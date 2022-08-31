Meghan her şeyi satır satır yazmış: İngiliz kraliyet ailesine rahat yok!

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GÜNLÜK KORKUSU

Her biri ayrı bir filme ya da romana konu olacak olayların bitmek bilmediği İngiliz kraliyet ailesinde şimdi bir de "günlük korkusu" ortaya çıktı. Bu olayın kahramanı da Prens Harry ile evlendikten sonra aileyi temelinden sarsan Meghan Markle.

SÖZLERİ YİNE OLAY YARATTI

Geçen yıl Prens Harry ile birlikte ailedeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Meghan Markle, bu yılın başında da Oprah Winfrey'e verdiği röportajda gündemi sarsan açıklamalar yapmıştı. Hatta aileyi "ırkçılıkla" bile suçlamıştı. Markle, şimdi de The Cut dergisine verdiği röportajda söyledikleriyle bütün dikkatleri üzerine çekti. Üstelik İngiliz kraliyet ailesinin yine "diken üstünde oturmasına" neden oldu. Bunun nedeni ise kapak pozu da verdiği dergiyle yaptığı röportajda sözünü ettiği günlüğü. Markle, Harry ile evlendiği 2018 yılından başlayarak Londra'da yaşadığı süre boyunca olup biteni kaydettiği bir günlük tuttuğunu açıkladı.

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Meghan Markle, eşi Prens Harry ile İngiliz kraliyet ailesinden ayrılık kararını açıkladıktan sonra yaşadıkları Frogmore Cottage'da eşyalarını toplarken bu günlüğe yeniden rastladığını anlattı The Cut'a verdiği röportajda. Sonra da şunları söyledi: "Geri dönüyorsun, çekmeceleri açıyorsun ve sonra da "Aman Tanrım! Günlüğe bunları mı yazmışım" diyorsun."

İşte Meghan Markle'ın, ailede bulunduğu süre içinde tuttuğunu söylediği bu günlük de İngiliz kraliyet ailesi için yeni bir korku kaynağı oldu. Bunun nedeni ise içinde "bomba gibi" itiraflar olan bu günlüğün bir gün bir kitap olarak yayınlanması. İddialara göre onun bu günlükten söz etmesi, İngiliz kraliyet ailesi için "uyarı sinyallerinin" artmasına neden oldu.

'BUNLAR SAYESİNDE SERVET KAZANABİLİR'

Markle'ın bir günlük tuttuğunu söylemesi bazı yazarları ve kraliyet uzmanlarını da harekete geçirdi. Kaleme aldığı Diana: The Caring Princess adlı kitapla tanınan Margaret Holder, bu konuda şöyle konuştu. " Sırları öğrenebilmek için kraliyet ailesinde yeteri kadar zaman geçirdi." Holder, Meghan Markle tarafından öğrenilen bu sırların bazılarının Kraliçe 2. Elizabeth için bir tür "kalp ağrısı" olabileceğini de sözlerine ekledi. Sonra da daha çarpıcı olan şu sözleri sarf etti: "Ama Meghan bunlar sayesinde bir servet kazanabilir!"

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AİLEYLE HESAPLAŞMA

Yine kraliyet uzmanı Margaret Holder'ın söylediklerine bakılırsa Meghan Markle'ın kaleme alabileceği bir kitap, Anrew Morton'ın kaleme aldığı ve Diana ile Charles'ın evliliklerinin iç yüzünü anlatan Diana: Her True Story'den daha fazla "bomba" etkisi yaratabilir. Holder'ın düşüncesine göre günlüklerine dayanarak bir kitap yazmak, Meghan için aileyle hesaplaşmak, anlamadığı ve anlamak istemediği sisteme yanıt vermek için eşsiz bir fırsat olabilir.

'MEGHAN'IN KİTAP YAZMAMASI BENİ ŞAŞIRTIR'

Markle'ın, kraliyet ailesinin belki de duyulmasını istemediği bazı sırlarını ortaya serebileceğini ileri süren Harry'ye yakın bir kaynak da The Sun gazetesine konuştu. Bu kişi de "Meghan'ın bir kitap yazmaması beni çok şaşırtır" dedi. Bu arada İngiliz kraliyet ailesini son zamanlarda tedirgin eden tek gelişme Meghan Markle'ın bir kitap yazma olasılığı değil. Daha somut bir gerilim nedeni de Prens Harry'nin bu yılın sonlarında piyasaya çıkması beklenen kitabı. Prens'in bu kitapta, ailesiyle ilgili sırları gün yüzüne çıkarabileceği belirtiliyor.

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'BU GÜNLÜK ONUN İÇİN BİR SİGORTA POLİÇESİ'

Meghan ve Harry'ye yakın bir başka kaynak, bu günlüğün Sussex Düşesi'nin aile içinde yaşadığı süreyi kapsadığını belirtti. Sonra da şunları söyledi: "Harry ile Meghan'dan sosyal medya kullanmamaları istendi. Ama bazen yanlarında çalışanlaR onlara 'önceki gün yazılanlar için üzgünüz' diyorlardı. O zaman Meghan da olup biten her şeyi günlüğüne kaydediyordu. Bu iddiaya göre Meghan Markle, aile içinde kaldığı süre içinde olup biten her şeyi "bir tür sigorta poliçesi" olarak görüp günlüğüne kaydetti.

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'DİNAMİT ETKİSİ'

Bu kaynak konu hakkındaki görüşlerini şu cümlelerle ifade etti: "Eğer bu günlük gün yüzüne çıkarsa, kesinlikle bir "dinamit" etkisi yaratabilir.