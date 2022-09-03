SinemanÄ±n efsane yÄ±ldÄ±zÄ± duyurdu: Kanser tedavisi gÃ¶rÃ¼yorum

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hollywood'un bir deÄŸil birkaÃ§ dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran oyuncu ve aktivist Jane Fonda, kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. 84 yaÅŸÄ±ndaki Fonda, non Hodgkin lenfoma yani bir tÃ¼r kan kanseri olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. YakalandÄ±ÄŸÄ± kanser tÃ¼rÃ¼nÃ¼n tedavi edilebilir olduÄŸunu ekleyen Jane Fonda, kemoterapi sÃ¼recinin de baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirti. Sinemadaki kariyerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶nde gelen aktivistlerden biri de olan Fonda bu yÃ¼zden "kendini ÅŸanslÄ± hissettiÄŸini" de ifade etti.

KURTULMA ÅžANSI YÃœZDE 80

Jane Fonda, Instagram sayfasÄ±nda, Ã¼zerinde kÄ±rmÄ±zÄ± bir giysi bulunan fotoÄŸrafÄ±na yer verdiÄŸi paylaÅŸÄ±mda kendisiyle ilgili duyuruyu yaptÄ±. YakalandÄ±ÄŸÄ± kanserden kurtulup hayatta kalma oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80 olduÄŸunu yazan oyuncu, aynÄ± zamanda saÄŸlÄ±k sigortasÄ±nÄ±n Ã¶nemine de deÄŸindi. Fonda "AyrÄ±ca ÅŸanslÄ±yÄ±m ki her tÃ¼r tedaviye ulaÅŸmama olanak saÄŸlayan saÄŸlÄ±k sigortam da var. Fark ettim ki bu sancÄ±lÄ± bir sÃ¼reÃ§ ama ben bu konuda ayrÄ±calÄ±klÄ±yÄ±m" diye yazdÄ±.

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SAÄžLIK SÄ°GORTASININ Ã–NEMÄ°NE DEÄžÄ°NDÄ°

ABD'de her ailenin bir ya da birkaÃ§ defa kanserle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Fonda; birÃ§ok kiÅŸinin saÄŸlÄ±k sigortasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±ndan tedavilere ulaÅŸmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu da ekledi.

'KANSER, BÄ°R Ã–ÄžRETMEN'

Jane Fonda kanseri "bir Ã¶ÄŸretmen" olarak tanÄ±mladÄ± ve onun kendisine verdiÄŸi derslere dikkat ettiÄŸini de yazdÄ± mesajÄ±nda. Oyuncu " Kanser benim yaÅŸÄ±mda yeri gerÃ§eklere uyum saÄŸlamanÄ±n Ã¶nemini de Ã¶ÄŸretiyor" satÄ±rlarÄ±na yer verdi.

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BABASI DA ÃœNLÃœ BÄ°R OYUNCUYDU

Beyazperdenin birkaÃ§ dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran son yÄ±llarda da zamana direnen enerjisi ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle konuÅŸulan Jane Fonda, beyazperdeye kuÅŸaklar boyu emek veren bir aileden geliyor. BabasÄ± Henry Fonda, dÃ¶neminin en Ã¼nlÃ¼ sinema ve tiyatro oyuncularÄ±ndan biri. Annesi Frances Ford Seymour da yine kendi dÃ¶neminin Ã¶nde gelen sosyetikleri arasÄ±nda yer alÄ±yordu. Fonda'nÄ±n annesi, kendisi henÃ¼z 12 yaÅŸÄ±ndayken canÄ±na kÄ±ydÄ±.

Sadece oyuncu deÄŸil aynÄ± zamanda kadÄ±n haklarÄ±, insan haklarÄ± ve hayvan haklarÄ± aktivisti olarak da tanÄ±nan Jane Fonda 21 AralÄ±k 1937'de New York'ta dünyaya geldi. Ünlü Actor's Studio'da eÄŸitim gören Fonda, daha sonra Paris'e gitti ve orada çeÅŸitli sanat dallarÄ±nda eÄŸiti gördü. BabasÄ± gibi önce tiyatroyla kariyerine baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan sinemaya adÄ±m attÄ±.

GEÃ‡Ä°P GÄ°DEN YILLARA MEYDAN OKUYOR

1960 yÄ±lÄ±nda Tall Story adlÄ± filmde ilk olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. ArdÄ±ndan da uzun ve baÅŸarÄ±larla dolu sinema kariyeri geldi. Fonda ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen hem mesleÄŸini hem de aktivistliÄŸi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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AEROBÄ°K Ã‡ILGINLIÄžININ Ã–NCÃœSÃœ

Jane Fonda'nÄ±n hafÄ±zalara kazÄ±nmasÄ±nÄ±n bir baÅŸka nedeni de 1980'lerin baÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan aerobik akÄ±mÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmiÅŸ olmasÄ±. Takvimler 1982'yi gÃ¶sterirken bu aerobik Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nce ABD'de bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlarÄ± sarÄ±p sarmaladÄ±. ArdÄ±ndan da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya yayÄ±ldÄ±.

'HANOI JANE'Ä°N BEDELÄ° AÄžIR OLDU

Jane Fonda, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Vietnam savaÅŸÄ±na olan karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla da Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Kuzey Vietnam'a dÃ¼zenlenen bir geziye katÄ±lan Fonda, Amerikan uÃ§aklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in kullanÄ±lan bir uÃ§aksavarÄ±n Ã¼zerinde gazetecilere poz verdi. Bu yÃ¼zden uzun sÃ¼re "Hanoi Jane" olarak anÄ±lsa da bu poz kariyerine bÃ¼yÃ¼k zarar verdi.Â Daha sonra kendisi de bu konuda "Askerlerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸmam, onlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmam bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n hepsi uÃ§up gitti. Askerlerin kendilerini ihanete uÄŸramÄ±ÅŸ gibi hissetmelerine neden olduÄŸum iÃ§in piÅŸmanÄ±m" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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Jane Fonda denilince akla ilk gelen unutulmaz filmlerden biri 1978 tarihli Coming Home ya da Türkçe adÄ±yla eve DönüÅŸ. YönetmenliÄŸini Hal Ashby'nin yaptÄ±ÄŸÄ± bu filmde Fonda, sevgilisi Vietnam savaÅŸÄ±na gittikten sonra boÅŸluÄŸa düÅŸen bir genç kadÄ±nÄ± canlandÄ±rdÄ±. Sonra gönüllü olarak gazilerin tedavi edildiÄŸi bir hastanade çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan genç kadÄ±n, orada savaÅŸta bir bacaÄŸÄ±nÄ± yitirmiÅŸ bir eski arkadaÅŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±r. ArdÄ±ndan ikisi arasÄ±nda bir aÅŸk baÅŸlar. Ä°lerleyen yÄ±llarda yeniden çevrimleri de yapÄ±lan filmde Fonda'ya Jon Voight ve Bruce Dern'in de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bir kadro eÅŸlik ediyordu. Jane Fonda denilince akla ilk gelen unutulmaz filmlerden biri 1978 tarihli Coming Home ya da Türkçe adÄ±yla eve DönüÅŸ. YönetmenliÄŸini Hal Ashby'nin yaptÄ±ÄŸÄ± bu filmde Fonda, sevgilisi Vietnam savaÅŸÄ±na gittikten sonra boÅŸluÄŸa düÅŸen bir genç kadÄ±nÄ± canlandÄ±rdÄ±. Sonra gönüllü olarak gazilerin tedavi edildiÄŸi bir hastanade çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan genç kadÄ±n, orada savaÅŸta bir bacaÄŸÄ±nÄ± yitirmiÅŸ bir eski arkadaÅŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±r. ArdÄ±ndan ikisi arasÄ±nda bir aÅŸk baÅŸlar. Ä°lerleyen yÄ±llarda yeniden çevrimleri de yapÄ±lan filmde Fonda'ya Jon Voight ve Bruce Dern'in de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bir kadro eÅŸlik ediyordu. FONDA DENÄ°LÄ°NCE AKLA Ä°LK GELEN FÄ°LMLERDEN BÄ°RÄ°

Ã–ZEL HAYATI VE EVLÄ°LÄ°KLERÄ° DE HEP GÃœNDEMDE

Fonda, kariyerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hayatÄ±yla da hep gÃ¼ndeme geldi. Evlilikleri de Ã§ok konuÅŸuldu. Ä°lk evliliÄŸini 1965 ile 1973 arasÄ±nda FransÄ±z yÃ¶netmen Roger Vadim ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan eski senatÃ¶r ve siyasi eylemci Tom Hayden ile evlendi. 1973'te baÅŸlayan bu evlilik 1990'a kadar sÃ¼rdÃ¼. Sonra Ã§ok konuÅŸulan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸi geldi. 1991 yÄ±lÄ±nda medya imparatoru Ted Turner ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu evlilik 2001 yÄ±lÄ±nda bitti. Fonda 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ± Richard Perry ile birlikte.

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ERKEK KARDEÅžÄ° VE YEÄžENÄ° DE OYUNCU

Jane Fonda'nÄ±n erkek kardeÅŸi Peter Fonda da oyuncu. Ä°ki kardeÅŸ Cat Ballou adlÄ± filmde birlikte rol almÄ±ÅŸtÄ±. Bu arada yeri gelmiÅŸken Peter Fonda'nÄ±n kÄ±zÄ± Bridget'in de bir sÃ¼re oyunculukta kariyer yaptÄ±ktan sonra spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.Â

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