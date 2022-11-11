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Ne giydiğini artık kimse öğrenemeyecek: Yeni yasak geldi

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#Kate Middleton#Galler Prensesi Catherine#Galler Prensesi
Ne giydiğini artık kimse öğrenemeyecek: Yeni yasak geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 09:20

Bundan tam 11 yıl önce Prens William ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine katıldığı günden beri Kate Middleton ile ilgili en çok mercek altına alınan ayrıntı ne giydiği... Öyle ki üzerinde görülen kıyafetlerin sadece asılları değil taklitleri bile anında "yok satıyor."

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ARTIK HANGİ MODACIDAN GİYİNDİĞİNİ SADECE BU İŞİ BİLENLER ANLAYACAK
Kimi zaman giyim konusunda fazla tutucu olduğu ileri sürülse de Kate Middleton ya da yeni unvanıyla Galler Prensesi Catherine, dünyanın stil ikonlarından biri olarak kabul ediliyor. Gittiği her yerde ne giydiği, hangi modacıdan seçim yaptığı büyük merak konusu oluyor. İşte Kensington Sarayı yetkilileri de Middleton'ın katıldığı etkinliklerde giydiği her elbiseyi, paltoyu, ayakkabıyı vetakıları, ayrıntılı bir şekilde basınla paylaşıyordu. Geçmiş zaman kullandık çünkü artık bu durum değişti. Yani meraklılar artık Kate Middleton'ın üzerindeki kıyafetin hangi modacıdan olduğunu kolayca öğrenemeyecek. Bunun nedenine gelirsek...

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GİYSİLERİYLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ VERMEK YASAKLANDI
Kensington Sarayı, aldığı yeni bir kararla Middleton'ın kıyafetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verme geleneğini durdurdu. Yani bu karar uyarınca çalışanları, Kate'in katıldığı etkinlikte hangi modacıdan tercihler yaptığını ayrıntılı bir şekilde duyurmayacak. Daha kısa ve net özetlemek gerekirse; Kensington çalışanlarının, Galler Prensesi'nin giyindikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi vermesi yasaklandı.

KATILDIĞI ETKİNLİĞİ GÖLGEDE BIRAKIYOR: Buna gerekçe olarak da Kate'in giyim- kuşamının, basın tarafından her zaman ön plana çıkarılması ve katıldığı etkinliğin gölgede kalması gösterildi.

Ne giydiğini artık kimse öğrenemeyecek: Yeni yasak geldi

HAYRANLARI ARTIK SADECE TAHMİN YÜRÜTECEK
Zaten son dönemde Kensington çalışanları, basından bu konuda kendilerine gelen soruları yanıtlamayı reddediyordu. Aslına bakılırsa moda konusunda uzman kişiler bu yeni uygulamaya rağmen Kate'in hangi modacıdan giyindiğini anlayabilecek. Fakat geri kalan hayranları bu konuda sadece tahmin yürütebilecek.

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İNCE AYRINTILAR
Kate Middleton, evlendikten sonra ünlü modacıların pahalı kıyafetlerini daha bilinen ve herkesin ulaşabileceği markalarla kombinlemesiyle biliniyor. Bir kıyafetini farklı aksesuarlarla defalarca kullandığı için de 'tutumlu düşes' olarak nitelendiriliyor.Yabancı ülke ziyaretlerinde ise genellikle o ülke bayraklarının renginde giyinmeye dikkat ediyor. Bazen gittiği ülkenin tanınmış modacılarından birinin tasarımını giyiyor.

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SIRRINI SADECE MODA KONUSUNDA UZMAN OLANLAR ÇÖZECEK
Her ne şekilde olursa olsun, gittiği her yerde giysileri ve takılarıyla dikkat çekmeye devam edecek Kate Middleton. Ama üzerindekilerin "sırını" moda uzmanları, modacılar dışında kimse çözemeyecek.

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ÜNLÜ TASARIMCI AÇIKLAMIŞTI
Kate'in kıyafetleri kadar onları taşıma biçimi de dikkat çekiyor. Bunun sırrını bir süre önce ayakkabı tasarımcısı Rubert Sanderson açıklamıştı. Bir de şu ayrıntı var. Kate, evlenmeden önce bugünkü kadar güzel giyinmiyordu elbette. Değişen hayatıyla birlikte giyim tarzı da değişti. Gelin Kate Middleton'ın, pek beğenilmeyen bir kıyafeti bile güzel taşımasının sırrını, geçmişten bugüne geçirdiği stil değişimiyle birlikte hatırlayalım.

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İŞİN SIRRI AYAKKABILARDA
Ayakkabı tasarımcısı Rupert Sanderson'a göre Kate Middleton'ın, milyonlarca kadın tarafından bir stil ikonu olarak görülmesinde ayakkabı seçiminin de büyük etkisi var. Özellikle de 10 santimlik topuklarının! Hatta deyim yerindeyse bu "bir tür sihirli değnek." Middleton'ın uzun süredir birlikte çalıştığı ayakkabı tasarımcısı Rupert Sanderson'ın ileri sürdüğüne göre tıpkı Middleton gibi, kıyafetini 10 santim yüksekliğinde ince topuklu ayakkabılarla tamamlayan her kadının bir "güzellik abidesi" gibi görünmemesi düşünülemez bile!

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'O ANDAN İTİBAREN KESİNLİKLE BİR ŞEYLER DEĞİŞİR'
Rupert Sanderson'ın, İngiliz Daily Mail gazetesi için kaleme aldığı makaleye bakılırsa, Middleton'ın giydiği bu 10 santimlik ayakkabılar "sihir" yaratıyor. Bakın Sanderson bu konudaki fikirlerini nasıl ifade ediyor: " Bir kadın ne zaman 10 santim yüksekliğinde topuklu ayakkabılar giyse, sihirli bir şeyler olur. Silueti aniden değişir. Kafası dikleşir, omuzları genişler ve baldırlarındaki kasları gerginleşir. O andan itibaren kesinlikle ve tam anlamıyla daha uzun boylu görünür. "

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'KENDİNDEN EMİN GÖRÜNTÜ'
Rubert Sanderson, bir tasarımcı olarak bir kadının,spor ayakkabılarını çıkarıp yüksek ölçeli stilettolar giydiğinde meydana gelen değişimi izlemeyi sevdiğini de belirtti. "Bir kadın spor ayakkabılarıyla mağazama girip onları yüksek topuklularla değiştirdiği zaman sanki sihirli bir kapıdan geçmiş gibi görünür. Aniden farklı bir şekilde kendinden emin bir görüntü sergiler."

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ORTAMA KOMUTA EDEN KİŞİ
Sanderson, bu konuda çarpıcı bir örneğin de Kate Middleton olduğunu sözlerine ekledi. Kate Middleton'ın sık sık kendi tasarımı olan ayakkabıları giydiğini belirten Rupert Sanderson'a göre ayakkabı seçimi Kate'in, toplum karşısında sergilediği rolün bilincinde olduğunun göstergesi. Düşes'in zaten uzun boylu olduğunu belirten Sanderson "Ama yüksek topuklu ayakkabılar giydiğinde komuta eden, ortama hükmeden kişi oluyor. Genellikle de yanında bulunan erkeklerden bile daha uzun boylu görünüyor" diye konuştu. Deneyimli tasarımcıya göre Kate'in, fotoğraflarda kusursuz görünmesinin sırrı da bu.

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PIRILTI GERİ DÖNDÜ
Fakat Rupert Sanderson'ın göz ardı etmediği başka bir ayrıntı daha var. Özellikle de uzun boylu kadınların böylesine yüksek topuklu ayakkabılar giymekten kaçındığı. Daha çok kadının da yüksek topuklularla rahat edemediği için böyle bir tercih yapmadığı. Covid 19 pandemisi nedeniyle yaşanan kapanmalar sırasında kadınların giyimlerine eskisi kadar özen göstermediğini, daha rahat seçimler yaptığını belirtti Sanderson. Kapanmalar bitip hayat normale döndüğünde o eski pırıltının geri geldiğini de sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS

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#Kate Middleton#Galler Prensesi Catherine#Galler Prensesi

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