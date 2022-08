Jennifer Lopez, Ben Affleck'e söyledi: Gözlerindeki tutkuyu görebiliyorum, sana doyamıyorum....

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, temmuz ayında Las Vegas'ta sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Ardından da geçen hafta sonu Georgia'daki milyon dolarlık malikanelerinde üç gün süren bir düğün yaptı. Bennifer'ın "eski moda Hollywood" temalı düğün törenine aralarında ünlü dostlarının da bulunduğu 135 konuk katıldı. Lopez, üç gün boyunca her biri kendisi için özel olarak tasarlanan üç farklı kıyafet giydi. Lopez, On The Jlo adlı özel bülteninde de bu üç kıyafeti tüm ayrıntılarıyla takipçileriyle paylaştı.