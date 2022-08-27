Jennifer Lopez, Ben Affleck'e söyledi: Gözlerindeki tutkuyu görebiliyorum, sana doyamıyorum....

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DÜĞÜNLE İLGİLİ YENİ AYRINTILAR

Tıpkı, ayrılıkla sonuçlanan ilk nişanlılık dönemlerinde olduğu gibi yıllar sonra da Bennifer olarak adlandırılan çift, geçen hafta sonu Georgia'daki malikanede "bembeyaz" bir düğünle evlendi. Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğünüyle ilgili olarak her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

MİNİ KONSERE DANSÇILARI DA EŞLİK ETTİ

Bunlardan biri de ünlülerin özel hayatlarını adım adım takip eden TMZ sitesinden geldi. Buna göre 53 yaşındaki Jennifer Lopez, düğün gecesi konukları için ama özellikle de kocası için mini bir konser verdi. Üstelik de sahneye çıktığı zamanlar gibi. Öyle ki dansçıları bile eksik değildi.

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İNCİLİ ELBİSESİYLE SERENAD YAPTI

İşte Lopez, Ralph Lauren tarafından en özel gecesi için hazırlanan incili elbisesi içinde verdiği o mini konserde Ben Affleck'in gözlerinin içine bakarak seslendirdiği şarkıyla ona olan aşkını da ifade etti.

Lopez "Gözlerindeki tutkuyu hissedebiliyorum... Hala sana aşığım... Biliyorsun sana doyamıyorum" sözlerini içeren şarkıyı tam karşısında bir sandalyede oturan Ben Affleck'e bakarak seslendirdi. Affleck de Lopez'in gözlerinin içine bakarak onun şarkısını dinledi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, temmuz ayında Las Vegas'ta sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Ardından da geçen hafta sonu Georgia'daki milyon dolarlık malikanelerinde üç gün süren bir düğün yaptı. Bennifer'ın "eski moda Hollywood" temalı düğün törenine aralarında ünlü dostlarının da bulunduğu 135 konuk katıldı. Lopez, üç gün boyunca her biri kendisi için özel olarak tasarlanan üç farklı kıyafet giydi. Lopez, On The Jlo adlı özel bülteninde de bu üç kıyafeti tüm ayrıntılarıyla takipçileriyle paylaştı.

Bu arada Lopez'in ilk nişanlılık dönemlerinde de Ben Affleck için şarkı yazdığını hatırlatalım. 2002 tarihli This Is Me (Bu Benim) adlı albümde de Lopez, o dönemde Dear Ben (Sevgili Ben) adlı bir şarkı yazmıştı. O şarkıda da "Sen mükemmelsin... Ben kendimi kontrol edemiyorum... Senden başkasıyla olamam... Bana dokunma şekline bağımlıyım" şeklinde sözler yer alıyordu.

KENDİ İNTERNET SİTESİNDE PAYLAŞTI

Tören geçen hafta sonu gerçekleşti ama yankıları daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. İşte bu konuda önemli bir adım da Jennifer Lopez'den geldi.

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ÜÇ GÜNLÜK TÖRENDE BUNLARI GİYDİ

Düğününde ne giydiği çok merak edilen Lopez, fotoğrafların yayın haklarını ünlü bir dergiye sattığı için hayranlarının bu konudaki merakı tam olarak giderilememişti. Fakat sonunda JLo kendine ait On The JLo adlı bültenle bu konudaki merakları giderdi. Üç gün süren kutlamalar boyunca giydiği bütün kıyafetleri gözler önüne serdi.

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile hayatını birleştirdiği kutlamalar sırasında üç farklı gelinlik giydi. Bunların hepsi ünlü moda firması Ralph Lauren'in imzasını taşıyordu. Her biri de Lopez için özel olarak tasarlandı.

GİYSİLERİNİN DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON DOLAR

Her biri dünyanın en iyi giyinen kadınlarından biri olarak nitelendirilen Jennifer Lopez'in beğenisini yansıtan bu üç kıyafetin birer milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Yani bir başka deyişle düğünün bütün masrafları bir yana Lopez üç günlük düğünde tam üç milyon doları üzerine giydi.

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Bir moda uzmanı bu tür kişiye özel hazırlanan düğün kıyafetlerinin fiyatının 55 bin dolar ile 5 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti. Ancak Lopez'in kıyafetlerinin her biri için inciler ve kristaller de dahil çok kaliteli malzemeler kullanıldığı için bu rakamın giderek yükseldiğini sözlerine ekledi. Ona göre her bir kıyafet en az 500 bin dolara mal oldu. Fakat bir başka modacıya göre de Lopez'in giydiği her üç kıyafet de ortalama 1 milyon dolar değerinde.

MET GALA'DA DA AYNI MODACIDAN GİYİNDİ

Bunun da ötesinde Lopez ile Ralph Lauren çok uzun süredir yakın dost. Lopez geçen yıl ki MET Gala'ya yine onun tasarımı olan bir gece kıyafeti giymişti. Ayrıca gelinliğinin de onun tarafından tasarlanmasını uzun süredir hayal ediyordu.

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GELİNLİK PROVASI

Lopez'in düğünde giydiği ilk gelinliğin değeri 1 milyon dolar değerinde. Üzerinde herhangi bir inci ya da başka bir değerli malzeme yok. Fakat uzun kuyruğu tamamen el işi. Ayrıca yine uzunluğuyla dikkat çeken tül duvağı da öyle.

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GÖĞÜS KISMI KRİSTALLERLE SÜSLÜ

Lopez'in törende giydiği ikinci elbise ise sırtı açık ve kolsuz bir tasarım. Bir kapüşon görünümünde tülden bir de duvak benzeri aksesuarı bulunuyor bu kıyafetin. Göğüs kısmı değerli Swarovski kristalleri ile süslü olan bu elbisenin değerinin ise 1 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

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TEPEDEN TIRNAĞA İNCİLERLE SÜSLÜ

Jennifer Lopez'in törende giydiği ve en az gelinlik kadar dikkat çeken bir başka elbise daha var. O da kelimenin tam anlamıyla tepeden tırnağa incilerle süslü olan elbise. Tamamen el yapımı olan bu kıyafetin maliyeti ise moda uzmanlarına göre 1 milyon dolar ile 2 milyon dolar arasında değişiyor.

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Yeri gelmişken Lopez'in her üç kıyafetinin de Ralph Lauren için çalışan Bravo to stylists Rob Zangardi ve Mariel Haenn'in imzasını taşıdığını da hatırlatalım.

NİKAH, TEMMUZ AYINDA LAS VEGAS'TA KIYILDI

Lopez ve Affleck, geçen temmuz ayında Las Vegas'ta sürpriz bir nikahla resmen evlenmişti. Lopez, mutlu haberi yine kendine ait internet sitesinden yayınlanan bültenle duyurmuştu. Ardından da lüks malikanedeki üç günlük düğün geldi.

Ben Affleck'in yıllar önce yaklaşık 9 milyon dolara satın aldığı Georgia, Riceboro'da bulunan kır malikanesinde yapılan düğün, farklı etkinliklerle üç gün sürdü. Cuma günü bir yemek düzenlendi. Bu ilk günü Ben Affleck'in bir kaza geçiren annesinin hastaneye kaldırılması damgasını vurdu. Neyse ki bacağından yaralanan annenin önemli bir şeyi yoktu ve kutlamalar devam etti. Cumartesi günü ise heyecanla beklenen düğün gerçekleşti. Lopez, kelimenin tam anlamıyla "telli duvaklı" gelin oldu. Ertesi gün yani pazar günü de Lopez ile Affleck, konuklarına bir piknikle veda etti. Elbette yılın düğünü unvanını alan bu düğünle ilgili çarpıcı detaylar da var. Gelin şimdi bunlara bir göz atalım.

ANA TEMA: BEYAZ RENK!

Jennifer çiftinin düğün töreninde her yer bembeyazdı. Genellikle düğünlerde geline saygıdan ve onu gölgede bırakmamak için beyaz giymeyen konuklar bu kez tepeden tırnağa beyazlara büründü. Çünkü törenin giyim kuralı böyleydi. Üstelik sadece giysiler değil; masalar, sandalyeler, örtüler, süsleme için kullanılan çiçekler ve piyano bile bembeyazdı.

KİMİ ŞIK KİMİ RAHAT GİYİNDİ

Gösteri dünyasında JLo olarak anılan Lopez ile Ben Affleck'in düğününde beyaz rengin yanı sıra rahatlık da ön plandaydı. Kimi konuklar, şık gece elbiseleri giyerken bazıları da daha rahat hissetmek için şortlar, spor ayakkabılar giydi. Bazıları da görünümlerini açık renk kovboy şapkalarıyla tamamladı.

Düğünün gerçekleştiği malikanenin bahçesinde çiftin birbirlerine olan aşkını gözler önüne seren ahşap tabelalar yer alıyordu. "Aşk asla başarısız olmaz", "Aşk her zaman korur ve güvenir" gibi sloganlar yazılmıştı bu tabelalara. Bu arada gelin ile damadın adı da yine bu ahşap levhalarda "Bay ve Bayan Affleck" olarak geçiyordu.

Çiftin düğün törenine ünlü konuklar da katıldı. Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Ben Affleck'in sektördeki yakın dostlarından biri olan Matt Damon'dı. Ünlü oyuncu törene eşi Luciana ile katıldı. Yönetmen Kevin Smith ile eşi Jennifer, aktör Jason Mewes ve karısı Jordan, Hollywood'un önde gelen menajerlerinden Patrick Whitesell ve oyuncu eşi Pia Miller bunlar arasındaydı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, davetlileri, malikanelerinin konuk evinin yanı sıra çevredeki lüks otellerde ağırladı. Törene katıldıkları için de onlara teşekkür sözleri içeren "tatlı" hediyeler verdi. Üzerinde isimlerinin baş harfleri olan "J" ve "B" yazılı olan lezzetli çikolatalar ile konuklarına teşekkür etti çift. Bunların yanı sıra "Hafta sonu düğünümüzü çok özel bir hale getirdiğiniz için çok teşekkürler" yazan bir not da eşlik etti bu çikolatalara. Elbette bu not J ve B harfleriyle imzalanmıştı.

ANNESİ KORKUTTU

Ben Affleck'in annesi de oğlunu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Hatta Christine Anne Boldt, kutlamaların ilk günü bir kaza geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Düğünün yapılacağı malikaneye giden ambulans herkesi telaşlandırdı. Önce Lopez ya da Affleck'in çocuklarından biriyle ilgili bir sağlık sorunu yaşandığından kuşkulandı herkes. Fakat gerçek sonra ortaya çıktı. Ben Affleck'in annesi bir ev kazası geçirip bacağından yaralanmıştı. Hastanede yapılan tedavinin ardından Boldt, oğlunun düğününe katılabildi.

ÇOCUKLARI DA TÖRENDEYDİ: Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in görkemli düğününe ikisinin de eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları katıldı. Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğu ile Jennifer Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden doğan ikizleri de beyaz giysileri içinde anne ve babalarının mutluluğuna ortak oldu. Bu arada düğün öncesi basına yansıyan bir başka iddia da Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'ı da törene davet ettiğiydi. Fakat Garner, yoğun iş programını gerekçe göstererek düğüne katılmadı.

DÜĞÜN BURADA YAPILDI

Şimdi de düğünün yapıldığı malikaneye bir göz atalım. Çünkü burası çiftin geçmişinde önemli bir yer teşkil ediyor. Ben Affleck, bu malikaneyi 2003 yılında, Lopez ile aşklarının ilk döneminde satın aldı. Hatta çift o dönemde burada evlenmeyi planlamıştı. Ayrılığın ardından 2018 yılında Affleck bu mülkü 8.9 milyon dolara satışa çıkardı. Alıcı bulunamayınca fiyatı indirdi. Fakat yine satılmayınca o da mülkü elinde tutmaya karar verdi.