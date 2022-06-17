Angelina Jolie ve Brad Pitt'in büyük kızı Shiloh kelebek gibi! Gizli yeteneği ortaya çıktı

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EĞİTMENİ PAYLAŞTI

Geçmişte de elinde gitarla görüntülenen Shiloh'nun dans derslerine gittiği ve bu konuda da yetenekli olduğu ortaya çıktı. Tam adı Shiloh Nouvelle Jolie Pitt olan Shiloh'nun dans eğitmeni Hamilton Evans, genç kızın arkadaşlarıyla birlikte dans ederken çektiği bir videosunu Youtube kanalında paylaştı.

ARKADAŞLARIYLA DANS GÖSTERİSİ

Doja Cat'in şarkısı eşliğinde iki arkadaşıyla birlikte dans eden Shiloh'nun hareketlerindeki ustalık da dikkatlerden kaçmadı. Diğer beş kardeşiyle birlikte annesi Angelina Jolie ile yaşayan, babası Brad Pitt ile de görüşen Shiloh Jolie Pitt'in dansa olan ilgisini aileye yakın bir kaynak US Weekly'ye açıklamıştı. Söz konusu kaynak Shiloh hakkında "Dans etmeyi seviyor. Ciddi bir yeteneği var ve birkaç yıldır dans dersleri alıyor" diye konuşmuştu. Aynı kaynak Shiloh Jolie Pitt'in dans sayesinde arkadaş çevresi edindiğini de bu şekilde sosyalleştiğini de sözlerine belirtmişti.

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GİYİM TARZINI DEĞİŞTİRİP DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Shiloh Jolie Pitt her ne kadar bebekliğinden beri milyonlarca çift gözün önünde büyüse de geçen yıl katıldığı film galasında giyim tarzını değiştirmesiyle dikkat çekmişti. Çocukluğundan bu yana erkek kıyafetleri giyen hatta takım elbise ve kravatla kameralar karşısına çıkan Shiloh, annesinin rol aldığı Eternals filminin galalarında ilk kez elbise giyip makyaj yaparak bütün dikkatleri üzerine çekmişti.

TAKIM ELBİSE GİYİP KRAVAT TAKIYORDU

Kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyen Shiloh Jolie Pitt, diğer kız kardeşleri Zahara ve Vivienne'in aksine, o gala gecesine kadar bir kız çocuğu değil, erkek çocuğu gibi giyiniyordu. Hatta bir dönem adını değiştirip John ya da Peter diye çağrılmak istediği haberleri de basına yansımıştı. Üstelik bütün bunlar iddia değil gerçeğin ta kendisiydi.

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'AİLE İÇİN SEVİMLİ OLSA DA BAŞKALARINA UYGUNSUZ GELEBİLİR'

Brad Pitt, 2008'de Oprah Winfrey'in programına konuk olduğunda, o dönemde 2 yaşında olan Shiloh'nun John ya da Peter adıyla çağrılmak istediğini söylemişti. Pitt, kızının kendisine bu isimleri yakıştırmasının da James Matthew Barrie'nin ünlü romanı Peter Pan'in etkisi olduğunu söylemişti. Pitt o söyleşide "Bilirsiniz, bu tür şeyler aileler için sevimli olsa da diğer insanlara uygunsuz görünebilir" diye konuşmuştu.

'O İSTEDİ , BİZ DE SAÇLARINI KESTİRDİK'

Angelina Jolie de kızı Shiloh'nun erkek kardeşleri gibi görünmeye çalışmasına ilişkin sorularla sık sık karşılaştı yıllar içinde. Kızının, kendisini erkek kardeşlerinden biri gibi gördüğünü belirten Jolie 2011 yılında Vanity Fair'e verdiği röportajda "Erkek çocuğu gibi olmak istiyor. Biz de saçlarını kestirdik. Shiloh, erkek kardeşlerinden biri olduğunu düşünüyor" demişti.

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'BU, DÜNYAYA ANLATILMASI GEREKEN BİR DURUM DEĞİL' Jolie, daha sonra verdiği bir başka röportajda da Shiloh'un bu tercihinin dünyaya açıklanması ve yorumlanması gereken bir durum olmadığını savunmuştu. Ünlü yıldız "Bazı çocuklar pelerin giyer ve Süpermen olmak ister, Shiloh da erkek kardeşleri gibi görünmek istiyor. Bu bize sürpriz oldu ve gerçekten ilginç. Fakat Shiloh bundan daha fazlası. Çok eğlenceli, tatlı ve sevimli" demişti.

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Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olarak 2006'da Namibya'da dünyaya geldi. İlk fotoğrafı People dergisinin kapağında yer aldı. O sayı 2.2 milyon sattı, 4.1 milyon dolar gelir elde edildi. Tüm para Afrikalı çocuklara yardım için kullanıldı.

SHILOH KİME BENZİYOR?

Geçen yılın ekim ayında katıldığı galalar nedeniyle annesi Angelina Jolie'yi bile gölgede bıraktı Shiloh. Özellikle de bir konuyla! Güzel olmasına gerçekten çok güzeldi Shiloh. Birçok kişi onu geleceğin en güzel ve çekici Film yıldızlarından biri olarak görmeye başladı. Son bir aydır tartışılan konu ise Shiloh Jolie Pitt'in kime benzediği. Bazılarına göre annesi Jolie'ye bazılarına göre de babası Pitt'e benziyor. Hatta bazıları da onun hem annesinin hem babasının en kusursuz genlerini aldığı görüşünde. Uzun sözün kısası sosyal medyada Eternals filminin galalarına ilk kez elbiseyle katıldığı andan beri hep gündemde Jolie Pitt.

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Sosyal medya platformlarında milyonlarca kişi de onun "annesinin kızı mı" yoksa "babasının kızı mı" olduğunu tartışıyor. Birçok kullanıcının en çok tekrarladığı yorum ise "Brad Pitt'in fotoğrafıyla birlikte bakınca babasına, Angelina Jolie'nin yanında durduğunda ise annesine benzediği."

'TERS GİDEN BİR ŞEY OLMAZ'

Twitter'da yorum yapan bir kullanıcıya göre Shiloh, hem annesinden hem babasından bazı özellikleri almış. Bu kişiye göre "Anne ve babanız Angelina Jolie ile Brad Pitt olduğunda en iyisi ortaya çıkar, yani görüntünüzde ters giden bir şey olamaz." Bazı kullanıcılara göre Shiloh gülmediği zaman annesine, güldüğü zaman da babasına çok benziyor.

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YÜZÜNÜN YARISI BABASINA, YARISI ANNESİNE BENZİYOR

Kime benzediği konusunda yorum yapan birçok kişiye göre Shiloh Jolie Pitt'in yüzünün üst kısmı Brad Pitt'e alt kısmı, özellikle de dudakları annesi Angelina Jolie'ye benziyor.

YÜZDE 50- YÜZDE 50

Birçok sosyal medya kullanıcısı Shiloh'nun "müthiş bir genetik mirasa sahip olduğunu" savunuyor. Shiloh'nun anne ve babasına olan benzerliğini "yüzde 50- yüzde 50" olarak yorumlayan birçok kullanıcı olduğunu da belirtelim.