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Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin büyük aşkı bu noktaya geldi: Zehirli bağlantıları olan fesat bir yabancıya sattı

#Angelina Jolie#Brad Pitt#Yuri Shefler
Brad Pitt ve Angelina Jolienin büyük aşkı bu noktaya geldi: Zehirli bağlantıları olan fesat bir yabancıya sattı

Onlar bir zamanlar sadece Hollywood'da değil bütün dünyada "gerçek aşkın kanıtı" olarak gösterilirdi. İsimleri bile ayrı ayrı değil sanki tek bir isim gibi anılırdı. Ama sonra "köprülerin altından akan sular bulanıklaştı." Birbirleri aleyhine ileri sürdükleri iddiaların ardı arkası gelmedi.

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BÜYÜK AŞIKLAR DÜŞMAN OLDU
Resmi olarak yollarını ayırsalar da çocukları üzerinden yürüttükleri "savaş" dallanıp budaklandı ve farklı yollara saptı. İkisi de kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşman oldular.

Brad Pitt ve Angelina Jolienin büyük aşkı bu noktaya geldi: Zehirli bağlantıları olan fesat bir yabancıya sattı

SANKİ HİÇ BİRBİRLERİNİ SEVMEMİŞLER GİBİ
Bir zamanlar "Brangelina olarak anılan Brad Pitt ve Angelina Jolie'den söz ediyoruz... Önce büyük aşkları, sonra evlilikleri ve altı çocuklu renkli aileleriyle gündemden düşmeyen çift, yollarını ayırdıktan sonra sanki bir zamanlar birbirlerini hiç sevmemişler gibi "düşman" oldular. Eski çiftin cephesinden gelen son habere bakılırsa da bu durum farklı bir boyuta daha taşındı şimdi.

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Brad Pitt ve Angelina Jolienin büyük aşkı bu noktaya geldi: Zehirli bağlantıları olan fesat bir yabancıya sattı

SAYGINLIĞINI ZEDELEMEKLE SUÇLUYOR
People'da yer alan habere göre Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'yi, bir dönem birlikte kurdukları alkollü içecek işini bilerek ve isteyerek "berbat etmekle" ve saygınlığını zedelemekle suçluyor.

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ORADA MUTLU ANILARI DA VARDI
Birlikteliklerinin mutluluk içinde sürdüğü bir dönemde Angelina Jolie ve Brad Pitt, Fransa'da Miraval Şatosu'nu satın almış ve sonra da burada alkollü içki işine girmişlerdi. Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2008 yılında satın aldıkları bu şatoda, altı çocuklarıyla birlikte mutlu tatiller de geçirmişti. Hatta 2014 yılında yine bu şatoda çocuklarının tanıklığında evlenmişlerdi. Giriştikleri alkollü içki işini de birlikte sürdürüyorlardı.

Brad Pitt ve Angelina Jolienin büyük aşkı bu noktaya geldi: Zehirli bağlantıları olan fesat bir yabancıya sattı

KENDİ HAKKINI GEÇEN YIL RUS İŞ İNSANINA SATTI
Fakat sonra Jolie, bu işteki hisselerini geçen yıl Rus iş insanı Yuri Shefler'e sattı. İşte bu durum da eski çifti bir kez daha yasalar önünde karşı karşıya getirdi. 58 yaşındaki Pitt'in, Jolie'ye bu satış nedeniyle açtığı davanın dosyasında da çarpıcı iddialar yer alıyor. 

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'ZEHİRLİ İŞBİRLİKLERİ OLAN BİR YABANCI'
Buna göre Brad Pitt, 47 yaşındaki eski eşini; söz konusu alkollü içki firmasının saygınlığını zedelemekle suçluyor. Jolie'nin, şirketteki kendi payını bilerek ve isteyerek " zehirli işbirlikleri olan bir yabancıya sattığını" ileri sürüyor Pitt. Bu şekilde de Jolie'nin hem kendisine hem  de kurduğu işe zarar verdiğini iddia ediyor. Brad Pitt'in belirttiğine göre Jolie ile birlikte bu işi kurdukları sırada paylarını asla bir yabancıya satmama yani başkasını bu işe karıştırmama konusunda aralarında bir anlaşma vardı. Fakat Jolie, bu anlaşmaya uymadı.

Brad Pitt'in hukuk ekibinin hazırladığı dokümanlar arasında bu işin aktör için bir tutku olduğu, geliştirmek için elinden geleni yaptığı ancak Angelina Jolie'nin Miraval'ın başarısı için hiçbir katkıda bulunmadığı iddiası da yer alıyor. Jolie'nin bu satış işini bir sır gibi sakladığı ve Pitt'in sözleşmeden doğan haklarını bilerek ihlal ettiği de savunuluyor.

Brad Pitt ve Angelina Jolienin büyük aşkı bu noktaya geldi: Zehirli bağlantıları olan fesat bir yabancıya sattı


MARKAYA ZARAR VERDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ
Aktörün hukuk ekibinin hazırladığı dokümanlarda; Jolie'nin hakkını sattığı Yuri Shefler'in "karanlık" iş ilişkileri bulunduğu da ileri sürülüyor. Buna göre Rus iş insanı,  Miraval'da Jolie'nin hisselerini satın aldıktan sonra "rakip bir şirketin yararına gizli ve özel bilgiler ele geçirdi." Dokümanlarda Shefner'ın bu şekilde Brad Pitt'in büyük bir dikkat ve özenle inşa ettiği markasının itibarını tehlikeye attığı iddiası da yer alıyor. Buna göre Jolie, hakkını bir yabancıya daha da kötüsü zehirli bağlantıları ve fesat niyetleri olan bir yabancıya satarak " Pitt'i de bu sarmalın içine. Bu şekilde markaya da zarar verdi.

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Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e yönelik daha önce de olumsuz iddiaları olmuştu. Daha önce çocuklarının velayeti için yasalar önüne çıktıkları dönemde Pitt'in, büyük oğulları Maddox'a şiddet uyguladığını ileri süren Jolie, aktörle birlikteyken hem kendisinin hem de çocuklarının hayatından endişe duyduğunu da söylemişti. Jolie bu sözleri geçen yılın eylül ayında The Guardian'a verdiği röportajda söylemişti. Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren davayı "korkunç" diye nitelendiren Angelina Jolie, Pitt ile en büyük oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına da değindi. Jolie, "Olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı. Olay bundan çok daha karmaşık" diyerek sözlerini sürdürdü.

Brad Pitt ve Angelina Jolienin büyük aşkı bu noktaya geldi: Zehirli bağlantıları olan fesat bir yabancıya sattı

'BOŞANMA KARARINI KOLAY ALMADIM'
Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanma kararını kolay almadığının da altını çizdi röportajda. "Çocuklarımın babasından ayrılma kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şeye mal oldu" diyerek o süreçte yaşadığı zorlukları ifade etti. Jolie, "Ailem ve çocuklarımın babası için iyilik ve huzur diliyorum. Biz her zaman bir aile olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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DAHA ÖNCE DE AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASINDA BULUNMUŞTU
Angelina Jolie, daha önce de Brad Pitt'in kendisine aile içi şiddet uyguladığını iddia etmişti. Altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi. Fakat daha sonra bu istek mahkeme tarafından kabul edilmedi.

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Boşanmanın ilk aşamasında Brad Pitt'in, en büyük oğulları Maddox başta olmak üzere diğer çocuklarına da hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları Jolie tarafından ortaya atıldı. Bunun sonucunda Pitt, bir FIB soruşturmasının yanı sıra Los Angelez Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturuldu. Fakat oyuncu bu soruşturmalarda aklandı. Jolie'nin, Pitt'e yönelik şiddet suçlamalarının, aktörün kalbini kırıp onu üzmekten başka bir işe yaramadığı ileri sürüldü. Brad Pitt'e yakın kaynaklar, boşanma davasının başından bu yana Angelina Jolie'nin bu tür suçlamalar yönelttiğini ancak bunların hiçbirinin kanıtlanmadığını, aktörün her birinden aklandığını savundular.

Brad Pitt ve Angelina Jolienin büyük aşkı bu noktaya geldi: Zehirli bağlantıları olan fesat bir yabancıya sattı

AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLADI
Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2005 yılında başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştılar. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt, aşka teslim oldu ve eşinden boşanıp Jolie ile birlikte olmaya başladı. Çift, uzun ilişkileri sırasında hem biyolojik hem de evlatlık çocuk sahibi oldu.

Brad Pitt ve Angelina Jolienin büyük aşkı bu noktaya geldi: Zehirli bağlantıları olan fesat bir yabancıya sattı

ÜÇ BİYOLOJİK, ÜÇ EVLATLIK ALTI ÇOCUKLARI VAR
Brad Pitt ile Angelina Jolie birlikte olmaya başladıklarında, güzel yıldız, en büyük çocuğu Kamboçyalı Maddox'ı evlat edinmişti. Çift, birlikte olduğu süre boyunca Etiyoplayı Zahara ile Vietnamlı Pax'ı evlat edildi. Bu arada Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç de biyolojik çocukları oldu.

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ÇOCUKLARIN VELAYETİ YENİ BİR SAVAŞ BAŞLATTI
İlişkilerini 2014 yılına kadar evlenmeden sürdüren çift, aynı yıl evlendi. Törende çocukları da onları yalnız bırakmadı. Fakat, bir zamanlar Brangelina olarak anılar Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma süreci ise çocukların velayeti nedeniyle epey zorlu geçti.

JOLIE ÜÇ KEZ, PITT İKİ KEZ EVLENDİ: Ünlü oyuncu Jon Voight ile kendisi de oyuncu olan ancak çocuk sahibi olmasıyla birlikte mesleğinden uzaklaşan Marcheline Bertrand'ın, iki çocuğundan büyüğü olan Angelina Jolie, ilk evliliğini 1996 ile 1999 arasında Johnny Lee Miller ile yaptı. Ardından 2000 ile 2003 arasında Billy Bob Thortonile evli kaldı. Brad Pitt ile evliliği resmi olarak 2014'te başladı, ancak iki yıl sonra çift ayrılık kararı aldı. Brad Pitt ise ilk evliliğini 2000 ile 2005 arasında Jennifer Aniston ile yaptı. Çift bu evlilikten çocuk sahibi olmadı.

 

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#Angelina Jolie#Brad Pitt#Yuri Shefler

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