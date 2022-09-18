Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry depremi... Son kararı gazeteden öğrendiler!  

Güncelleme Tarihi:

#Kraliçe 2'Nci Elizabeth#Prens Harry#İngiltere
Kraliyet Ailesinde Prens Harry depremi... Son kararı gazeteden öğrendiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 10:30

İngiltere, Kraliçe 2'nci Elizabeth'i son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor. Yarın gerçekleşecek cenaze töreni öncesi ise Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry depremi yaşandı. Prens ve eşi ailesinin verdiği kararı gazetelerde çıkan haberler ile öğrendi.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı günlerdir İngiltere'den gelen haberlerde...

Ailesi ile arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esen Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası ülkesine dönmüş ve ailesi ile arasındaki buzlar erimişti.

Kraliçenin cenazesi için özel izin verilen ve askeri üniformasını giyebilen Prens Harry'yi şoke eden haber dün geldi.

Gözden Kaçmasın

Prens Harry için karar verildi Kral Charlestan özel izin çıktı...Prens Harry için karar verildi! Kral Charles'tan özel izin çıktı...Haberi görüntüle

İngiliz Telegraph gazetesi dün tabiri caizse ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya attı.

Gazetenin iddiasına göre Prens Harry ve Kraliyet Ailesi’ne yönelik suçlamalarıyla tartışmalı bir figür haline gelen Megan Markle kraliçenin Cenaze töreni öncesi düzenlenecek resepsiyona davet edilmedi.

Bugün ise bir başka İngiliz gazetesi Daily Mail çiftin bu kararı gazeteden öğrendiğini sayfalarına taşıdı.

Haberin Devamı

Kraliyet Ailesinde Prens Harry depremi... Son kararı gazeteden öğrendiler

Gazetenin iddiasına göre, söz konusu karar çifte resmen tebliğ edilmedi. Daily Mail haberinde adını açıklamadığı bir kaynağın şu sözüne yer verdi;

'Bana, davet edilmediklerini basında yer alan haberleri okuyarak öğrendiklerini söylediler.'

Söz konusu etkinlik bugün Kral Charles ve eşinin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Gözden Kaçmasın

Kraliçenin tabutunun başında heyecan dolu dakikalar... Herkes şoke olmuş bir şekilde izlediKraliçenin tabutunun başında heyecan dolu dakikalar... Herkes şoke olmuş bir şekilde izledi!Haberi görüntüle

Aralarında ABD Başkanı Joe Biden'ın da yer aldığı çok sayıda devlet başkanı etkinlikte yer alacak.

2020'DE TÜM GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞTI

2020 yılının Şubat ayında keskin bir kararla, Kraliyet Deniz Piyadeleri Kaptanlığı dahil tüm resmi görevlerini bırakarak kraliyet ailesinden ayrılan ve eşi ile yeni bir hayata başlamak için ABD'ye taşınan Prens Harry o günden bu yana kraliyet etkinlerinde pek görünmedi.

MEGHAN İÇİN 'CASUS' SUÇLAMASI

Prens Harry'nin karısı Meghan Markle ile ilgili ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti.

Kraliyet Ailesinde Prens Harry depremi... Son kararı gazeteden öğrendiler

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Meghan'ın kıyafetlerindeki kare şeklindeki bir potluk dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar bu potluğun nedeninin kıyafet altındaki bir kayıt cihazı olduğunu öne sürdü ve Meghan Markle'ı casuslukla suçladı.

Haberin Devamı

İngiltere monarşisinde 70 yıllık saltanatı boyunca ülkenin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

96 yaşında ölen Kraliçe'nin cenazesi 19 Eylül Pazartesi günü Westminster Abbey'de yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kraliçe 2'Nci Elizabeth#Prens Harry#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... 'Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti'

#Bakıcı
Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... 'Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti'

#Bakıcı
Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles