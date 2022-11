Yeni kralÄ±n tuhaflÄ±klarÄ±: Ã–zel yapÄ±m tuvalet oturaÄŸÄ± olmadan evinden adÄ±m atmÄ±yormuÅŸ

Haberin Devamı

KRAL'IN 'ACAYİPLİKLERİ'

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth, toplum karşısında, duygularını saklamayı ne kadar iyi biliyorsa, Charles onun tam tersiydi. İmzasını atacağı zaman masayı dağınık gördüğü için sergilediği jest ve mimikler sosyal medyada espri konusu oldu. Ardından gittiği İrlanda'da ziyaretçi defterini imzalarken dolmakalem mürekkep akıtınca sinirlendi. Hemen yardım elini uzatıp ortalığı sakinleştiren kişi karısı Camilla oldu. Ama Büyük Britanya'nın yeni kralı 3. Charles'ın sergilediği "acayip" davranışların bunlarla sınırlı olduğunu sananlar çok büyük bir yanılgı içinde.

Kraliyet ailesiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan yazar Christopher Andersen'ın kaleme aldığı The King: The Life of Charles III (Kral: Kral 3. Charles 'ın Hayatı) adlı kitaba göre Charles'ın 'dizi dizi' tuhaf davranışları var. Anderson'a göre 73 yaşında tahta çıkan Charles, 'dünyanın en acayip alışkanlıkları olan hükümdarlarından biri' olarak tarihe geçecek. Christopher Andersen'ın kitabında iddia ettiğine göre Kral 3. Charles, yanına bazı şaşırtıcı "şeyleri" almadan evinden bile çıkmıyor, gittiği her yere onları da götürüyor. Bunları şöyle sıraladı Andersen: Çocukluk yıllarından kalan bir oyuncak ayı, kendisine özel yapılmış tuvalet oturağı ve özel yemeklerini hazırlayan şef aşçısı.

Kitabının tanıtımı için ET Online'e konuk olan Andersen, Charles'ın "hâlâ çocukluk yıllarından kalma bir oyuncak ayıyla yolculuk ettiğini" söyledi. Sonra şöyle sürdürdü sözlerini:"Bu oyuncak ayı, çocukluğunun ilk dönemlerinden bu yana Charles'ın yanında. Onun bu oyuncak ayısına dokunup tamir etmesine izin verilen tek kişi de çocukluk yıllarındaki dadısı Mabel Anderson oldu." The King adlı kitabın yazarı Christopher Andersen'ın anlattığına göre Charles yaşı ilerleyip artık dadıya ihtiyacı kalmadığında bile Anderson'la yakın olmayı sürdürdü.

ÖZEL YAPIM TUVALET OTURAĞINI GİTTİĞİ HER YERE GÖTÜRÜYOR

Christopher Andersen, konuk olduğu programda ayrıca Kral Charles'ın bir başka "acayip" özelliği olduğunu da ileri sürdü. O da İngiltere'nin yeni kralının, seyahate çıkarken yanında kendisine özel yapılmış tuvalet oturağını da yanından eksik etmemesi. Yine Buckingham Sarayı çalışanlarının anlattığına göre Charles, akşam yemeği davetlerine giderken yanında özel aşçısını da götürüyor. Masaya oturup onun kendisi için hazırladığı yemekleri yiyor.

KÜP ŞEKLİNDEKİ BUZ KALIPLARINI SEVMİYORLAR: Christopher Andersen, kitabı için araştırma yaptığı sırada İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin bu türden enteresan davranışlarını keşfettiğini de belirtti. Yani Kral 3. Charles, bu konudaki tek örnek değil. Onun anlattığına göre Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere kraliyet ailesi üyeleri, küp şeklindeki buz kalıplarını sevmiyorlar. Bu yüzden de gittikleri yere kendi buz kalıplarını taşıyorlar.

KİTAPTA DIANA İLE İLİŞKİSİ DE YER ALIYOR; Christopher Andersen'ın 8 Kasım'da piyasaya çıkacak olan The King: The Life of Charles III (Kral: Kral 3. Charles'ın Hayatı) adlı kitabında eski eşi Prenses Diana ile ilişkisi hakkında da çarpıcı iddialar yer alıyor. Buna göre çift arasındaki gerilim, sadece yakın çevrelerini değil yanlarında çalışanları da etkiliyordu. O dönemde Charles ve Diana'nın yanında çalışan uşaklardan birinin "Diana, kocasının Camilla'ya takıntısıyla alay edip ona lakaplar takıyordu" şeklindeki iddiası da Andersen'ın kitabında yer alıyor.

Yazar Christopher Andersen'a göre, Charles'ın yanında çalışanlar için iki seçenek var: Ya onun isteklerini eksiksiz olarak yerine getirmek ya da Charles'ın bir yanardağ gibi patlayan öfkesinden nasiplerini almak. Andersen'ın, yaptığı araştırmalara dayanarak ortaya attığı iddiaya göre Charles "huysuz" biri. Volkan gibi patlayan bir öfkesi var ve öfkeye kapılma konusunda da "çok yetenekli."

'NEDEN BENDEN UZAK DURUYORSUN?'

1984 yılında Prens Harry'nin dünyaya gelmesinden sonra Charles, eşi Diana'dan giderek uzaklaştı. Bu durum Diana'yı o kadar rahatsız etti ki artık kimin duyduğunu umursamadan kocasına "neden kendisiyle birlikte olmadığını" sormaya başladı. The King adlı kitapta yer alan satırlara göre Charles, bu soruya alaycı bir yanıt verdi: "Bilmiyorum canım. Belki eşcinsel olabilirim."

CİNAYET YA DA İNTİHAR KORKUSU: Çift arasındaki tartışmaların ateşi, yanlarında çalışan korumaları endişelendiriyordu kitaba göre. Hatta o dönemde Charles ve Diana ile çalışan korumalardan biri Andersen'a "Bu durumda şiddet kaçınılmazdı" diye anlattı gerilimin düzeyini. Görevliler, Highgrove'daki evin duvarlarında asılı duran ateşli silahların bu tartışmalara katılmasından korkuyorlardı. Eski korumaların Andersen'a anlattıklarına göre bu silahların bir intihar ya da cinayet için kullanılması konusundaki endişeler "tavan" yapmıştı.

Kitapta Charles ile Diana ilişkisi hakkında başka satırlar da yer alıyor. Buna göre yaptıkları bir tartışma sırasında Charles, karısına "konumundan dolayı kendisine saygı göstermesini" söyleyip "Sen benim kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Diana da buna "Lanet olası bir hayvansın. Asla kral olamayacaksın! William, annenin yerini alacak. Ben bunu göreceğim" diye yanıt verdi.

DÜĞÜNDEN BİR GECE ÖNCE AĞLAYARAK UYUDULAR

Andersen'ın kitabına göre Charles, Diana ile evlenmesi konusunda sadece annesi Kraliçe 2. Elizabeth'ten değil, babası Prens Philip'ten de baskı gördü. Kendisine evlilik teklif ederken Diana'nın kıkırdayıp durmasını da "çocukça ve sinir bozucu" olarak nitelendirmişti. Diana evlenmeden önce Charles'ın Camilla'ya aşık olduğunu anlamış olsa da belli bir noktadan sonra artık yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Yazar Christopher Andersen'ın iddiasına göre hem Charles hem Diana, düğünlerinden bir gece önce kendilerine ait odalarda ağlayarak uykuya dalmıştı.

'PERİ MASALI' ACI SONLA BİTTİ: 1981 yılında, "peri masalı" olarak nitelendirilen bir törenle evlenen Charles ile Diana iki çocuk sahibi oldu. Çift, 1992 yılında yollarını ayırdı, 1996'da da resmi olarak boşandılar. Bundan bir yıl sonra da Diana, henüz 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında sevgilisi Dodi El Fayed ve aracı kullanan şoförüyle birlikte öldü.

