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Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş!

#Bridget Fonda#Peter Fonda#Henry Fonda
Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş

Sinema dünyasında söz sahibi olan ünlü bir aileden gelen ama buna rağmen kendi tercihiyle spot ışıklarından uzaklaşan bir dönemin ünlü oyuncusu tam 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi.

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KENDİ İSTEĞİYLE ELİNİ ETEĞİNİ ÇEKTİ
2003 yılında kendini sektörden emekli eden eski oyuncu, en son 2009'da eşiyle birlikte kırmızı halıya çıkmıştı. O günden sonra da onu gören olmadı. Gencecik bir yıldız olarak başladığı meslek yaşamını erken yaşta bitiren oyuncu, yıllar sonra evinin yakınlarında objektiflere takıldı.

Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş

HALASI YILLARA MEYDAN OKUYOR
Bu ünlü oyuncu. Hollywood'un ünlü Fonda ailesinin bir üyesi olan Bridget Fonda. Fonda, sinema dünyasının "hanedan" ailelerinden birine mensup olarak dünyaya gözlerini açtı. Dedesi bir sinema efsanesi olan Henry Fonda, babası aralarında Easy Rider'ın da bulunduğu hafızalara kazınan birçok filme imza atan Peter Fonda. Halası ise 84 yaşına gelmesine rağmen kariyerini aktif olarak sürdüren, kameralara hiç veda etmeyen Jane Fonda.

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Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş

AİLE MESLEĞİNE UZAK KALMADI AMA...
Birkaç gün sonra 58'inci doğum gününü kutlayacak olan Bridget Fonda da aile mesleğine uzak kalmadı. Henüz küçük bir çocukken, 1969 yılında babası Peter Fonda'nın yönettiği Easy Rider filmiyle kamera karşısına geçti. 1987 yılına kadar kameralardan uzak kaldıktan sonra aralarında Aria, Scandal, Frankenstein unbound, Godfather 3, Doc Hollywood , Karanlığın Ordusu, Küçük Buda'nın da bulunduğu filmlerde rol aldı. Son olarak 2002 yılında bir filmde rol aldı ve o günden sonra da kendini spot ışıklarından uzak tutmaya başladı.

Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş

ERKEN YAŞTA EMEKLİYE AYRILDI
Belki de onun bu kararı almasının ardında 2003 yılında geçirdiği bir trafik kazası ve onun yarattığı sağlık sorunları vardı. Aynı yıl besteci Danny Elfman ile evlendi. Bu evlilikten şu anda 17 yaşında olan Oliver adında bir oğlu dünyaya geldi. Bridget Fonda, hem geçirdiği kazanın hem de evliliğinin ve anne olmasının ardından kendini emekliye ayırdı.

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Fonda'nın kariyerindeki en önemli filmlerden biri 1992 tarihli Single White Female (Genç Bekar Bayan Aranıyor). Barbet Schroeder'ın yönettiği bu filmde Jennifer Jason Leigh ile birlikte başrol paylaştı Bridget Fonda.

Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş

GÖZLERDEN UZAKLAŞTI
Bridget Fonda, The Godfather 3 (Baba 3) Jackie Brown gibi filmlerle de hatırlanıyor. Son filmi ise 2002'de oynadığı Snow Queen oldu. Ondan sonra da ne kamera karşısında ne de kırmızı halıda onu gören oldu.

Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş

Bridget Fonda, son olarak 2009 yılında kocası Danny Elfman ile birlikte Quentin Tarantino'nun yönettiği Inglorious Bastards filminin galasında kırmızı halıya çıkmıştı.

Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş

'KENDİ BAŞIMA BAŞARSAYDIM DAHA HUZURLU OLUR MUYDUM,  MERAK EDİYORUM'
Fonda'nın sinema dünyasına yaklaşımı ve mensubu olduğu ailenin bu konudaki etkisi üzerine farklı görüşleri vardı. Bunu da 1993 yılında Movieline'a verdiği bir röportajda ifade etmişti: "Böylesine olağanüstü işler yapmış bir ailenin bir parçası olmasaydım; şu an bulunduğum yerde ne tür bir tatmin elde etmiş olacaktım, bunu merak ediyorum. Bazen soyadım sayesinde bazı kapıların önümde açıldığını bilmek yerine bunu kendi başıma yaptığımı bilseydim daha huzurlu olur muydum merak ediyorum."

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Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş

SPOT IŞIKLARINDAN UZAKLAŞTI
Bridget Fonda, 2003 yılında takla atan bir aracın içinden mucize eseri sağ kurtulmuştu. Uzmanlar onun hayatta kalmasını emniyet kemeri kullanmasına bağlamıştı. Daha sonra bu kazada sırtından aldığı yaranın sanılandan daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Bir yandan bu kazanın sonuçları diğer yandan 2004 yılında oğlunun dünyaya gelmesiyle Bridget Fonda, spot ışıklarından da setlerden de giderek uzaklaştı.

Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş


İKİ İLİŞKİSİ DE KONUŞULMUŞTU
Müzisyen Danny Elfman ile evlenmeden önce Bridget Fonda, Eric Stoltz ile romantik bir ilişki yaşadı. Ardından da müzisyen Dwight Yoakam ile birlikte oldu. Sonra da Danny Elfman ile evlendi. Çift, oğulları Oliver ile birlikte San Fernando Vadisi'nde komşu mülklerde yaşamlarını sürdürüyor.

Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş


'BÜYÜKANNEM VE BÜYÜKBABAM SİGARA İÇTİĞİMİ DUYARSA... '
Fonda, özellikle gençlik yıllarında farklı kişiliğiyle de sık sık gündeme geliyordu. Kendine güven sorunu yaşadığı söylenen Fonda, 1993 yılında röportaj yaptığı gazeteciye sigara içtiğini yazmaması için yalvarmıştı. Gazeteci bunun nedenini sorduğunda da "büyükannesi ve büyükbabasının sigara içtiğini okumalarından endişe ettiğini" anlatmıştı.

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Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş

Bridget Fonda'nın halası Jane Fonda da sinemanın ünlü yıldızlarından biri. 84 yaşındaki Fonda hala aktif olarak mesleğini sürdürüyor, kırmızı halı geçitlerinden eksik kalmıyor. Jane Fonda aynı zamanda bir aktivist. 

 

 

 

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#Bridget Fonda#Peter Fonda#Henry Fonda

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