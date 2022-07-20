Brad Pitt film galasına etek giyip gitti

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FİLM GALASI İÇİN ALMANYA'DA

Brad Pitt, son birkaç gündür, önemli rollerinden birini üstlendiği Bullet Train adlı filmin tanıtımı ve galası için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunuyor.

GALA KIYAFETİ

Aktör dün gece de filmin galası için kırmızı halıya çıktı. Fakat bu kez büyük bir farkla: Genellikle film galalarında takım elbise ya da smokin giyip ona uygun şekilde kravat ya da papyon takan Pitt bu kez etek giydi!

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KAHVERENGİ VE PEMBE UYUMU

Yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiği Bullet Train'in galasında Pitt'in kırmızı halıya çıkmasını bekleyen hayranları ve basın aktörün görünmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Pitt, kırmızı halıya çıkarken kahverengi bir etek, aynı renk bir ceket giymişti. İçinde de açık pembe bir gömlek vardı. Pitt, aksesuar olarak güneş gözlüğü ve bir kolye kullandı. Görünümünü de siyah botlarıyla tamamladı. Oyuncu, sık sık taktığı yüzüğünü de eksik etmedi.

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DÖVMELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Brad Pitt kırmızı halıya çıkarken tercih ettiği bu giyim sayesinde bacaklarındaki dövmeleri de gözler önüne serdi.

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JAPON YAZARIN ESERİNDEN UYARLANDI

Brad Pitt'in Berlin'deki galasına katıldığı Bullet Train adlı film, Japon yazar Kötaro Isaka'nın Marie Beetle adlı romanının bir uyarlaması. David Leitch'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Pitt'in yanı sıra Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Masi Oka'nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosu rol alıyor.

Bullet Train'in çekimleri Covid 19 pandemisinin en yoğun dönemi olan Kasım 2020'de Los Angeles'ta başladı. Film, Mart 2021'di tamamlandı. Filmin aslında 8 Nisan 2022'de gösterime girmesi bekleniyordu. Fakat önce 15 Temmuz'a sonra da 29 Temmuz tarihine ertelendi. Bullet Train, Tokyo'da bir trende farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanıyor.

YÜZ KÖRLÜĞÜ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Film galasında giyim tarzıyla dikkat çeken Pitt son dönemde yüz körlüğü sorununu gündeme getirmesiyle gündemin ilk sıralarına çıkmıştı. Pitt bu ayın başlarında verdiği bir röportajda, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki bir eksikliğin neden olduğu prosopagnozi yani "yüz körlüğü" hastalığına sahip olduğunu söyledi. Daha önce de benzer iddiasını tekrarlayan Pitt, resmi olarak teşhis almadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin bu prosopagnozi hastası olduğunu doğruladığını ileri sürdü.

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BAZEN KENDİ YÜZÜNÜ BİLE TANIYAMAZ

Pitt'in kendisinde olduğunu ileri sürdüğü yüz körlüğü ya da prosopagnozi, genellikle doğuştan geliyor. Beyindeki bilişsel bir bozukluk nedeniyle bu hastalığı sahip olan kişiler diğer insanların yüzlerini tanıyamaz, hatta neredeyse göremez. Bazı kişilerin kendi yüzlerini tanımakta bile güçlük çektiği durumlar da olabilir.

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'BENCİL OLDUĞUMU SANIYORLAR'

Kendisinde prosopagnozi yani yüz körlüğü hastalığı olduğunu GQ dergisine verdiği röportajda tekrarlayan Brad Pitt, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirtip "Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor" dedi. Brad Pitt, dergi için Ottessa Moshfegh ile yaptığı röportajda "Kimse bana inanmıyor" diye konuştu. Moshfegh kendi kocasının da prosopagnozi hastalığına sahip olduğunu belirtti.

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'EGOİST DEĞİLİM'

Brad Pitt bu konuda daha önce de şunları söylemişti: "Birçok insan benden nefret ediyor çünkü onlara saygısızlık ettiğimi düşünüyorlar." Pitt, sahip olduğunu iddia ettiği hastalığın sonucu olarak insanların kendisini "egoist" olarak gördüğünü sözlerine ekledi.