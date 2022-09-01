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Kırmızı halıya ilk adım!

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#79'Uncu Venedik Film Festivali#Kırmızı Halı#Film Festivali
Kırmızı halıya ilk adım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 16:22

Sinema dünyasının büyük buluşması başladı... Bu yıl 79'uncu kez düzenlenen Venedik Film Festivali, dün gece, Noah Baumbach'ın yönetmenliğini üstlendiği White Noise adlı filmle başladı.

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ALTIN ASLAN İÇİN BÜYÜK MÜCADELE
10 Eylül tarihine kadar sürecek olan festivalin ilk gecesi kırmızı halıda oldukça görkemli görüntüler oluştu. 79'uncu Venedik Film Festivali'nde dünyanın dört bir yanından filmler, büyük ödül Altın Aslan için yarışacak. Ödül heyecanı bir yana açılış gecesi kırmızı halıdan kameralara yansıyan şıklık yarışına bir göz atalım.

Kırmızı halıya ilk adım

Festivalin büyük ödülü Altın Aslan için yarışan filmleri değerlendirecek uluslararası jürinin başkanlığını usta oyuncu Julianne Moore üstleniyor.

Kırmızı halıya ilk adım

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Moore, açılış gecesi için siyah ağırlıklı pırıltılı bir elbise tercih etti. Takıları da dikkat çekti.

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Kırmızı halıya ilk adım

Mariacarla Bascono da gecenin rengi olan siyahı tercih etti. Onun kıyafetinin transparan detayları dikkat çekti.

Kırmızı halıya ilk adım

Greta Gerwig siyah elbisesini dikkat çeken bir kolye ile renklendirdi.

Kırmızı halıya ilk adım

Elisa Sednaui de açılış gecesinde siyah tercih etti.

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Jodie Turner Smith, eteğindeki detay ve eldivenlerinin rengiyle bakışları üzerinde topladı.

Kırmızı halıya ilk adım

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Paola Turani yarı şeffaf ve askılı elbisesiyle açılışa katıldı.

Kırmızı halıya ilk adım

Madisin Rian'ın sade şıklığı.

Kırmızı halıya ilk adım

Rocio Munoz Morales ise siyah ve beyaz bir elbiseyle kırmızı halıya çıktı. 

Kırmızı halıya ilk adım

Tessa Thompson da iki renk tercih etti.

Kırmızı halıya ilk adım

Gelelim gecenin renkli giyinenlerine. Bunlardan biri de bu tür festivallerin değişmez konuklarından biri olan Alessandra Ambrosio idi. Ünlü model pembe elbisesi ve ayakkabılarıyla göz doldurdu.

Kırmızı halıya ilk adım

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Sinemanın efsane yıldızlarından Catherine Deneuve, sade ve kırmızı bir kıyafet giydi.

Kırmızı halıya ilk adım

Emma Chamberlain kırmızı bir gece elbisesi seçti.

Kırmızı halıya ilk adım

Pixie Lott kırmızı tulumuyla şık görünüyordu.

Kırmızı halıya ilk adım

Açılış gecesi top model Izabeli Fontana beyaz kıyafeti ile dikkat çekti.

Kırmızı halıya ilk adım

Valentina Sampaio da açık renk giyinen konuklardan biriydi.

Kırmızı halıya ilk adım

Matilde Gioli açık renk kıyafetiyle.

Kırmızı halıya ilk adım

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Raffey Cassidy, etekleri tüylü mini elbisesi, file çorapları ve eldivenleriyle dikkat çekti.

Kırmızı halıya ilk adım

Zion Moreno'nun tercihi, su yeşili bu elbise oldu.

Kırmızı halıya ilk adım

Gecenin konuklarından biri de Hilary Clinton oldu. Mavi kıyafetini düz topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Kırmızı halıya ilk adım

Rol aldığı Bridgerton adlı diziyle tanınan Rege Jean Page de açılış gecesinin konuklarından biriydi.

Kırmızı halıya ilk adım

Bu tür festivallerin değişmez konuklarından biri Adam Driver.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#79'Uncu Venedik Film Festivali#Kırmızı Halı#Film Festivali

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