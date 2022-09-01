Kırmızı halıya ilk adım!

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ALTIN ASLAN İÇİN BÜYÜK MÜCADELE

10 Eylül tarihine kadar sürecek olan festivalin ilk gecesi kırmızı halıda oldukça görkemli görüntüler oluştu. 79'uncu Venedik Film Festivali'nde dünyanın dört bir yanından filmler, büyük ödül Altın Aslan için yarışacak. Ödül heyecanı bir yana açılış gecesi kırmızı halıdan kameralara yansıyan şıklık yarışına bir göz atalım.

Festivalin büyük ödülü Altın Aslan için yarışan filmleri değerlendirecek uluslararası jürinin başkanlığını usta oyuncu Julianne Moore üstleniyor.

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Moore, açılış gecesi için siyah ağırlıklı pırıltılı bir elbise tercih etti. Takıları da dikkat çekti.

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Mariacarla Bascono da gecenin rengi olan siyahı tercih etti. Onun kıyafetinin transparan detayları dikkat çekti.

Greta Gerwig siyah elbisesini dikkat çeken bir kolye ile renklendirdi.

Elisa Sednaui de açılış gecesinde siyah tercih etti.

Jodie Turner Smith, eteğindeki detay ve eldivenlerinin rengiyle bakışları üzerinde topladı.

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Paola Turani yarı şeffaf ve askılı elbisesiyle açılışa katıldı.

Madisin Rian'ın sade şıklığı.

Rocio Munoz Morales ise siyah ve beyaz bir elbiseyle kırmızı halıya çıktı.

Tessa Thompson da iki renk tercih etti.

Gelelim gecenin renkli giyinenlerine. Bunlardan biri de bu tür festivallerin değişmez konuklarından biri olan Alessandra Ambrosio idi. Ünlü model pembe elbisesi ve ayakkabılarıyla göz doldurdu.

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Sinemanın efsane yıldızlarından Catherine Deneuve, sade ve kırmızı bir kıyafet giydi.

Emma Chamberlain kırmızı bir gece elbisesi seçti.

Pixie Lott kırmızı tulumuyla şık görünüyordu.

Açılış gecesi top model Izabeli Fontana beyaz kıyafeti ile dikkat çekti.

Valentina Sampaio da açık renk giyinen konuklardan biriydi.

Matilde Gioli açık renk kıyafetiyle.

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Raffey Cassidy, etekleri tüylü mini elbisesi, file çorapları ve eldivenleriyle dikkat çekti.

Zion Moreno'nun tercihi, su yeşili bu elbise oldu.

Gecenin konuklarından biri de Hilary Clinton oldu. Mavi kıyafetini düz topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Rol aldığı Bridgerton adlı diziyle tanınan Rege Jean Page de açılış gecesinin konuklarından biriydi.

Bu tür festivallerin değişmez konuklarından biri Adam Driver.