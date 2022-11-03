Yeni kralÄ±n tuhaflÄ±klarÄ±: Ã–zel yapÄ±m tuvalet oturaÄŸÄ± olmadan evinden adÄ±m atmÄ±yormuÅŸ

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KRAL'IN 'ACAYÄ°PLÄ°KLERÄ°'

Annesi KraliÃ§e 2. Elizabeth, toplum karÅŸÄ±sÄ±nda, duygularÄ±nÄ± saklamayÄ± ne kadar iyi biliyorsa, Charles onun tam tersiydi. Ä°mzasÄ±nÄ± atacaÄŸÄ± zaman masayÄ± daÄŸÄ±nÄ±k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in sergilediÄŸi jest ve mimikler sosyal medyada espri konusu oldu. ArdÄ±ndan gittiÄŸi Ä°rlanda'da ziyaretÃ§i defterini imzalarken dolmakalem mÃ¼rekkep akÄ±tÄ±nca sinirlendi. Hemen yardÄ±m elini uzatÄ±p ortalÄ±ÄŸÄ± sakinleÅŸtiren kiÅŸi karÄ±sÄ± Camilla oldu. Ama BÃ¼yÃ¼k Britanya'nÄ±n yeni kralÄ± 3. Charles'Ä±n sergilediÄŸi "acayip" davranÄ±ÅŸlarÄ±n bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu sananlar Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yanÄ±lgÄ± iÃ§inde.Â

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Kraliyet ailesiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan yazar Christopher Andersen'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± The King: The Life of Charles III (Kral: Kral 3. Charles 'Ä±n HayatÄ±) adlÄ± kitaba gÃ¶re Charles'Ä±n 'dizi dizi' tuhaf davranÄ±ÅŸlarÄ± var. Anderson'a gÃ¶re 73 yaÅŸÄ±nda tahta Ã§Ä±kan Charles, 'dÃ¼nyanÄ±n en acayip alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± olan hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan biri' olarak tarihe geÃ§ecek. Christopher Andersen'Ä±n kitabÄ±nda iddia ettiÄŸine gÃ¶re Kral 3. Charles, yanÄ±na bazÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± "ÅŸeyleri" almadan evinden bile Ã§Ä±kmÄ±yor, gittiÄŸi her yere onlarÄ± da gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. BunlarÄ± ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ± Andersen: Ã‡ocukluk yÄ±llarÄ±ndan kalan bir oyuncak ayÄ±, kendisine Ã¶zel yapÄ±lmÄ±ÅŸ tuvalet oturaÄŸÄ± ve Ã¶zel yemeklerini hazÄ±rlayan ÅŸef aÅŸÃ§Ä±sÄ±.

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KitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in ET Online'e konuk olan Andersen, Charles'Ä±n "hÃ¢lÃ¢ Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±ndan kalma bir oyuncak ayÄ±yla yolculuk ettiÄŸini" sÃ¶yledi. Sonra ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini:"Bu oyuncak ayÄ±, Ã§ocukluÄŸunun ilk dÃ¶nemlerinden bu yana Charles'Ä±n yanÄ±nda. Onun bu oyuncak ayÄ±sÄ±na dokunup tamir etmesine izin verilen tek kiÅŸi de Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±ndaki dadÄ±sÄ± Mabel Anderson oldu." The King adlÄ± kitabÄ±n yazarÄ± Christopher Andersen'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Charles yaÅŸÄ± ilerleyip artÄ±k dadÄ±ya ihtiyacÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nda bile Anderson'la yakÄ±n olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Ã–ZEL YAPIM TUVALET OTURAÄžINI GÄ°TTÄ°ÄžÄ° HER YERE GÃ–TÃœRÃœYOR

Christopher Andersen, konuk olduÄŸu programda ayrÄ±ca Kral Charles'Ä±n bir baÅŸka "acayip" Ã¶zelliÄŸi olduÄŸunu da ileri sÃ¼rdÃ¼. O da Ä°ngiltere'nin yeni kralÄ±nÄ±n, seyahate Ã§Ä±karken yanÄ±nda kendisine Ã¶zel yapÄ±lmÄ±ÅŸ tuvalet oturaÄŸÄ±nÄ± da yanÄ±ndan eksik etmemesi. Yine Buckingham SarayÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Charles, akÅŸam yemeÄŸi davetlerine giderken yanÄ±nda Ã¶zel aÅŸÃ§Ä±sÄ±nÄ± da gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Masaya oturup onun kendisi iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yemekleri yiyor.

KÜP ÅžEKLÄ°NDEKÄ° BUZ KALIPLARINI SEVMÄ°YORLAR: Christopher Andersen, kitabÄ± için araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ä°ngiliz kraliyet ailesi üyelerinin bu türden enteresan davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± keÅŸfettiÄŸini de belirtti. Yani Kral 3. Charles, bu konudaki tek örnek deÄŸil. Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na göre Kraliçe 2. Elizabeth baÅŸta olmak üzere kraliyet ailesi üyeleri, küp ÅŸeklindeki buz kalÄ±plarÄ±nÄ± sevmiyorlar. Bu yüzden de gittikleri yere kendi buz kalÄ±plarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yorlar.

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KÄ°TAPTA DIANA Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° DE YER ALIYOR; Christopher Andersen'Ä±n 8 KasÄ±m'da piyasaya çÄ±kacak olan The King: The Life of Charles III (Kral: Kral 3. Charles'Ä±n HayatÄ±) adlÄ± kitabÄ±nda eski eÅŸi Prenses Diana ile iliÅŸkisi hakkÄ±nda da çarpÄ±cÄ± iddialar yer alÄ±yor. Buna göre çift arasÄ±ndaki gerilim, sadece yakÄ±n çevrelerini deÄŸil yanlarÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ± da etkiliyordu. O dönemde Charles ve Diana'nÄ±n yanÄ±nda çalÄ±ÅŸan uÅŸaklardan birinin "Diana, kocasÄ±nÄ±n Camilla'ya takÄ±ntÄ±sÄ±yla alay edip ona lakaplar takÄ±yordu" ÅŸeklindeki iddiasÄ± da Andersen'Ä±n kitabÄ±nda yer alÄ±yor.

Yazar Christopher Andersen'a gÃ¶re, Charles'Ä±n yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in iki seÃ§enek var: Ya onun isteklerini eksiksiz olarak yerine getirmek ya da Charles'Ä±n bir yanardaÄŸ gibi patlayan Ã¶fkesinden nasiplerini almak. Andersen'Ä±n, yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalara dayanarak ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddiaya gÃ¶re Charles "huysuz" biri. Volkan gibi patlayan bir Ã¶fkesi var ve Ã¶fkeye kapÄ±lma konusunda da "Ã§ok yetenekli."

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'NEDEN BENDEN UZAK DURUYORSUN?'

1984 yÄ±lÄ±nda Prens Harry'nin dÃ¼nyaya gelmesinden sonra Charles, eÅŸi Diana'dan giderek uzaklaÅŸtÄ±. Bu durum Diana'yÄ± o kadar rahatsÄ±z etti ki artÄ±k kimin duyduÄŸunu umursamadan kocasÄ±na "neden kendisiyle birlikte olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sormaya baÅŸladÄ±. The King adlÄ± kitapta yer alan satÄ±rlara gÃ¶re Charles, bu soruya alaycÄ± bir yanÄ±t verdi: "Bilmiyorum canÄ±m. Belki eÅŸcinsel olabilirim."

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CÄ°NAYET YA DA Ä°NTÄ°HAR KORKUSU: Çift arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ateÅŸi, yanlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan korumalarÄ± endiÅŸelendiriyordu kitaba göre. Hatta o dönemde Charles ve Diana ile çalÄ±ÅŸan korumalardan biri Andersen'a "Bu durumda ÅŸiddet kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±" diye anlattÄ± gerilimin düzeyini. Görevliler, Highgrove'daki evin duvarlarÄ±nda asÄ±lÄ± duran ateÅŸli silahlarÄ±n bu tartÄ±ÅŸmalara katÄ±lmasÄ±ndan korkuyorlardÄ±. Eski korumalarÄ±n Andersen'a anlattÄ±klarÄ±na göre bu silahlarÄ±n bir intihar ya da cinayet için kullanÄ±lmasÄ± konusundaki endiÅŸeler "tavan" yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Kitapta Charles ile Diana iliÅŸkisi hakkÄ±nda baÅŸka satÄ±rlar da yer alÄ±yor. Buna gÃ¶re yaptÄ±klarÄ± bir tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Charles, karÄ±sÄ±na "konumundan dolayÄ± kendisine saygÄ± gÃ¶stermesini" sÃ¶yleyip "Sen benim kim olduÄŸunu biliyor musun?" diye sordu. Diana da buna "Lanet olasÄ± bir hayvansÄ±n. Asla kral olamayacaksÄ±n! William, annenin yerini alacak. Ben bunu gÃ¶receÄŸim" diye yanÄ±t verdi.

DÃœÄžÃœNDEN BÄ°R GECE Ã–NCE AÄžLAYARAK UYUDULAR

Andersen'Ä±n kitabÄ±na gÃ¶re Charles, Diana ile evlenmesi konusunda sadece annesi KraliÃ§e 2. Elizabeth'ten deÄŸil, babasÄ± Prens Philip'ten de baskÄ± gÃ¶rdÃ¼. Kendisine evlilik teklif ederken Diana'nÄ±n kÄ±kÄ±rdayÄ±p durmasÄ±nÄ± da "Ã§ocukÃ§a ve sinir bozucu" olarak nitelendirmiÅŸti. Diana evlenmeden Ã¶nce Charles'Ä±n Camilla'ya aÅŸÄ±k olduÄŸunu anlamÄ±ÅŸ olsa da belli bir noktadan sonra artÄ±k yapabileceÄŸi hiÃ§bir ÅŸey kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Yazar Christopher Andersen'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re hem Charles hem Diana, dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinden bir gece Ã¶nce kendilerine ait odalarda aÄŸlayarak uykuya dalmÄ±ÅŸtÄ±.

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'PERÄ° MASALI' ACI SONLA BÄ°TTÄ°: 1981 yÄ±lÄ±nda, "peri masalÄ±" olarak nitelendirilen bir törenle evlenen Charles ile Diana iki çocuk sahibi oldu. Çift, 1992 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±, 1996'da da resmi olarak boÅŸandÄ±lar. Bundan bir yÄ±l sonra da Diana, henüz 36 yaÅŸÄ±ndayken Paris'te geçirdiÄŸi bir trafik kazasÄ±nda sevgilisi Dodi El Fayed ve aracÄ± kullanan ÅŸoförüyle birlikte öldü.

Â FOTOÄžRAFLAR: AVALON, ALAMY, SPLASH NEWS