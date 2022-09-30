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Meghan prenses olup ÅŸatoda oturmak istiyordu: Hepsini Kate'e kaptÄ±rdÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Meghan Markle#Prens Harry#Galler Prensesi Kate
Meghan prenses olup ÅŸatoda oturmak istiyordu: Hepsini Katee kaptÄ±rdÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 14:06

Daha evlilik yoluyla aileye katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n belli olduÄŸu ilk gÃ¼nden beri hem meraklÄ±larÄ±n hem de kraliyet uzmanlarÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ±nda olan Meghan Markle ile ilgili iddialar bitmek tÃ¼kenmek bilmiyor.

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CENAZE TÃ–RENÄ°NDE DÃ–KTÃœÄžÃœ GÃ–Z YAÅžLARI OLAY OLDU
Son olarak eÅŸi Prens Harry ile birlikte Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in cenaze tÃ¶renine katÄ±lan ve dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla herkesten rol Ã§alan Markle ile ilgili yeni sÃ¶ylentiler dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Daha doÄŸrusu bÃ¼tÃ¼n bunlar, aileyi de Harry ile Meghan'Ä± da yakÄ±ndan takip eden kraliyet uzmanlarÄ±nÄ±n yorumlarÄ±.
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Meghan prenses olup ÅŸatoda oturmak istiyordu: Hepsini Katee kaptÄ±rdÄ±

GERÃ‡EK BÄ°R PRENSESOLMAK VE ÅžATONA YAÅžAMAK Ä°STÄ°YORMUÅž
2018 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda Prens Harry ile evlenen ve Ã¶zellikle de dÃ¼ÄŸÃ¼ndeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle "peri masalÄ± prensesini" hatÄ±rlatan Markle'Ä±n gerÃ§ekten de bu tÃ¼rden istek ve hayalleri varmÄ±ÅŸ. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r yer alan bu iddialara gÃ¶re Markle, prenses olmak ve ÅŸatoda yaÅŸamak istiyormuÅŸ.

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WINDSOR ÅžATOSU'NDA OTURMAK Ä°STEMÄ°ÅžLER
Bu iddiayÄ± ortaya atan kiÅŸi, yÄ±llardÄ±r kraliyet ailesini takip eden uzman Kinsey Schofield. Onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne hatta saÄŸlam kaynaklara dayanarak "bunu onaylayabilirim" diye ifade ettiÄŸine gÃ¶re Harry ile Meghan, evlendikten sonra Windsor Åžatosu iÃ§inde kendilerine Ã¶zel bir yerde yaÅŸamak istediler. Fakat KraliÃ§e onlara yine Windsor arazisinde bulunan Frogmore Cottage'Ä± verdi. Zaten bilindiÄŸi Ã¼zere Meghan Markle burayÄ± Ã§ok sevmedi ve Ã§ift, iÃ§inde binlerce sterlin Ã¶denerek yapÄ±lan onarÄ±ma raÄŸmen orada uzun sÃ¼re yaÅŸamadÄ±.

AÄ°LE ÜYELERÄ°NÄ°N BAZILARI BÄ°RBÄ°RÄ°NE KOMÅžUYDU: Prens Harry, Markle ile evlenmeden önce Kensington SarayÄ± kompleksi içinde bulunan ve tek baÅŸÄ±na yaÅŸamaya uygun olan Nottingham Cottage'da kalÄ±yordu. Yani orasÄ± Harry'nin eviydi. Prens William da Kate Middleton ile evlendikten sonra Kensington SarayÄ± arazisinde bulunan yenilenmiÅŸ bir daireye taÅŸÄ±ndÄ±. Yani o sÄ±rada William ile Harry, diÄŸer bazÄ± aile üyeleriyle birlikte birbirlerine komÅŸu olarak yaÅŸÄ±yorlardÄ±.

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Ã–NCE KATE VE WILLIAM Ä°LE KOMÅžULUÄžU BÄ°TÄ°RDÄ°LER
Sonra Harry, Meghan ile evlenince onlar da Kensington SarayÄ± iÃ§inde yer alan baÅŸka bir lÃ¼ks evde yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Fakat kardeÅŸler arasÄ±ndaki gerilimin ilk dÃ¶nemlerinde Harry ve Meghan oradan taÅŸÄ±ndÄ±. KararlarÄ± kendilerine dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak verilen Frogmore Cottage'e yerleÅŸmekti. TaÅŸÄ±nmadan Ã¶nce de uzun sÃ¼ren ve Ã§ok ciddi gideri olan bir onarÄ±ma baÅŸlandÄ±. Harry ile Meghan, Kensington'dan taÅŸÄ±nmalarÄ±na gerekÃ§e olarak aralarÄ±na katÄ±lacak yeni bebeÄŸi ve kendilerine daha geniÅŸ bir alan gerektiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Ã§ift, orada da Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re yaÅŸayÄ±p aileden ayrÄ±lÄ±p Ã¶nce Kanada'ya sonra ABD'ye gittiler.

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'ORAYI DA BEÄžENMEDÄ°, Ã‡ÃœNKÃœ ÅžATODA YAÅžAMAK Ä°STÄ°YORDU'
Ä°ÅŸte kraliyet uzmanÄ± Kinsey Schofield'in To Di For Daily adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Meghan Markle aslÄ±nda Frogmore Cottage'Ä± da beÄŸenmedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun kalbinde yatan aslan Windsor arazisinde bulunan bu mÃ¼lk deÄŸil ÅŸatonun iÃ§inde kendilerine ait bir yerdi.

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'Ã‡ÃœNKÃœ PRENSESLERÄ°N BÄ°R ÅžATOYA Ä°HTÄ°YACI VARDIR': Schofield iddiasÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Åžu aÃ§Ä±k ki Meghan, bir prenses gibi gÃ¶rÃ¼lmek istiyordu. Ve prenseslerin de bir ÅŸatoya ihtiyacÄ± vardÄ±r."

Meghan prenses olup ÅŸatoda oturmak istiyordu: Hepsini Katee kaptÄ±rdÄ±

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'KRALÄ°Ã‡E ONLARI BURNUNUN DÄ°BÄ°NDE Ä°STEMEDÄ°'
Uzmana gÃ¶re KraliÃ§e'nin Harry ile Meghan'Ä±, Windsor Åžatosu'nun iÃ§ine almayÄ±p bÃ¶lgedeki arazilerde yer alan Frogmore Cottage'I vermesinin bir nedeni de "baÅŸÄ±nÄ± dinlemek" istemesiydi. Uzmana gÃ¶re Harry ile Meghan'Ä±n birlikte "drama yaratma" konusundaki becerisini fark eden KraliÃ§e onlarÄ± Ã§ok sevdiÄŸi Windsor Åžatosu'nun dÄ±ÅŸÄ±nda tutmak istedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Windsor Åžatosu, KraliÃ§e iÃ§in her zaman yarÄ± kutsal bir kaÃ§Ä±ÅŸ noktasÄ± oldu. Bu kadar kÄ±sa sÃ¼rede bu kadar Ã§ok sorun yaratan torunu Harry ile karÄ±sÄ± Meghan'Ä± da "burnunun dibinde" istememiÅŸti.

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Meghan prenses olup ÅŸatoda oturmak istiyordu: Hepsini Katee kaptÄ±rdÄ±

WILLIAM Ä°LE KATE TAÅžINIYOR
Meghan Markle ile Harry'nin yaÅŸamak istediÄŸi ama KraliÃ§e'nin kendilerine vermediÄŸi Windsor Åžatosu yakÄ±nda baÅŸka bir prens ve ailesine ev sahipliÄŸi yapacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarÄ±nÄ± alan Prens William ile eÅŸi Kate Middleton Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte bu mÃ¼lke taÅŸÄ±nacak.

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KRALÄ°Ã‡E'YE YAKIN OLMAK Ä°Ã‡Ä°N
AslÄ±nda Galler ailesi, KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce yine Windsor'da bulunan Adelaide Cottage'a taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Hatta Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis de oraya yakÄ±n yeni bir okula baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Kate ile William'Ä±n ev deÄŸiÅŸtirmesinin en Ã¶nemli nedeni, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± giderek bozulan KraliÃ§e'ye yakÄ±n olmaktÄ±. Fakat o Ã¶ldÃ¼kten sonra ÅŸimdi yeni Galler ailesine yine taÅŸÄ±nma yolu gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. Ã‡ift, bu kez Windsor Åžatosu'na taÅŸÄ±nacak Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re. Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m, KraliÃ§e Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde Galler ailesi, Adelaide Cottage'a daha yeni taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± ve yerleÅŸmeleri de sÃ¼rÃ¼yordu.Â 

Kate

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MEGHAN'IN HAYALÄ°YDÄ°, KATE'E KISMET OLDU
Yani bir anlamda Meghan Markle, yaÅŸamak istediÄŸi Windsor Åžatosu'na hiÃ§ taÅŸÄ±namadÄ± ama orasÄ± artÄ±k geÃ§inemediÄŸi eltisi Kate ile ailesinin yeni evi olacak. Bu arada gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Kate ile William taÅŸÄ±nmak iÃ§in acele etmeyecekler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ henÃ¼z Adelaide Cottage'a ve yeni okullarÄ±na alÄ±ÅŸma sÃ¼recinde olan Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ardÄ± ardÄ±na bu kadar deÄŸiÅŸiklik yaÅŸamasÄ±nÄ± istemiyorlar.

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KRAL CHARLES, YENÄ° KONUMLARI GEREÄžÄ°, BÄ°R AN Ã–NCE WINDSOR'A TAÅžINMALARINI Ä°STÄ°YOR
Bu konuda Kral 3. Charles'Ä±n ise oÄŸluyla gelininin bir an Ã¶nce Windsor Åžatosu'na taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± istediÄŸi de belirtiliyor. Bunun bir nedeni de William ile Kate'in yeni unvanlarÄ±nÄ±n getirdiÄŸi yeni konuma gÃ¶re orada yaÅŸamalarÄ± daha uygun.

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