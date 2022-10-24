İngiltere Kralı Charles, Kraliçe’den kalan yarış atlarını satıyor

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İngiltere Kralı III. Charles’ın annesi Kraliçe Elizabeth'ten kalan yarış atlarını satışa çıkarttığı belirtildi. Kraliçe'ye ait 14 at Newmarket kasabasındaki Tattersalls At Müzayedesi Merkezi’nde açık arttırmayla satılacak.

Tattersall Sözcüsü Jimmy George konuya ilişkin yaptığı açıklamada kraliyetin her yıl at satışı yaptığını ve bunun sıradan bir durum olduğunu belirterek, "Kraliçenin kendi damızlık atları vardı, onları yetiştirip satardı. Onların hepsine bakamazsınız” dedi.

Satışın kraliyet ailesinin at yarışlarına katılmayacağı anlamına gelmediğini ifade eden George, "Mal sahipleri her yıl satış yapar. Kral sadece at sahiplerinin yaptığını yapıyor" şeklinde konuştu.

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Hafta boyunca devam edecek müzayedede yaklaşık bin 500 at satışa çıkacak.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmiş, yerine oğlu III. Charles geçmişti. Atlara olan tutkusuyla bilinen Kraliçe, 60 yıldan fazla bir süre at yetiştirmiş ve atlarını yarıştırmıştı.

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