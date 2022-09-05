Herkes sırtını açtı: Gecelikle gelmiş! 

Haberin Devamı

KIRMIZI HALIDA İDDİALI GÖRÜNTÜLER

Yönetmenliğini Emanuele Crialese'nin üstlendiği filmin yıldızı Penelope Cruz ile Vincenzo Amaro, Luana Giuliani ve Filippo Pucillo'nun da katıldığı galanın kırmızı halısında da renkli görüntüler ortaya çıktı.

TARZINI BOZMADI

Meslektaşı Javier Bardem ile iki çocuklu, mutlu bir evlilik sürdüren 48 yaşındaki Penelope Cruz, yine her zamanki gibi elegan bir şıklık sergiledi. Chanel imzalı iki renkli elbisesiyle kırmızı halıda uzun süre poz veren Cruz, festivalin en şık ünlüleri arasına adını şimdiden yazdırdı bile.

Haberin Devamı

İDDİALI KIYAFETLER

Cruz'un yanı sıra festivalin top model konukları da vardı. Onlar da birbirinden şık giysileri içinde kırmızı halıya çıktı. Top modellerin görünümleri ise biraz daha iddialıydı.

BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Irina Shayk, Stella Maxwell, Alina Baikova ve Gresa Hoti bu yıl festivalin kırmızı halısına damga vurmuş gibi görünen sırtı açık kıyafetler giydi. Irina Shayk ile Gresa Hoti'nin hem kıyafetlerinin modeli, hem saç biçimleri hem de göz makyajları ise benzerlikleriyle dikkat çekti.

TOP MODELİ BEĞENMEYENLER OLDU

Genellikle konuk olduğu festivallerin kırmızı halısında en şıklar arasında yer alan Irina Shayk ise bu kez hem kıyafeti hem de makyajı nedeniyle eleştirildi. Birçok kişi sosyal medyada Shayk'ın sanki geceliğiyle kırmızı halıya çıkmış gibi göründüğünü ileri sürdü. Modelin, göz makyajı da eleştiri konusu oldu.

Haberin Devamı

KARDEŞ GİBİ GİYİNMİŞLER

Shayk ile meslektaşı Gresa Hoti'nin kıyafetlerinin benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

TIMOTHEE MODASI

Geçen hafta sonu rol aldığı Bones and All filminin galasına giydiği sırtı açık tulumla dikkat çeken Timothee Chalamet'nin başlattığı sırt dekoltesi modasının L'immensita'nın galasına da baskın geldi. Katılan konukların birçoğu sırtı açık kıyafetler tercih etti.

O DA SIRT DEKOLTESİ SEÇTİ

Bir başka top model Stella Maxwell de gala için sırtı açık bir kıyafet seçti.

Haberin Devamı

ONUN DEKOLTESİ FARKLI

Model Alina Baikova'nın sırt dekoltesi biraz farklıydı.

Leonie Hanne de sırt dekoltesi seçti.

Fiammetta Cicogna siyah giydi.

Francesca Sofia Novello'nun tercihi pembeden yana oldu.

Rocio Munoz Morales'in tercihi bu kez beyaz oldu.

L'immensita'nın çocuk yıldızları Maria Chiara Goretti, Patrizio Francioni ve Penelope Nieto Conti.





Haberin Devamı