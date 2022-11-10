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CAMILLA HEM HEYECANLI, HEM KORKUYOR

DÃ¼nyanÄ±n en uzun sÃ¼re taht sÄ±rasÄ± bekleyen veliaht prenslerinden biri olan Charles'Ä±n, 73 yaÅŸÄ±nda taht giyeceÄŸi tÃ¶rende 17 yÄ±llÄ±k eÅŸi Camilla'ya da taÃ§ takÄ±lacak. Ä°ÅŸte Camilla'nÄ±n korkusu da bu noktada dÃ¼ÄŸÃ¼mleniyor.

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KORKUSUNUN ADI: KATE

Kendini Ä°ngiliz kraliyet ailesine kabul ettirmek ve Charles ile evlenmek iÃ§in 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼re bekleyen Camilla'nÄ±n korkusu elbette taÃ§ giyeceÄŸi iÃ§in deÄŸil. Onun Ã§ekindiÄŸi nokta gelini, yeni Galler Prensesi Catherine ya da halk arasÄ±ndaki adÄ±yla Kate Middleton!

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KATE Ä°LE WILLIAM DAHA POPÃœLER

Kraliyet ailesine yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re Camilla, kocasÄ±nÄ±n kral, kendisinin de konsort kraliÃ§e olarak taÃ§ giyeceÄŸi o tÃ¶rende Galler Prensi William ve eÅŸi Galler Prensesi Kate'in kendilerinden "rol Ã§alÄ±p" asÄ±l ilgiyi kendi Ã¼zerlerinde toplamalarÄ±ndan endiÅŸe ediyor. YÄ±llar boyu yapÄ±lan anketlere gÃ¶re hem tahtÄ±n Charles'tan sonraki varisi William hem de eÅŸi Kate, Charles ile Camilla'yÄ± popÃ¼larite aÃ§Ä±sÄ±ndan hep geride bÄ±rakÄ±yor. Hatta bir ara hayranlarÄ± arasÄ±nda Charles'Ä±n tahtÄ± oÄŸluna devretmesini bekleyenler bile vardÄ±. Bu arada bu grubun, hala bu konudaki umudunu kaybetmediÄŸini, aynÄ± beklentiyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatalÄ±m.

GENÇ ÇÄ°FTÄ°N 'VÄ°TRÄ°N' GÖREVÄ°: Yine kraliyet ailesine yakÄ±n bir kaynaÄŸa göre William ile Kate'in taç giyme töreni için de kilit bir rolü var. Bu iddiaya göre çift, töreni daha çaÄŸdaÅŸ hale getirip halkÄ± kraliyetin modernleÅŸtiÄŸi konusunda ikna etme konusunda bir vitrin görevi üstleniyor.

HAYATLARININ EN POPÃœLER DÃ–NEMÄ°

KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Charles'Ä±n, yÄ±llar boyunca kendi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± hiÃ§ beklemeden devrettiÄŸi oÄŸlu William ve karÄ±sÄ± Kate, ÅŸu an hayatlarÄ±nÄ±n en popÃ¼ler dÃ¶nemini yaÅŸÄ±yor.

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Ã‡OCUKLARLA BÄ°RLÄ°KTE Ä°LGÄ° Ä°KÄ°YE KATLANIYOR

Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n ABD'ye gÃ¶Ã§ etmesinden sonra kraliyet ailesinin vitrini gÃ¶revini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de omuzlayan Ã§ift, bu yeni unvandan sonra gittikleri her yerde eskisinden daha fazla ilgi topluyor. Ã‡ocuklarÄ± 9 yaÅŸÄ±ndaki George, 7 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Louis'nin kendilerine eÅŸlik ettiÄŸi dÃ¶nemlerde bu ilgi ikiye katlanÄ±yor.

25 YIL SONRA Ä°LK GALLER PRENSESÄ°

Bu arada Kate'in, Prenses Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Galler Prensesi unvanÄ± alan ilk aile Ã¼yesi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. 25 yÄ±l sonra Diana gibi Ã§ok sevilen birinin unvanÄ±nÄ± alan Kate'e halktan yÃ¶nelen ve zaten Ã¼st dÃ¼zeyde olan ilgi Ã§ok arttÄ±. Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlar Camilla'nÄ±n, kendileri iÃ§in bunca Ã¶nemi olan taÃ§ giyme tÃ¶reninde bile gÃ¶lgede kalabilecekleri korkusunun nedenleri.

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GÄ°ZLÄ° KISKANÃ‡LIK Ä°DDÄ°ASI

AslÄ±nda Camilla'nÄ±n bu korkusunu destekleyen bir baÅŸka iddia daha bir sÃ¼redir ortada dolaÅŸÄ±yor. HenÃ¼z doÄŸrulanmÄ±ÅŸ olmasa da KraliÃ§e 2. Elizabeth'in milyon dolar deÄŸerindeki bazÄ± takÄ±larÄ±nÄ± Camilla'ya deÄŸil Kate'e bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. MÃ¼cevherlerle ilgili iddia net olmasa da Kate'in, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en sevilen kiÅŸilerinden biri olduÄŸu bilinen bir gerÃ§ek. Onu sevenlerden biri de KraliÃ§e 2. Elizabeth idi. Hatta Camilla'nÄ±n, Kate'in KraliÃ§e tarafÄ±ndan sevilmesiniyÄ±llardÄ±r gizli gizli kÄ±skandÄ±ÄŸÄ± iddialar arasÄ±nda. Bu durumun, Prens Harry'nin eÅŸi Meghan Markle'Ä±n da hoÅŸuna gitmediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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CHARLES, GELÄ°NÄ°YLE GAYET Ä°YÄ° GEÃ‡Ä°NÄ°YOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate ile Kral 3. Charles'Ä±n eÅŸi Camilla dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gayet iyi anlaÅŸan bir ikili gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Hatta Camilla'nÄ±n bir dergi iÃ§in konuk editÃ¶r olduÄŸu sÄ±rada onun fotoÄŸraflarÄ±nÄ±, amatÃ¶r bir fotoÄŸrafÃ§Ä± olan Kate'in Ã§ektiÄŸi de biliniyor. Camilla ile William'Ä±n arasÄ±nda ise herhangi bir gerginlik yok gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ama bu konuda sÄ±k sÄ±k Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re William ile Ã¼vey annesi Camilla'nÄ±n iliÅŸkisi son derece profesyonel. HalkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda nezaket kurallarÄ± iÃ§inde kalsalar bile aile iÃ§inde Ã§ok da samimi bir iletiÅŸim iÃ§inde deÄŸiller. Fakat kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda bile sergilediÄŸine gÃ¶re Charles'Ä±n gelini Kate'e olan sevgisi bÃ¼yÃ¼k. KraliÃ§e'nin tahttaki 70'inci yÄ±lÄ± nedeniyle St. Paul's Katedrali'nde dÃ¼zenlenen bir etkinlikte Charles, Kate'e Ã¶pÃ¼cÃ¼k gÃ¶ndererek bu sevgisini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti.

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AYIRMAYA Ã‡ALIÅžTI Ä°DDÄ°ASIÂ

Her ne kadar uyumlu bir aile gibi gÃ¶rÃ¼nseler de Camilla'nÄ±n baÅŸlarda Kate'in aileye katÄ±lmasÄ±na pek sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialar uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Kraliyet ailesi Ã¼zerine kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitaplarla bilinen Christopher Andersen, 2019 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne (TaÃ§ OyunlarÄ±: Elizabeth, Camilla, Kate ve Taht) adlÄ± kitabÄ±nda Camilla Parker Bowles'un Prens William ile Kate Middleton'Ä± ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. YazarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Parker Bowles, bu konuda Prens Charles'tan da yardÄ±m istedi.

'SÃ–NÃœK' BÄ°R KARAKTER OLDUÄžUNU Ä°LERÄ° SÃœRÃœYORDU

Christopher Andersen'Ä±n kitabÄ±nda yer alan iddiaya gÃ¶re Parker Bowles, Kate Middleton'Ä±n Prens William ile flÃ¶rt ettiÄŸi dÃ¶nemde bu iliÅŸkiye hiÃ§ sÄ±cak bakmadÄ±. Hatta Middleton halktan bir aileye mensup olduÄŸu iÃ§in onun kraliyet ailesine girmeye uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da savundu. Parker Bowles'a gÃ¶re Middleton sevimli ama "sÃ¶nÃ¼k" bir karakterdi.

DAHA O ZAMAN BÄ°LE KORKUYORDU

Yine kitapta iddia edilene gÃ¶re Camilla Parker Bowles, daha aileye girmeden Ã¶nceki dÃ¶nemde bile Middleton'Ä±n giderek bÃ¼yÃ¼yen popÃ¼laritesinden rahatsÄ±z olup Prens William ile evlendiklerinde kendisi ile Prens Charles'Ä±n geri planda kalacaÄŸÄ±ndan korkmaya baÅŸladÄ±. KitabÄ±nda Camilla'dan Black Queen (Kara KraliÃ§e) Kate'ten de White Queen (Beyaz KraliÃ§e) olarak sÃ¶z edilen Andersen, ikilinin iliÅŸkisinin dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.

BAÅžKALARIYLA EVLÄ°YKEN DE HÄ°Ç KORKMADILAR: Charles'Ä±n gençlik aÅŸkÄ± olan Camilla Parker Bowles, 1973'te evlendiÄŸi Andrew Parker Bowles'tan 1995 yÄ±lÄ±nda boÅŸanÄ±p 2005'te de Prens Charles ile evlenmiÅŸti. Ancak her ikisi de baÅŸkalarÄ±yla evli olduklarÄ± dönemde de birbirlerinden kopmamÄ±ÅŸtÄ±.

FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS