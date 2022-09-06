Eve dÃ¶ndÃ¼ler ama protesto edildiler: Sahte kraliyet ailesi

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Ä°KÄ° AY SONRA TEKRAR Ä°NGÄ°LTERE'DE

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin olaylÄ± Ã¼yeleri Prens Harry ile Meghan Markle, geÃ§en haziran ayÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in daveti Ã¼zerine Platin JÃ¼bile etkinlikleri iÃ§in ABD'den Londra'ya gitmiÅŸti. O dÃ¶nemde de hiÃ§ beklenmedik bir ÅŸekilde Ã§ok gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ ve gÃ¶lgede kalmÄ±ÅŸlardÄ±. Ailenin kÄ±demli Ã¼yeleriyle aralarÄ±nda kalÄ±n bir duvar Ã¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼len Harry ile Meghan geldikleri gibi sessiz sedasÄ±z evlerine dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Aradan geÃ§en iki ayÄ±n ardÄ±ndan bir kez daha Ä°ngiltere'ye dÃ¶ndÃ¼ler. Bu kez bekledikleri gibi ilgi Ã§ektiler. Ama bu ilginin her anÄ± pek de Ã¶yle Ã¶zledikleri tÃ¼rden deÄŸildi.

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Prens Harry ile Meghan Markle, Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde dÃ¼zenlenen One Young World (Bir GenÃ§ DÃ¼nya) adlÄ± etkinliÄŸe katÄ±ldÄ± ve cinsiyet eÅŸitliÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu. Bu konuÅŸma da eleÅŸtirilerin odaÄŸÄ±nda yer aldÄ±. Fakat daha da Ã§arpÄ±cÄ± bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. KraliÃ§e'nin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±lÄ± nedeniyle gittikleri Londra'da bir etkinlikten Ã§Ä±karken kÃ¼Ã§Ã¼k de olsa aleyhte bir tepki gÃ¶ren Ã§ifte yÃ¶nelik bu kez daha dikkat Ã§eken bir protesto dÃ¼zenlendi.

'SAHTE KRALÄ°YET AÄ°LESÄ° ÃœYELERÄ°'

Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliÄŸin dÃ¼zenlendiÄŸi Manchester'daki Bridgewater Hall'un dÄ±ÅŸÄ±nda toplanan bir grup Ã§ifti pankartlarla protesto etti. YoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede aÃ§Ä±lan bir pankartta Harry ile Meghan'a "sahte kraliyet ailesi Ã¼yeleri' diye hitap edilmesi de dikkat Ã§ekti.

SÃœREKLÄ° 'BEN... BEN... BEN...'

Meghan Markle ise One Young World etkinliÄŸi sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada nedeniyle de Ã§ok eleÅŸtirildi. Bu eleÅŸtiriyi yÃ¶netenler Markle'Ä±n sÃ¼rekli kendisinden sÃ¶z ettiÄŸini savundu. Aileden ayrÄ±lmasÄ±na raÄŸmen, evlilik yoluyla edindiÄŸi Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± bÄ±rakmayan Markle'Ä±n, cinsiyet eÅŸitliÄŸi temalÄ± konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rekli "ben, ben, ben" dediÄŸini ileri sÃ¼renler bu durumu hoÅŸ karÅŸÄ±lamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

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'SADECE KENDÄ°NÄ° Ã–VDÃœ'

Markle'Ä±n toplantÄ±daki konuÅŸmasÄ±nÄ± eleÅŸtirenlerden biri deÂ Majesty Magazine dergisinin yazÄ± iÅŸleri mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ingrid Seward oldu. Seward, Markle'Ä±n iki bine yakÄ±n kiÅŸiye yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rekli "ben, ben, ben" dediÄŸini ve kendini Ã¶vdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Deneyimli gazeteci, salondaki genÃ§lerin Meghan Markle'Ä±n ne hakkÄ±nda konuÅŸtuÄŸunu anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Seward "Bu mantÄ±klÄ± deÄŸil. BÃ¼tÃ¼n konuÅŸmasÄ± kendisi ve kendisiyle ilgili ÅŸeyler Ã¼zerineydi. Bence neden sÃ¶z ettiÄŸini kendisi de bilmiyordu. Sadece "ben, ben, ben" diyerek kendini Ã¶vdÃ¼" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

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BASININ DÜÅžMANLIÄžINA PR SALDIRISI : Kraliyet yazarÄ± Phil Dampier de Markle'Ä±n samimi görünmek istediÄŸini ve son derece arkadaÅŸça davranÄ±ÅŸlar sergilediÄŸini savundu. Yine de Markle'Ä±n konuÅŸmasÄ±nda ciddi bir içerik eksikliÄŸi olduÄŸunu da ileri sürdü. Onun görüÅŸüne göre Markle, Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan düÅŸmanca bir elektrik aldÄ±ÄŸÄ± için "PR saldÄ±rÄ±sÄ±" baÅŸlattÄ±.

'HALK ONU HOÅž KARÅžILAMAZDI'

Dampier'e gÃ¶re Markle eÄŸer Ä°ngiliz halkÄ±yla baÅŸka koÅŸullarda karÅŸÄ±laÅŸsaydÄ± iyi karÅŸÄ±lanmazdÄ±. Fakat sahnede olduÄŸu iÃ§in insanlar onun tarafÄ±nda yer aldÄ±. Markle da konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alkÄ±ÅŸlandÄ±.

MEGHAN ÇOK Ä°YÄ° BÄ°R KONUÅžMACI, TUTKUYLA KONUÅžUYOR: Kaleme aldÄ±ÄŸÄ± William at 40: The Making of a Modern Monarch alÄ± kitapla tanÄ±nan Robert Jobson da Meghan Markle'Ä±n çok iyi bir konuÅŸmacÄ± olduÄŸunu savundu. "Meghan tutkuyla konuÅŸuyor ve dinleyicileriyle baÄŸlantÄ± kuruyor. Sesini geri kazandÄ±ÄŸÄ± için mutlu olduÄŸundan eminim" dedi.

'GERÄ°LÄ°MÄ° YÃœZÃœNDEN OKUNUYORDU'

Prens Harry ile Meghan Markle Manchester'daki salona girdiklerinde bÃ¼yÃ¼k bir sevgi gÃ¶sterisiyle karÅŸÄ±landÄ±lar. Tepeden tÄ±rnaÄŸa kÄ±rmÄ±zÄ±lar iÃ§indeki Markle etkinlik boyunca durmadan gÃ¼lÃ¼msedi. Fakat eÅŸi Prens Harry'nin gerilimi, Ã§ok da mutlu olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nÃ¼n ifadesine yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Harry duygularÄ±nÄ± ya saklayamadÄ± ya da saklamak istemedi.

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'BAKIÅžLARI HER ÅžEYÄ° ANLATIYOR'

Bu arada Prens Harry'nin duruÅŸu ve yÃ¼z ifadesi vÃ¼cut dili uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan da masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. Onlara gÃ¶re Meghan kÄ±rmÄ±zÄ± kÄ±yafeti iÃ§inde gayet gÃ¼zel ve ve zarif gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Ama Harry huzursuzdu.. BakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru yÃ¶neltip sonra tekrar yukarÄ±ya Ã§evirmesi de bunun gÃ¶stergesiydi.

KOCASINA KÜÇÜK BÄ°R AÅžK MEKTUBU: Vücut dili uzmanlarÄ± Markel'Ä±n kÄ±rmÄ±zÄ± kÄ±yafetinden kÄ±kÄ±rdamalarÄ±na; uzun bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan burnunu kÄ±rÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±na kadar her ÅŸeyin eÅŸi Harry'ye yönelik küçük bir aÅŸk mektubu olduÄŸunu savundu.

ALMANYA'YA GEÃ‡Ä°P TEKRAR Ä°NGÄ°LTERE'YE DÃ–NECEKLER

Prens Harry ile Meghan Markle, Ä°ngiltere'den sonra Almanya'nÄ±n DÃ¼seldorf kentine gidip sonra 8 EylÃ¼l'de de Londra'ya dÃ¶necekler.