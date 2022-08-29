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Eski niÅŸanlÄ±lar birlikte tatile çÄ±ktÄ±: Yeniden aÅŸk mÄ±?

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Irina Shayk#Bradley Cooper#Gloria Campana
Eski niÅŸanlÄ±lar birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±: Yeniden aÅŸk mÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 29, 2022 15:20

Onlar bir dÃ¶nem gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en gÃ¶zde Ã§iftiydi. Biri dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan, diÄŸeri de hem yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± hem de mÃ¼zmin bir bekardÄ±. GÃ¼nÃ¼n birinde aralarÄ±na kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± katÄ±ldÄ±. Ãœstelik Ã§iftten niÅŸan haberi de geldi.

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NÄ°ÅžAN GELDÄ° AMA SONRA YOLLARI AYRILDI
DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gayet mutlu bir aile tablosu Ã§iziyorlardÄ±. Fakat 2019 yÄ±lÄ±nda bu tablo, kumdan kaleler gibi daÄŸÄ±ldÄ±. Ã‡ift, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Her ne kadar ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olsalar da kÄ±zlarÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na dostane iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.Â 

TATÄ°L Ä°ÇÄ°N MÄ° YOKSA AÅžK YENÄ°DEN MÄ° BAÅžLADI? Fakat bir dizi Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±, eski çiftin yeniden bir araya geldiÄŸi iddialarÄ±nÄ± alevlendirdi. Åžimdi kafalarda bir soru var: Birlikte bir aile tatili için mi bir araya geldiler yoksa iliÅŸkilerine ikinci bir ÅŸans mÄ± verdiler?

Eski niÅŸanlÄ±lar birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±: Yeniden aÅŸk mÄ±


INSTAGRAM'DA PAYLAÅžTI
KÄ±saca Ã¶zetlediÄŸimiz bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± Ã¼nlÃ¼ model Irina Shayk ile eski niÅŸanlÄ±sÄ± aktÃ¶r Bradley Cooper. 2019 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran ikili, ÅŸimdi tropikal bir bÃ¶lgede birlikte tatil yapÄ±yor. Irina Shayk, Cooper ile birlikte gittikleri tatilde Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

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KUMDAN KALP Ä°Ã‡Ä°NDE POZ VERDÄ°
Shayk ile Cooper arasÄ±nda fotoÄŸraflara yansÄ±yan samimiyet, Ã¶zellikle de modelin bir kalp ÅŸekli Ã¼zerinde kumlara uzanarak verdiÄŸi poz "yeniden aÅŸk" iddialarÄ±nÄ± alevlendirdi.

GörünüÅŸe göre Irina Shayk ile Bradley Cooper, bu iÅŸin sonu net olarak ortaya çÄ±kÄ±ncaya kadar hem magazin basÄ±nÄ±nÄ±n hem de meraklÄ±larÄ±n radarÄ±nda kalacak.

Eski niÅŸanlÄ±lar birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±: Yeniden aÅŸk mÄ±


LADY GAGA Ä°LE AÅžK SÃ–YLENTÄ°SÄ°
Irina Shayk ile Bradley Cooper ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± o dÃ¶nemde gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸÃ¼. Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n nedenleri hakkÄ±nda birÃ§ok iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Bunlardan biri de 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n Oscar tÃ¶reninde Ã§ok konuÅŸulan Lady Gaga ve Bradley Cooper arasÄ±ndaki samimiyetti. Birlikte A Star In Born adlÄ± filmde rol alan ikili, tÃ¶ren gecesi birlikte filmin bir ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirmiÅŸlerdi.

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Lady Gaga ile Bradley Cooper arasÄ±nda sahneden seyircilere bile ulaÅŸan o elektrik, ikili arasÄ±nda bir set aÅŸkÄ± doÄŸduÄŸu iddialarÄ±na neden olmuÅŸtu. O gece törende Cooper'a niÅŸanlÄ± olduÄŸu Irina Shayk da eÅŸlik etmiÅŸti. Copoer, Oscar gecesi bir yanÄ±nda niÅŸanlÄ±sÄ± Irina Shayk, diÄŸer yanÄ±nda annesi Gloria Campana ile objektiflere poz vermiÅŸti.

Eski niÅŸanlÄ±lar birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±: Yeniden aÅŸk mÄ±

ANNESÄ°NÄ°N ARAYA GÄ°RDÄ°ÄžÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ
Ä°ÅŸte Shayk ile Cooper ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gerekÃ§e olarak o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan baÅŸka iddialar da geldi. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Shayk ile Cooper'Ä±n arasÄ±na annesi Campana girmiÅŸti. Ã‡ift, Bradley Cooper'Ä±n annesi yÃ¼zÃ¼nden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu iddialar da yanÄ±tsÄ±z kaldÄ± ve bir sÃ¼re sonra unutuldu.

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Irina Shayk'Ä±n adÄ± bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan Kanye West ile anÄ±ldÄ±. Shayk ve West, birlikte çÄ±ktÄ±klarÄ± tatilde paparazziler tarafÄ±ndan görüntülendi. Her ne kadar "yeni bir aÅŸk" diye lanse edilse de bu aÅŸkÄ±n gerisi gelmedi.

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Eski niÅŸanlÄ±lar birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±: Yeniden aÅŸk mÄ±

COOPER'IN ADI YENÄ° BÄ°R SÃ–YLENTÄ°YE KARIÅžMIÅžTI
Bu arada Shayk ile Cooper'Ä±n geÃ§en sene kasÄ±m ayÄ±nda New York sokaklarÄ±nda kol kola gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸlerdi. Bu durum da Ã§iftin barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Her ne kadar Cooper hakkÄ±nda ABD'li siyasetÃ§i Huma Abedin ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AktÃ¶rÃ¼n eski niÅŸanlÄ±sÄ± Irina Shayk ile tatile Ã§Ä±kmasÄ± ise kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

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#Irina Shayk#Bradley Cooper#Gloria Campana

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