Brad Pitt: Egoist değilim sadece hastayım

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KENDİSİYLE İLGİLİ İDDİASINI TEKRARLADI

Gençlik yıllarından bu yana kariyerinde büyük bir başarı elde eden Brad Pitt de bunun son örneklerinden birini sergiledi. Son dönemde eski eşi Angelina Jolie ile hem altı çocuklarının velayeti hem de geçmişte ortak kurdukları iş nedeniyle yaşadığı anlaşmazlıklarla gündemde olan 58 yaşındaki Brad Pitt, sağlığına dair bir ayrıntıyı bir kez daha gündeme getirdi.

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YÜZ KÖRLÜĞÜ İDDİASI

Pitt, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki bir eksikliğin neden olduğu prosopagnozi yani "yüz körlüğü" hastalığına sahip olduğunu söyledi. Daha önce de benzer iddiasını tekrarlayan Pitt, resmi olarak teşhis almadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin bu prosopagnozi hastası olduğunu doğruladığını ileri sürdü.

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Yüz körlüğü olarak da bilinen prosopagnozi, genellikle doğuştan geliyor. Beyindeki bilişsel bir bozukluk nedeniyle bu hastalığı sahip olan kişiler diğer insanların yüzlerini tanıyamaz, hatta neredeyse göremez. Bazı kişilerin kendi yüzlerini tanımakta bile güçlük çektiği durumlar da olabilir.

Brad Pitt, dergi için Ottessa Moshfegh ile yaptığı röportajda "Kimse bana inanmıyor" diye konuştu. Moshfegh kendi kocasının da prosopagnozi hastalığına sahip olduğunu belirtti.

Kendisinde prosopagnozi yani yüz körlüğü hastalığı olduğunu GQ dergisine verdiği röportajda tekrarlayan Brad Pitt, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirtip "Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor" dedi.

'EGOİST DEĞİLİM'

Brad Pitt bu konuda daha önce de şunları söylemişti: "Birçok insan benden nefret ediyor çünkü onlara saygısızlık ettiğimi düşünüyorlar." Pitt, sahip olduğunu iddia ettiği hastalığın sonucu olarak insanların kendisini "egoist" olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Prosopagnozi nedir? Önce bu ismin nereden geldiğine bir bakalım. Yunanca da "yüz" anlamına gelen "prosopo" ve bilgi eksikliği anlamınaz gelen "agnosia" kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor bu kelime. Yüz körlüğü olarak bilinen prosopagnozi genellikle doğuştan geliyor. Ama kimi zaman da sonradan oluşabiliyor. Hastalığın ana nedeni ise beyinde yüz algılama ve bununla ilişkili olan hafızayı kontrol eden bölgedeki eksiklik ya da hasar. Beynin ilgili bölgesinde eğer bu durumdan az etkilendiyse kişi, kendisine yakın olmayan insanların yüzlerini tanıyamayabilir. Orta düzeyde ise prosopagnozi hastası olan kişi kendi ailesinin ve yakınlarının yüzünü tanımakta da güçlük çekebilir. İleri düzeyde prosopagnozi hastalardan bazılarının kendi yüzlerini tanımakta bile güçlük çektiği görülebilir. Bu arada prosognozi hastalığının hafıza sorunları, görme bozukluğu ya da öğrenme güçlüğü ile bağlantılı olmadığını da not düşelim. Kişinin bu hastalığa sahip olup olmadığı bazı özel testlerle belirleniyor

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'KENDİMİ HEP YALNIZ HİSSETTİM'

Pitt aynı röportajda iç dünyasıyla ilgili daha önce hiç sözünü etmediği bazı ayrıntıları da gözler önüne serdi. Pitt, büyüme çağında duygusal bir kargaşa ve derin bir üzüntü hissettiğini de sözlerine ekledi. Hatta bunu " büyümenin doğal bir parçası" olarak tanımladı. Pitt bu konudaki sözlerini "Sanırım hepimizin kalbi kırıldı" diye sürdürdü. Pitt hayatı boyunca kendini hep yalnız hissettiğini de saklamadı: "Kendimi hep yalnız hissettim. Çocukken, büyürken hep yalnız hissettim. Yakın zamana kadar ailemi de arkadaşlarımı da daha fazla kucaklayamadım."

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OYUNCULUKTA SON DÖNEMEÇ

Brad Pitt aynı röportajda oyunculuk kariyeriyle ilgili düşüncelerini de "Son dönemece geldim" diyerek özetledi. Bundan sonra hayatını nasıl şekillendireceğini ise henüz bilmediğini sözlerine ekledi.

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GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALDI

Aslında Missouri Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi alırken oyuncu olmaya yönelen Brad Pitt 22 yaşından beri bu mesleğin içinde. Aslında sanat yönetmeni olarak kariyer yapmayı planlayan Pitt, bir yandan da oyunculuk dersleri aldı. Fakat Another World ve Growing Pains filmlerinde oynadıktan sonra da artık kariyerinin gideceği yön belli oldu.

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OYUNCULUKTAN BAŞKA SEÇENEK KALMADI

Geena Davis ve Susan Sarandon ile birlikte kamera karşısına geçtiği Thelma ve Louise ile öyle bir dikkat çekti ki ondan sonra artık Pitt için oyunculuk yapmaktan başka bir seçenek kalmadı zaten.