Ne giydiğini artık kimse öğrenemeyecek: Yeni yasak geldi

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ARTIK HANGİ MODACIDAN GİYİNDİĞİNİ SADECE BU İŞİ BİLENLER ANLAYACAK
Kimi zaman giyim konusunda fazla tutucu olduğu ileri sürülse de Kate Middleton ya da yeni unvanıyla Galler Prensesi Catherine, dünyanın stil ikonlarından biri olarak kabul ediliyor. Gittiği her yerde ne giydiği, hangi modacıdan seçim yaptığı büyük merak konusu oluyor. İşte Kensington Sarayı yetkilileri de Middleton'ın katıldığı etkinliklerde giydiği her elbiseyi, paltoyu, ayakkabıyı vetakıları, ayrıntılı bir şekilde basınla paylaşıyordu. Geçmiş zaman kullandık çünkü artık bu durum değişti. Yani meraklılar artık Kate Middleton'ın üzerindeki kıyafetin hangi modacıdan olduğunu kolayca öğrenemeyecek. Bunun nedenine gelirsek...
GİYSİLERİYLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ VERMEK YASAKLANDI
Kensington Sarayı, aldığı yeni bir kararla Middleton'ın kıyafetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verme geleneğini durdurdu. Yani bu karar uyarınca çalışanları, Kate'in katıldığı etkinlikte hangi modacıdan tercihler yaptığını ayrıntılı bir şekilde duyurmayacak. Daha kısa ve net özetlemek gerekirse; Kensington çalışanlarının, Galler Prensesi'nin giyindikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi vermesi yasaklandı.
KATILDIĞI ETKİNLİĞİ GÖLGEDE BIRAKIYOR: Buna gerekçe olarak da Kate'in giyim- kuşamının, basın tarafından her zaman ön plana çıkarılması ve katıldığı etkinliğin gölgede kalması gösterildi.
HAYRANLARI ARTIK SADECE TAHMİN YÜRÜTECEK
Zaten son dönemde Kensington çalışanları, basından bu konuda kendilerine gelen soruları yanıtlamayı reddediyordu. Aslına bakılırsa moda konusunda uzman kişiler bu yeni uygulamaya rağmen Kate'in hangi modacıdan giyindiğini anlayabilecek. Fakat geri kalan hayranları bu konuda sadece tahmin yürütebilecek.
İNCE AYRINTILAR
Kate Middleton, evlendikten sonra ünlü modacıların pahalı kıyafetlerini daha bilinen ve herkesin ulaşabileceği markalarla kombinlemesiyle biliniyor. Bir kıyafetini farklı aksesuarlarla defalarca kullandığı için de 'tutumlu düşes' olarak nitelendiriliyor.Yabancı ülke ziyaretlerinde ise genellikle o ülke bayraklarının renginde giyinmeye dikkat ediyor. Bazen gittiği ülkenin tanınmış modacılarından birinin tasarımını giyiyor.
SIRRINI SADECE MODA KONUSUNDA UZMAN OLANLAR ÇÖZECEK
Her ne şekilde olursa olsun, gittiği her yerde giysileri ve takılarıyla dikkat çekmeye devam edecek Kate Middleton. Ama üzerindekilerin "sırını" moda uzmanları, modacılar dışında kimse çözemeyecek.
'KENDİNDEN EMİN GÖRÜNTÜ'
Rubert Sanderson, bir tasarımcı olarak bir kadının,spor ayakkabılarını çıkarıp yüksek ölçeli stilettolar giydiğinde meydana gelen değişimi izlemeyi sevdiğini de belirtti. "Bir kadın spor ayakkabılarıyla mağazama girip onları yüksek topuklularla değiştirdiği zaman sanki sihirli bir kapıdan geçmiş gibi görünür. Aniden farklı bir şekilde kendinden emin bir görüntü sergiler."
FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS