Milyon dolarlÄ±k dÃ¼ÄŸÃ¼nde gelin ile kayÄ±nvalidenin dans krizi: Damat arada kaldÄ±

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MÄ°LYON DOLARLIK DÃœÄžÃœNDE GELÄ°N KAYINVALÄ°DE Ã‡EKÄ°ÅžMESÄ°

Gelin ile damadÄ±n ilk dans ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± "ele geÃ§iren" bir kayÄ±nvalide, onu Ã¶ven konuÅŸmalara dayanamayÄ±p salonu terk eden gelin ve annesiyle henÃ¼z birkaÃ§ dakikalÄ±k karÄ±sÄ± arasÄ±nda kalan genÃ§ damat... Ãœstelik iddialara gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bunlar dÃ¼nyanÄ±n en zengin ve gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde ailelerinin buluÅŸtuÄŸu milyon dolarlÄ±k bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde yaÅŸandÄ±.

AKIL ALMAZ OLAYLAR

Ä°lk anda "bu kadarÄ± da olmaz" dedirten bÃ¼tÃ¼n bu gerilim, Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in geÃ§en nisan ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde yaÅŸandÄ±. OlayÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kan taraflarÄ± ise kayÄ±nvalide Victoria Beckham ile gelin Nicola Anne Peltz. Pandemi yÃ¼zÃ¼nden iki yÄ±l ertelenen ve sonunda seÃ§kin konuklarÄ±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen tÃ¶rende, kelimenin tam anlamÄ±yla "akÄ±l almaz" olaylar yaÅŸandÄ± iddialara gÃ¶re.

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Beckham ailesiyle gelinleri Nicola ve oÄŸullarÄ± Brooklyn'in arasÄ±nÄ±n düÄŸünden bu yana "serin" olduÄŸu, artÄ±k herkes tarafÄ±ndan biliniyor. Bir iddiaya göre Beckham çifti, oÄŸullarÄ±nÄ±, düÄŸünün yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nisan ayÄ±ndan bu yana görmüyor. Törenin ardÄ±ndan her ne kadar açÄ±kça söylemese de gelin Nicola'nÄ±n, Beckham ailesine mesafeli olduÄŸu çok belli. Bunun nedenleri hakkÄ±nda birçok ayrÄ±ntÄ± öne sürülürken düÄŸünle ilgili çok çarpÄ±cÄ± bir baÅŸka söylenti Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na da manÅŸet oldu.

GELÄ°N Ä°LE KAYINVALÄ°DE ARASINDA 'DANS KRÄ°ZÄ°'

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan ve dÃ¼ÄŸÃ¼n konuklarÄ±na dayandÄ±rÄ±lan haberlere gÃ¶re Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz arasÄ±nda "dans krizi" yaÅŸandÄ±. Hatta gerilim Ã¶yle bir seviyeye yÃ¼kseldi ki gelin, annesi ve kÄ±z kardeÅŸi eÅŸliÄŸinde salonu bile terk etti.

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Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltzin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lanlarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re olaylar ÅŸÃ¶yle geliÅŸti: GenÃ§ Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde, Beckham ailesinin dostu olan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Marc Anthony bir mini konser verecekti. Nicola ile Brooklyn'e de evli bir Ã§ift olarak ilk danslarÄ±nÄ± yapmalarÄ± iÃ§in kendisinin ÅŸarkÄ±larÄ±ndan birini seÃ§melerini sÃ¶yledi. GenÃ§ aÅŸÄ±klar, Marc Anthony'nin "You Sang To Me" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seÃ§ti. SÃ¶z konusu ÅŸarkÄ± "Åžimdi senin aÅŸkÄ±n iÃ§in Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nÃ¼yorum" ÅŸeklinde sÃ¶zler iÃ§eriyor. Plan bÃ¶yleydi. Fakat geliÅŸmeler bÃ¶yle olmadÄ±.

VICTORIA O ÅžARKIYI 'Ã‡ALDI'Â

BazÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n konuklarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Victoria Beckham, oÄŸlu ile gelininin ilk dans ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± "Ã§aldÄ±" ve o ÅŸarkÄ± eÅŸliÄŸinde anne- oÄŸul dansÄ±nÄ± yaptÄ±.

KonuklarÄ±n anlatÄ±mÄ±na göre gelin Nicola ile damat Brooklyn, Marc Anthony'nÄ±n kendilerini anons etmesini ve ardÄ±ndan da söz konusu ÅŸarkÄ± eÅŸliÄŸinde ilk danslarÄ±nÄ± yapmayÄ± bekliyordu. Fakat Marc Anthony, öncesinde hiçbir açÄ±klama yapmadan bu ÅŸarkÄ±yÄ± Victoria ve Brooklyn'in anne- oÄŸul dansÄ± için seslendirdi. Ä°ddialara göre bu deÄŸiÅŸiklik de Victoria Beckham'Ä±n ricasÄ±yla olmuÅŸtu.





GELÄ°N SALONU TERK ETTÄ°, DAMAT ARADA KALDI

DÃ¼ÄŸÃ¼nde yaÅŸanan gerilim bununla da bitmedi. Mini bir konser veren Marc Anthony konuÅŸmasÄ±nda da Victoria Beckham'a Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak onun hakkÄ±nda konuÅŸtu. Victoria'nÄ±n "ne kadar harika biri" olduÄŸunu anlattÄ±. Ä°ÅŸte bu durum da gelin Nicola Anne Peltz'e aÄŸÄ±r geldi. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re annesi ve kÄ±z kardeÅŸi Brittany eÅŸliÄŸinde salonu terk etti. DÃ¼ÄŸÃ¼n konuklarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu olup bitenler Brooklyn Beckham'Ä± da rahatsÄ±z etti ve kendini arada kalmÄ±ÅŸ hissetmesine yol aÃ§tÄ±.

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DÃœÄžÃœNDEN BU YANA ARALARI AÃ‡IK

DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergileyen Beckham ailesi ile gelinleri Nicola'nÄ±n arasÄ±nÄ±n, dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra tamamen aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼redir konuÅŸuluyordu. Bu konuyla ilgili yeni iddialar da ardÄ± ardÄ±na geliyor. Bunlardan birine gÃ¶re Nicola, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n hiÃ§bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kayÄ±nvalidesi Victoria Beckham'Ä±n tasarÄ±mÄ± olan bir kÄ±yafet giymedi. BirÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Ã¼Ã§ gelinlik giyen Nicola, bunlardan birini Beckham koleksiyonundan seÃ§ebilirdi.

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GELÄ°N BEN OLSAYDIM DAMADI ANNESÄ°YLE BIRAKIP EVÄ°ME GÄ°DERDÄ°M: Bütün bu iddialar sosyal medyada da tartÄ±ÅŸma konusu oldu. BazÄ± kiÅŸiler düÄŸünlerin baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir gerilim kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu belirterek bazen ailelerin ayrÄ±ÅŸmasÄ±na bile neden olabileceÄŸini savundu. BazÄ±larÄ± da Beckham ailesinin bütün bu haberleri, iddialarÄ± umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta tam tersine "reklamÄ±n iyisi kötüsü olmaz" düÅŸüncesine sahip olduÄŸunu savundu. BazÄ±larÄ± da Victoria Beckham'Ä±n bu tavrÄ±nÄ± "garip" olarak nitelendirdi. Bu tarz düÅŸünen bir kullanÄ±cÄ± "Anne ile oÄŸulun düÄŸün dansÄ±nÄ± hiç duymamÄ±ÅŸtÄ±m. Damat ilk dansÄ±nÄ± gelin ile yapar. EÄŸer ben gelin olsaydÄ±m, sanÄ±rÄ±m eve gider ve damadÄ± da annesiyle baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±rdÄ±m" ÅŸeklinde yorum yaptÄ±.

'NE OLURSA OLSUN BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZÄ°N ARKASINDAYIZ'

Bu arada Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz Beckham, Vogue dergisine verdikleri rÃ¶portajda "her ne olursa olsun birbirimizin arkasÄ±ndayÄ±z" dedi. Bu gelin- kayÄ±nvalide geriliminde de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Brooklyn, bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutuyor ve karÄ±sÄ±nÄ± destekliyor.

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Brooklyn ile Nicola'nin düÄŸünü, gelinin, ABD'nin sayÄ±lÄ± zenginlerinden biri olan babasÄ±nÄ±n Florida'daki okyanus manzaralÄ± malikanesinde yapÄ±ldÄ±. Törenin maliyetinin 4 milyon dolar olduÄŸu da ileri sürüldü.

DÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra Ã¶rneÄŸine Ã§ok rastlanmayan bir geliÅŸme daha olmuÅŸtu. Sadece gelin deÄŸil damat da soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Yani Brooklyn ve Nicola birbirlerinin soyadÄ±nÄ± aldÄ±lar. Gelin, Nicola Anne Peltz Beckham, damat da Brooklyn Peltz Beckham adÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±. Hatta her ikisi de sosyal medyadaki kullanÄ±cÄ± adlarÄ±nÄ± da bu ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirdi. Ä°ÅŸte iddialara gÃ¶re Beckham Ã§ifti, oÄŸullarÄ±nÄ±n eÅŸinin soyadÄ±nÄ± almasÄ±ndan da hiÃ§ hoÅŸnut olmadÄ±.

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