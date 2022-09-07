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Meghan Markle bir daha anlattı: Yanına oturacak kimsesi olmayan çirkin ördek yavrusuydum

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#Meghan Markle#Doria Ragland#Thomas Markle
Meghan Markle bir daha anlattı: Yanına oturacak kimsesi olmayan çirkin ördek yavrusuydum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 16:36

"Ben her zaman biraz yalnızdım ve gerçekten utangaçtım. Hep çirkin ördek yavrusuydum. Nereye sığabileceğimi bilmiyordum. Birlikte oturup öğle yemeği yiyecek arkadaşım bile yoktu."

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İLK GENÇLİĞİNİ BU DUYGULARLA GEÇİRDİ
Bugün milyonların ilgi odağında olan, belki ünlüler dünyasının en çok görüntülenen, en çok takip edilen bir ünlüsünden busözler... İngiliz kraliyet ailesine katılacağı açıklandıktan sonra bir anda dünya gündeminde ilk sıralara yükselen Meghan Markle, ilk gençlik yıllarını işte bu sözlerle anlattı. Her ne kadar şu anki durumu bu anlattığından çok farklı olsa da Markle, kendi anlattığına göre öğrencilik yıllarını bir yalnızlık, köşeye itilmişlik içinde geçirdi.

Meghan Markle bir daha anlattı: Yanına oturacak kimsesi olmayan çirkin ördek yavrusuydum

OKUL YILLARINI ANLATTI
Şu sıralar eşi Prens Harry ile birlikte bir dizi etkinlik nedeniyle Avrupa'da bulunan Markle'ın bir dijital platform için hazırladığı podcast yayınlandı. Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Markle, bu yayında okul yıllarını anlattı.

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'KENDİMİ MEŞGUL EDİYORDUM'
Los Angeles'taki Immaculate Heart Girls Catholic School'da öğrenim gören Meghan Markle, o dönemde her zaman biraz yalnız olduğunu söyledi. Amerikalı oyuncu Mindy Kaling'in konuk eden Meghan Markle, öğrencilik yıllarında birlikte oturup öğle yemeği yiyecek bir arkadaşı bile olmadığını anlattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Öğle yemeği saatlerinde, bazı toplantılarla ve kültür kulübü başkanı olmak için yaptığım çalışmalarla meşgul oluyordum. Böylece birlikte vakit geçireceğim birilerini bulmak için endişeye kapılmaktan kurtuluyordum."

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'KIVIRCIK SAÇLARIM, AYRIK DİŞLERİM'
Meghan Markle, okuldaki en akıllı kız olduğunu ama asla "tatlı kız" olmadığını da sözlerine ekledi. Hatta kendisini "çirkin ördek yavrusu" olarak nitelendirdi. Markle, büyüme çağında kıvırcık saçları, ayrık dişleriyle kendini güzel hissetmediğini ifade etti.

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HER ZAMAN YALNIZDIM: Markle "Her zaman biraz yalnızdım. Ve gerçekten utangaçtım. Nereye sığacağımı bilmiyordum" diye konuştu.

Meghan Markle bir daha anlattı: Yanına oturacak kimsesi olmayan çirkin ördek yavrusuydum

'HARRY SENİ SEÇTİĞİ İÇİN ŞANSLISIN'... MİLYONLARCA KEZ BUNU SÖYLEDİLER
Meghan Markle, Prens Harry ile nişanlandığı zaman kendisine herkesin neredeyse milyonlarca kez "seni seçtiği için şanslısın" dediğini hatırlatıp " Her şeyi yanlış anladılar" dedi.

Markle 'Prens Harry seni seçtiği için çok şanlısın' cümlesini duya duya en sonunda "Tamam, ben de onu seçtim" diye düşündüğünü de anlattı. Markle bu "ne kadar şanslısın" düşüncesinin, hep birilerinin gelip size ne kadar iyi olduğunuzu söylemesini beklemekten kaynaklandığı ve bunun da bir klişe olduğunu savundu.

Meghan Markle bir daha anlattı: Yanına oturacak kimsesi olmayan çirkin ördek yavrusuydum

BLOĞUNDA DA YAZMIŞTI
Sıkı takipçilerinin bildiği gibi aslında Meghan Markle bu sözleri ilk kez söylemiyor. Yıllar önce, 2014'te The Tig adlı bloğunda da ilk gençliğiyle ilgili benzer konulara değindiği bir yazı yayınlamıştı Markle. Prens Harry ile evlenmeden hemen önce kapattığı bloğundaki bu yazıda 20'li yaşlarının sürekli kendini yargılamakla ve bunun yarattığı baskıyla mücadele etmekle geçtiğini itiraf etmişti.

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MELEZ OLDUĞU İÇİN AYRIMCILIK GÖRDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRDÜ: O yazıda değindiği bir başka nokta da melez olması nedeniyle ayrımcılık gördüğüydü. Markle yazısında beyaz bir baba ile siyahi bir annenin kızı olduğu için ayrımcılık gördüğünü ve yalnız kaldığını ifade etti yazısında. Hatta o dönemde öğle yemeklerini birlikte yiyecek arkadaş bile bulamadığını anlattı. Markle bu yalnızlıkla baş etmek için de öğle saatlerinde kendini meşgul edecek öğrenci kulüplerinde vakit geçirdiğini dile getirdi.

Meghan Markle bir daha anlattı: Yanına oturacak kimsesi olmayan çirkin ördek yavrusuydum

KENDİNE GÜVENİ YOKTU
Markle o yazıda oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde de kendine yeteri kadar güvenmediğini ifade etti o yazısında. "24 yaşlarında olmalıyım. Bir oyuncu seçimi sırasında oyuncu seçiminde görevli olan bir yönetmen bana daha az makyaj yapmam gerektiğini söyledi" satırları da o yazıda yer alıyor.

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Markle'ın,Prens Harry ile evlendiği gün kendi ailesinden katılan tek kişi annesi Doria Ragland'dı. Ragland, Afrika kökenli bir Amerikalı.

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Yıllardır görüşmediği babası ThomaMarkle ise bir beyaz. 

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#Meghan Markle#Doria Ragland#Thomas Markle

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