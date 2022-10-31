'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

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YİNE BAŞROLDE HARRY VAR

Bu kez de konunun "başrolünde" Prens Harry var. Daha doğrusu onun kaleme aldığı ve gelecek yılın ocak ayında piyasaya çıkması beklenen Spare (Yedek) adlı kitabı.

'CESUR BİR DÜRÜSTLÜKLE YAZILDI'

Harry'nin; aslında bu yıl piyasaya çıkması beklenen ama Kraliçe'nin ölümü nedeniyle okurla buluşması ertelenen kitabı, 10 Ocak 2023'te raflarda yerini alacak. Prens Harry'nin, Penguin Random House tarafından basılan ve "cesur bir dürüstlükle yazıldığı" belirtilen kitabı nedeniyle İngiliz kraliyet ailesi de gerilimli günler yaşıyor. "Çiçeği burnunda kral" Charles başta olmak üzere bütün ailenin bu kadar gerilmesinin nedeni, Harry ile Meghan'ın bu yılın mart ayında Oprah Winfrey'le yaptıkları röportajdakine benzer "sivri sözlerin" kitapta da yer alma olasılığı. Kraliyet uzmanlarına göre Kral 3. Charles, bu kez daha temkinli davrandı ve önceden önlem aldı. Yani bir başka deyişle eğer Prens Harry kitabında yine ailesini kızdıracak bölümlere yer vermişse Buckingham Sarayı'ndan da kendisine yönelik "misilleme" gelecek. Fakat bunun çok ağır olacağını savunan uzmanlar da var.

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'TAMAM YA DA DEVAM: BİR KIRILMA NOKTASI

İngiliz kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili yazdığı biyografilerle tanınan araştırmacı gazeteci ve yazar Tom Bower'ın iddiasına göre bu kitap Harry ile Meghan için özellikle de hala taşıdıkları Sussex Dükü ve Düşesi unvanları için "bir tamam ya da devam" noktası olacak. Bower'ın iddiasına göre Spare adlı bu kitap Harry ve Meghan için ellerinde kalan unvanların da gitmesi anlamına gelebilecek. Bunun nasıl olabileceğine bir bakalım...

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Tom Bower'a göre Prens Harry, 416 sayfalık kitabının tanıtımı için önümüzdeki yılın ilk ayında Londra'ya gidebilir. Kitabın çıkması ve Harry'nin bu nedenle Londra'ya gidebilecek olması zaten öncelikle ailenin, Kraliçe'nin ölümünden sonraki ilk Noel etkinliğini gölgede bırakacak bir adım. Bower'a göre; eğer daha fazlası gerçekleşirse bu kez İngiliz kraliyet ailesi sessiz kalmayacak ve Harry ile Meghan'a misilleme yapacak. Buna çiftin, aileden ayrılmalarına rağmen ellerinde tuttuğu ve özellikle de Meghan Markle'ın her fırsatta kullandığı Sussex Düşesi ve Sussex Dükü unvanlarını almak da dahil. Yani bir başka deyişle Bower'a göre eğer Harry anılarını kaleme aldığı Spare adlı kitabında, ailesini kötüleyen ayrıntılara yer verdiyse, geri kalan unvanlarını kaybetmek dahil başka bazı yaptırımlarla karşılaşacak.

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YAYINCI DAHA FAZLA AYRINTI İSTEDİ

Prens Harry'nin anılarına yer vereceği bir kitap kaleme alacağı aslında uzun zamandır biliniyordu. Fakat bu konudaki beklentiler hemen gerçekleşmedi. Harry'nin "hayalet yazar" JR Moehringer ile birlikte hazırladığı kitap ile ilgili olarak yayıncılarla, uzun süren toplantılar yapıldı. The Sun gazetesine konuşan kaynaklara göre; yayıncı, kitabın taslağında yer alan ayrıntılardan çok daha fazlasını istedi. İddialara göre İngiliz kraliyet ailesini endişelendiren noktalardan biri de bu. Öte yandan Harry'nin amacı Kraliçe'nin ölümünden sonra bazı ayrıntıları "yumuşatmak" yönünde. Uzun sözün kısası İngiliz kraliyet ailesi başta olmak üzere çok sayıda kişi, Harry'nin kitabında neyi nasıl anlattığını büyük bir merakla bekliyor.

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SANILDIĞINDAN DAHA 'KÖTÜ': Kitabın yayıncısı olan Penguin Random House'a göre kitap son derece açık bir dürüstlükle yazıldı. Bu yüzden de Harry'nin çocukluğuyla ve Meghan Markle ile ilişkisine dair şoke edici bilgiler ilk kez gün yüzüne çıkabilir. Bir kaynağa göre Spare adlı bu kitap insanların sandığından çok daha "kötü" ayrıntılar içeriyor.

BAĞLARI KOPARMASI SENARYOLARDAN BİRİ

Kraliyet uzmanı ve gazeteci- yazar Tom Bower'ın The Sun gazetesine söylediğine göre Kral 3. Charles'ın yapabileceği tek şey torunları yani Harry ile Meghan'ın çocukları Archie ve Lilibet'e beklendiği gibi "prens" ya da "prenses" unvanı vermemek olabilir. Hatta bir adım daha ileri gidip oğlu ile gelininin Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını da alabilir. Ama yine Bower'a göre bu çok "sert ve ağır" bir adım olur. Yine Bower'a göre Spare adlı kitapta yer alabilecek ayrıntıların kendisini rahatsız etmesi halinde Charles'ın küçük oğlu ve ailesiyle bütün bağlarını koparması da senaryolardan biri olabilir.

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ULUSLARARASI ALANDA ÜNLÜ OLMA HIRSI VARDI

Bu arada Prens Harry'nin kitabının ismi konusunda da spekülasyonlar, geçen yıldan bu yana ortada dolanıyor. Harry'yi ve ailesini yakından tanıyanlar daha kitabın adı resmi olarak duyurulmadan önce bu konuda bazı ipuçları verip yorumlarda bulunmuştu. Bunlardan biri de kraliyet uzmanı, yazar ve sosyelit Lady Colin Campbell'dı. Deneyimli gözlemci Campbell, daha o dönemde Harry'nin kitabının adı hakkında ipuçları veren bir yorum yapmıştı. Campbell; Harry'nin her zaman medyanın ilgisini çekmek ve uluslararası alanda ünlü olmak gibi bir hırsı bulunduğunu ama bunu nasıl yapacağını tam olarak bilemediğini ileri sürdü. Campbell'in, Harry'nin eski sevgililerine dayandırarak ortaya attığına göre Harry, bu aradığı türde şöhretin yolunu da eşi Meghan Markle ile tanıştıktan sonra keşfetti.

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DIANA BİR ŞÖHRET BAĞIMLISIYDI, MEGHAN DA ÖYLE

Lady Campbell, Harry'nin, tıpkı annesi gibi bir şöhrete sahip olmak istediğini, yıllarca bunun için çabaladığını ve Markle ile tanıştıktan sonra da bu şöhretin yolunu kendince bulduğunu ileri sürdü. Campbell, kendi internet kanalı için hazırlayıp sunduğu programda "Diana'yı severdim, erdemleri olan bir insandı. Ama onunla aynı fikirdeyim. Prenses Diana bir azize ya da bir melek değildi" diye konuştu. Lady Colin Campbell "O da zaten bir azize olmadığını kendisi söylerdi, gerçekten de azize değildi" dedi. Campbell, Prenses Diana ile ilgili çarpıcı eleştiriler de yaptı konuşmasında. "Diana bir şöhret bağımlısıydı. Meghan da bir şöhret bağımlısı. Harry de öyle şöhret olmak istiyordu ama Meghan ile tanışıncaya kadar bunu nasıl yapacağını bilemiyordu" dedi.

ESKİ SEVGİLİLERİ BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİYDİ: Campbell, Harry'nin eski kız arkadaşları Chelsy Davy ve Cressida Bonas'ın da onun bu özelliğini bildiklerini ve Harry'nin medya ile ilişkisinden şikayetçi olduklarını da ileri sürdü.

İKİ SATIRI BİR ARAYA GETİRECEK BECERİSİ YOK

Bu arada Campbell'dan Prens Harry ve kitabı hakkında daha ağır bir yorum da gelmişti. Ona göre 'Prens Harry, kitap yazabilecek kapasiteye sahip değil. Çünkü, Eton Koleji'ndeki öğrencilik yıllarında İngilizce derslerinden başarısız olmuştu.' Cambpell, Prens'in, kendi başına iki satırı yan yana getirme becerisi olmadığını savundu.

DİĞERLERİ GÖLGEDE KALDIĞI İÇİN UZAKLAŞTIRILDILAR

Yani bir başka deyişle, Prens Harry, son dönemdeki bütün adımlarını şöhret için atıyor. Hatta Prens Harry ile Prens William arasındaki gerilimin yine bu "şöhret" merakı yüzünden çıktığını ileri sürenler de oldu. Bunlardan biri de iki kardeş arasındaki uçurumu konu alan Battle of Brothers (Kardeşlerin Savaşı) adlı kitabı yazan Robert Lacey'e ait. Ona göre William ile Harry arasındaki gerilimin sebeplerinden biri de bu tanınırlık konusu. Deneyimli biyografi yazarı Lacey, kitabında da yer alan bir iddiayı kısa bir süre önce verdiği bir röportajda bir kez daha dile getirdi. Buna göre Prens Harry ile Meghan Markle, ailenin daha kıdemli üyelerini bile gölgede bırakmaya başladıkları için uzaklaştırıldılar.

ROCK YILDIZI GİBİ

Harry ile Meghan Markle'ı "rock yıldızına" benzeten Lacey, bu şekilde de çiftin hem Kraliçe'yi hem de tahtın babası Prens Charles'tan bile daha gözde varisi Prens William ile eşi Kate Middleton'ı bile gölgede bıraktıklarını, onlardan daha fazla dikkat çektiklerini ileri sürdü. Yazara göre bu durum da ailede rahatsızlık yarattı. Lacey, dışarıdan bakıldığında iyi anlaşıyor gibi görünen William ile Harry arasındaki gerginliğin geçmişinin çok eskilere dayandığını da ileri sürdü. Ama Meghan Markle'ın aileye girmesine kadar durumun bu kadar gün yüzüne çıkmadığını da iddia etti.

'KRALIN SOYTARISI' OLMAK İSTEMEDİ

Yazara göre William, geleceğin kralı olarak çok daha muhafazakar bir yol izlerken Harry ise onun tam tersi daha rahat, eğlenceli ve geri planda bir portre çizdiğini belirtti. İngiliz kraliyet ailesinin bazen zalim olabileceğini belirten Lacey, Harry'nin daha gençlik yıllarında ailesinin kendisini "iki numara" bir tür "kralın soytarısı" olarak gördüğünü fark etmeye başladı.

'YEDEK PARÇA' GİBİ GÖRÜLMEKTEN SIKILDI

Lacey, ailenin geçmişinde de "iki numara"larla ilgili sorunlar yaşandığını hatırlatıp Kraliçe Elizabeth'in kardeşi Margareth ve Prens Charles'ın kardeşi Andrew ile yaşanan sorunları örnek gösterdi. Yazara göre Harry, yıllar içinde "yedek parça" gibi görülmekten rahatsız olmaya başladı ve bu rahatsızlık giderek büyüdü. Sonunda William ile eşi Kate'e daha önemli roller Harry ile Meghan'a da daha az dikkat çeken ve daha düşük statü verilmesine kadar uzandı. Lacey'in öne sürdüğüne göre Prens Harry, Meghan Markle ile tanıştıktan sonra ondan ilham aldı ve değişti. Eskisinden daha farklı davranmaya başladı. Meghan Markle ile evlendikten sonra Harry'nin bu durumu yavaş yavaş değişmeye başladı. Kendisi ve eşi daha fazla göz önüne çıkmaya, daha çok dikkat çekmeye başladı. İşte bu durum da ailede bazılarını rahatsız etti.

ÇAREYİ ÜLKEDEN GİTMEKTE BULDULAR: Yazara göre Buckingham Sarayı'nda da Harry ile Meghan'a karşı bir klik vardı. Öyle ki bunla bile çiftin hem Kraliçe'den hem de William ile Kate'den daha fazla dikkat çekmeye başladığını fark edip buna karşı tavır aldı. Onlar bile çifti bir kenara itmeyi tercih etti. Bunun sonucunda da Harry ile Meghan çareyi aileden ve ülkeden ayrılmakta buldu.

Harry'nin kitabı için 20 milyon dolar aldığı iddiaları da geçen yıldan bu yana ortalarda dolanıyor. Bir arkadaşının İngiliz basınına anlattığına göre Harry bu kitabı ailesini rahatsız etmek için değil, kendisi için yazdı. Geçen yaz basına yansıyan iddialara göre Harry, kitabını "doğduğu Prens olarak değil, dönüştüğü adam olarak kaleme alacağını" söylemişti. Yine bu iddialara göre Harry, kitapta anlatacağı konular hakkında ne o dönemde hayatta olan Kraliçe'den ne de babası Charles'tan izin aydı. Hatta "anılarını yazmak için izne ihtiyacı olmadığını" savundu.

HAYALET YAZAR KALEME ALDI

Kitapla ilgili bir başka iddiaya gelelim. Buna göre Harry'nin anılarını içeren Spare için Pulitzer ödüllü yazar J.R. Moehringer seçildi. Yine bir iddiaya göre onu Harry ile, 2018 yılındaki düğününe de katılan George Clooney tanıştırdı. Moehringer bugüne kadar aralarında Andre Agassi, Phil Knight gibi ünlü kişilerin biyografilerini de kaleme aldı.

ÜVEY ANNEYE SALDIRACAK MI?

Spare ile ilgili bu yılın ilk döneminde ortaya atılan bir başka iddia da Harry'nin kitabında üvey annesi yeni Konsort Kraliçe Camilla'ya yönelik suçlayıcı ayrıntıların yer aldığı. Prens'in kitabında ailesinin, gündeme getirilmesini hiç istemediği bazı konuların yer alabileceği de ileri sürülüyor. Böyle düşünenlerden biri de kraliyet uzmanı Angela Levin. Harry ile ilgili bir biyografi kitabı da yazan ve bu sırada onun yaşadığı Kensington Sarayı arazisindeki evinde de bulunan Levin, kitapta Harry'nin üvey annesi ile ilgili satırların da yer alabileceğini ileri sürdü.

'KİN GÜDEN BİR TUTUM İZLEYEBİLİR'

Bu yıl mart ayında Talk Radio adlı podcast yayınına konuk olan Angela Levin, Harry'nin kitabının bu yılın sonunda piyasaya çıkacağını hatırlattı. Sonra da çarpıcı bir iddiada bulundu: Harry kitabında Camilla'ya saldıracak. Onu, babasını annesinden "çalmakla" suçlayacak. Hatta Harry ruh sağlığının bozulmasından da onu sorumlu tutacak." Levin, Harry'nin kitabının, İngiliz kraliyet ailesine karşı "kin güden" bir tutum izleyebileceğini de savundu. Bu durumun da Harry ile babası Charles arasındaki gerilimi daha yukarı çekebileceğini ileri sürdü. Levin sözlerini şöyle sürdürdü: "Prens Charles çok uysal. Çünkü Harry'yi çok seviyor. Bu yüzden de onun kendi yolunda gitmesine izin vermiş olabilir. Ama Harry'nin Camilla hakkında yazacaklarını okuduğunda bunu yapmayacaktır."

CHARLES DA AYNI KORKU İÇİNDE: Bu arada aileye yakın olan ve ismini açıklamak istemeyen bir kaynağın ileri sürdüğüne göre Charles da kitapta eşi Camilla'ya yönelik suçlayıcı satırlar olabileceğinden korkuyor. Aynı kaynak Charles'ın bu konudaki endişesini büyük oğlu William ile paylaştığını da söyledi. Fakat William'ın bu konuda tarafsız kalmayı seçtiği de ileri sürülenler arasında.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS