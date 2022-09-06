Hürriyet Arama×
E-bültenler Günlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Festivalin gala gecesinde "tükürük" şoku

Güncelleme Tarihi:

#Harry Styles#Chris Pine#Olivia Wilde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 10:29

Sinema dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan 79'uncu Venedik Film Festivali sürüyor. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünse de festival bu yıl, bir filmin kadrosu arasındaki bir sürtüşme ile gündemde.

Haberin Devamı

'TÜKÜRÜK GERİLİMİ'
Hatta dikkatli ve kılı kırk yaran gözlerin iddiasına göre filmin festival sırasındaki galasında kadronun iki oyuncusu arasında bir "tükürük" gerilimi yaşandı.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

SETTE BAŞLAYAN AŞK
Oyuncu olarak tanındıktan sonra aynı zamanda kamera arkasında da etkinlik gösteren Olivia Wilde'ın imzasını taşıyanDon't Worry Darling adlı filmi herkes yeni bir aşkın başlangıç noktası olarak anıyordu önceleri. Filmi hem yöneten hem de önemli rollerden birini üstlenen Olivia Wilde ile Harry Styles arasındaki aşk bu filmde başlamıştı. Wilde, nişanlısı ve çocuklarının babası Jason Sudeikis ile yollarını ayırmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmişHerkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş! Haberi görüntüle

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

KADRONUN GERİLİMİ BİTMEDİ
Sonra sinemaseverler, Don't Worry Darling'in 79'uncu Venedik Film Festivali'nde de gösterileceğini duyunca heyecanlandı. Fakat kadro arasında sette başlayan gerilimin sürdüğünü gösteren işaretler de daha filmin gala öncesi basın toplantısında gün yüzüne çıktı.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

İKİ YILDIZ ARASINDAKİ GERİLİKBİTMEDİ
İleri sürülenlere göre Olivia Wilde ile filmin kadrosunda yer alan genç yıldız Florence Pugh arasında sette bir gerilim yaşandı. Hatta Wilde'ın, sette Pugh hakkında aşağılayıcı konuşmalar yaptığı ileri sürüldü. Ardından Olivia Wilde ile Florence Pugh'un giderek yükselen bir gerilim yaşadığı haberleri de yansıdı. Ama sonuçta filmin çekimleri tamamlandı.

Gözden Kaçmasın

Brad Pittin eteğine rakip: Bu kıyafetle herkesi gölgede bıraktıBrad Pitt'in eteğine rakip: Bu kıyafetle herkesi gölgede bıraktıHaberi görüntüle

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

TANITIM FAALİYETLERİNE KATILMADI
Bütün bunlar üzerine Florence Pugh'un filmin tanıtımı için düzenlenen etkinliklere neredeyse hiç katılmaması ya da pek azında yer alması bu iddiaları güçlendirdi. Son olarak da Pugh, 79'uncu Venedik Film Festivali'nde filmin basın toplantısına katılmadı. Fakat galada kırmızı halıya çıkacağı açıklandı. Gerçekten de genç oyuncu Don't Worry Darling'in festivaldeki basın toplantısında yer almadı. Ama gala gecesine katıldı. İşte zaten bu "tükürük" olayı da bu gala gecesinde yaşandı.

Haberin Devamı

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

WILDE'IN SEVGİLİSİ STYLES SİNİRLENDİ
Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Chris Pine, gala gecesi kırmızı halıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. O sırada da yönetmen Olivia Wilde ile arası açık olan Florence Pugh hakkında olumlu sözler sarf etti. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu tükürük olayına neden olan da işte Pine'ın bu sözleri oldu. Bunları duyan ve hem filmin başrolü hem de Olivia Wilde'ın sevgilisi olan Harry Styles sinirlendi. İddialara göre, Pine'ın, Florence Pugh'un tarafını tuttuğunu düşündü.

Gözden Kaçmasın

Kırmızı halıya ilk adımKırmızı halıya ilk adım!Haberi görüntüle

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

DONUP KALDI
Gala gecesi oyuncular anons edilerek salondaki yerlerini aldı. Önce yönetmen ve başrollerden biri olan Olivia Wilde salona girip yerine oturdu. Ardından da yanına Chris Pine geldi. Harry Styles anons edilip salona girdi ve kendisi için ayrılan tam da Pine'in yanındaki koltuğa doğru ilerledi. O sırada rol arkadaşları da dahil herkes onu alkışlıyordu. Styles, yerine oturmadan önce Chris Pine'ın kucağına doğru tükürme hareketi yaptı. Rol arkadaşını alkışlayan Pine, bir anda donup kaldı ve ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sonra da dizlerine doğru bakışlarını kaydırdı. Birkaç saniye sonra da alkışı kesip gülmeye başladı. Ama Chris Pine'in sinirlendiği, bu duygusunu da gülerek bastırmaya çalıştığı dikkatlerden kaçmadı. Harry Styles ise yerine oturup küçük bir gülümsemeyle etrafını selamladıktan sonra yüzünde ciddi bir ifadeyle cep telefonuna bakmaya başladı.

Haberin Devamı

SAKIZINIZI ATACAĞINIZ BİR ÇÖP KUTUSU YOK: Harry Styles'ın, rol arkadaşı Chris Pine'a doğru tükürdüğü ileri sürülürken bir başka video daha sosyal medyada paylaşıldı. Variety dergisinden Ramin Setoodeh'in paylaştığı bu videoda da Chris Pine ve Harry Styles, gala öncesi birbirleriyle konuşurken görülüyor. Her ne kadar hangi konudan söz ettikleri bilinmese de her iki oyuncunun da gayet nazik ifadeler takındığı dikkat çekiyor. Fakat Setoodeh'in daha sonra paylaştığı mesaj kafaları karıştırdı. Setoodeh, galanın yapıldığı salonda hiçbir çöp kutusu olmadığını belirtti. Setoodeh bir kişi eğer o anda sakız çiğniyorsa onu ağzından çıkarıp atacağı bir yer olmadığını belirtti. Bu mesaj da kafaları iyice karıştırdı.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

HAYRANLARINA DA BALİNA GİBİ SU PÜSKÜRTMÜŞTÜ
Bu arada "tükürme" iddiası Harry Styles'ın geçmişini bilenleri de hiç şaşırtmadı. One Direction adlı müzik grubuyla ün kazanan Styles geçmişte de benzer davranışlar sergilemişti. Styles, bir konser sırasında ağzına bir yudum su almış ve sonra hayranlarına doğru püskürtmüştü. 2021 yılında Covid 19 kısıtlamalarının ardından verdiği ilk konserinde de Styles yine bu "balina" hareketini tekrarlamıştı.

Don't Worry Darling adlı film, 1950'li yıllarda ABD'nin California çölündeki ütopik bir toplumda yaşayan bir toplumda geçiyor. Filmin kahramanları bir ev hanımı ile rahatsız edici sırları olan kocası.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

ONE DIRECTION İLE ADINI DUYURDU
Harry Styles adını, ilk gençlik yıllarında One Direction adlı müzik grubuyla duyurdu. 2010 yılında kurulan grupta Harry Styles'ın yanı sıra Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson yer alıyordu. Müzik dünyasında başarıdan başarıya koşan gruptan önce Zayn Malik ayrıldı ve solo kariyerine başladı. Ardından grup dağıldı. Harry Styles ise müziğin yanı sıra oyunculuğa yöneldi. 28 yaşındaki Styles, Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan Dunkirk ile ilk sinema deneyimini yaşadı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Adriana Lima üçüncü kez anne oldu: Oğlu için ilginç bir isim seçtiAdriana Lima üçüncü kez anne oldu: Oğlu için ilginç bir isim seçtiHaberi görüntüle

KIRMIZI HALIDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Bu şoke eden olayla konuşulan Don't Worry Darling filminin 79'uncu Venedik Film Festivali kapsamındaki galasının kırmızı halısına bakalım şimdi de... Bu tatsız anların öncesinde orada yaşanan renkli anlara göz atalım.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Yönetmen ve başrol oyuncusu Olivia Wilde, gece için sarı giyindi.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Harry Styles'ın 70'li yılların çizgilerini anımsatan tercihi.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Harry Styles'ın mavi ojeleri de dikkat çekti.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Haberin Devamı

Styles'ın tükürüğüne kurban olduğu ileri sürülen Chris Pine.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Wilde ile gerilim yaşadığı ileri sürülen Florence Pugh, iddialı bir kıyafetle galaya katıldı.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Gemma Chan ışıl ışıl kırmızı halıya çıktı.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Jessica Wang'ın elbisesinin rengi göz alıcıydı.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Film festivallerinin gediklilerinden Victoria Silvestedt.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Leonie Hanne pembeler içinde.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Anne Perillaud'un gla tercihi.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Bütün galaların konuğu Hafit Golan, Don't Worrl Darling'in galasını da kaçırmadı. 

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Patricia Contreras galasa dikkat çeken bu elbisesiyle katıldı.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Josehpine Skriver maviler içinde.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Alessandro Michele 70'li yıllardan fırlamış gibiydi.

Festivalin gala gecesinde tükürük şoku

Villa Banks'in ilginç tercihi.















 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Harry Styles#Chris Pine#Olivia Wilde

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel