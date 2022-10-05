Kraliçe 2. Elizabeth'in 'kayıp' taçları... Herkes gün yüzüne çıkmalarını bekliyor

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ÇOK AZ BİR KISMINI KULLANDI

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta kaldığı yarım yüzyılı aşkın süre içinde ailesinden kendisine geçen taç koleksiyonundan çok kısıtlı sayıda parçayı kullandı. Ya da büyük olasılıkla en sevdiklerini taktı, geri kalanı ise deyim yerindeyse gün yüzü görmedi. Şöyle bir düşünürseniz, Kraliçe'nin resmi etkinliklerde kullandığı o taçları da gözünüzün önünden geçirebilmeniz mümkün.

PAHA BİÇİLMEZ KOLEKSİYON

Ama İngiliz kraliyet ailesinin hazine dairesindeki taçlar, sadece 2. Elizabeth'in kullandıklarıyla sınırlı değil. Kendisinden önceki hükümdarlardan kalan, bazıları diğer devletlerin yöneticileri tarafından hediye edilen paha biçilemez değerde ve gösterişli taçları olduğu bir gerçek.

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MERAKLILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKMALARINI BEKLİYOR

Kraliyet uzmanlarına göre 3. Charles'ın hükümdarlığı sırasında bu hazine dairesinin kilidini açıp orada bulunan ve bazıları yıllardır gün yüzü görmeyen neredeyse ortadan "kaybolan" taçları, karısı Konsort Kraliçe Camilla ile gelini yeni Galler Prensesi Kate'in kullanımına açması mümkün.Gelin o bir daha ne zaman gün yüzüne çıkacağı merak konusu olan taçlara biraz yakından bakalım.

EN ÇOK MERAK EDİLEN TAÇ

İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundaki en çok merak edilen taçlardan biri işte bu: Delhi Durbar Tacı. Kraliçe 2. Elizabeth'in büyükannesi Kraliçe Mary'nin 1911 yılında çıkacağı Hindistan gezisi öncesi onun direktifleri doğrultusunda yaratıldı bu taç. O dönemde kraliyet mücevherlerinin yurt dışına çıkarılması yasak olduğundan sırf bu gezi için bu görkemli taç hazırlandı.

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2005'TE CAMILLA TAKMIŞTI

Delhi Durbar Tacı, İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu en büyük ve uzun taçlardan biri. Bu gösterişli tacı Camilla, 2005 yılında, Norceç kraliyet ailesinin Londra ziyareti sırasında verilen resmi yemekte kullanmıştı. O geceden sonra da bu tacı takan kimse olmadı. Artık kocası Charles kral olduğu için Camilla'nın da konsort kraliçe olarak daha fazla resmi davete katılması gerekecek. Yani onu tekrar bu taçla görmek mümkün.

EN İLGİNÇ TASARIMLI TAÇ

İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri tarafından kullanılıp kullanılmayacağı merak edilen taçlardan biri de çok uzun süredir gün yüzü görmeyen Strathmore Rose Tacı. Her ne kadar onlarca yıldır kapalı kapılar ardında duruyor olsa da değerine paha biçmek kolay değil.

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ANA KRALİÇE'NİN GENÇLİK TACI 500 BİN STERLİN DEĞERİNDE

2. Elizabeth'in annesi 1. Elizabeth'in ya da daha çok bilinen adıyla Ana Kraliçe'nin gençlik yıllarında kullandığı bu tacın 500 bin sterlin değerinde olduğu belirtiliyor. Alna yerleştirilen bu taç, İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu en ilginç tasarımlı taçlardan biri olarak biliniyor.Tacın üzerindeki çiçek motifleri, yerinden sökülüp tekrar takılabiliyor. Bu da tacın parçalarının gerektiğinde broş olarak kullanılabileceği anlamına geliyor. Gümüş, altın ve elmaslarla süslü bu tacın Kraliçe 2. Elizabeth'in favorilerinden biri olmadığını da hatırlatalım.

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SON OLARAK 2002'DE BİR SERGİDE YER ALMIŞTI: Strathmore Rose Tacı son olarak 2002 yılında bir sergide yer almıştı. Sonra da hep kilit altında tutuldu. Şimdi kraliyet ailesinin takipçileri bu tacı özellikle de Kate Middleton'ın başında görmeyi bekliyor.

Orlantal Doğu Tacı da Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonunda yer alan aile yadigarlarından biri. Bu da 2. Elizabeth'in annesi Ana Kraliçe'nin en sevdiği taçlardan biriydi. Ama epeydir gün yüzüne çıkmadığına göre günümüzün kraliyet ailesi üyelerinin gözdelerinden biri değil.

EN SON 2005 YILINDA KULLANMIŞTI

Kraliçe Elizabeth bu tacı son olarak 2005 yılında yaptığı Malta gezisinde kullanmıştı. Bu değerli taç 1853 yılında Garrard tarafından Kraliçe Victoria için tasarlandı. Tacın tasarımcısı ise Kraliçe'nin kocası Prens Albert. Hindistan mücevherlerinden etkilenen Oryantal Daire Tacı'nın üzerindeki bazı mücevherler aile üyeleri arasında sorun çıkardı. Victoria'nın kuzeni Hanover Kralı, 1858 yılında bu mücevherlerden bazıları üzerinde hak iddia edince Kraliçe de tacın üzerinde değişiklik yapmak zorunda kaldı. Kuzeninin el koyduğu mücevherlerin yerine yeni elmaslar koydu.

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KRALİYET GELİNLERİNİN DÜĞÜN TAÇLARI: Bu arada İngiliz kraliyet ailesinde taçların en çok kullanıldığı yerlerden birinin düğünler olduğunu da hatırlatalım. Gelinlere Kraliçe tarafından hayatlarının en güzel gününde takmaları için çeşitli taçlar ödünç veriliyor. Gelin bir de bunları hatırlayalım. Bakalım ailenin hangi üyesi düğününde hangi tacı taktı.

Diana Spencer, Prens Charles ile evlenirken kendi ailesine ait bir taç taktı. Bu aile tacını yıllar sonra Diana'nın yeğeni de evlenirken kullandı.

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Elizabeth, henüz prenses olduğu sırada Prens Philip ile evlenirken duvağını Kraliçe Mary'nin püskül tacıyla süsledi. Bu arada 1947'teki o düğünde tacın ön kısmında bir ayar bozukluğu ortaya çıktığını da hatırlatalım. Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne evlenirken de bu taçla duvağını süsledi.Kraliçe, kendi gelinlik tacını yıllar sonra torunu Prenses Beatrice'e ödünç verdi. Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi ile evlenirker o gösterişli tacı kullandı.

Kate Middleton, Prens William ile evlenirken Kraliçe'nin babası Kral 6. Georgeun eşine hediye ettiği 1936 yapımı bu tacı kullandı. Tacın üzerinde tam bin tane elmas bulunuyor.

Meghan Markle, Prens Harry ile evlenirken Kraliçe ona büyükannesi Kraliçe Mary'ye ait elmas tacı ödünç verdi.

Kate Middleton, zaman zaman resmi davetlerde taç kullanıyor. Bunlardan biri Diana'nın da geçmişte kullandığı Kraliçe Mary'ye ait bu taç. Tacın üzerinde toplam 38 tane damla şeklinde inci tanesi ile birlikte çok sayıda elmas bulunuyor.

Kate Middleton'a Kraliçe tarafından ödünç verilen taçlardan biri de Lotus Çiçeği Tacı. Ana Kraliçe, bu tacı 1923'te düğün hediyesi olarak aldığı elmas ve incilerden oluşan bir kolyeden hazırlattı. Dönemin modasına göre de bu tacı başının üzerine değil alnına yerleştiriyordu. 1959 yılında Kraliçe'nin kardeşi Prenses Margaret bu tacı düğün hediyesi olarak aldı. Daha sonra da onun oğluyla evlenen Serena Stanpone bu tacı kullandı. 2002 yılında Margaret'in ölümünden sonra hiç ortalarda görünmeyen bu taç, 2013'te Kate Middleton'ın başında ortaya çıktı.