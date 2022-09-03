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Brad Pitt'in eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gölgede bÄ±raktÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Timothee Chalamet#Brad Pitt#Bones And All
Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 14:57

Bu yÄ±lÄ±n ÅŸu ana kadar geÃ§en zaman dilimi iÃ§inde hafÄ±zalara kazÄ±nan kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri listesi yapÄ±lsa ilk sÄ±raya bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Brad Pitt yerleÅŸir. Bunun nedeni, Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Bullett Train filminin Berlin'deki galasÄ±nda giydiÄŸi etek. Kahverengi kumaÅŸtan eteÄŸi, aynÄ± renk ceketi ve iÃ§ine giydiÄŸi gÃ¶mlekle uzun sÃ¼re gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda kaldÄ± Pitt. Ama ÅŸimdi ona genÃ§ bir rakip Ã§Ä±ktÄ±.

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BU KEZ KENDÄ°NÄ° AÅžTI
GenÃ§ oyuncu, aslÄ±nda adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ± her kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± etkinliÄŸinde herkesten rol Ã§alÄ±yor yÄ±llardÄ±r. Bunun nedeni ise seÃ§tiÄŸi birbirinden ilginÃ§ tasarÄ±mlara sahip kÄ±yafetleri. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu kez kelimenin tam anlamÄ±yla "kendini aÅŸtÄ±." KÄ±rmÄ±zÄ± ve sÄ±rtÄ± aÃ§Ä±k giysisiyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± andan itibaren diÄŸer herkes gÃ¶lgede kaldÄ±.

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±


SIRTI AÃ‡IK KIRMIZI KIYAFET
Hollywood'un son dÃ¶nemdeki yÃ¼kselen yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Timothee Chalamet, 79'uncu Venedik Film Festivali'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda, bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla tarihe geÃ§ecek gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere imza attÄ±.

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Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±

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SOSYAL MEDYADA DA GÃœNDEM OLDU
26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Bones and All adlÄ± filmin festivaldeki galasÄ±na sÄ±rtÄ± aÃ§Ä±k kÄ±rmÄ±zÄ± bir takÄ±m ile katÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ siyah botlarÄ±yla tamamlayan Chalamet zaman zaman gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klerini de takarak kameralara poz verdi. Haider Ackerman imzalÄ± bu ilginÃ§ kÄ±yafetiyle bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Chalamet, sosyal medyada da gÃ¼ndem oldu.

GalasÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ± kÄ±yafetiyle damgasÄ±nÄ± vurduÄŸu bu Bones And All , Chalamet'nin yönetmen Luca Guadagnino ile yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci ortak çalÄ±ÅŸma. Chalamet, Luca Guadagnino'nun imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Call Me By Your Name adlÄ± filmle kariyerinde önemli bir dönemeci geçmiÅŸ ve Hollywood'un gelecek vaat eden yÄ±ldÄ±zlarÄ± arasÄ±na girmiÅŸti.  Bones and All adlÄ± filmde Timothee Chalamet ile birlikte Taylor Russemm, Chloe Sevigny, Mark Rylance da rol alÄ±yor.

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±

FÄ°LMLERÄ° KADAR GÄ°YSÄ°LERÄ° DE Ä°LGÄ° Ã‡EKÄ°YOR
Timothee Chalamet'ye dÃ¶nersek... Son dÃ¶nemde ardÄ± ardÄ±na rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerle fazla da uzun sayÄ±lamayacak bir zamanda geniÅŸ bir hayran kitlesi edinen Timothee Chalamet, birÃ§ok eleÅŸtirmen tarafÄ±ndan, ani bir kararla mesleÄŸinden uzaklaÅŸan Daniel Day Lewis'e benzetiliyor. Hatta onun sinemada boÅŸ bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yere de aday gÃ¶steriliyor. Fakat bunun yanÄ± sÄ±ra onun dikkat Ã§eken baÅŸka bir Ã¶zelliÄŸi de giydiÄŸi kÄ±yafetler.

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Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±

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GÃœN Ä°Ã‡Ä°NDEKÄ° BASIN TOPLANTISINA DA BU KIYAFETLE KATILDI
Bones and All'un 79'uncu Venedik Film Festivali'ndeki galasÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ± kÄ±yafetiyle damga vuran Chalamet, gÃ¼n iÃ§inde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda da yine ilginÃ§ giysi tercihiyle dikkat Ã§ekmiÅŸti.

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±
BÄ°R BENZERLÄ°K DAHA: Her ne kadar Brad Pitt gibi etek giymese de Timothee Chalamet'nin diz hizasÄ±ndaki pantolonunun altÄ±na bot giymesi de yine Pitt'i hatÄ±rlattÄ±.Â 

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±

EN ETKÄ°LÄ° ÃœNLÃœ SEÃ‡Ä°LMÄ°ÅžTÄ°: ONU SADECE MEGHAN MARKLE GEÃ‡TÄ°
Bu arada Chalamet'nin,kÃ¼resel moda araÅŸtÄ±rma platformu Lyst'in deÄŸerlendirmesine gÃ¶re 2019 yÄ±lÄ±nda moda alanÄ±nda "yÄ±lÄ±n en etkili erkek Ã¼nlÃ¼sÃ¼" unvanÄ±nÄ± ele geÃ§irdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m. KadÄ±n ve erkek ayrÄ±mÄ± gÃ¶zetilmeksizin oluÅŸturulan bu listede Chalemet'yi geÃ§en tek Ã¼nlÃ¼, Prens Harry'nin eÅŸi Meghan Markle olmuÅŸtu. Chalamet'ye bu unvanÄ± getiren en Ã¶nemli etken kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± tarzÄ±. Bir Ã§arpÄ±cÄ± nokta daha: Chalamet, dÃ¼zenli olarak bir stilistle Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da giydiÄŸi kÄ±yafetleri zevkine gÃ¶re kendisi seÃ§iyor.

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Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±

DENEYSEL TARZ
Elbette Ã¼nlÃ¼ modacÄ±larÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±yafetler giyiyor. Ama tarzÄ±nÄ± kendi belirliyor. Moda uzmanlarÄ±na gÃ¶re de Timothee Chalamet'nin tarzÄ±nÄ± tek kelimeyle ifade etmek gerekirse: "Deneysel" denilebilir.

Hem kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da hem kamera karÅŸÄ±sÄ±nda giderek Ä±ÅŸÄ±ldayan bu genç oyuncuyu biraz daha yakÄ±ndan tanÄ±mak gerekirse... 27 AralÄ±k 1995'te New York'ta dünyaya geldi. Annesi Nicole Flender bir emlakçÄ±. BabasÄ± Marc Chalamet ise UNESCO'da çalÄ±ÅŸÄ±yor. Anne tarafÄ±ndan Rus ve AvusturyalÄ± kökenleri var. Baba tarafÄ±ndan ise FransÄ±z ve Ä°ngiliz. Timothee Chalamet'nin akÄ±cÄ± ÅŸekilde FransÄ±zca konuÅŸmasÄ±nÄ±n nedeni de bu.

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±

6 MÄ°LYON DOLAR CÄ°VARINDA SERVETÄ° VAR
Chalamet, genÃ§ yaÅŸÄ±na karÅŸÄ±n hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir servetin sahibi. Servetinin 6 milyon dolar civarÄ±nda olduÄŸu konuÅŸuluyor. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts'ta eÄŸitim gÃ¶ren Chalamet, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±nda kÄ±sa filmlerde oynamaya baÅŸladÄ±. Bu arada okurken de Lil'Timmy Tim adÄ±yla ÅŸarkÄ±lar yazdÄ±.

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Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±

OSCAR ADAYI DA OLDU
Chalamet, genÃ§ yaÅŸta edindiÄŸi tecrÃ¼beyi Call Me By Your Name adlÄ± filmle zirveye taÅŸÄ±dÄ±. O filmde sergilediÄŸi performanstan sonra bÃ¼tÃ¼n dikkatler ona yÃ¶neldi. Armie Hammer ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± bu filmdeki performansÄ± en iyi erkek oyuncu dalÄ±nda Oscar adaylÄ±ÄŸÄ± getirdi. Ã–dÃ¼lÃ¼ kazanamadÄ± ama bu onun kariyeri iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m oldu. Bu sayede bu dalda Akademi Ã–dÃ¼lÃ¼'ne aday gÃ¶sterilen en genÃ§ oyuncu olarak da tarihe geÃ§ti.
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Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±

DEPP VE PARADIS'NÄ°N KIZIYLA DA AÅžK YAÅžADI
Bir ara adÄ± Madonna'nÄ±n kÄ±zÄ± Lourdes Leon ile anÄ±lan Chalamet, Johnny Depp ile Vanessa Paradis'nin kÄ±zÄ± Lily Rose ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla da konuÅŸulmuÅŸtu.

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Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±
Ä°ÅŸte Bones and All ekibinin toplu halde kameralara poz verdiÄŸi galadan objektiflere takÄ±lanlar.

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±


Timothee Chalamet ve baÅŸrol paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Taylor Russell.

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±


Bones And All'un kadrosundan Chloe Sevigny.

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±

Tessa Thompson, yeÅŸil elbisesiyle.

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±

Greta Ferro gri bir elbise giydi.

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±


Jodie Turner Smith'in ilginÃ§ tasarÄ±mlÄ± kÄ±yafeti.

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±


Bianca Brandolini Dâ€™Adda, galanÄ±n iddialÄ± giyinen Ã¼nlÃ¼leri arasÄ±ndaydÄ±.

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±


Emilia SchÃ¼le rengarenk kÄ±yafetiyle.

Brad Pittin eteÄŸine rakip: Bu kÄ±yafetle herkesi gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±

Alicia Pagani'nin dÃ¶vmesi dikkat Ã§ekti.

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Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Timothee Chalamet#Brad Pitt#Bones And All

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