ve Prens Albert'in davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± masaya yatÄ±rdÄ±. Birbirlerine olan davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan Charlene ile Albert'in evliliÄŸinin ve iliÅŸkisinin "satÄ±r aralarÄ±nÄ±" okumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Gelin, dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok konuÅŸtuÄŸu Ã¼nlÃ¼ Ã§iftlerden biri olan Charlene ile Albert hakkÄ±ndaki bu deÄŸerlendirmelere bir bakalÄ±m.

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Ã–nce kÄ±saca Ã§iftin geÃ§miÅŸine bir bakalÄ±m...Albert ile Charlene, 2000 yÄ±lÄ±nda Monako'da dÃ¼zenlenen bir yÃ¼zme etkinliÄŸinde tanÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada Charlene 22, Albert ise 42 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. 2006 yÄ±lÄ±nda romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± resmen duyurdular. Charlene Wittstock, bir yÄ±l sonra sporu bÄ±raktÄ±. 23 Haziran 2010'da da niÅŸan haberi geldi Ã§iftten.2011 yÄ±lÄ±nÄ±n temmuz ayÄ±nda evlendiler.

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HaklarÄ±ndaki sÃ¶ylentiler o zamandan bu yana bitmek bilmese de Charlene ile Albert, en azÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼nden hemen sonraki dÃ¶nemde birbirlerine karÅŸÄ± olumlu duygulara hatta aÅŸka sahip gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. GerÃ§i dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶pÃ¼cÃ¼kleri bile birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan "soÄŸuk" ve "yapay" olarak nitelendirilmiÅŸti ama yine de o zamanlar Charlene'in yÃ¼zÃ¼nde mutluluÄŸun izleri gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Son yÄ±llarda o izler de ortadan kalktÄ±.

MUTLU VE BÄ°RAZ UTANGAÃ‡TI

Ä°ngiliz vÃ¼cut dili uzmanÄ± Judi James, Ã§iftin 2011'den bu yana geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸimin birbirlerine karÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±na olan yansÄ±masÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Ona gÃ¶re Charlene, yeni evlendiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±nda mutlu gÃ¶rÃ¼yordu, ama biraz utangaÃ§tÄ±. Birlikte katÄ±ldÄ±klarÄ± etkinliklerde kocasÄ± tarafÄ±ndan biraz cesaretlendirilmeye ihtiyacÄ± var gibi bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergiliyordu. Judi James'e gÃ¶re o dÃ¶nemde Ã§ift birbirleriyle gÃ¶z temasÄ± kuruyordu. Albert de elini karÄ±sÄ±nÄ±n sÄ±rtÄ±na koyarak ve gÃ¼lÃ¼mseyerek ona ihtiyaÃ§ duyduÄŸu cesareti vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

EL Ã‡ANTASIYLA BARÄ°YER OLUÅžTURDU

James'in deÄŸerlendirmesine gÃ¶re 2012 yÄ±lÄ±nda yani evlenmelerinden bir yÄ±l sonra Charlene ile Albert arasÄ±ndaki gerilim, halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± etkinliklerde bile gizlenemeyecek durumdaydÄ±. Bu gerilim, her ikisinin de yÃ¼zlerine ve davranÄ±ÅŸlarÄ±na yansÄ±yordu. Bunun en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneÄŸinin de Amber Lounge Gala'da sergilendiÄŸini savundu James. "Charlene'in eli Albert'in kolundaydÄ± fakat el Ã§antasÄ±nÄ±aralarÄ±ndaki bir bariyer gibi kullanÄ±yordu. GÃ¼lÃ¼msemeleri daha yapay gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ve Charlene hala utangaÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼zerinden atamamÄ±ÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyordu" diyerek deÄŸerlendirmesini tamamladÄ±.

KARISIYLA GURUR DUYDUÄžUNU BELLÄ° EDÄ°YOR, ONU DESTEKLÄ°YOR

Judi James'in ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼hne gÃ¶re 2013 yÄ±lÄ±nda ise Ã§iftin arasÄ±nda baÅŸka bir esinti vardÄ±. Ona gÃ¶re Albert, karÄ±sÄ± Charlene'i aktif olarak halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±yor. Onu jestleriyle halka tanÄ±tÄ±yor, Ã¶ne Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Uzman James'e gÃ¶re Albert o yÄ±l katÄ±ldÄ±klarÄ± bir etkinlikte karÄ±sÄ±na bakÄ±ÅŸlarÄ±yla onunla nasÄ±l gurur duyduÄŸunu da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyordu.

RAHAT VE KENDÄ°NE GÜVENLÄ° BÄ°R GÖRÜNTÜ2014 yÄ±lÄ±nda birlikte katÄ±ldÄ±klarÄ± geleneksel baloda ise her ikisi de rahat ve kendine güvenen bir görüntü sergiliyordu Judi James'e göre.

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MUTLU VE UYUMLU BÄ°R AÄ°LE GÃ–RÃœNTÃœSÃœÂ

Ona gÃ¶re Charlene ve Albert,2015 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen ikiz Ã§ocuklarÄ±nÄ± sarayÄ±n balkonundan halka tanÄ±tÄ±rken mutlu bir Ã§ift gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlardÄ±. Her biri ikizlerden birini kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸ ve arada birbirlerine bakÄ±p gÃ¼lÃ¼mseyerek uyumlu bir aile tablosu Ã§iziyorlardÄ±.

Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE BÄ°R CANLILIK GELMÄ°Åž GÄ°BÄ°YDÄ°

AynÄ± yÄ±l KÄ±zÄ±l HaÃ§ Balosunda koÃ§asÄ±na sarÄ±lÄ±p dans eden kutlu bir Charlene'in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye girdiÄŸini anlattÄ± Judi James. Ona gÃ¶re Ã§ift o yÄ±l sanki iliÅŸkilerinin balayÄ± dÃ¶neminde gibiydi.

KENDÄ°NÄ° Ä°ZOLE ETMÄ°Åž

Fakat James'e gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§ift arasÄ±nda giderek yÃ¼kselen gerilim gÃ¶zlerden saklanamaz hale geldi. 2019 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde ise Ã§iftin birbirinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair iÅŸaretler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã–zellile de Charlene kendisi izole etmiÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyordu. Albert ise yan gÃ¶zle onu izliyor ve bir desteÄŸe a da cesaretlendirilmeye ihtiyacÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

SANKÄ° TÃœM BAÄžLANTIYI KESMÄ°Åž GÄ°BÄ°Â

GeÃ§en yÄ±l uzun bir aradan sonra halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na ilk Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda ise Charlene tamamen uzak bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ iÃ§indeydi. Sanki kocasÄ±yla bir iliÅŸkisi kalmamÄ±ÅŸ gibiydi. Bir ara kÄ±zÄ±nÄ± omuzlarÄ±ndan tutup kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda o ÅŸekilde durmasÄ± ve yanÄ±nda kendisine yÃ¶nelen kocasÄ±na bakmamasÄ± da bunun bir gÃ¶stergesi. Fakat Judi James'e gÃ¶re Albert hala karÄ±sÄ±na olan yakÄ±nlaÅŸma Ã§abasÄ±yla dikkat Ã§ekiyordu.

ESKÄ°DEN MUTLU BÄ°R Ä°NSANDI: Mutsuz Prensese Charlene, dÃ¼nya sahnesine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemlerde neÅŸeli tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§ekiyordu.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda yani Charlene uzun sÃ¼re memleketinde kalÄ±p geri dÃ¶ndÃ¼kten sonra tekrar kamu gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ift hakkÄ±nda dudak uÃ§uklatan bir iddia ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. FransÄ±z Voici dergisinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Prens Albert, karÄ±sÄ± Charlene ile kamu gÃ¶revlerine dÃ¶nmesi yani katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde kendisinin yanÄ±nda yer almasÄ± iÃ§in 'Ã§ok gizli' bir anlaÅŸma imzaladÄ±. Bu anlaÅŸmaya gÃ¶re Albert, Charlene'e yÄ±llÄ±k 12 Milyon Euro Ã¶deme yapmayÄ± kabul etti. Derginin bu iddiasÄ± da 2011 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§iftin, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndan hiÃ§ de mutlu olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerini bir kez daha gÃ¼ndemin ilk sÄ±rasÄ±na Ã§Ä±kardÄ±.

12 MÄ°LYON EURO

Prenses Charlene Ã¶nce bir enfeksiyon geÃ§irdiÄŸi iÃ§in GÃ¼ney Afrika'da 10 ay kaldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Monako'ya dÃ¶ndÃ¼kten sonra da Ä°sviÃ§re'de bir klinikte tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ± ve yine ortalarda gÃ¶rÃ¼nmedi. Fakat geÃ§en 15 gÃ¼n iÃ§inde toplam iki kez kocasÄ± ve Ã§ocuklarÄ±yla birlikte iki farklÄ± etkinlikte toplumun ve kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Bu durum da artÄ±k Charlene'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuÄŸu ve gÃ¶revlerine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸeklinde yorumlandÄ±. Fakat Voici'nin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re bunun altÄ±nda bambaÅŸka bir durum yani imzalandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len milyon euro'luk anlaÅŸma var. Prens Albert'in, halka aÃ§Ä±k etkinliklerde yanÄ±nda yer almasÄ± iÃ§in karÄ±sÄ± Charlene'le yÃ¼klÃ¼ miktarda bir para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± Paris Match Belgium da dile getirdi. Bu yayÄ±n organÄ±nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re Charlene sÃ¶zleÅŸme uyarÄ±nca bazÄ± etkinliklerde yer alacak.Â

MONAKO SARAYI YALANLADI: Monako SarayÄ± ise bu iddialar hakkÄ±nda ÅŸu ana kadar herhangi bir yorum yapmadÄ±. Bu arada kraliyet ailesi üyelerinin maaÅŸlÄ± memurlar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, katÄ±ldÄ±klarÄ± etkinliklerin, bulunduklarÄ± konumun bir parçasÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. PrensliÄŸin giderleri için ise yÄ±llÄ±k 40 milyon sterlin harcanÄ±yor.

YATTA YAKALANIP HERKESÄ° ÅžOKE ETTÄ°

Bu arada 2014 yÄ±lÄ±nda Prenses Charlene'in bazÄ± magazin dergilerinde yer alan fotoÄŸraflarÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla ÅŸoke etmiÅŸti. Alman, Ä°talyan ve Ä°spanyol dergileri, Charlene ile ilk anda kimliÄŸini aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± orta yaÅŸÄ±n Ã¼zerinde bir adamÄ±n lÃ¼ks bir yatta Ã§ekilen samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini "Charlene yakalandÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla duyurdu.

ÃœNLÃœLERÄ°N GÃ–ZDE TATÄ°L BELDESÄ°NDE

St. Barts adasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarda Charlene ile sonradan Anglikan rahip Charlie Vere Nicoll olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kan adam, yatÄ±n gÃ¼vertesinde samimi pozlarda gÃ¼lÃ¼p eÄŸlenirken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. O sÄ±rada Prens Albert, Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± SoÃ§i'de bulunuyordu. O dÃ¶nemde dÃ¼nya magazin basÄ±nÄ±, Charlene'in kocasÄ±nÄ±n yanÄ±ndayken sergilediÄŸi uzak, soÄŸuk ve durgun tavÄ±rlarÄ±n tam tersi olan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini manÅŸetlerine taÅŸÄ±dÄ±. Nicoll ile Charlene arasÄ±ndaki samimiyete dikkat Ã§ekti. BasÄ±n, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin, Albert ile Charlene'in evliliÄŸini bitirip bitirmeyeceÄŸi sorusunu gÃ¼ndeme getirdi.

GERÄ°DE CHARLENE'Ä°N ÅžEN KAHKAHALARI KALDI

Fakat sonradan Charlene ile Nicoll'un yakÄ±n arkadaÅŸ olduÄŸu belirtildi. Monako SarayÄ± Charlene hakkÄ±nda yapÄ±lan bu suÃ§lamalarÄ±n komik olduÄŸunu aÃ§Ä±klayÄ±p Charlene'in eÅŸini aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n doÄŸruyu yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.O fotoÄŸraflar nedeniyle Charlene ile Albert ayrÄ±lmadÄ±. O dÃ¶nemde uzun sÃ¼re basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde yer alan fotoÄŸraflardan geride kalan tek ayrÄ±ntÄ±, genelde gÃ¼lmeyen yÃ¼zÃ¼yle bilinen Charlene'in objektiflere yansÄ±yan neÅŸesi ve attÄ±ÄŸÄ± kahkahalar oldu.

AÅžK, DÃœÄžÃœNDEN Ã–NCE Ã–LMÃœÅž

Monako Prensi 2. Albert ile Prenses Charlene'in evliliÄŸi devam ediyor. Charlene Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde kendi erkek kardeÅŸinin karÄ±sÄ±, Ã§iftin ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Charlene'in Monako SarayÄ±'nda deÄŸil, Grimaldi ailesine ait lÃ¼ks bir evde yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylese de her ÅŸey eskisi gibi sÃ¼rÃ¼lor. Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re onlarÄ±n aÅŸkÄ±, Prens'in geÃ§miÅŸteki Ã§apkÄ±nlÄ±klarÄ± ve gayrimeÅŸru Ã§ocuklarÄ± nedeniyle daha "dÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã¶nce Ã¶lmÃ¼ÅŸ" durumda. EÄŸer beklenmedik bir geliÅŸme olmazsa da bu ÅŸekilde sÃ¼recek.Â



FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS