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ZAMANA BÃ–YLE DÄ°RENÄ°YOR

Bu kiÅŸi, mensubu olduÄŸu aileden dolayÄ± daha bebekken bile milyonlarca kiÅŸinin meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zerinde toplayan, bir dÃ¶nemin en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak nitelendirilen Monako Prensesi Caroline. Hollywood'un en Ã¼nlÃ¼ film yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriyken Monako Prensi Rainier ile evlenip "prenses" olan Grace Kelly'nin dÃ¼nyaya getirdiÄŸi ilk Ã§ocuÄŸu olan Caroline bugÃ¼n 65 yaÅŸÄ±nda bir yetiÅŸkin. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de kendisiyle aynÄ± konumdaki hemcinslerinin estetik uygulamalara olan yaklaÅŸÄ±mÄ±na meydan okuyor.Â

HAYATI PEK DE MASALLARDAKÄ° GÄ°BÄ° DEÄžÄ°L

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda gÃ¼zelliÄŸiyle ve taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± unvanÄ±yla "masal prensesi" olarak anÄ±lÄ±rdÄ± Caroline. Bir yandan sanki onun gibi ayrÄ±calÄ±klÄ± birinin baÅŸÄ±na gelmeyecekmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen trajediler diÄŸer yandan hÄ±zlÄ± aÅŸklarÄ± derken artÄ±k hepsi geride kaldÄ± ve artÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eÅŸi, Ã§ocuklarÄ±, gelinleri, damatlarÄ± ve torunlarÄ±yla daha sakin bir hayat yaÅŸÄ±yor. Hatta Ã¼lkesinin yÃ¶netiminde tahttaki erkek kardeÅŸi Prens 2. Albert ile birlikte geÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ±ndan Ã§ok daha aktif gÃ¶revler Ã¼stleniyor. Bunun son Ã¶rneklerinden biri de 8 Temmuz'da Monte Carlo'da dÃ¼zenlenen geleneksel GÃ¼l Balosu'nda sergilendi.

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EV SAHÄ°PLÄ°ÄžÄ°NÄ° ÃœSTLENDÄ°

Her yÄ±l geleneksel olarak gerÃ§ekleÅŸen ve yardÄ±m amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan GÃ¼l Balosu'nda Prenses Caroline, kardeÅŸi Albert ile birlikte ev sahipliÄŸi yaptÄ±. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle neredeyse bir yÄ±l resmi gÃ¶revlerinden uzak kalan sonra tekrar etkinliklere katÄ±lmaya baÅŸlayan Albert'in eÅŸi Prenses Charlene'nin bulunmadÄ±ÄŸÄ± gecede konuklarÄ± karÅŸÄ±lamak ve aÄŸÄ±rlamak konusunda Caroline onun yerini aldÄ±.

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ESTETÄ°KTEN UZAK DURUYOR

Gece iÃ§in siyah aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir elbise tercih eden Caroline'in grileri belli olan saÃ§larÄ± ve Ã§ok hafif makyajÄ± da dikkat Ã§ekti. Prenses Caroline ile ilgili bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± ise kendini yaÅŸ almanÄ±n doÄŸal akÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakmasÄ± oldu. Elindeki bÃ¼tÃ¼n imkanlara raÄŸmen Caroline'in yÃ¼zÃ¼ndeki, gÃ¶z ve dudak Ã§evresindeki hatta boynundaki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar Ã¼zerinde herhangi bir mÃ¼dahaleye yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Â

ELEÅžTÄ°RÄ°LERE KULAK TIKIYOR

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda dÃ¶nemin gÃ¼zellik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± temsil eden ve "su gibi gÃ¼zel" ifadesiyle nitelendirilen Caroline Ã§ok uzun zamandÄ±r bu tarzÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermiyor. Bir dÃ¶nem tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in cildinin hÄ±zlÄ± yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len ve kendisine bakmamakla eleÅŸtirilen Caroline'in bÃ¼tÃ¼n bunlara kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ de dikkat Ã§ekti.

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YAÅžININ GÃœZELÄ°

Prenses Caroline, GÃ¼l Balosu'nda Ã¶zellikle de boynundaki kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± saklamak yerine tam tersine gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermeyi seÃ§ti. Onun bu tavrÄ± da 20'li yaÅŸlara kadar inen estetik operasyon yaÅŸÄ±nÄ± eleÅŸtiren hayranlarÄ±ndan yine olumlu puan topladÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi sosyal medya platformlarÄ±nda Caroline'in kendini yaÅŸ almanÄ±n doÄŸal akÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmasÄ± Ã¶vgÃ¼ler aldÄ±. Onun "yaÅŸÄ±nÄ±n gÃ¼zeli" olduÄŸunu savunan Ã§ok sayÄ±da hayranÄ± da Ã§Ä±ktÄ±.Â

ANNE VE BABASININ Ä°LK GÃ–Z AÄžRISI

Ã–zellikle 1970'lerde ve 80'lerde dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde insanlarÄ±ndan biri olan Prenses Caroline, evlenerek Monako Prensesi olan Grace Kelly ile eÅŸi Prens Rainier'nin en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Ã‡ocukluk yÄ±llarÄ±ndan beri de hep meraklÄ± bakÄ±ÅŸlar altÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Bir kraliyet ailesinde doÄŸmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gÃ¼zelliÄŸi ile de hep dikkat Ã§ekti Caroline.

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AÄ°LESÄ° BU EVLÄ°LÄ°ÄžE Ã‡OK SICAK BAKMADI

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en zengin erkeklerini ve monarÅŸi ailesi Ã¼yelerini peÅŸinden koÅŸturan Caroline, ilk evliliÄŸini kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k olan iÅŸ insanÄ± Philippe Junot ile yaptÄ±. Ãœstelik ailesinin tÃ¼m karÅŸÄ± Ã§Ä±kmalarÄ±na raÄŸmen. DÃ¶neminin en hÄ±zlÄ± Ã§apkÄ±nlarÄ±ndan biri olarak nitelendirilen Junot ile evliliÄŸi uzun sÃ¼rmedi. 1978 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evlilik, 1980'de bitti.

KADERÄ°N KORKUNÃ‡ OYUNU

Caroline boÅŸandÄ±ktan sonra hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± Ä°talyan iÅŸ insanÄ± Stefano Casiraghi ile evlendi. Charlotte, Andrea ve Pierre adÄ±nÄ± verdikleri Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± oldu. Bu evlilik ailesinden de kabul gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ama kaderin onun iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ oyundan habersizdi Caroline.Â ÃœÃ§ Ã§ocuklarÄ± da henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼kken Casiraghi, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tekne yarÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§irdiÄŸi kaza sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kaza, yarÄ±ÅŸÄ± izleyen Caroline'in gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti. BÃ¶ylece dÃ¼nyanÄ±n eÅŸsiz gÃ¼zellikteki kadÄ±nÄ± olarak nitelendirilen Caroline, bu kez eÅŸine az rastlanÄ±r bir trajedinin kahramanÄ± olarak yine dikkatleri Ã¼zerinde topladÄ±. Uzun sÃ¼re kendini toparlayamayan Caroline, Ã§ocuklarÄ±nÄ± da alÄ±p inzivaya Ã§ekildi.

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ÜÇÜNCÜ EVLÄ°LÄ°K: ÇocuklarÄ±nÄ± büyüten Caroline, 1999 yÄ±lÄ±nda Hannover Prensi Ernst August ile üçüncü evliliÄŸini yaptÄ±. Bu evlilikten Alexandra adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±zÄ± dünyaya geldi. Prenses Caroline, artÄ±k eskisi kadar göz önünde deÄŸil. Onun yerini çocuklarÄ± Charlotte, Andrea ve Pierre ile onlarÄ±n eÅŸleri ve çocuklarÄ± aldÄ±.

YÄ°NE KAYIPLARA KARIÅžTI

Geleneksel GÃ¼l Balosu'nda eksikliÄŸi en Ã§ok hissedilen kiÅŸi ise Prens Albert'in karÄ±sÄ± Prenses Charlene oldu. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ktan sonra artÄ±k bazÄ± etkinliklere katÄ±lmaya baÅŸlayan Charlene, baloda yine kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Charlene, 10 ay boyunca GÃ¼ney Afrika'da kalÄ±p Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼. Sonra da uzun bir sÃ¼re daha Ä°sviÃ§re'de ne olduÄŸu tam olarak aÃ§Ä±klanmayan bir hastalÄ±k nedeniyle tedavi gÃ¶rdÃ¼. Charlene, son dÃ¶nemde bazen sadece eÅŸiyle bazen Ã§ocuklarÄ±yla bazÄ± etkinliklere katÄ±lÄ±yordu.

SORU Ä°ÅžARETLERÄ° YARATTI

Fakat GÃ¼l Balosu'na katÄ±lmamasÄ±, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili endiÅŸeleri tekrar gÃ¼ndeme getirdi. Bu arada aslÄ±nda Charlene'in fiziksel hastalÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± evliliÄŸinin kÃ¶tÃ¼ gittiÄŸi, son olarak da bazÄ± gÃ¶revlere katÄ±lmasÄ± iÃ§in kocasÄ± ile yÄ±llÄ±k 12 milyon euroya anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Monako sarayÄ±ndan bu iddialara bir yanÄ±t gelmedi.

CAROLINE'IN Ã‡OCUKLARI, GELÄ°NLERÄ° VE DAMATLARI TAM KADRO

Prenses Caroline'in kardeÅŸi Albert ile birlikte ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± geleneksel GÃ¼l Balosu'na dÃ¶necek olursak. Bu yÄ±l onur konuklarÄ± arasÄ±nda Janet Jackson, Ã¼nlÃ¼ FransÄ±z oyuncu FannyÂ Ardant ve modacÄ± Christian Louboutin'in de bulunduÄŸu baloya Caroline'in bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ± eÅŸleri ve sevgilileriyle birlikte katÄ±ldÄ±.

KIZI CHARLOTTE VE EÅžÄ° RASSAM: Caroline'in kÄ±zÄ± Charlotte Casiraghi'ye kocasÄ± Dimitri Rassam eÅŸlik etti. Charlotte'un siyah fiyonklu aÃ§Ä±k renk elbisesi ve sadeliÄŸi dikkat Ã§ekti.

BÃœYÃœK GELÄ°N PIRILTILI GÄ°YÄ°NDÄ°: Caroline'in, kendine ait bir moda markasÄ± olan gelini Tatiana Santo Domingo gecede pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± bir elbise giymeyi tercih etti. Balo boyunca da kocasÄ± Andrea Casiraghi'nin elini hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±.

HER ZAMANKÄ° GÄ°BÄ° ZARÄ°F:Â Caroline'in kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Pierre Casiraghi'nin karÄ±sÄ± kontes Beatrice Borromeo ise gri elbisesi iÃ§inde her zamanki ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶z doldurdu.





KÃœÃ‡ÃœK KIZI SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE:Â Prenses Caroline'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eÅŸinden dÃ¼nyaya gelen en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Alexandra, Ã¼lke bayraÄŸÄ±nÄ± temsil eden kÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz elbisesiyle dikkat Ã§ekti. GenÃ§ kÄ±z baloya sevgilisi Ben Sylvester Strautmann ile katÄ±ldÄ±.

Gül Balosu'nda Prenses Charlene dÄ±ÅŸÄ±nda bir baÅŸka eksik daha vardÄ±. Caroline ile Albert'in en küçük kardeÅŸleri Stephanie de çocuklarÄ± da bu yÄ±l baloya katÄ±lmadÄ±.

SOSYETE BALOSUNDAN YARDIM ETKÄ°NLÄ°ÄžÄ°NE

Monako GÃ¼l Balosu'nun tarihine bakarsak... Bu geleneÄŸi baÅŸlatan kiÅŸi Prenses Grace oldu. 1954 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan etkinlikler, Ã¶nceleri bir "sosyete balosu" niteliÄŸindeydi. Balonun yapÄ±lacaÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n salonlar Grace Kelly'nin en sevdiÄŸi Ã§iÃ§eklerden biri olan gÃ¼llerle donatÄ±lÄ±yordu. Hatta hazÄ±rlÄ±klar sÄ±rasÄ±nda Grace Kelly de aktif olarak gÃ¶rev alÄ±yordu.

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GRACE KELLY VAKFI ADINA DÃœZENLENÄ°YOR

1964 yÄ±lÄ±nda Grace Kelly VakfÄ± kurulduktan sonra GÃ¼l Balosu da sadece bir sosyete buluÅŸmasÄ± olmaktan Ã§Ä±ktÄ± ve yardÄ±m etkinliÄŸine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Baloda toplanan maddi kaynaklar, dezavantajlÄ± genÃ§ler ve Ã§ocuklar iÃ§in kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.Â KatÄ±lÄ±mcÄ±lar etkinlik kapmasÄ±ndaki mÃ¼zayedeler,Â Ã§ekiliÅŸler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ve elbette balo iÃ§in satÄ±n aldÄ±klarÄ± biletlerle tanÄ±madÄ±klarÄ± insanlara maddi yardÄ±mda bulundu yÄ±llar boyunca. Balonun bu yÄ±lki geliri de genÃ§ sanatÃ§Ä±lara burs saÄŸlanmasÄ± amacÄ±na yÃ¶nelikti.Â

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