Festivalin gala gecesinde "tükürük" şoku

Haberin Devamı

'TÜKÜRÜK GERİLİMİ'

Hatta dikkatli ve kılı kırk yaran gözlerin iddiasına göre filmin festival sırasındaki galasında kadronun iki oyuncusu arasında bir "tükürük" gerilimi yaşandı.

SETTE BAŞLAYAN AŞK

Oyuncu olarak tanındıktan sonra aynı zamanda kamera arkasında da etkinlik gösteren Olivia Wilde'ın imzasını taşıyanDon't Worry Darling adlı filmi herkes yeni bir aşkın başlangıç noktası olarak anıyordu önceleri. Filmi hem yöneten hem de önemli rollerden birini üstlenen Olivia Wilde ile Harry Styles arasındaki aşk bu filmde başlamıştı. Wilde, nişanlısı ve çocuklarının babası Jason Sudeikis ile yollarını ayırmıştı.

Haberin Devamı

KADRONUN GERİLİMİ BİTMEDİ

Sonra sinemaseverler, Don't Worry Darling'in 79'uncu Venedik Film Festivali'nde de gösterileceğini duyunca heyecanlandı. Fakat kadro arasında sette başlayan gerilimin sürdüğünü gösteren işaretler de daha filmin gala öncesi basın toplantısında gün yüzüne çıktı.

İKİ YILDIZ ARASINDAKİ GERİLİKBİTMEDİ

İleri sürülenlere göre Olivia Wilde ile filmin kadrosunda yer alan genç yıldız Florence Pugh arasında sette bir gerilim yaşandı. Hatta Wilde'ın, sette Pugh hakkında aşağılayıcı konuşmalar yaptığı ileri sürüldü. Ardından Olivia Wilde ile Florence Pugh'un giderek yükselen bir gerilim yaşadığı haberleri de yansıdı. Ama sonuçta filmin çekimleri tamamlandı.

TANITIM FAALİYETLERİNE KATILMADI

Bütün bunlar üzerine Florence Pugh'un filmin tanıtımı için düzenlenen etkinliklere neredeyse hiç katılmaması ya da pek azında yer alması bu iddiaları güçlendirdi. Son olarak da Pugh, 79'uncu Venedik Film Festivali'nde filmin basın toplantısına katılmadı. Fakat galada kırmızı halıya çıkacağı açıklandı. Gerçekten de genç oyuncu Don't Worry Darling'in festivaldeki basın toplantısında yer almadı. Ama gala gecesine katıldı. İşte zaten bu "tükürük" olayı da bu gala gecesinde yaşandı.

Haberin Devamı

WILDE'IN SEVGİLİSİ STYLES SİNİRLENDİ

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Chris Pine, gala gecesi kırmızı halıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. O sırada da yönetmen Olivia Wilde ile arası açık olan Florence Pugh hakkında olumlu sözler sarf etti. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu tükürük olayına neden olan da işte Pine'ın bu sözleri oldu. Bunları duyan ve hem filmin başrolü hem de Olivia Wilde'ın sevgilisi olan Harry Styles sinirlendi. İddialara göre, Pine'ın, Florence Pugh'un tarafını tuttuğunu düşündü.

Gözden Kaçmasın Kırmızı halıya ilk adım! Haberi görüntüle

DONUP KALDI

Gala gecesi oyuncular anons edilerek salondaki yerlerini aldı. Önce yönetmen ve başrollerden biri olan Olivia Wilde salona girip yerine oturdu. Ardından da yanına Chris Pine geldi. Harry Styles anons edilip salona girdi ve kendisi için ayrılan tam da Pine'in yanındaki koltuğa doğru ilerledi. O sırada rol arkadaşları da dahil herkes onu alkışlıyordu. Styles, yerine oturmadan önce Chris Pine'ın kucağına doğru tükürme hareketi yaptı. Rol arkadaşını alkışlayan Pine, bir anda donup kaldı ve ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sonra da dizlerine doğru bakışlarını kaydırdı. Birkaç saniye sonra da alkışı kesip gülmeye başladı. Ama Chris Pine'in sinirlendiği, bu duygusunu da gülerek bastırmaya çalıştığı dikkatlerden kaçmadı. Harry Styles ise yerine oturup küçük bir gülümsemeyle etrafını selamladıktan sonra yüzünde ciddi bir ifadeyle cep telefonuna bakmaya başladı.

Haberin Devamı

SAKIZINIZI ATACAĞINIZ BİR ÇÖP KUTUSU YOK: Harry Styles'ın, rol arkadaşı Chris Pine'a doğru tükürdüğü ileri sürülürken bir başka video daha sosyal medyada paylaşıldı. Variety dergisinden Ramin Setoodeh'in paylaştığı bu videoda da Chris Pine ve Harry Styles, gala öncesi birbirleriyle konuşurken görülüyor. Her ne kadar hangi konudan söz ettikleri bilinmese de her iki oyuncunun da gayet nazik ifadeler takındığı dikkat çekiyor. Fakat Setoodeh'in daha sonra paylaştığı mesaj kafaları karıştırdı. Setoodeh, galanın yapıldığı salonda hiçbir çöp kutusu olmadığını belirtti. Setoodeh bir kişi eğer o anda sakız çiğniyorsa onu ağzından çıkarıp atacağı bir yer olmadığını belirtti. Bu mesaj da kafaları iyice karıştırdı.

HAYRANLARINA DA BALİNA GİBİ SU PÜSKÜRTMÜŞTÜ

Bu arada "tükürme" iddiası Harry Styles'ın geçmişini bilenleri de hiç şaşırtmadı. One Direction adlı müzik grubuyla ün kazanan Styles geçmişte de benzer davranışlar sergilemişti. Styles, bir konser sırasında ağzına bir yudum su almış ve sonra hayranlarına doğru püskürtmüştü. 2021 yılında Covid 19 kısıtlamalarının ardından verdiği ilk konserinde de Styles yine bu "balina" hareketini tekrarlamıştı.

Don't Worry Darling adlı film, 1950'li yıllarda ABD'nin California çölündeki ütopik bir toplumda yaşayan bir toplumda geçiyor. Filmin kahramanları bir ev hanımı ile rahatsız edici sırları olan kocası.

ONE DIRECTION İLE ADINI DUYURDU

Harry Styles adını, ilk gençlik yıllarında One Direction adlı müzik grubuyla duyurdu. 2010 yılında kurulan grupta Harry Styles'ın yanı sıra Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson yer alıyordu. Müzik dünyasında başarıdan başarıya koşan gruptan önce Zayn Malik ayrıldı ve solo kariyerine başladı. Ardından grup dağıldı. Harry Styles ise müziğin yanı sıra oyunculuğa yöneldi. 28 yaşındaki Styles, Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan Dunkirk ile ilk sinema deneyimini yaşadı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Adriana Lima üçüncü kez anne oldu: Oğlu için ilginç bir isim seçti Haberi görüntüle

KIRMIZI HALIDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Bu şoke eden olayla konuşulan Don't Worry Darling filminin 79'uncu Venedik Film Festivali kapsamındaki galasının kırmızı halısına bakalım şimdi de... Bu tatsız anların öncesinde orada yaşanan renkli anlara göz atalım.

Yönetmen ve başrol oyuncusu Olivia Wilde, gece için sarı giyindi.

Harry Styles'ın 70'li yılların çizgilerini anımsatan tercihi.

Harry Styles'ın mavi ojeleri de dikkat çekti.

Haberin Devamı

Styles'ın tükürüğüne kurban olduğu ileri sürülen Chris Pine.

Wilde ile gerilim yaşadığı ileri sürülen Florence Pugh, iddialı bir kıyafetle galaya katıldı.

Gemma Chan ışıl ışıl kırmızı halıya çıktı.

Jessica Wang'ın elbisesinin rengi göz alıcıydı.

Film festivallerinin gediklilerinden Victoria Silvestedt.

Leonie Hanne pembeler içinde.

Anne Perillaud'un gla tercihi.

Bütün galaların konuğu Hafit Golan, Don't Worrl Darling'in galasını da kaçırmadı.

Patricia Contreras galasa dikkat çeken bu elbisesiyle katıldı.

Josehpine Skriver maviler içinde.

Alessandro Michele 70'li yıllardan fırlamış gibiydi.

Villa Banks'in ilginç tercihi.





























