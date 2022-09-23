Canından bezdirmek için ellerinden geleni yapıyorlar! İngiliz kraliyet ailesine 'içeriden' sert sözler

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GERÇEK HAYAT PERİ MASALLARINDAKİ GİBİ Mİ?

Yine dışarıdan bakıldığında masalları andırır büyük olasılıkla... Gösterişli şatolar, saraylar, malikaneler... Lüks araçlarla seyahat.. Etrafınızda pervane olan hizmetliler... Üstüne üstlük ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler... Her gittiğiniz yerde size el sallayıp sevgi gösterisinde bulunan insanlar... Bütün bunlara ek olarak ışıltılı davetler ve sonsuz gibi görünen bir dizi ayrıcalık...Böyle bakıldığında kusursuz bir hayat gibi görünüyor. Ama kapalı kapılar ardında yaşananlar tam olarak böyle değil.

'BEZDİRMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR'

Bu konudaki ipuçlarından biri de İngiliz kraliyet ailesine yönelik olarak onları yakından tanıyan "içeriden" bir kaynaktan geldi. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta geçen Kral Charles'ın üçüncü dereceden kuzeni olan Christina Oxenberg, aile hakkında, mensuplarının duyduğunda çok da hoşuna gitmeyecek sözler sarf etti. Bu aileye sonradan katılan ve sadece "çivi gibi sert" olanların hayatta kalma şansı olduğunu, çünkü aile üyelerinin aralarına yeni gelenleri canlarından bezdirmek için ellerinden geleni yaptıklarını, onlara haince davrandıklarını ileri sürdü.

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'TEN RENGİYLE DEĞİL YABANCI OLMANIZLA İLGİLİ'

Kral Charles'ın üçüncü dereceden kuzeni Christina Oxenberg, 2018 yılında Prens Harry ile evlendikten sonra Meghan Markle'ın da aynı acımasız uygulamaya maruz kaldığını savundu. "Onlar yabancılara karşı vahşice davranıyorlar. Bu sizin ten renginizle ilgili değil, yabancı olmanızla ilgili" dedi...

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'HARRY'NİN TERCİHİNE SAYGI DUYMALARI GEREKİR'

The Post'a konuşan ve kendisi de eski Yugoslavya Prensesi Elizabeth'in kızı olan 59 yaşındaki Oxenberg, Markle hakkında "O Harry'nin tercihi... "Kendi kıstaslarına göre bunu sınıf sistemi olarak adlandırıyorlar" diye konuştu. Oxenberg, Harry'nin tercihine saygı duyulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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KATE'İ KABUL ETMELERİ DE KOLAY OLMAMIŞ

Moda tasarımcısı ve yazar Christina Oxenberg, bir dönem İngiliz kraliyet ailesine özellikle de Charles'a olan yakınlığıyla biliniyordu. Hayatının uzunca bir bölümünü İngiliz kraliyet ailesinin içinde geçiren Oxenberg, bir zamanlar şu anda yeni Galler Prensesi Kate Middleton'ın arkasından da konuşulduğunu ileri sürdü. 2011 yılında Prens William ile evlendikten sonra halk tarafından kısa sürede kabul gören, son dönemde aile içinde de ön plana çıkan Kate Middleton'ın kabulünün de öyle kolay olmadığını söyledi Oxenberg.

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'ORTA SINIF KATE...NE KADAR KOMİK'

Onun iddiasına göre William ile flört ettikleri dönemde, basının Middleton'ı "Orta sınıf Kate" olarak adlandırmasını, İngiliz kraliyet ailesi üyeleri "çok komik" buluyordu. Bu arada Express gazetesinin iddiasına göre de şu anda Konsort Kraliçe olan Camilla, Kate Middleton'ın ailesi hakkında "ahmaklarla tanışın" ifadesini kullanmıştı.

'SEVGİLİLER DE AYNI MUAMELEYE MARUZ KALIYOR': Christine Oxeberg'in iddiasına göre İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri, aileye yeni katılanları canlarından bezdirmekten büyük bir keyif alıyor. Üstelik bu sadece evlilik yoluyla resmi olarak aileye girenler için geçerli değil. Aileden biriyle gönül ilişkisi yaşayanların işi de zor. Oxenberg'in ileri sürdüğüne göre sadece Meghan Markle değil, Kate Middleton, Prens Andrew'nun eski karısı Sarah Ferguson, yine Andrew'nun 1980'lerde kısa bir ilişki yaşadığı Koo Stark da aynı muameleye maruz kaldı.

ONU OĞLUNA LAYIK BULMADI

Oxenberg'in ileri sürdüğüne göre Kraliçe 2. Elizabeth, başlarda en gözde oğlu Andrew'nun sevgilisi Koo Stark'tan hoşlanmıştı. Stark; Prens Andrew'ya ilk kot pantolonunu alan kişi olarak da biliniyor. Fakat daha sonra Stark'ın bazı yetişkin filmlerinde oynadığı basın tarafından ortaya çıkarılınca Kraliçe bu ilişkinin bitmesini istedi. Çünkü böylesine bir geçmişi olan birinin oğluna layık olmadığını düşünüyordu. Oxenberg'e göre Koo Stark ile Andrew birbirlerini gerçekten seviyorlardı. Hatta ruh eşi oldukları bile söylenebilirdi. Ama Andrew'un ruh eşiyle evlenmesine izin verilmedi.

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BARONES'E BİLE AYNI ŞEKİLDE DAVRANDILAR

Christina Oxenberg'in ileri sürdüğüne göre evlilik yoluyla aileye giren başkaları da aynı "haince" muameleden nasibini aldı. Bunlardan biri de aslında Çek ve Alman soyundan bir barones olan Marie Christine von Reibniz yani Kraliçe'nin kuzeni Kent Prensi'nin eşiydi. Oxenberg, İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin bu yeni evli genç kadına zorluk yaşatmaktan keyif aldıklarını anlattı. Kent Prensi'nin karısına da bugün Meghan Markle'a davranıldığı gibi alaycı ve saygısızca davranıldığı yine onun iddiaları arasında. Üstelik kendi itirafına göre o sırada 16 yaşındaydı ve ona karşı bu olumsuz tavırlara o da ortak oldu.

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KATI KURALLAR BİRAZ DA OLSA YUMUŞADI: Bu arada İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşağında "dışarıdan gelen" yani varlıklı olsalar da soylu olmayan ailelere mensup olanların sayısı azımsanamayacak kadar. Eskiden kraliyet aileleri ağırlıklı olarak kendileriyle aynı sosyal statüde kişilerle evlenirdi. Ama modern çağlarda bu durum değişti, hatta dünya monarşilerinde bir yumuşama söz konusu olduğunu söylemek bile mümkün. Gelin İngiliz kraliyet ailesinden başlayarak ailelere katılan ve halk arasından çıkan o üyelere bir bakalım.

AŞKI UĞRUNA TAHTINI BIRAKMIŞTI

Kate Middleton ve Meghan Markle, hiçbir soyluluk unvanı olmayan geçmişlerden geliyor. Middleton, orta üst sınıf bir ailenin kızı. Meghan Markle ise eski bir oyuncu. Üstelik Amerikalı ve daha önce evlenip boşanmış. Oysa geçmişte böyle bir evliliğe asla izin verilmezdi. Zaten bu konudaki en çarpıcı örnek de yine İngiliz kraliyet ailesinde. İngiltere Kralı 8. Edward, Amerikalı Wallis Simpson ile evlenmek uğruna tahtı bile gözden çıkarmıştı. Aynı şekilde Kraliçe Elizabeth'in kardeşi Margaret de aşık olduğu Binbaşı Peter Townsend'dan boşanmış olduğu için ayrılmak zorunda kalmıştı.

VARLIKLI BİR İŞ İNSANI

Fakat İngiliz kraliyet ailesinin daha yeni kuşak üyeleri arasında "sıradan" insanlar da var epeydir. Bunlardan biri Prenses Eugenie'nin eşi Jack Brooksbank. İş insanı Brooksbank, varlıklı olsa da "mavi kanlı" bir aileden gelmiyor.

İTALYAN KÖKENLİ SOYLU BİR AİLEDEN

Kardeşi Beatrice'in eşi Edordo Mapelli Mozzi ise İtalyan kökenli soylu bir aileden geliyor. Bu iki damada karşı ailenin davranışlarıyla ilgili herhangi bir haber henüz kapalı kapılar ardından sızmış değil. Fakat kayınvalideleri Sarah Ferguson'ın her ikisini de çok sevdiği ve değer verdiği biliniyor.

ESKİ SPORCU

Kraliçe'nin kızı Prenses Anne'in iki çocuğu da halktan insanlarla evlendi. Kızı Zara, Mike Tindall eski bir rugby oyuncusu. 2011 yılında evlenen çift, üç çocuklarıyla mutlu bir evlilik sürdürüyor.

EVLİLİK BİTTİ

Zara'nın ağabeyi Peter Phillips'in eski işe Autumn Kanadalı. Bir süre önce yollarını ayıran çiftin iki tane kızı bulunuyor.

Sadece İngiliz kraliyet ailesinde değil dünyanın başka monarşilerinde de sıradan ailelerde yetişip prens, prenses hatta kraliçe olan bile var. Gelin onlara da bir bakalım.

VELİAHT PRENSLE EVLİ

Danimarka Veliaht Prensi Frederik'in eşi Prenses Mary, halktan biri üstelik Danimarkalı bile değil Avustralyalı. Çift 2004 yılında evlendi. Kocası kral olduğunda da Mary tıpkı Camilla gibi konsort kraliçe olacak. Bir dönem Mary'nin eltisi Marie ile yaşadığı gerilim gündemdeydi. Prenses Mary, zaman zaman kameralar karşısında bile kayınvalidesi Kraliçe Margrethe ile yaşadığı gerilimle de konuşuluyor.

HALKIN ARASINDAN ÇIKAN DAMAT ÇOK SEVİLDİ

İsveç sarayında da dışarıdan gelen iki tane damat ve bir tane gelin var. Veliaht Prenses Victoria'nın eşi Daniel, geçmişte onun spor hocasıydı. Sonra çift birbirlerine aşık oldu ve evlendi. Daniel, Pens unvanı aldı.

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Ailenin diğer damadı finansçı Christopher O'Neill Prenses Madeleine ile evli.

ESKİ TV YILDIZI PRENSES OLDU

İsveç kraliyet ailesinin gelini Sophie de soylu bir aileden gelmiyor. Eski bir TV yıldızı ve üstelik geçmişte cüretkar görüntüleriyle çok konuşulmuştu. 2015 yılında Prens Carl Philip ile evlenen Sophia Hellqvist, bugün üç çocuk annesi ve halkı tarafından sevilen bir prenses.

O DA SOYLU BİR AİLEDEN GELMİYOR: Üç kardeşin annesi, İsveç kraliçesi, Silvia Renate Sommerlath adıyla Almanya'da dünyaya geldi. Babası Alman, annesi Brezilyalıydı. Dönemin veliaht prensi Carl Gustaf ile 1972 Münih Olimpiyat Oyunları sırasında tanıştı. 1976 yılında evlendiler. Carl Gustaf'ın hikayesi ise biraz farklı. O tahtı babasından değil büyükbabasından devraldı. Çünkü prens babası, o henüz 9 aylık bir bebekken bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Büyükbabası Kral Gustav 6'ıncı Adolf ölünce de Carl Gustav kral, eşi Sylvia da kraliçe oldu. Çiftin üç çocuğu var. Tahtın veliahtı ise en büyük kızları Prenses Victoria.

ONLAR DA BENZER BİR ÖYKÜNÜN KAHRAMANI OLMUŞLARDI: Norveç Kralı ile Kraliçesi gelinlerini biraz zor kabul etmiş olsalar da aslında geçmişte onlar da benzer bir hikayenin kahramanı olmuşlardı. Sonja Haraldsen adıyla Oslo'da dünyaya gelen Kraliçe, bir tüccarın kızıydı. O dönemde prens olan Norveç Kralı Harald ile 1959 yılında tanıştı. Çift, 1968'de evlendi. İlişkilerini de önceleri kamuoyundan gizlediler, çünkü Sonja soylu bir aileden gelmiyordu. 1991 yılında kral ölünce oğlu tahta geçti, Sonja da tıpkı bugün Camilla'nın olduğu gibi konsort kraliçe oldu.

Norveç sarayındaki "halktan" gelini de hatırlamadan geçmeyelim. Veliaht Prens Haakon, Matte Merit ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Fakat Matte'nin saray tarafından kabulü de pek kolay almadı. Geçmişteki kötü alışkanlıkları, eski ilişkisinden bir çocuk sahili olması gibi nedenlerle bu ilişki önceleri saray tarafından onaylanmadı. Fakat sonunda Matte Merit, kendini önce kral ile kraliçeye ardından da halka sevdirdi. Haakon ile Matte'nin mutlu bir evlilikleri var.