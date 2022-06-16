Eski aşıklar yıllar sonra: Nihayet aradığım Brad'i buldum... Ama bu 20 yılımı aldı!

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YILLAR SONRA GEÇMİŞİ ANDILAR

Gösteri dünyasının bu unutulmaz aşıkları Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow'dan başkası değil. 1994 ile 1997 arasında, o döneme damga vuran bir ilişki yaşayan hatta nişanlanan çift için "beklenen son" gerçekleşmedi, yani evlenmediler. Sonra hayatlarına başkaları girdi... Başka aşklar, başka evlilikler yaşadılar... Ancak bunca zamandan sonra bile aşkları bitse de aralarındaki dostluk sürüyor Pitt ile Paltrow'un. Eski aşıklar, uzun yıllar sonra bir araya gelip karşı karşıya oturdular ve ortak geçmişlerini andılar. Bu söyleşinin sonunda da birbirlerini hala sevdiklerini söylediler.

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PALTROW'UN SİTESİ İÇİN SÖYLEŞİ YAPTILAR

Son dönemde eski eşi Angelina Jolie ile olaylı boşanma, velayet ve hatta ortak iş ortaklıklarından kaynaklanan nedenlerle giriştiği mücadeleyle konuşulan 58 yaşındaki Brad Pitt ile 49 yaşındaki Gwyneth Paltrow, yaklaşan Babalar Günü nedeniyle bir araya geldiler. Paltrow'un Goop adlı internet sitesi için bir söyleşi yapan Pitt ile Paltrow, geçmiş günlerini de andılar.

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KAYBETTİĞİ BABASINI DA ANDI

Söyleşi sırasında Gwyneth Paltrow, 2002 yılında hayata veda eden film yapımcısı babası Bruce Paltrow'u da andı. Hatta onun Brad Pitt'in damadı olacağını öğrendiğinde söylediklerini hatırladı. Paltrow o günleri şöyle anlattı: "Hiç unutmayacağım, biz nişanlandığımızda bir gün babam geldi ve o sırada gözleri yaşlarla doluydu. Ve bana dedi ki: "Biliyor musun, bana 'bir oğul kazanıyorsun' dediklerinde bunun ne anlama geldiğini asla tahmin edememiştim. Ama artık anlıyorum, bir oğul kazanıyorum."

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Sonra eski nişanlılar birbirlerini hala ne kadar sevdiklerini ifade etti. Brad Pitt "Şimdi benim arkadaşım olman çok güzel. Seni seviyorum" dedi. Paltrow da ona "Seni çok seviyorum" diye yanıt verdi.

Eski nişanlısı Gwyneth Paltrow'un bu sözlerine karşılık Pitt gülerek "Her şey yolunda değil mi?" diye sordu. Bunun üzerine Paltrow da "Evet" yanıtını verdi ve sonra da sözlerini şöyle tamamladı: "Sonunda evlenmem gereken Brad'i buldum. Bu benim 20 yılımı aldı." Paltrow, bu sözlerle şu anda evli olduğu Brad Falchuk'a gönderme yaptı.

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Gwyneth Paltrow ile Brad Pitt, 1994 yılında dönemin en gözde filmlerinden biri olan Seven'in setinde tanıştı. Aralarında bir aşk doğdu. 1996 yılında nişanlandılar. Fakat bu, evliliğe gitmedi. Çift bir yıl sonra yollarını ayırdı.

İLK EVLİLİLİĞİNİ ÜNLÜ MÜZİSYENLE YAPTI

Bu ayrılığın ardından Paltrow kısa süreli bazı ilişkiler yaşadı ve Coldplay grubundan Chris Martin ile 2003 yılında evlendi. İki çocukları olan çift, 2016 yılında dost kalarak ayrılacaklarını açıkladı.

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2018 YILINDA İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Paltrow, 2018 yılında Brad Falchuk ile hayatını birleştirdi. Çiftin evliliği, sakin ve mutlu bir şekilde sürüyor.

SET AŞKI BU EVLİLİĞİ YIKTI

Brad Pitt ise Gwyneth Paltrow'dan ayrıldıktan sonra çok konuşulan aşklar yaşadı. 2000 yılında Jennifer Aniston ile evlendi. Fakat Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile yaşadığı aşk nedeniyle 2005 yılında bu evlilik bitti.

AŞK BİTTİ, KAVGA BİTMEDİ

Pitt ile Jolie 2014'te evlendiler ancak 2019'da boşandılar.

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ÜNLÜ BİR OYUNCUYLA YAPIMCININ KIZI

Gwyneth Paltrow, oyuncu bir anne ile film yapımcısı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Annesi Blythe Danner bir döneme damgasını vuran bir oyuncuydu. Babası Bruce Paltrow ise Hollywood'un sözü geçen yapımcılarından biri. Paltrow'un babası, 2002 yılında tatil için bulundukları İtalya'da hayata veda etti. Gwyneth Paltrow'un Jake adında bir erkek kardeşi var.