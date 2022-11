Haberin Devamı

CAMILLA HEM HEYECANLI, HEM KORKUYOR

Dünyanın en uzun süre taht sırası bekleyen veliaht prenslerinden biri olan Charles'ın, 73 yaşında taht giyeceği törende 17 yıllık eşi Camilla'ya da taç takılacak. İşte Camilla'nın korkusu da bu noktada düğümleniyor.



KORKUSUNUN ADI: KATE

Kendini İngiliz kraliyet ailesine kabul ettirmek ve Charles ile evlenmek için 30 yılı aşkın süre bekleyen Camilla'nın korkusu elbette taç giyeceği için değil. Onun çekindiği nokta gelini, yeni Galler Prensesi Catherine ya da halk arasındaki adıyla Kate Middleton!

KATE İLE WILLIAM DAHA POPÜLER

Kraliyet ailesine yakın kaynaklara göre Camilla, kocasının kral, kendisinin de konsort kraliçe olarak taç giyeceği o törende Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate'in kendilerinden "rol çalıp" asıl ilgiyi kendi üzerlerinde toplamalarından endişe ediyor. Yıllar boyu yapılan anketlere göre hem tahtın Charles'tan sonraki varisi William hem de eşi Kate, Charles ile Camilla'yı popülarite açısından hep geride bırakıyor. Hatta bir ara hayranları arasında Charles'ın tahtı oğluna devretmesini bekleyenler bile vardı. Bu arada bu grubun, hala bu konudaki umudunu kaybetmediğini, aynı beklentiyi sürdürdüğünü hatırlatalım.

GENÇ ÇİFTİN 'VİTRİN' GÖREVİ: Yine kraliyet ailesine yakın bir kaynağa göre William ile Kate'in taç giyme töreni için de kilit bir rolü var. Bu iddiaya göre çift, töreni daha çağdaş hale getirip halkı kraliyetin modernleştiği konusunda ikna etme konusunda bir vitrin görevi üstleniyor.

HAYATLARININ EN POPÜLER DÖNEMİ

Kraliçe'nin ölümünden sonra Charles'ın, yıllar boyunca kendi taşıdığı Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanını hiç beklemeden devrettiği oğlu William ve karısı Kate, şu an hayatlarının en popüler dönemini yaşıyor.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE İLGİ İKİYE KATLANIYOR

Prens Harry ile Meghan Markle'ın ABD'ye göç etmesinden sonra kraliyet ailesinin vitrini görevini büyük ölçüde omuzlayan çift, bu yeni unvandan sonra gittikleri her yerde eskisinden daha fazla ilgi topluyor. Çocukları 9 yaşındaki George, 7 yaşındaki Charlotte ve 4 yaşındaki Louis'nin kendilerine eşlik ettiği dönemlerde bu ilgi ikiye katlanıyor.

25 YIL SONRA İLK GALLER PRENSESİ

Bu arada Kate'in, Prenses Diana'nın ölümünden sonra Galler Prensesi unvanı alan ilk aile üyesi olduğunu da hatırlatalım. 25 yıl sonra Diana gibi çok sevilen birinin unvanını alan Kate'e halktan yönelen ve zaten üst düzeyde olan ilgi çok arttı. İşte bütün bunlar Camilla'nın, kendileri için bunca önemi olan taç giyme töreninde bile gölgede kalabilecekleri korkusunun nedenleri.

GİZLİ KISKANÇLIK İDDİASI

Aslında Camilla'nın bu korkusunu destekleyen bir başka iddia daha bir süredir ortada dolaşıyor. Henüz doğrulanmış olmasa da Kraliçe 2. Elizabeth'in milyon dolar değerindeki bazı takılarını Camilla'ya değil Kate'e bıraktığı ileri sürülüyor. Mücevherlerle ilgili iddia net olmasa da Kate'in, İngiliz kraliyet ailesinin en sevilen kişilerinden biri olduğu bilinen bir gerçek. Onu sevenlerden biri de Kraliçe 2. Elizabeth idi. Hatta Camilla'nın, Kate'in Kraliçe tarafından sevilmesiniyıllardır gizli gizli kıskandığı iddialar arasında. Bu durumun, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın da hoşuna gitmediği ileri sürülüyor.

CHARLES, GELİNİYLE GAYET İYİ GEÇİNİYOR

Aslına bakılırsa Kate ile Kral 3. Charles'ın eşi Camilla dışarıdan bakıldığında gayet iyi anlaşan bir ikili gibi görünüyor. Hatta Camilla'nın bir dergi için konuk editör olduğu sırada onun fotoğraflarını, amatör bir fotoğrafçı olan Kate'in çektiği de biliniyor. Camilla ile William'ın arasında ise herhangi bir gerginlik yok gibi görünüyor. Ama bu konuda sık sık İngiliz basınında yer alan haberlere göre William ile üvey annesi Camilla'nın ilişkisi son derece profesyonel. Halkın karşısında nezaket kuralları içinde kalsalar bile aile içinde çok da samimi bir iletişim içinde değiller. Fakat kameralar karşısında bile sergilediğine göre Charles'ın gelini Kate'e olan sevgisi büyük. Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılı nedeniyle St. Paul's Katedrali'nde düzenlenen bir etkinlikte Charles, Kate'e öpücük göndererek bu sevgisini gözler önüne sermişti.

AYIRMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

Her ne kadar uyumlu bir aile gibi görünseler de Camilla'nın başlarda Kate'in aileye katılmasına pek sıcak bakmadığına ilişkin iddialar uzun süre gündemde kalmıştı. Kraliyet ailesi üzerine kaleme aldığı kitaplarla bilinen Christopher Andersen, 2019 yılında yayınlanan Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne (Taç Oyunları: Elizabeth, Camilla, Kate ve Taht) adlı kitabında Camilla Parker Bowles'un Prens William ile Kate Middleton'ı ayırmaya çalıştığını iddia etti. Yazarın ileri sürdüğüne göre Parker Bowles, bu konuda Prens Charles'tan da yardım istedi.

'SÖNÜK' BİR KARAKTER OLDUĞUNU İLERİ SÜRÜYORDU

Christopher Andersen'ın kitabında yer alan iddiaya göre Parker Bowles, Kate Middleton'ın Prens William ile flört ettiği dönemde bu ilişkiye hiç sıcak bakmadı. Hatta Middleton halktan bir aileye mensup olduğu için onun kraliyet ailesine girmeye uygun olmadığını da savundu. Parker Bowles'a göre Middleton sevimli ama "sönük" bir karakterdi.

DAHA O ZAMAN BİLE KORKUYORDU

Yine kitapta iddia edilene göre Camilla Parker Bowles, daha aileye girmeden önceki dönemde bile Middleton'ın giderek büyüyen popülaritesinden rahatsız olup Prens William ile evlendiklerinde kendisi ile Prens Charles'ın geri planda kalacağından korkmaya başladı. Kitabında Camilla'dan Black Queen (Kara Kraliçe) Kate'ten de White Queen (Beyaz Kraliçe) olarak söz edilen Andersen, ikilinin ilişkisinin dışarıdan göründüğü kadar iyi olmadığını savunmuştu.

BAŞKALARIYLA EVLİYKEN DE HİÇ KORKMADILAR: Charles'ın gençlik aşkı olan Camilla Parker Bowles, 1973'te evlendiği Andrew Parker Bowles'tan 1995 yılında boşanıp 2005'te de Prens Charles ile evlenmişti. Ancak her ikisi de başkalarıyla evli oldukları dönemde de birbirlerinden kopmamıştı.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS