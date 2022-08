Sinema dünyası yasta: Yıllar önce trafik kazasında ölümden dönmüştü, 32 yaşında aniden hayata veda etti

Haberin Devamı

ANİ BİR HASTALIK NEDENİYLE 32 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Modellikten oyunculuğa geçen ve herkesin kısa sürede "yıldız" olmasına kesin gözüyle baktığı genç oyuncu, henüz 32 yaşında ani bir hastalığın ardından hayata veda etti.

ÖLÜM NEDENİ NET OLARAK AÇIKLANMADI

Bu yılın mayıs ayında 75'inci kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye'yi kazanan Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) adlı filmin yıldızı Güney Afrikalı Charlbi Dean, ani bir hastalığın ardından hayata veda etti. Henüz 32 yaşında olan ve dört ay önce nişanlanıp hayatında yeni bir sayfa açan Charlbi Dean'in ölüm haberi, duyanları yasa boğdu. Modellikten oyunculuğa geçen Dean'ın ölüm nedeni tam olarak açıklanmadı. Sadece ani gelişen bir hastalık yüzünden hayata veda ettiği belirtildi.

DÖRT AY ÖNCE, İLK KEZ ÖPÜŞTÜKLERİ SOKAKTA NİŞANLANMIŞLARDI

Tam adı Charlbi Dean Kriek olan genç yıldız, bundan dört ay önce, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Luke Chase Volker ile nişanlanmıştı. Bu mutlu olay için de New York'un Manhattan kentinde bir sokağı tercih etmişti genç çift. Bunun nedeni de bu sokağın,ilk kez öpüştükleri yer olmasıydı.

Ana vatanı olan Güney Afrika Cape Town'ın yanı sıra Hollywood Hills ve New York'ta da evleri bulunan Charlbi Dean, nişanlısı ve köpeğiyle birlikte yaşıyordu.

Genç yaşta hayata veda eden Charlbi Dean, kariyerine model olarak başladıktan sonra oyunculuğa geçmişti. Yönetmenliğini Ruben Östlund'un üstlendiği Triangle of Sadness adlı filmde Woody Harrelson ile birlikte kamera karşısına geçen genç yıldız, geçen mayıs ayında da 75'inci Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkmıştı. O festivalde film ekibi, büyük ödül Altın Palmiye mutluluğunu da yaşamıştı.

Charlbi Dean'in erkek kardeşi Alexi Jacobs Kriek, ablasının ölüm haberini duygu yüklü bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Dean'in siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Alexi Jacobs Kriek, üzerine de 'Cennet, hep hayal ettiğin gibi bir yer olsun" diye yazdı. Acılı kardeş Alexi, paylaşımında bir de kendi yazdığı ve kız kardeşinin anısına hediye ettiği bir şiiri paylaştı. Alexi Jacobs Kriek, şiirinde "hayat bütün sorularımı en acımasız şekilde yanıtladı" vurgusunu yaptı.

ALTI YAŞINDAN BU YANA MODELLİK YAPIYOR

Charlbi Dean, 5 Şubat 1990'da Güney Afrika'da dünyaya geldi. Modelliğe de henüz 6 yaşındayken başladı, çeşitli reklamlar ve kataloglar için kamera karşısına geçti. 12 yaşına geldiğinde de bir modellik ajansıyla anlaşma imzaladı. 14 yaşından sonra evde eğitim görmeye başladı. Bu sırada bir yandan da bir tiyatro okuluna devam etti.

2008 YILINDA BİR TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Genç yaşta hayata veda eden Charlbi Dean Kriek, 2008 yılında da ölümün kıyısından dönmüştü. O yılın ekim ayında meslektaşı Ashton Schnehage ile birlikte bir trafik kazası geçirdi. Geçirdiği operasyondan sonra hayata tutundu. Dean, o kazadan kalan izleri hala bedeninde taşıyordu.

BİR OYUNCU OLARAK ÇOK DİKKAT ÇEKİYORDU

Charlbie Dean; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında Spud adlı filmle yaptı. Daha sonra serinin ikici filmi Spud: 2 The Madness Continues'da da rol aldı. 2017'de Don't Sleep, 2018'de An Interview with God adlı yapımda oynadı. Aynı yıl oyunculuk konusunda şöhretini katladığı Black Lightning adlı dizide kamera karşısına geçti. Son olarak da 2020 yılında Ruben Östlund'un yönettiği Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) adlı filmde oynadı.

Charlbi Dean'in genç yaşta ölümünün ardından kaleme aldığı makalede The Guardian yazarı Peter Bradshaw, genç kadının, geleceğin yıldızlarından biri olduğunu ve kaybının çok büyük olduğunu belirtti.

KALABALIK KADRO

Charlbi Dean, yönetmenliğini İsveçli Ruben Östlund'un üstlendiği Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni), lüks bir gemiyle seyahate çıkan bir çiftin öyküsünü anlatıyor. Söz konusu çift, modellik yapan Carl, kaptan ve Charlbi Dean'ın oynadığı Yaya karakteri tarafından gemiye davet edilir. Gayet keyifli başlayan bu yolculuk, fırtına çıkınca bir kabusa dönüşür. Daha sonra olayın kahramanları Carl ve Yaya ile bir grup milyarder bir ıssız adaya düşerler ve hayatta kalma mücadelesi başlar. Filmde Charlbi Dean'in yanı sıra Woody Harrelson, Vicki Berlin'in de bulunduğu kalabalık bir kadro rol alıyor.