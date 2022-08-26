Görüntüsü şaşırttı: Sanki başka biri

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YILLAR SÜREN YASAK İLİŞKİ VE ÇOCUK YÜZÜNDEN BOŞANMA KARARI VERDİ

Üstelik ondan bir de çocuğu vardı. Bu durum DNA testleriyle kanıtlanınca da hiç düşünmeden kocasından boşandı. Sonra da kendi hayatında yeni bir sayfa açtı.

ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Aradan yıllar geçse de bu olayla hatırlanıyor. Fakat bu kez bambaşka bir nedenle gündemin ilk sıralarına çıktı. Görüntüsündeki şaşırtan değişiklik.

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YÜZÜ ÇOK DEĞİŞMİŞ

Sözünü ettiğimiz kişi, beyazperdenin Terminatör'ü ve eski California valisi Arnold Schwarzenegger'ın eski eşi Maria Shriver. Ünlü oyuncuyla yaptığı evlilikten dört tane çocuk sahibi olan Shriver, önceki gün California, Santa Monica'da objektiflere takıldı. Aslına bakılırsa ruh hali de gayet iyiydi 66 yaşındaki Shriver'ın.

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YENİ YAPILAN EVİNİ KONTROL ETTİ

O gün inşaatına bir süre önce başlanan yeni evini kontrol etti Maria Shriver. Aracından inen Shriver, yapılan işlemleri bir süre kontrol ettikten sonra geri döndü. Bu arada her zamanki gibi kendisini adım adım izleyen paparazziler de onu yalnız bırakmadı. Maria Shriver, görüntülenmekten rahatsız olmadı ve fotoğrafçılara gülümsedi. İşte o sırada ilginç bir durum göze çarptı.

YOKSA ESTETİK KURBANI MI?

Suikast sonucu ölümüyle bütün dünyayı sarsan eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni olan Maria Shriver'ın yüzü son dönemde tamamen değişmişti. Hatta bir başka deyişle sanki bir başkası gibi görünüyordu. Bu durum da çeşitli yorumlara ve iddialara neden oldu.

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DOĞAL YAŞLANMA GÖRÜNTÜSÜ DEĞİL

En çok öne sürülen iddia ise bu görüntünün Maria Shriver'ın doğal bir şekilde yaşlanmasından kaynaklanmadığı yönünde. Yapılan yorumlara göre Shriver da yıllara meydan okumak için bazı estetik müdahaleler yaptırdı ancak işler ters gitti ve umduğu gibi bir sonuç elde edemedi.

'İNSANLARIN KÖTÜ GÖRÜNME HAKKI DA VAR'

Bazı kişiler Maria Shriver'ın sanki bir başkasının yüzünü kullanıyor gibi göründüğünü belirtti. Bazıları da "insanları rahat bırakın, normal şekilde yaşlansınlar" diye yorum yaptı. Shriver'ın görüntüsü hakkında "Bir insan her an iyi görünemez. İnsanların bazen kötü görünme hakkı da vardır" diyerek görüşünü bildirdi.

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RESMİ OLARAK BOŞANMAK 10 YIL ALDI; Maria Shriver ve eski eşi Arnold Schwarzenegger, Hollywood'un hem en olaylı hem de en uzun süren boşanma davalarından birinin kahramanları. Arnold Schwarzenegger, evinde çalışan Mildred Baena'dan bir oğlu olduğu ortaya çıktıktan sonra 1986 yılında evlendiği Maria Shriver boşanma davası açtı. Aktör ile evliliğinden dört çocuğu bulunan Shriver, dava dilekçesinde kocasının evlilik dışı çocuğunu boşanma gerekçesi olarak öne sürdü. 2011 yılında açılan dava, on yıl sürdü yani yasal işlemler 2021 yılında tamamlandı. Schwarzenegger ile Shriver'ın boşanmasının neden bu kadar uzun sürdüğü ise net olarak açıklanmadı.

İşin bu kısmı ise kelimenin tam anlamlıyla benzerine filmlerde rastlanacak türden. Gelin, kısa bir süre öncesine kadar çok konuşulan bu gelişmeleri bir hatırlayalım.

YILLARCA GİZLENEN GERÇEK

Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver ile evli olduğu dönemde Mildred Baena da çiftin evinde hizmetli olarak çalışıyordu. Yaşadıkları kaçamak sonucunda Joseph Baena dünyaya geldi. Gerçek babasının kim olduğu da ona 15 yıl boyunca söylenmedi. Sonunda Schwarzenegger, evliliğinin bitmesine neden olan açıklamayı yaptı ve Baena da babasının ünlü oyuncu olduğunu öğrendi. Bu gerçek ortaya çıkınca uzun süre de bir tür skandal olarak anıldı.

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'ÇOCUK GİDEREK BANA BENZİYORDU'

Schwarzenegger, o dönemde yaşadıklarını "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında satırlara döktü. İhanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi. Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin (ortada) onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."

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GERÇEĞİ 'EVDEKİ FISILTILARDAN' ÖĞRENDİ

Joseph Baena'nın annesi Mildred Baena da Hello! dergisine verdiği röportajda olup biteni kendi açısından anlatmıştı. Baena, Schwarzenegger’in eşi Maria Shriver’ın gerçeği, oğlunun Schwarzenegger’e ne kadar benzediğine dair evdeki fısıltıların artması üzerine öğrendiğini de anlattı. Shriver'a gerçeği sorunca dizlerinin üzerine çöküp gözyaşları içinde itiraf ettiğini söyleyen Baena, “Shriver beni yerden kaldırdı ve boynuma sarılıp benimle ağladı” dedi. Baena gerçeği o sırada 15 yaşında olan oğlu Joseph’e de açıkladığını ancak çocuğun hiç beklemediği bir tepkiyle “Cool” (Çok havalı) dediğini söyledi.

EŞİ VE SEVGİLİSİ BEŞ GÜN ARAYLA DOĞUM YAPTI Arnold Schwarzenegger'ın Mildred Baena ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra bir başka çarpıcı gerçek de gazete manşetlerinde yer almıştı. Bu durum da Joseph Baena'nın annesi yani Arnold Schwarzenegger'in kaçamak yaşadığı hizmetçisi Mildred ve o dönem evli olduğu Maria Shriver ile ilgiliydi. Basına yansıyan haberlere göre 1997 yılında Schwarzenegger'ın karısı Maria Shriver ile sevgilisi Mildred Baena beşer gün arayla doğum yaptı. Shriver oğlu Christopher'ı, Baena da oğlu Joseph'i dünyaya getirdi.

SUİKASTE KURBAN GİDEN BAŞKAN KENNEDY'NİN YEĞENİ: Schwarzenegger'in eski karısı Maria Shriver eski bir gazeteci, televizyoncu ve aktivist. Bir suikast sonucu öldürülen ABD'nin eski başkanlarından John F. Kennedy'nin yeğeni olan Maria Shriver, bir dönem Dateline ve Weekend Today aldı TV programlarıyla tanınıyordu.

Joseph Baena dünyaya geldiğinde annesi Mildred'ın o dönemde evli olduğu Rogelio Baena'nın oğlu olarak kaydedildi. Mildred Baena, oğlunun doğumundan 11 yıl sonra Rogelio'dan boşanırken, oğlunun kocasından olmadığını açıkladı. Joseph Baena'nın doğduğundan bu yana babası Arnold Schwarzenegger'e benzerliği de dikkat çekiyor.