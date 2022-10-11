Geleceğin kraliçesi Kate'in bütün 'uygunsuz' giysileri değiştirildi

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GİYİM KUŞAMI ADIM ADIM DEĞİŞECEK

Bir de çok fazla görünmeyen, açıklanmayan ancak meraklı bakışlardan kaçmayan bazı değişiklikler var... Geleceğin kraliçesi Kate Middleton'ın dış görünüşü yani kıyafetleri de giderek değişiyor. Babasının birinci sıradaki veliahtı olan William'ın tahta giden yolu kısaldıkça karısı Kate'in de "kraliçeliğe" hazırlanma süreci hızlandı. Bu durumu da moda eleştirmenleri değerlendirdi. Onlara göre yeni Galler Prensesi Kate Middleton'ın giyimi kuşamı da adım adım değişecek.

YENİ KONUMA YENİ KIYAFETLER

Aslına bakılırsa Kate'in bazı moda eleştirmenleri ve hayranları tarafından "sıkıcı" "yaşından daha büyük" "çok fazla muhafazakar" diye eleştirilen kıyafetleri zaten zaman zaman konumuna uygun hale getiriliyordu. Kıyafetlerin dekolteli bölümleri kapatılıyor, şeffaf kısımları da Middleton'a göre yeniden düzenleniyordu. Geçmişte yapılan bu ufak tefek değişiklikler, önümüzdeki günlerde daha dikkat çekici bir hale gelecek moda uzmanlarına göre. Yani; Kate Middleton, önce Galler Prensesi unvanına sonra da kendisini bekleyen kraliçelik konumuna kıyafetleriyle de hazırlanacak.

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GARDIROBU DEĞİŞECEK: Kraliyet ailesi üyelerinin giyim kuşamını yakından takip eden uzman Miranda Holder'a göre Kate Middleton, kraliçe olmaya bir adım daha yaklaştı ve kıyafetlerindeki değişim buna uygun ve daha gözle görülür hale gelecek. Holder bu konuda "Kate'in gardırobunun daha resmi ve pozisyonuna daha uygun hale geldiğini göreceğiz" dedi.

MODA UZMANINA GÖRE DAHA FAZLA ŞAPKA GİYECEK

Miranda Holder'a göre Galler Prensesi Kate Middleton, bundan böyle kamuya açık etkinliklerde eskisinden daha çok şapka giymeye başlayacak büyük olasılıkla. Holder bu konuda Kraliçe 2. Elizabeth'i örnek gösterdi ve onun "kadınların kamuoyunda saçlarını tamamen açıkta bırakmama" kuralına sıkı sıkıya bağlı kaldığını hatırlattı. Bu mantıktan hareket eden Miranda Holder'a göre Kate kamusal ve resmi etkinliklerde eskisinden daha ağır giyinip görünümünü de şapkalarla tamamlayacak.

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SAÇ BANTLARI TARİHE KARIŞACAK

Holder'a göre Kate'in zaman zaman taktığı saç bantları, aniden olmasa da yavaş yavaş yerini daha resmi ve daha gösterişli şapkalara bırakacak.

ELDİVEN KULLANMAYA BAŞLAYACAK İDDİASI: Yine moda eleştirmenlerine göre Kate'in yapacağı bir başka değişiklik daha var. Kamuya açık resmi etkinliklerde daha fazla eldiven giymesi bekleniyor yeni Galler Prensesi'nin. Kraliçe 2. Elizabeth de bu konuda verdiği bir örnek. Kraliçe'nin katıldığı birçok etkinlikte eldivenlerini eksik etmediğini hatırlattı.

EL ÇANTALARI KATE'İN SİMGESİ Mİ OLACAK?

Moda eleştirmenlerine göre Kate Middleton'ın sürdüreceği bir alışkanlık var: Küçük el çantaları kullanmak. Belki bu küçük çantalar bazı değişikliklerle yine Kate'in elinde olacak ve zaman içinde Kraliçe'nin simgesi haline gelen kol çantalarının yerini alacak.

YILLAR İÇİNDE DEĞİŞİM GEÇİRDİ

Aslına bakılırsa Kate Middleton, aileye katıldığı ilk dönemde özellikle de mini etekleri yüzünden zor anlar yaşamıştı. Kate'in eteklerinin rüzgara direnemeyen etekleri sık sık magazin basınının manşetlerinde yer almıştı. Sonunda Kraliçe duruma el koydu ve kendi moda danışmanının Kate ile çalışmasını sağladı. O noktadan sonra da Middleton'ın kıyafetleri bir değişim geçirdi. Kate'in bazı elbiseleri ise bir kez giydikten sonra değiştirildi, dikkat çeken yanları "törpülendi."

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ELBİSENİN OMUZ KISMI DEĞİŞTİRİLDİ

Bunlardan biri 2017 yılındaki BAFTA töreninde giydiği siyah üzerine çiçekli elbise. Söz konusu elbisenin düşük omuzları dikkat çekiyordu. Middleton daha sonra da bu elbiseyle görüntülendi. Fakat bu kez elbisenin omuz kısmı değiştirilmiş ve daha kapalı hale getirilmişti. Yani Kate'in bu elbisesi yıllar içinde usta terzilerin elinden geçti ve kolları uzatıldı,

İLK GİYDİĞİNDE KOLLARI ŞEFFAFTI

Bir başka değişiklik de Kate Middleton'ın 2012 yılında Malezya gezisinde giydiği elbisede yapıldı. İlk giydiğinde elbisenin kolları şeffaftı. Fakat sekiz yıl sonra aynı elbise tekrar gözler önüne çıktığında bir değişiklik vardı. O şeffaf kollar, altına eklenen kumaşla farklı bir görünüme bürünmüştü.

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ETEKLER UÇUŞUNCA

Günümüzden tam 11 yıl önceydi...Dünyanın en gözde bekar erkeklerinden biri olan İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens William, uzatmalı sevgilisi Kate Middleton ile hayatını birleştirdi. Hemen ardından da çift, ailede adet olduğu üzere Milletler Topluluğu'nda yer alan Kanada'ya resmi bir ziyarette bulundu. Gelişmeler de bunun ardından yaşandı. Dünyanın bütün dikkatini üzerlerinde toplayan Kate Middleton ile Prens William'ın bu turu basının gündeminden hiç düşmedi. Bunun nedenlerinden biri de giydiği gelinlikten başlayarak bir moda ikonuna dönüşen Middleton'ın ya da evlilik sonrası unvanıyla Cambridge Düşesi Catherine'nin gezi için hazırlanan gardırobuydu. O dönemde daha kısa etekler, daha gösterişli elbiseler giyiyordu Middleton. Fakat bu tercihi istenmeyen durumlara da yol açtı. Bazı ziyaretlerinde giydiği elbiselerin geniş ya da kısa etekleri rüzgar nedeniyle havalanınca ortaya çıkan görüntüler magazin basınının manşetlerine çıktı.

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ETEK KAZALARINA SON

Bu durum, çiftin birlikte gittiği ya da Kate Middleton'ın yalnız başına katıldığı yurt içi ya da yurt dışı başka etkinliklerde de yaşandı. Middleton'ın havalanan eteklerine sonunda Kraliçe 2. Elizabeth el koydu. Torununun eşi için özel bir görevli bile atadı. Sonra zaman içinde Middleton'ın sergilediği bu görüntüler tarihe karıştı. Mini etek tercihlerini azalttı, daha klasik giyinmeye başladı. Giydiği elbise ya da etekler mini olduğunda görünümünü koyu renkli kalın çoraplarla tamamlamaya başladı. Ama ne giyerse giysin, ne kadar rüzgar eserse essin bir daha hiç "etek kazası" yaşamadı. Bunun sırrına gelirsek...

KRALİYET MODACISI ANLATTI: İşte onu kraliyet modacılarından biri açıkladı. Onun anlattığına göre ise Kraliçe 2. Elizabeth ya da aileye kan bağı olan diğer kadın üyelerin hiç başına gelmeyen; Middleton için de artık bir tehlike olmaktan çıkan bu durumun nedeni sadece etek boyunun uzaması değil. Çünkü uzun etekler de kimi zaman rüzgarın azizliğine uğrayabiliyor. Kraliyet ailesine mensup kadınları giydiren modacılardan biri olan Stewart Parvin, İngiliz Daily Mail gazetesine, bu işin sırrını açıkladı. Parvin'in anlattığına göre rüzgardan korunmak için uygulanan yöntem, giysilerin etek kısmına dışarıdan gözle görünmeyen minik kurşun ağırlıklar dikmek. "Kişiye özel, el yapımı bir kıyafetin en önemli özelliği, giyenin onu üzerinde gayet güzel taşımasıdır" dedi ve ardından da ekledi Parvin: "Ama biz de bazı küçük hilelere başvuruyoruz".Üstelik Parvin'in anlattığına göre bu küçük hileler, sadece eteklerin uçuşmasını önlemekle kalmıyor aynı zamanda kıyafetin sanki bir askıdaymış gibi kusursuz görünmesini de sağlıyor.

TEK PARÇA İÇ ÇAMAŞIRI

Görgü kuralları uzmanı Myka Meier de kraliyet ailesine mensup kadınların, özellikle de kamuoyu karşısına çıkacakları zaman kullandıkları bir başka moda hilesini anlattı. Özellikle de eteklerin uçuşmasını önleyen kurşun ağırlıkların kullanılmadığı durumlarda bu yönteme başvuruluyor anlattığına göre. Meier, kraliyet kadınlarının bazen tüm vücudu saran tek parça iç çamaşırı giydiklerini bunun da statiği artırıp elbisenin uçuşmasını ya da kıyafetin giyen kişinin üzerinden kaymasını önlediğini anlattı.

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FOTOĞRAFLAR. ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY







