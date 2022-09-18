Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry depremi... Son kararı gazeteden öğrendiler!  

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir İngiltere'den gelen haberlerde...

Ailesi ile arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esen Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası ülkesine dönmüş ve ailesi ile arasındaki buzlar erimişti.

Kraliçenin cenazesi için özel izin verilen ve askeri üniformasını giyebilen Prens Harry'yi şoke eden haber dün geldi.

İngiliz Telegraph gazetesi dün tabiri caizse ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya attı.

Gazetenin iddiasına göre Prens Harry ve Kraliyet Ailesi’ne yönelik suçlamalarıyla tartışmalı bir figür haline gelen Megan Markle kraliçenin Cenaze töreni öncesi düzenlenecek resepsiyona davet edilmedi.

Bugün ise bir başka İngiliz gazetesi Daily Mail çiftin bu kararı gazeteden öğrendiğini sayfalarına taşıdı.

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Gazetenin iddiasına göre, söz konusu karar çifte resmen tebliğ edilmedi. Daily Mail haberinde adını açıklamadığı bir kaynağın şu sözüne yer verdi;

'Bana, davet edilmediklerini basında yer alan haberleri okuyarak öğrendiklerini söylediler.'

Söz konusu etkinlik bugün Kral Charles ve eşinin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Aralarında ABD Başkanı Joe Biden'ın da yer aldığı çok sayıda devlet başkanı etkinlikte yer alacak.

2020'DE TÜM GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞTI

2020 yılının Şubat ayında keskin bir kararla, Kraliyet Deniz Piyadeleri Kaptanlığı dahil tüm resmi görevlerini bırakarak kraliyet ailesinden ayrılan ve eşi ile yeni bir hayata başlamak için ABD'ye taşınan Prens Harry o günden bu yana kraliyet etkinlerinde pek görünmedi.

MEGHAN İÇİN 'CASUS' SUÇLAMASI

Prens Harry'nin karısı Meghan Markle ile ilgili ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Meghan'ın kıyafetlerindeki kare şeklindeki bir potluk dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar bu potluğun nedeninin kıyafet altındaki bir kayıt cihazı olduğunu öne sürdü ve Meghan Markle'ı casuslukla suçladı.

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İngiltere monarşisinde 70 yıllık saltanatı boyunca ülkenin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

96 yaşında ölen Kraliçe'nin cenazesi 19 Eylül Pazartesi günü Westminster Abbey'de yapılacak.