Olaylı ailenin güzel yüzü tatilde: O yüzük denizde bile parmağından çıkmadı

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HER ADIMI MERAK UYANDIRIYOR

Bu kadar dikkat çekmesinin nedeni mensup olduğu aileydi kuşkusuz.. Ama bir başka neden daha vardı: Daha yetişme çağlarından itibaren eşine az rastlanılır güzelliği. Sonra yıllar geçti, büyüdü... Ailesi asla gündemin ilk sıralarındaki yerini kaybetmedi. Elbette o da.. Bu kez hayatına giren aşklar, dünyaya getirdiği çocuklarla konuşuldu. Sonunda aradığı aşkı buldu, evlendi ama hala nereye giderse gitsin bir paparazzi ordusu onu takip ediyor...

EFSANE PRENSESİN TORUNU

Dünyanın en çok ilgi çeken hanedanlarından biri olan Monako Prenslik ailesine mensup Charlotte Casiraghi'nin yani Grace Kelly'nin torunu, Prenses Caroline'in kızının öyküsü kısaca böyle.

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YAT TURUNA ÇIKTILAR

İnsan böylesine ilgi çeken bir ailenin üyesi olunca üstelik kendisi de dikkat çeken özelliklere sahip olunca tatilde bile rahat kalması mümkün değil. İşte Charlotte Casiraghi ve kocası Dimitri Rassam da bunun örneklerinden birini yaşadı.

2019 yılında evlenen 36 yaşındaki Charlotte Casiraghi ile 40 yaşındaki Rassam, geçtiğimiz günlerde Ibiza'da çıktıkları tatilde paparazzilerin objektiflerine takıldılar. Casiraghi ve Rassam'a bir grup arkadaşları da eşlik etti.

YÜZÜK HER AN PARMAĞINDA

Ada açıklarında lüks bir yatla tura çıkan çift, bir yandan yüzüp güneşlenirken bir yandan da su sporlarıyla ilgilendi. İşte o anlarda Charlotte Casiraghi'nin, evlenme teklif ederken Rassam tarafından hediye edilen elmas taşlı yüzüğü de klasik altın alyansını da parmağından çıkarmadığı görüldü.

CHARLOTTE'UN TERCİHİ

Bazı ünlüler tatile gittiklerinde özellikle de denize girerken, bazı takılar taksalar da değerli nişan yüzüklerini yanlarına almamaları dikkat çekiyor. Ama görünüşe göre Charlotte Casiraghi'nin tercihi bu yönde değil.

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Casiraghi, Dimitri Rassam ile nişanlandığında bu yüzük de uzun süre gündemde kalmıştı. Aslında diğer kraliyet ailesi üyeleriyle kıyaslandığında Casiraghi'nin yüzüğü mütevazı bile sayılabilir. Fakat yine de çok değerli. Sarı altından bir halkanın üzerine yerleştirilen elmas taştan oluşan bu yüzüğe uzmanlar tarafından üç yıl önce 100 bin dolar değer biçilmişti. Casiraghi, bu nişan yüzüğünün yanına bir de sarı altından klasik bir alyans takıyor.

GRACE KELLY'NİN TORUNU

Hollywood'un prensesiyken Monako Prensi Rainier ile evlenip gerçekten "prenses" olan Grace Kelly'nin torunu olan Charlotte Casiraghi, 1986 doğumlu. Monako Prensesi Caroline ile İtalyan iş insanı Steano Casiraghi'nin evliliğinden dünyaya gelen Charlotte Casiraghi'nin 38 yaşında Andrea adında bir büyük erkek kardeşi ile 34 yaşında Pierre adında bir küçük erkek kardeşi var.

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BABASI GENÇ YAŞTA TRAJİK BİR ŞEKİLDE HAYATA VEDA ETTİ

Üç kardeş babaları Stefano'yu çok genç yaşta geçirdiği bir tekne kazasında kaybetti. Tekne yarışları sırasında meydana gelen bu kazada henüz 30 yaşında olan Stefano Casiraghi, hayata veda etti. Çok sayıda seyircinin gözleri önünde yaşanan bu korkunç kaza 1990 yılında meydana geldi.

Casiraghi ile büyük bir aşkla evlenen Caroline, her anına tanık olduğu bu kazanın ardından uzun süre kendine gelemedi. Üç çocuğunu da alarak inzivaya çekilen Caroline'in hayata dönmesi de uzun zaman aldı.

GÜZELLİĞİ HEP DİKKAT ÇEKTİ

Henüz 4 yaşındayken babasını kaybeden Charlotte Casiraghi, annesinin inziva dönemi bittikten sonra da kelimenin tam anlamıyla kameralar karşısında büyüdü. Özellikle ilk gençlik yıllarında dünyanın en güzel kızlarından biri olarak nitelendirilen Casiraghi, annesinin gençlik yıllarındaki görüntüsüne olan benzerliğiyle dikkat çekti.

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ÜNLÜ OYUNCUYLA NİŞANLANIP AYRILDI

Hem Monako prenslik ailesine mensup olan hem de böylesine dikkat çekici bir güzelliğe sahip olan Charlotte'un özel hayatı da hep merak uyandırdı. En çok dikkat çeken ilişkisini de oyuncu Gad Elmalel ile yaşadı. 2013 yılında Fransız oyuncu ile nişanlandı ve bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Fakat çift, iki yıl sonra evlenmeden yollarını ayırdı.

Charlotte Casiraghi daha sonra da aralarında Lamberto Sanfelice, Alex Dellal, kısa bir süre önce hayata veda eden oyuncu Gaspard Ulliel'in de aralarında bulunduğu bazı kişilerle aşk yaşadı.

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EŞİ ÜNLÜ BİR SİNEMACI AİLENİN OĞLU

Sonra Dimitri Rassam ile tanıştı. Casiraghi'nin hayatını birleştirdiği Dimitri Rassam bir film yapımcısı. Rassam, Fransız sinemasının bir dönemine damgasını vuran oyuncu Carole Bouquet ile Lübnan asıllı yapımcı Jean Pierre Rassam'ın oğlu. Masha Novoselova ile yaptığı ilk evliliğini 2016'da sona erdiren Dimitri Rassam, bundan üç yıl sonra da Charlotte Casiraghi ile evlendi. Çiftin Balthazar adında bir oğlu bulunuyor. Bu arada Charlotte Casiraghi'nin eski eşinin ilk evliliğinden bir üvey kızı olduğunu da hatırlatalım.

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HEM MODEL HEM DE ATLI SPORLARLA İLGİLENİYOR

Monako Prensliği'nde anneannesi Prens Grace'in adını taşıyan hastanede dünyaya gözlerini açan Charlotte Casiraghi, bir yandan destek olduğu yardım faaliyetleriyle bir yandan da ünlü moda markalarının tanıtım yüzü olmasıyla biliniyor. Küçük yaştan beri iyi bir binici de olan Casiragihi, katıldığı yarışlarda bazı kupalar da kazandı. Casiraghi bir süre bazı yayın organlarında editör ve yazar olarak da görev yaptı.

TAHT İÇİN 11'İNCİ SIRADA

Son dönemde eşi Prenses Charlene ile sorunlar yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Monako Prensi 2. Albert, Charlotte Casiraghi'nin dayısı. Genç kadın her ne kadar "prenses" unvanı taşımasa da ülkesinin tahtı için 11'inci sırada. Kimi zaman dayısı, annesi ve teyzesi Prenses Stephanie ile birlikte ailesi adına bazı etkinliklere de katılıyor.

Charlotte Casiraghi'nin iki tane öz kardeşi var. Bir de annesi Caroline'in Hannover Prensi ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Prenses Alexandra (sağdan ikinci) adında üvey kız kardeşi bulunuyor.