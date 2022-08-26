Kayınvalidesi onu hiç sevmemiş: Bu uzun bacaklı boş kafalardan yoruldum

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EVLİLİK, DÖNÜLMEZ YOLA GİRDİ

Rocky ve Rambo filmlerinin unutulmaz yıldızı Sylvester Stallone ile 25 yıllık eşi Jennifer Flavin'in evliliği artık dönülmez yola girdi. Üç yetişkin kızı olan çift artık yollarını resmi olarak da ayırmanın hazırlığında.

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Haber duyulur duyulmaz da Stallone ile Flavin'in ilişkisi ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılmaya başlandı. Önce çiftin eski çalışanlarının haklarında ortaya attığı hatta bir dönem dava konusu bile olan olaylar yeniden gündeme geldi. Şimdi de Stallone'nin annesi Jackie'nin gelini Jennifer Flavin ile ilgili görüşleri ve ona yaklaşımı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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ONUNLA EVLENMEMESİ İÇİN OĞLUNU YALVARMIŞ

Radar online adlı sitenin iddiasına göre Sylvester Stallone'nin 2020 yılında 98 yaşında ölen annesi Jackie Stallone, Jennifer Flavin'i gelini olarak hiç istemedi. Hatta ileri sürülenlere göre oğluna onunla evlenmemesi için yalvardı. Fakat Stallone'nin aşkı ağır bastı ve annesini dinlemedi.

Sitenin iddiasına göre Jackie Stallone, aslında başından beri oğlu Sylvester'ın hayatına giren kadınların hiçbirini benimsemedi. Çünkü onun, İtalyan tarzı bir evlilik yapmasını istiyordu.

ONA KANI HİÇ ISINMADI

Sylvester Stallone ile Flavin tanıştıklarında model, sadece 23 yaşındaydı. Daha o günlerde de Stallone'nin annesinin kanı ona hiç ısınmadı. İleri sürülenlere göre Jackie Stallone, gelini hakkında "Bu uzun bacaklı, boş kafalılardan yoruldum. California bunlarla dolu. Kendilerine bir yer arayan boş kafalılar... " diye konuşmuştu.

OĞLUMA MÜTEŞEKKİR OLMALI: Aslında Jennifer Flavin'in tatlı bir kız olduğunu söyleyen anne Stallone, o dönemde oğlunun sevgilisi olan genç kadın hakkında "Sylvester onu bir model yaptığı için müteşekkir olmalı. Oğlum aslında bir modellik ajansından daha fazla kızın model olmasını sağladı" sözlerini sarf etmişti

'OĞLUM DÜNYANIN EN YALNIZ ADAMI'

Jackie Stallone, Jennifer Flavin ile flört ettiği dönemde bile oğlunun durumunu şu sözlerle tanımlamıştı iddialara göre: O, dünyadaki en yalnız adam."

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AVRUPALI GELİN İSTİYORDU: Öne sürülenlere göre Jackie Stallone, hayatına giren kadınların hiçbirini oğluna yakıştıramıyordu. Stallone ilk eşi Sasha Czak'tan ayrıldıktan sonra eğer bir daha yuva kuracaksa bunun "İtalyan stili" bir evlilik olmasını istediğini sözlerine eklemişti. Radar'ın haberine göre Jackie Stallone, oğlunun Amerikalı değil de onun bütün acılarına merhem olacak Avrupalı bir kadınla evlenmesini hayal ediyordu.

'OĞLUM KAZANDI, O NAFAKA ALDI'

Jackie Stallone, Sylvester Stallone'nin ilk karısı olan Czak hakkında da, oğlunun Rocy filmlerinden kazandığı paraya bir şekilde el koyduğunu ileri sürmüştü. O dönemde eski gelini hakkında "Oğlum Rocky'yi yaptı ve o da 20 milyon nafaka aldı" diye konuşmuştu.

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'ÇOÇUĞUMU ÜZERSEN SENİ BİZZAT EZERİM'

Anne Stallone'nin, oğlunun ikinci karısı Danimarkalı model ve oyuncu Brigitte Nielsen hakkında da iyi düşünceleri olmadığı bilinen bir gerçek. Bir keresinde kendisi bu konu hakkında şunları söylemişti: "Bana bak, sana bir şey söyleyeyim: Eğer benim oğlumu incitirsen, seni bizzat ezerim!"

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ONA HİÇ GÜVENMEDİ

Jackie Stallone'nin gelinlerine olan bakış açışı Jennifer Flavin ile de değişmedi. Yakınlarının anlattığına göre anne Stallone'nin kanı Flavin'e hiç ısınmadı. Birlikteyken her zaman mutlu bir yüz ifadesi takınırdı ama ona asla güvenmedi" diyerek o dönemi anlattı.

TANINMIŞ BİR ASTROLOGDU

Sylvester Stallone'nin annesi Jackie Stallone, tanınmış bir astrolog olmasının yanı sıra sık yaptırdığı estetik operasyonlarla da konuşuluyordu. Stallone'nin "kraliçem" diye söz ettiği annesi Jackie, 2020 yılının eylül ayında hayata veda etti. Stallone'nin kardeşi Frank, acı haberi sosyal medya hesabından duyurup annelerinin hep istediği gibi uykusunda son nefesini verdiğini belirtti.

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Frank Stallone paylaşımında "Bu sabah ben ve kardeşlerim annemiz Jackie Stallone'yi kaybettik" diye yazdı. Frank Stallone annesini "dikkat çeken ve korkusuz bir kadın" olarak nitelendirdi. Annesi hakkında "Ondan hoşlanmamak zordu, her zaman gösterişli bir kadındı" diye yazdı. Frank Stallone annesinin hayatta asla maske takmadığını ve gerçek bir devrimci olduğunu yazdı. Annesiyle sohbet etmenin bir tarih dersi gibi olduğunu da belirtti. Ölünceye kadar da annesinin zihninin son derece berrak olduğunu ekledi. Frank Stallone paylaşımında "Bir daha asla annemi çağıramayacağım, o bana, evlenmediğim için bağıramayacak" satırlarını da yazdı.

İKİ KEZ EVLENDİ

Jackie Stallone, ilk evliliğini Sylvester Stallone'nin babası olan Frank Stallone ile 1945 yılında yaptı. Bu evlilik 1957 yılında sona erdi. Daha sonra 1998 yılında Stephen Marcus Levine ile evlendi. Ve ölümüne kadar da onun eşi olarak kaldı. Jackie Stallone'nin Sylvester Stallone dışında Tommy ve Frank adında iki oğlu ve Toni Ann adında bir de kızı bulunuyordu.