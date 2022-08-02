Etek giyerek olay yaratmÄ±ÅŸtÄ±: Hepimiz Ã¶leceÄŸiz, o zaman daÄŸÄ±talÄ±m

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BRAD PITT YÄ°NE GÃœNDEM OLDU

GeÃ§en hafta, Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Bullet Train adlÄ± filmin Berlin galasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya eteklikle Ã§Ä±kan Pitt, yine kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da giyimiyle konuÅŸuldu.

YENÄ° DAÄžINIK GÄ°YÄ°M TARZI BENÄ°MSEDÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa 58 yaÅŸÄ±ndaki Pitt bu kez etek giymedi ama yine Ã¼zerinde eskiden Ã§ok da tercih etmediÄŸi bir giysi vardÄ±. Eski eÅŸi Angelina Jolie ile Fransa'daki Miraval Åžatosu ve oradaki Ã¼zÃ¼m baÄŸlarÄ± nedeniyle yine yasal sorunlar yaÅŸayan Pitt, filminin California galasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya yeÅŸil renkli keten bir takÄ±m elbiseyle Ã§Ä±ktÄ±. Pitt takÄ±m elbisenin iÃ§ine turkuaz renkte dÃ¼ÄŸmesiz bir gÃ¶mlek giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de sarÄ± Ã¼zerine kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgili spor ayakkabÄ±larla tamamladÄ±.

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'HEPÄ°MÄ°Z Ã–LECEÄžÄ°Z'

Ä°ÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Brad Pitt'in bu tercihi, Berlin galasÄ±ndaki etek takÄ±mÄ± kadar dikkat Ã§ekmedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yine kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da o ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ gÃ¼ndeme geldi. Pitt, kendisine neden bir Ã¶nceki galada etek giydiÄŸini soran Variety dergisine "Bilmiyorum. Hepimiz Ã¶leceÄŸiz, o zaman biraz daÄŸÄ±talÄ±m" diye yanÄ±t verdi. Brad Pitt, Berlin galasÄ±nda etek giyme nedenini soran muhabire de "esintiden faydalanmak istediÄŸini" sÃ¶ylemiÅŸti.

ESKÄ°DEN BÃ–YLE DEÄžÄ°LDÄ°

Pitt, galada hareketli tavÄ±rlarÄ±yla da dikkat Ã§ekti. AktÃ¶r bir ara poz verirken havaya zÄ±pladÄ± ve bedenindeki dÃ¶vmeler de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Brad Pitt son dÃ¶nemde genellikle eski eÅŸi Angelina Jolie ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hukuksal savaÅŸla gÃ¼ndeme geliyor. Buna ek olarak "yÃ¼z kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ hastalÄ±ÄŸÄ±" ve bir dÃ¶nem anlatÄ±lan efsanelere inanÄ±p Fransa'daki ÅŸatosunda aylarca define aramasÄ± da manÅŸetlere Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat 58 yaÅŸÄ±ndaki Pitt, Temmuz ayÄ±nÄ±n 20'sinde Bullet Train'in Berlin galasÄ±nda bambaÅŸka bir nedenle gÃ¼ndeme oturdu.

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GALA KIYAFETÄ°

Genellikle Film galalarÄ±nda takÄ±m elbise ya da smokin giyip ona uygun ÅŸekilde kravat ya da papyon takan Pitt o galada etek giydi! YÃ¶netmenliÄŸini David Leitch'in Ã¼stlendiÄŸi Bullet Train'in galasÄ±nda Pitt'in kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekleyen hayranlarÄ± ve basÄ±n aktÃ¶rÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmesiyle bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. Pitt, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±karken kahverengi bir etek, aynÄ± renk bir ceket giymiÅŸti. Ä°Ã§inde de aÃ§Ä±k pembe bir gÃ¶mlek vardÄ±. Pitt, aksesuar olarak gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ ve bir kolye kullandÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de siyah botlarÄ±yla tamamladÄ±. Oyuncu, sÄ±k sÄ±k taktÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de eksik etmedi.

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YAÅžLI ADAM! NE GÃœZEL GÃ–RÃœNÃœYORSUN

Brad Pitt'in bu seÃ§imi, sosyal medyada ve internetteki haber sitelerinde de en Ã§ok konuÅŸulan konular arasÄ±na girdi. AktÃ¶rÃ¼n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶ren bir kullanÄ±cÄ± "Harika gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. YaÅŸlÄ± adam! Bu kadar gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nmeni ne deÄŸiÅŸtirecek?" diye sordu.

ONDAN BAÅžKASINA YAKIÅžMAZDI

Bir baÅŸkasÄ± "Brad Pitt gerÃ§ekten Ã§ok iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Onun bu kadar iyi gÃ¶rÃ¼nmesi konusunda eski eÅŸi Angelina Jolie'nin hayranlarÄ± bile bir ÅŸey yapamaz" yazdÄ±. BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar da sadece Brad Pitt'in bÃ¶yle bir kÄ±yafet iÃ§inde bu kadar seksi gÃ¶rÃ¼nebileceÄŸini savundu. BirÃ§ok kiÅŸi Pitt ne giyerse giysin yine de gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼neceÄŸini belirtti.

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'KEÅžKE BÄ°RÄ°NE DANIÅžSAYDI'

Fakat Brad Pitt'in kÄ±yafetini beÄŸenmeyenler de oldu. Bunlardan biri aktÃ¶rÃ¼n hiÃ§ de iyi gÃ¶rÃ¼nmediÄŸini yazdÄ±. Bir baÅŸkasÄ± da Ã¼zerindeki giysileri beÄŸenmediÄŸini belirtti. Pitt'in giyinmeden Ã¶nce birilerine danÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini savunanlar da Ã§Ä±ktÄ±.Â

JAPON YAZARIN ESERÄ°NDEN UYARLANDI: Brad Pitt'in Berlin'deki galasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bullet Train adlÄ± film, Japon yazar Kötaro Isaka'nÄ±n Marie Beetle adlÄ± romanÄ±nÄ±n bir uyarlamasÄ±. David Leitch'in yönetmen koltuÄŸunda oturduÄŸu filmde Pitt'in yanÄ± sÄ±ra Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Masi Oka'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu kalabalÄ±k bir oyuncu kadrosu rol alÄ±yor.

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BÄ°R GRUP SUÄ°KASTÃ‡ININ Ã–YKÃœSÃœ

Bullet Train'in Ã§ekimleri Covid 19 pandemisinin en yoÄŸun dÃ¶nemi olan KasÄ±m 2020'de Los Angeles'ta baÅŸladÄ±. Film, Mart 2021'di tamamlandÄ±. Filmin aslÄ±nda 8 Nisan 2022'de gÃ¶sterime girmesi bekleniyordu. Fakat Ã¶nce 15 Temmuz'a sonra da 29 Temmuz tarihine ertelendi. Bullet Train, Tokyo'da bir trende farklÄ± nedenlerle birbirlerini Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir grup suikastÃ§Ä±ya odaklanÄ±yor.