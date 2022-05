Kanserle boğuşurken Covid'e yakalanan ünlü oyuncu anlattı: Teslim olmuştum, ölmeye hazırdım

Haberin Devamı

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Fakat, ünlü oyuncu bütün bunlara ulaşan yolda çok büyük zorluklar yaşadı. Bir yandan yakalandığı kanser nedeniyle kemoterapi görürken bir yandan da Covid 19'a yakalandı. Yani kendi deyimiyle "ölümün kıyısından hayata geri döndü." Yaşadığı bütün bu deneyimi de ayrıntılarıyla anlattı.

KEMOTERAPİ GÖRÜRKEN COVİD 19'A YAKALANDI

Bu ünlü oyuncu, rol aldığı filmlerle sinemaseverlerin hafızasında silinmez bir yer edinen Jeff Bridges. 72 yaşındaki Bridges, 2020 yılında lenf kanserine yakalandığını açıklamıştı. Bir yıl sonra da kanseri yendiğini duyuran Bridges, o süreçte daha büyük zorluklar da yaşadı. Kemoterapi devam ederken bir de Covid 19'a yakalandı. Bütün bu kötü günleri geride bırakan oyuncunun önünde şimdi yepyeni bir hayat uzanıyor. Jeff Bridges, o zorlu süreçte yaşadıklarını People dergisine anlattı. Deneyimli oyuncu "Kanser tedavisi görürken, Covid 19 yüzünden ölüme çok yaklaştığını" söyledi.

BİR SABAH EGZERSİZ YAPARKEN...

Jeff Bridges, yaşadıklarının başlangıcını şöyle anlattı: "Bir sabah egzersiz yaparken karın bölgesinde sıra dışı bir şey hissettim. Doktora gittim ve onların bulduğu şey yüzünden şoke oldum. Vücudumda tümör vardı. Tıpkı bir çocuk gibi benim vücudumdaydı. Acıtmıyordu ya da onun gibi bir şey yapmıyordu." Bridges bu şekilde başlayan ve zorlu geçen o bir yıllık süreci "tuhaf bir rüyaya" benzetti.

COVİD ONU FENA VURDU

Bu teşhisin ardından hemen kemoterapi tedavisine başlandığını anlattı Jeff Bridges. Ve söylediğine göre de kısa sürede sonuç verdi; tümör küçülmeye başladı. Fakat o süre içinde korkunç bir gelişme yaşandı. Kemoterapi yüzünden bağışıklık sistemi olumsuz etkilenen Jeff Bridges, Covid 19'a yakalandı. Hastalık onu gerçekten de çok "ağır bir biçimde vurdu." İşin daha da kötüsü o dönemde henüz korona aşıları uygulanmaya da başlamamıştı.

Bridges o sırada olanları şöyle özetledi: "Hiçbir savunmam yoktu. Kemoterapinin yaptığı bu, bütün bağışıklık sisteminizi alt üst ediyor. Virüsle savaşacak hiçbir silahım yoktu." Usta oyuncu, Covid 19'un yarattığı yıkımın kanseri bir "hiçe" indirgediğini de sözlerine ekledi.

Jeff Bridges, o süreçte tam beş ay hastanede kaldı, oksijen desteği aldı. Hatta anlattığına göre hemşireden yardım almadan yatakta bile dönemez hale geldi. O dönemi de şöyle anlattı oyuncu: "Ölüme oldukça yakındım. Doktorlar bana savaşmam gerektiğini ama benim savaşmadığını söylüyordu. Teslim olmak üzereydim, gitmeye hazırdım. Ölümlü varlığımla dans ediyordum."

'HER GÜN BİRAZ DAHA UMUT'

Jeff Bridges kendisine uygulanan konvelesan plazma tedavisinden sonra bağışıklığının güçlenmeye başladığını ekledi sözlerine. "Bebek adımlarıyla iyileşiyordum" diyerek o dönemi özetledi. Her gün biraz daha umut ve biraz daha güç kazanmaya başladı. Haftada üç kez fizik tedavi gördü. Sonra güç de olsa sağlığını geri kazandı. Jeff Bridges, anlattığına göre şimdi iyileşme sürecini tamamlamak üzere. Üstelik işe de geri döndü. The Old Man adlı yapım için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.



AİLESİYLE DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRİYOR

Bridges bu zorlu sürecin ardından karısı Susan, üç kızı ve torunlarıyla daha fazla vakit geçiriyor. Bridges, kanseri Covid 19'a tercih ettiğini de sözlerine ekledi. İki zorlu hastalıkla mücadele ettiği sürecin sonunda "insanlardan sevgi alma ve onlara sevgi verme" konusunda yeteneğinin arttığını da söyledi.

Jeff Bridges, kansere yakalandığını da daha sonra onu yendiğini de sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Bridges, geçen yıl tedavisi sonuçlandığında bir paylaşım yapmış ve olup biteni şöyle anlatmıştı: " “Covid beni mahvetti, çift doz aşılıyım ve artık daha iyi hissediyorum” diyen Bridges, “harika bir terapistle çalıştığını” belirtti. Ünlü oyuncu ailesi ve arkadaşlarının kendisine verdiği destek nedeniyle minnettar olduğunu da ekledi. “Cennetin kapısına yaklaşırken, acı dolu anlar yaşarken, sonuçta çoğu zaman mutlu ve neşeli hissettim" diyen Bridges, “Hayat kısa ve güzel. Aşk etrafımızda ve her zaman mevcut” mesajını verdi.

TAM YEDİ KEZ OSCAR ADAYI OLDU

Tam yedi kez Oscar adayı olan Jeff Bridges, Crazy Heart adlı filmdeki performansıyla bu heykelciği kazanmıştı. Jeff Bridges aynı zamanda eşi Susan Geston ile Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. 1997'de evlenen çiftin üç tane kızı bulunuyor.

KONVELESAN YA DA İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR? Bu tedavi kısaca şöyle özetlenebilir: Hastalık geçiren ve sağlığına kavuşan kişilerin kanlarında halen virüse karşı oluşan antikor ve proteinler bulunur. Bu protein ve antikorlar kan plazmasında serum adı verilen sarı sıvı alanında yer alır. İmmün plazma tedavisinde ise hastalığı geçiren ve sağlığına kavuşan kişilerden alınan kan plazmaları, durumu ağrı olan hastalara enjekte edilir. 1900'lü yılların başından günümüze kadar tıp dünyasında bilinen ve uygulanan immün plazma koronavirüs için de umut vadeden bir uygulama haline geldi. Daha önce dünyayı etkisi altına alan Ebola, SARS, MERS, H1N1 (Domuz Gribi) ve H5N1 (Kuş gribi) gibi salgınlarda da uygulanması önerilen bu yöntem denenmeye başlandı.

Jeff Bridges ile eşi Susan, Hollywood'un en mutlu ve uzun evliliklerinden birinin kahramanları. Çiftin evliliği 1977 yılında başladı ve tıpkı yeminde söylendiği gibi "iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta" güçlü bir şekilde sürüyor. Bridges ile eşi, aktörün rol aldığı Rancho Deluxe adlı filmin setinde tanıştı. Susan Geston, okul masraflarını karşılamak için sette yiyecek ve içecek servisi elemanı olarak çalışıyordu.

MUTLU EVLİLİK

Film setinde başlayan evlilikleri 1977'de evlilikle taçlandı. Üç kızları ve torunlarıyla mutlu bir şekilde devam ediyor. Bu arada Susan Geston'ın da Hollywood'da kariyer yaptığını, Stay Hungry, Forbidden Zone gibi filmlerde oynadığını Cold Feet adlı filmin de yapımcısı olduğunu hatırlatalım.