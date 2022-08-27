Güney Afrikalılar çok kızdı: Tek başına, ülke ülke bütün dünyayı rencide ediyor

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'BASININ İLGİSİNDEN UZAK, BAĞIMSIZ BİR HAYAT'

Her ne kadar bu kararları hakkında sayısız yorum yapılsa da onlar "basının aşırı ilgisinden uzakta, maddi olarak bağımsız bir yaşam kurma arzusunda olduklarını" açıkladılar. Birçok kişi onlardan artık nadiren haber alacağını düşünürken bunun tam tersi oldu.

LONDRA'DA KALSALARDI BU KADAR İLGİ GÖRÜRLER MİYDİ? Britanya tahtının ilk sıradaki varisi Prens Charles ile eski eşi Prenses Diana'nın oğlu Prens Harry ile eşi, Amerikalı eski oyuncu Meghan Markle, sürekli olarak gündemin ilk sıralarında yer işgal etmeye başladı. Çift, beklenenin tam tersine belki Londra'da kalsa asla göremeyeceği ilgiyi üzerinde toplar oldu.

'ÜLKE ÜLKE TÜM DÜNYAYI RENCİDE EDİYOR'

Bunun son örneklerinden biri de geçtiğimiz hafta yaşandı. Meghan Markle, bir dijital yayın platformuyla yapılan milyon dolarlık anlaşma uyarınca bir podcast yayını serisine başladı. 'Hırslı kadınları' konu alan bu söyleşide ilk konuğu da tenis kortlarının yıldızı Serena Williams oldu. Her ne kadar konu farklı olsa da yayına Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesine yönelik eleştirileri ve orada anlattığı bir olay damga vurdu: Konuk Serena Williams gölgede kaldı. İşte o yayında sarf ettiği sözler de Güney Afrikalı birçok kişiyi kızdırdı. Sosyal medyada Meghan Markle aleyhine bir kampanya başlatılmasına neden oldu. Birçok kişi "Meghan Markle'ın tek başına, sırayla bütün dünyayı rencide ettiğini, milyonlarca kişinin kalbini kırdığını" savundu.

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Gelin olayı bir hatırlayalım. Meghan Markle, Archetypes adlı podcast yayınında "hırsı nedeniyle kötü yorumlar alan kadınları" konu ediyordu. Şampiyon tenisçi Serena Williams ile de bu konuyu eyle alacaktı. Bu sırada sarf ettiği ve İngiliz kraliyet ailesini eleştiren sözlerini sonra hatırlarız ama gelin bu yayın yüzünden Markle'ın neden Güney Afrikalıları kızdırdığına bir bakalım.

YANGINDAN KIL PAYI KURTULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Markle, o ilk yayında, görevlerini bırakmalarından önce İngiliz kraliyet ailesini temsilen çıktıkları Güney Afrika gezisinde yaşanan bir olayı anlattı. Prens Harry ve Meghan Markle, o geziye henüz 4 aylık olan oğulları Archie'ye de götürmüşlerdi. Markle'ın iddiasına göre Harry ile kendisi bir etkinlikteyken minik Archie de bakıcısıyla birlikte çift için tahsis edilen konuttaydı. İddiasına göre Archie'nin uyuduğu çocuk odasının ısıtıcısı aniden alev aldı. O sırada minik Archie'nin bakıcısı da alt kata inmişti. Yani yukarıda olup bitenden haberi yoktu. Sonra alt kattaki görevlilerden biri duman kokusunu duyunca herkes yukarı koşmuş ve Archie de alevlerden kıl payı kurtulmuştu. Hatta Markle, konuta döndükten sonra duyduğu bu olay yüzünden çok korktuğunu böyle bir durumun ardından bile resmi görevlerini sürdürmek zorunda kaldığını anlattı.

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İşte Güney Afrikalıları kızdırıp sosyal medyada konuyla ilgili bir başlık açılmasının nedeni de Meghan Markle'ın anlattığı bu olaydı. Birçok kullanıcı olayın aslında Markle'ın anlattığı gibi olmadığını savundu. Zaten onun podcast yayınından sonra da bu konu tekrar gündeme gelmiş ve Meghan Markle'ın yaşananları dramatize ettiği ileri sürülmüştü.

ISITICIDAN DUMAN ÇIKINCA...

Bu iddialara göre olay, Harry, Meghan ve Archie'nin Güney Afrika turunda olduğu 23 Eylül 2019'da meydana geldi. Çift, bir resmi göreve gittiğinde Archie de konuttaki çocuk odasındaydı. Fakat odada onun ileri sürdüğü gibi ısıtıcı alev almadı. Elektrikli ısıtıcıdan duman çıkmaya başladı. Görevliler fişi çekince de sorun çözülmüş oldu. Yani onun anlattığı gibi Archie bebek bir yangından kıl yapı kurtulmuş değil.

'BURAYA GELMEK, YAPTIĞI EN CESUR ŞEYDİ'

Olayın bu şekilde gerçekleştiğini, Markle'ın abarttığını savunan kullanıcılar Düşes hakkında öfke dolu yorumlar yazdı. Bir kullanıcı "Gerçekten bir yangın çıkıp çıkmadığını umursamıyorum. Ama açıklamasına göre Güney Afrika'ya gelmek yaptığı en cesur şeydi. Sanki bir kıyamete gidiyormuş gibi" diye yazdı.

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'BÜTÜN DÜNYANIN KALBİNİ KIRIYOR'

Bir başka kullanıcı da şu çarpıcı yorumu yaptı: " Meghan yalnız başına, ülke ülke bütün dünyayı gücendiriyor, kalpleri kırıyor. "

KATE DE ÇOCUKLARINI GEZİLERE GÖTÜRDÜ AMA...

Bir başka kullanıcı da Meghan Markle'ın eltisi Kate Middleton'ın da çocukları küçükken onları Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelere götürdüğünü ama böyle sorunlar yaşamadığını belirtti. Sonra da "Neden Meghan bunu yapamıyor?" diye sordu. Bu kullanıcı, Markle'ı her şeyi kendine dikkat çekmek amacıyla kullanmakla eleştirdi.

HER ANNE BÖYLE ENDİŞELENİR

Bazı kaynaklar Meghan Markle'ın gösterdiği bu tepkinin normal olduğunu belirtip "Onun yerinde hangi anne olsaydı aynı şekilde telaşlanırdı" diye yorum yaptı. Bu arada olayın ardından Sussex ailesi için başka bir konut hazırlandığı, Harry, Meghan ve Archie'nin de oraya geçip turu sürdürdüğü belirtildi.

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'TUR GÖLGELENİR DİYE AÇIKLAMA YAPILMADI'

Daily Telegraph'a konuşan bir başka kaynak da bu yangın tehlikesi hakkında o dönemde açıklama yapmanın ve çiftin ırk ayrımcılığı hakkında konuştuğu bir etkinliği iptal etmenin kraliyet turunu gölgeleyebileceğini savundu.

Meghan Markle, Serena Williams'ı konuk aldığı pod cast yayınında "hırs" ve "hırslı kadınlar" konusunu masaya yatırdı. Meghan Markle, sohbetin bir noktasında "hırslı" olarak nitelendirilen kadınlara toplum tarafından çifte standart uygulandığını anlattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Görülüyor ki bir kadının hırslı olması bazıları için korkunç bir şey." Bir süre sonra bu sözlerinin de İngiliz kraliyet ailesine yönelik bir eleştiri olduğu ortaya çıktı.

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Bu yılın mart ayında kocası Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda İngiliz kraliyet ailesine yönelik sert sözler sarf eden Markle, bazı yorumlara göre onlara bu kez de "yumruk" attı. İşte Meghan Markle'ın podcast yayınının ilk bölümünde sarf ettiği bu sözler yine eleştiri ve tartışma konusu oldu.

Markle, sohbet sırasında Prens Harry ile çıkmaya başladıktan sonra kendisinin de "hırslı" olarak nitelendirildiğini hatırlattı. Meghan Markle, bu konunun üzerinde uzun süre durdu. Aileden ayrılmalarına rağmen hala Sussex Düşesi unvanını taşıyan Markle "Şu anki kocamla flört etmeye başlayıncaya kadar 'hırslı' kelimesinin ardındaki olumsuz çağrışımları hissettiğim bir zaman olmadı" dedi. Markle, bu yüzden kapalı kapılar ardında çektiği acılara da değindi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Açıkla görülüyor ki bazılarına göre bir kadın için "hırslı" olmak çok kötü bir şey. Bunun arkasındaki olumsuzluğu hissetmemek gerçekten zor."

HIRSININ İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ TARAFINDAN HOŞ KARŞILANMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Markle'ın sözlerine göre İngiliz kraliyet ailesi onun hırsına olumsuz bir yaklaşım sergiledi. Sonuç olarak bu olumsuzluğu hissedince de Meghan Markle, "kapalı kapılar ardında" bu yüzden acı çekti.

AĞIR ELEŞTİRİ

Bu yılın mart ayında kocası Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda İngiliz kraliyet ailesine yönelik sert sözler sarf eden Markle, bazı yorumlara göre onlara bu kez de "yumruk" attı. İşte Meghan Markle'ın podcast yayınının ilk bölümünde sarf ettiği bu sözler yine eleştiri ve tartışma konusu oldu. Levin, Meghan Markle'ın bu sözlerini "ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi. Sonra da onun hakkında ağır bir eleştiri yaptı: "Meghan, eğer bir prensle evli olmasaydı, hala şöhreti bulmaya çalışan bir 'yıldızcık' olacaktı."

Angela Levin, Meghan Markle'ın podcast yayınına konuk aldığı Serena Williams ve bir sonraki konuğu ünlü şarkıcı Mariah Carey ile kendini bir tuttuğunu ileri sürdü. Sonra da eleştirisine şöyle devam etti: "Oysa onlar zekice işler yapmışlar, zorlu bir çocukluğun üstesinden gelmişler. Oysa Meghan bir prens ile evlendi ve çok para harcadı."

Levin'in Markle hakkındaki eleştirisi bununla da sınırlı kalmadı. Sözlerini şöyle sürdürdü kraliyet uzmanı: " Hırsın normal bir durum olduğunu düşünüyordu. Fakat sonra sonra Harry ile flört etmeye başladığında bunun hoş karşılanmadığını gördü." Levin, Markle'ın 'hırslı olduğum için kapalı kapılar ardında acı çektim' sözlerini "kocası Harry'nin suratına bir tokat", İngiliz kraliyet ailesine de atılan bir yumruk" olarak nitelendirdi. Levin, İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin hırslarının görev bilinciyle ilgili olduğunu, kimsenin en öne ya da en üste çıkmak için bu duyguyu kullanmadığını savundu.

DIANA ÖRNEĞİNİ VERDİ

Bir başka kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams da Meghan Markle'ın podcast yayınındaki sözlerini yorumladı. Meghan Markle'ın, Prens Harry ile çıkmaya başladıktan sonra kendini "seçilmiş" hissettiğini savundu Fitzwilliams. Sonra da şunları söyledi: "Eskiden hırslıydı ve Suits dizisinde başarılı oldu. Ama burası birinci lig TV ekranı değil. Uzman Fitzwilliams, kraliyet ailesi üyesi olarak insanın bazı hırsları olmasında bir sorun bulunmadığını belirtti. Aile içinde başka insanlara karşı yardımsever olma konusunda hırsın teşvik edildiğini ileri sürdü. Sonra da Diana örneğini verdi: "Diana, hayır işleri konusunda çok hırslıydı. Çok büyük iyilikler yaptı."