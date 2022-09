Galasına kırmızı kıyafetiyle damgasını vurduğu bu Bones And All , Chalamet'nin yönetmen Luca Guadagnino ile yaptığı ikinci ortak çalışma. Chalamet, Luca Guadagnino'nun imzasını taşıyan Call Me By Your Name adlı filmle kariyerinde önemli bir dönemeci geçmiş ve Hollywood'un gelecek vaat eden yıldızları arasına girmişti. Bones and All adlı filmde Timothee Chalamet ile birlikte Taylor Russemm, Chloe Sevigny, Mark Rylance da rol alıyor.