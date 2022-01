Tacizle suçlanan Prens Andrew'nun eski çalışanı anlattı: Gece, oyuncak ayıları ile uyuyordu

Haberin Devamı

OYUNCAK AYI TUTKUSU

Bu eski çalışan, Andrew'nun belki de çok fazla kişi tarafından bilinmeyen tuhaf bir tutkusunu da gözler önüne serdi.

'KİMSENİN İSTEMEDİĞİ BİR İŞİ ÜSTLENDİM'

orkunEski bir Buckingham Sarayı çalışanı olan 47 yaşındaki Charlotte Briggs, Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew hakkında "korkunç bir adam" dedi. Briggs, 1996 yılında Buckingham'da çalışmaya başladıktan altı ay sonra "kimsenin istemediği bir işi" yani Andrew'ya hizmet işini üstlenmeyi kabul ettiğini anlattı.

'ONUN NE HİSSETTİĞİ UMURUMDA BİLE DEĞİL'

Eşiyle birlikte yaşadığı Halifax'ta İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Charlotte Briggs "Prens Andrew'nun ne hissettiği umurumda bile değil. O korkunç, iğrenç bir adam" sözleriyle eski iş verenini tanımladı. Briggs, The Sun gazetesine verdiği demeçte de Andrew'nun yanında çalıştığı sırada kendisine çok tuhaf bir görev verildiğini anlattı.

OYUNCAK AYILARI DÜZENLEMEK İÇİN BİR GÜN EĞİTİM ALMIŞ

Eski çalışan Briggs, Andrew'ya ait 72 tane tüylü oyuncak ayıdan oluşan koleksiyonun yatağın etrafına nasıl yerleştirilmesi gerektiği konusunda bir gün özel eğitim aldığını söyledi. Briggs, Andrew'nun dünyanın dört bir yanından çoğu denizci kıyafetleri giymiş 72 oyuncak ayısı olduğunu söyledi.

GÜNDÜZ AYRI, GECE AYRI DÜZENLEME

Briggs'in anlattığına göre bu oyuncak ayı koleksiyonunda yer alan parçaların boylarına göre yerleştirilmesi gerekiyordu. Büyük boy oyuncak ayılar arkada küçük boy olanlar ise ön tarafta duruyordu. Fakat düzenleme bu kadarla sınırlı kalmıyordu. Akşam olduğunda da yeni bir düzenleme gerekiyordu. Bu kez ayılar, odada belirli olan yerlerine konuluyordu. Prens Andrew'nun en sevdiği iki oyuncak ayı da yatağının yanındaki tahtlarına yerleşiyordu.

'SONUÇTA YETİŞKİN BİR İNSAN'

Eski çalışanı Charlotte Biggs bu konuda şunları söyledi: "Çok tuhaftı. Sonuçta o Falkland savaşında görev yapmış yetişkin bir adamdı. Ama oyuncaklarını seviyordu ve nasıl düzenlenmeleri gerektiğinde gayet netti."

Bu konuda geçmişte Andrew'nun koruma ekibinde görev yapan Paul Page de ITV kanalında ekrana gelen Ghislaine, Prince Andrew and the Pedophile adlı belgeselde benzer şeyler anlattı. Page göre bu oyuncak ayıların yerleşim planını gösteren bir fotoğraf vardı ve düzenleme buna göre yapılıyordu. Page bunun nedeni de "Düzenleme buna göre yapılmazsa Andrew bağırıp çığlık atardı" diye anlattı.

DÜNYANIN HER YERİNDEN OYUNCAK AYI ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Prens Andrew da bu konuda 2010 yılında The Sun'a verdiği bir röportajda konuşmuştu. Prens "Her zaman oyuncak ayılar biriktirdim. Deniz kuvvetlerinde görevliyken gittiğim her yerden küçük oyuncak ayılar alırdım. Yani dünyanın her yanından alınmış oyuncak ayı koleksiyonum vardı" demişti.

BEKLEME SALONUNDA KOCAMAN BİR OYUNCAK AYI VARMIŞ

Gazeteci Elizabeth Day 2019 yılında You Magazine'e verdiği röportajda Andrew'nun bu tutkusundan söz etmişti. Day, Andrew'nun evinin dışındaki bekleme alanında büyük boyutlu bir oyuncak ayı olduğunu anlatmıştı.