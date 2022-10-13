Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

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MERAKLI BAKIŞLAR 6 MAYIS 2023'E ÇEVRİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin en yaşlı kralı olan Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs 2023'te gerçekleşecek. Büyük olasılıkla yine dünya kamuoyunun meraklı bakışlarını üzerinde toplayacak olan bu törende Charles'ın yanı sıra eşi Camilla da konsort kraliçe olarak taç giyecek. İşte bu törenin daha şimdiden en çok ilgi gören ayrıntılarından biri de burada gizli. Yani Camilla'nın giyeceği taçta. Daha 'nokta atışı' yaparsak, o tacın üzerinde yer alan değerli elmasta.

O TAÇ GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Büyük olasılıkla Kral Charles'ın karısı Konsort Kraliçe Camilla, Büyük Britanya tahtı için önem taşıyan bir tacı giyecek o törende. Bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi, Kral 6. George'un eşi Ana Kraliçe Elizabeth'in taktığı Kuh-i Nur (ışık Dağı) adlı elması barındıran o ünlü taç, 6 Mayıs'ta Camilla'nın başını süsleyecek. Ana Kraliçe, eşinin kral olarak taç giydiği tören başta olmak üzere birçok önemli etkinlikte kimine göre 'tartışmalı' kimine göre 'lanetli' elmasla süslü tacı kullanmıştı.

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BU TAŞIN HİKAYESİ BAMBAŞKA

Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu her tacın ve o taçların üzerindeki değerli taşların hepsinin kendine özgü bir hikayesi var. Ama Farsça adıyla Kuh-i Nur Türkçe söylersek Işık Dağı adlı o elması taşıyan bu tacın hikayesi bambaşka.

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HİKAYE, O İRİ ELMASTA GİZLİ

Kral 6. George'un ve Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme törenlerinde Ana Kraliçe 1. Elizabeth'in başını süsleyen, sonra Kraliçe 2. Elizabeth'e şimdi de Kral Charles'a geçen tacın üzerinde tam 2 bin 800 tane elmas var. Bu bir yana. Tacın en çarpıcı özelliği ise ön çaprazında bulunan 105 karatlık Kuh-i Nur (Işık Dağı) elması. Bu tacın hikayesi, birçok kişiye göre "uğursuzluğu" ve "laneti" o iri elmasta gizli zaten.

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10 YAŞINDAKİ İMPARATOR, KRALİÇE VICTORIA'YA HEDİYE Mİ ETTİ?

Önce o değerli elmasın tarihine şöyle bir bakalım... Kuh-i Nur (Işık Dağı) elması, İngilizlerin iddiasına göre 1850 yılında, Hindistan'ın Sih imparatoru tarafından Kraliçe Victoria'ya hediye edildi. O dönemde bu elması Victoria'ya hediye ettiği ileri sürülen imparator ise sadece 10 yaşındaydı.

SÖMÜRGECİ GEÇMİŞİN KARANLIK GÜNLERİNİN SİMGESİ

Olayın diğer tarafına, yani Hindistan'a göre ise bu elmas hediye edilmiş değil. Tam tersine İngilizler tarafından zorla ellerinden alınmış, daha net söylersek "çalınmış." Hint tarafına göre bu "lanetli" taç, İngiltere'nin sömürgeci geçmişinin karanlık ve acılı anılarıyla dolu.

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KRALİÇE'YE DAVA

Her ne kadar bu elmasın bulunduğu taç artık Kral 2. Charles'ın elinde olsa da Hindistan, üzerindeki Kuh-i Nur elmasının kendilerine ait olduğunu ve "yuvasına" geri dönmesi gerektiğini ileri sürüyor. Bütün bu tartışmalar hatta yasal adımlar, 2000'lerin ilk yarısından bu yana devam ediyor. 2015 yılında Hint iş insanları ve sanatçılar, İngiliz hükümetinin, elması Hindistan'a geri vermesi için Kraliçe'ye karşı dava açtı. Bu davanın temelinde ise 2009'da İngiliz Parlamentosu'ndan geçen bir yasa vardı. Hint grup, çalınmış sanat eserlerini geri vermesini öngören yasa çerçevesinde bu davayı açtı. Fakat henüz bu konudaki sorun çözülmüş değil.

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500 YIL YABANCI YÖNETİMLERİN BASKISI ALTINDA EZİLDİLER

Hindistan'da iktidarda bulunan partisinin sözcüsü The Telegraph gazetesine verdiği demeçte bu konu hakkında şunları söylemişti: "Kraliyet tacında bulunan bu mücevher, İngiltere'nin sömürgeci geçmişiyle ilgili acı dolu anıları gündeme getirebilir. Genç kuşaklar o dönemi çok iyi bilmese de Hindistan beş yüzyıldan fazla süredir yabancı yönetimlerin baskısı altında ezildi."

ERKEKLERE UĞURSUZLUK GETİRİYOR: Gelelim taçla ilgili efsaneye... Buna göre Kuh-i Nur elması sadece kadınların kullanabileceği bir mücevher. Bu elması kullanan erkeklerin başı dertten ve terslikten kurtulmuyor. Elmas, kadınlara ise şans getiriyor. Her ne kadar en azından kadınlara şans getirdiğine inanılsa da bu elmas, birçok kişiye göre lanetli. Çünkü, bir ülke halkının gözyaşlarının izlerini taşıyor. Hindistan'ın İngiltere baskısı altında yaşadığı yılların bir simgesi.





DİĞER ÇİFTİ HİNDİSTAN'IN ELİNDE

Değerinin 100 milyon sterlin olduğu belirtilen Kuh-i Nur (Işık Dağı) elmasına biraz daha yakından bakarsak... Tam olarak 105.6 karat olan bu elmasın son kesiminde ağırlığı 21.6 gram olarak ölçüldü. Elmas, uzun süre boyunca "mücevherlerin kralı" olarak bilindi. Dünyanın en değerli elmaslarından biri olan Kuh-i Nur elmasının diğer çifti Darya-i Nur'un (Işık Denizi) Hindistan'da olduğu düşünülüyor.

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'DÜNYANIN HAKİMİ OLUR ANCAK UĞURSUZLUKLARIN DA BİLİNCİNE VARACAKTIR'

Bu göz kamaştıran elmas tarih boyunca el değiştirdi. Hindu, Rajput, Babür, İran, Afgan ve Sihlerin eline geçen taç son olarak İngiliz kraliyet ailesinde kaldı. İngiliz destekli Doğu Hindistan Şirketi, MS, 1849'da Pencap bölgesini ele geçirince elmasın da sahibi oldu. 1845 ile 1849 arasında yaşanan Anglo-Sikh Savaşları'nı bitiren barış antlaşmasında taşın Kraliçe Victoria'ya verileceği maddesi yer almıştı. Elmas, yoğun güvenlik önlemleri altında o zamanki adıyla Bombay'dan yani Mumbai'den HMS Medea adlı gemiyle İngiltere'nin Portsmouth kentine gönderildi. Sonunda da 1850 yılının temmuz ayında Londra'da özel bir törenle Kraliçe Victoria'ya sunuldu.

TAŞIN YANINDA 'LANET' NOTU

O sırada Kuh-i Nur, kolun üst kısmına takılan altın ve mineli bir kolluğa yerleştirilmiş elmas üçlüsünün merkez taşıydı. Efsaneye göre, taşın yanında lanetini hatırlatan bir not bulunurdu:

"Bu elmasa sahip olan kişi dünyaya da hakim olacaktır ancak getireceği tüm uğursuzlukların da bilincinde olacaktır. Sadece bir kadın veya tanrı onu dokunulmazlıkla takabilir."

ELMASI BAŞKALARI DA KULLANDI

Her ne kadar elmas, İngiliz kraliyet ailesinde olsa da Danimarka Kraliçesi Alexandra, 1902 yılındaki taç giyme töreninde bu değerli elması kullandı. 1911'de de Kraliçe Mary'nin taç giyme töreni için bir başta taca yerleştirildi.

ANA KRALİÇE'NİN TABUTUNUN ÜZERİNE BİLE KONULDU

Sonra Kral 6. George'un taç giyme töreninde bu elmasın yer aldığı tacı Ana Kraliçe taktı. Ana Kraliçe aynı elmasla süslü tacı kızı 2. Elizabeth'in taç giyme töreninde de kullandı. Ana Kraliçe, 2002'de öldüğünde de tabutunun üzerine bu elmasın yer aldığı kraliyet tacı konuldu.

CHARLES, TAÇ GİYME TÖRENİNDE BU ELMASI BAŞKA BİR DEĞERLİ TAŞLA DEĞİŞTİREBİLİR

Bu arada hemen hatırlatalım bu elmas, bulunduğu taca takılıp çıkarılabiliyor. Yani istendiğinde kraliyet tacından ayrılması mümkün. İngiliz basınına konuşan bazı kaynaklara göre Kral 2. Charles da taç giyme töreninde bu özellikten yararlanacak. Kraliyet ailesine yönelik eleştirileri azaltmak için elinden geleni yapan Charles, politik simge taşıması ve tartışma konusu olması nedeniyle taç giyme töreninde bu elması kullanmamayı tercih edebilir. Yine bu kaynaklara göre Charles, her ne kadar çok değerli olsa da 70 yıl sonra gerçekleşecek bu kadar önemli bir olaya yani kendi taç giyme törenine bu elmasın gölge düşürmesine için vermeyecek. Bu konudaki iddialar ardı ardına geliyor... Bu değerli elmasın kullanılıp kullanılmayacağı konusundaki 'gizem' 6 Mayıs 2023'teki törende çözülecek.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, AFP