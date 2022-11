Kim Kate'in çıplak fotoğrafını çekmez ki! Ardından bir 'küfür seli' geldi: O olayın perde arkasını anlattı

Haberin Devamı

AİLENİN YAKIN TARİHİN EN ÇOK KONUŞULAN OLAYLARINDAN BİRİ

Daha önce kaleme aldığı Kennedy çiftini anlatan Jack and Jackie: Portrait of an American Marriage, yine İngiliz kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili The Day Diana Died, Brothers and Wives, Game of Crowns adlı kitaplarıyla tanınan Andersen, The King: The Life of Charles III (Kral: Kral 3. Charles'ın Yaşamı) adlı yeni çalışmasında da Mountbatten Windsor ailesiyle ilgili bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarıyor. Kraliyet ailesinin, modern çağlarda yaşadığı en büyük ve hemen üzeri kapatılan olaylardan biri bunlar arasında. Gelin 2010'ların ilk yarısında, basının manşetlerinden inmeyen bu olayı hatırlayalım ve ardından Andersen'ın kitabında yer verdiği perde arkasına bir bakalım.

MERAKLI GÖZLERDEN UZAK OLDUKLARINI SANIYORLARDI

Takvimler, 2012 yılını gösteriyordu. Daha yeni evli olan Prens William ile eşi Kate Middleton, tatil için Fransa'da bulunuyordu. Provence bölgesinde bir yazlık malikanede kalan William ile Kate, paparazzilerden ve meraklı gözlerden uzak olduklarını sanıyorlardı. Bu yüzden çok rahat davranıyorlardı.

KATE ÜSTSÜZ GÜNEŞLENİNCE...

Bu rahatlık içinde Kate Middleton, üstsüz güneşlenmeye karar verdi. Ama kendisini ve eşini izleyen dört "meraklı ve dikkatli" göz olduğundan haberi yoktu. İki paparazzi, Cyril Moreau ve Dominique Jacovides, üstsüz güneşlenen Middleton'ın fotoğraflarını çekti. Bu kareler, Closer dergisi tarafından yayınlandı. İşte ondan sonra da büyük bir gürültü koptu. Hem dergi, hem de paparazziler aleyhine dava açıldı. Dava 2018 yılında kesin sonuca ulaştı.

HEM DERGİYE HEM İKİ PAPARAZZİYE CEZA YAĞDI

2018 yılının eylül ayında mahkemenin verdiği karara göre Closer dergisi, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için 45 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Fotoğrafları çeken iki paparazzi Moreau ve Jacovides 10'ar bin Euro para cezası aldı. Gizlice çekilen fotoğraflar yüzünden "manevi çöküntü" yaşadıklarını savunan Kate ile William da 100 Bin Euro almaya hak kazandı.

EDİTÖR İŞTEN UZAKLAŞTIRILDI: Kate Middleton'ın gizlice çekilen üstsüz fotoğraflarını İtalyan Chi dergisi de yayınladı. Aynı kareler Irish Daily Star gazetesinde de yer aldı. Ancak; bunları yayınlayan gazete editörü geçici olarak işten uzaklaştırıldı.

Prens William daha önce eşinin üstsüz fotoğraflarının yayınlanmasının “şoke edici” olduğunu ifade ederken, bunu annesi Lady Diana’nın yaşadıklarına benzer bir taciz olarak gördüğünü belirtti. Lady Diana 1997 yılında, Paris’te sevgilisi ile birlikte olduğu aracın paparazziler tarafından kovalanması sonucu yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Kate Middleton'ın, Fransa'da üstsüz güneşlenirken çekilen fotoğraflarının yayınlanmasından sonra kopan gürültüye, o dönemde daha ABD Başkanı olarak siyaset sahnesine çıkmamış olan iş insanı Donald Trump, Twitter üzerinden ilginç bir yorum yaptı. Elbette bu yorum başta William olmak üzere babası Charles ve kardeşi Harry'yi de çok kızdırdı.

'ÇIPLAK GÜNEŞLENMEMELİYDİ, TEK SUÇLU KENDİSİ'

Donald Trump, konuyla ilgili paylaştığı ilk mesajda "Eğer üstsüz güneşleniyorsa, kim Kate'in fotoğraflarını çekip bir sürü para kazanmaz ki!" diye yazdı. Ardından bir mesaj daha paylaştı: "Kate Middleton harika biri. Ama çıplak bir şekilde güneşlenmemeliydi. Suçlaması gereken tek kişi kendisi."

TRUMP YORUMLARINI SÜRDÜRDÜ, AİLE ÇİLEDEN ÇIKTI

Trump yine aynı konuyla ilgili olarak Fox News'a verdiği demeçte de Kate'in üstsüz fotoğraflarının çekilmesini "korkunç" olarak nitelendirdi. Ama diğer yandan da Kate'in bu şekilde güneşlenmesini "aptalca" diye yorumladı. Donald Trump'ın bu paylaşımları ise Kate Middleton'ın eşi Prens William, Prens Charles ve Prens Harry'yi çileden çıkardı.

KÜFÜR SELİ

İşte yazar Christopher Andersen, The King: The Life of Charles II adlı kitabında, saray çalışanlarından birinin anlattığına dayandırarak kapalı kapılar ardında Trump'a yönelen eleştirileri gün yüzüne çıkarıyor. Yazarın iddiasına göre, Charles, William ve Harry; Donald Trump'ın bu paylaşımlarını "bir küfür seliyle" karşıladı.

TRUMP'IN CHARLES'A TAKTIĞI ALAYCI İSİM: Andersen'ın kitabında Donald Trump ile o dönemde veliaht prens olan Charles arasındaki farklı gerilimlere de yer veriliyor. Buna göre Trump, o sırada Galler Prensi (Prince of Wales) olan Charles'tan "balinalar prensi" (Prince of Whales) olarak söz ediyordu. Bu arada küçük bir not... Trump, "Wales" (Galler) ile "Whales" (balinalar) kelimelerinin okunuşları arasındaki yakınlığı kullanıyordu.

DONALD TRUMP'IN DIANA YORUMU DA RAHATSIZ ETTİ

Kitapta, Trump'ın İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili başka yorumlarına da yer veriliyor. Bunlardan biri de Donald Trump'ın, eğer isteseydi Charles'ın eski eşi Diana ile yakınlaşabileceğini ileri sürmesi.

LONDRA ZİYARETİNDEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

Bu arada İngiliz kraliyet ailesinin, DONALD TRUMP'ı, ABD Başkanı olduğu 2019 yılında Londra'ya yaptığı ziyaretten vazgeçirmeye çalıştığı da kitaptaki iddialar arasında. Fakat bu konudaki bütün çabalar sonuçsuz kaldı ve Trump eşi Melania ile birlikte Londra'ya ziyarette bulundu.

