Eve dÃ¶ndÃ¼ler ama protesto edildiler: Sahte kraliyet ailesi

MEGHAN ÇOK İYİ BİR KONUŞMACI, TUTKUYLA KONUŞUYOR: Kaleme aldığı William at 40: The Making of a Modern Monarch alı kitapla tanınan Robert Jobson da Meghan Markle'ın çok iyi bir konuşmacı olduğunu savundu. "Meghan tutkuyla konuşuyor ve dinleyicileriyle bağlantı kuruyor. Sesini geri kazandığı için mutlu olduğundan eminim" dedi.