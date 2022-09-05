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Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş! 

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#Venedik Film Festivali#79'Uncu Venedik Film Festivali#Kırmızı Halı
Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 12:29

Bu yıl 79'uncu kez düzenlenen Venedik Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. İddialı sinemacıların son filmleri yarışmalı bölümde büyük ödül Altın Aslan için mücadele ediyor. Festivalin sanatsal boyutu bir yana kırmızı halıda da bir şıklık yarışı sürüyor. Bu kural, festivalin iddialı yapımlarından biri olan L'immensita'nın galasında da değişmedi.

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KIRMIZI HALIDA İDDİALI GÖRÜNTÜLER
Yönetmenliğini Emanuele Crialese'nin üstlendiği filmin yıldızı Penelope Cruz ile Vincenzo Amaro, Luana Giuliani ve Filippo Pucillo'nun da katıldığı galanın kırmızı halısında da renkli görüntüler ortaya çıktı.

Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

TARZINI BOZMADI
Meslektaşı Javier Bardem ile iki çocuklu, mutlu bir evlilik sürdüren 48 yaşındaki Penelope Cruz, yine her zamanki gibi elegan bir şıklık sergiledi. Chanel imzalı iki renkli elbisesiyle kırmızı halıda uzun süre poz veren Cruz, festivalin en şık ünlüleri arasına adını şimdiden yazdırdı bile.

Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

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İDDİALI KIYAFETLER
Cruz'un yanı sıra festivalin top model konukları da vardı. Onlar da birbirinden şık giysileri içinde kırmızı halıya çıktı. Top modellerin görünümleri ise biraz daha iddialıydı.

Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ
Irina Shayk, Stella Maxwell, Alina Baikova ve Gresa Hoti bu yıl festivalin kırmızı halısına damga vurmuş gibi görünen sırtı açık kıyafetler giydi. Irina Shayk ile Gresa Hoti'nin hem kıyafetlerinin modeli, hem saç biçimleri hem de göz makyajları ise benzerlikleriyle dikkat çekti.

Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

TOP MODELİ BEĞENMEYENLER OLDU
Genellikle konuk olduğu festivallerin kırmızı halısında en şıklar arasında yer alan Irina Shayk ise bu kez hem kıyafeti hem de makyajı nedeniyle eleştirildi. Birçok kişi sosyal medyada Shayk'ın sanki geceliğiyle kırmızı halıya çıkmış gibi göründüğünü ileri sürdü. Modelin, göz makyajı da eleştiri konusu oldu.

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Gözden Kaçmasın

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Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

KARDEŞ GİBİ GİYİNMİŞLER
Shayk ile meslektaşı Gresa Hoti'nin kıyafetlerinin benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

TIMOTHEE MODASI
Geçen hafta sonu rol aldığı Bones and All filminin galasına giydiği sırtı açık tulumla dikkat çeken Timothee Chalamet'nin başlattığı sırt dekoltesi modasının L'immensita'nın galasına da baskın geldi. Katılan konukların birçoğu sırtı açık kıyafetler tercih etti.

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Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

O DA SIRT DEKOLTESİ SEÇTİ
Bir başka top model Stella Maxwell de gala için sırtı açık bir kıyafet seçti.

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Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

ONUN DEKOLTESİ FARKLI
Model Alina Baikova'nın sırt dekoltesi biraz farklıydı.

Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

Leonie Hanne de sırt dekoltesi seçti.

Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

Fiammetta Cicogna siyah giydi.

Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

Francesca Sofia Novello'nun tercihi pembeden yana oldu.

Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

Rocio Munoz Morales'in tercihi bu kez beyaz oldu.

Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş

L'immensita'nın çocuk yıldızları Maria Chiara Goretti, Patrizio Francioni ve Penelope Nieto Conti.

 

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#Venedik Film Festivali#79'Uncu Venedik Film Festivali#Kırmızı Halı

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