'Kısa boylu ve şişman kız' sözlerini yorumladı: Hiç şaşırtmadı!

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AĞIR SÖZLER

Bu tür bir durumdan, bir dönem ekranda fırtınalar estiren Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yıldızı Emilia Clarke da nasibini aldı. Üstelik onun hakkında sert yorumda bulunan bir TV kanalının yöneticisi,bir genç kadın sporcunun fiziksel görüntüsü hakkında da hoş olmayan sözler sarf etti.

'KADIN BEDENİ, BİR NESNE OLARAK GÖRÜLÜYOR'

Avustralya'daki bir TV kanalının CEO'su tarafından yapılan bu ağır yorumlar, moda dünyasında sivri çıkışlarıyla bilinen ünlü model Emily Ratajkowski'den tepki aldı. Kelimenin tam anlamıyla "çileden çıkan" Ratajkowski, kadın bedeninin hala bir "nesne" olarak görülmesine yönelik sözler sarf etti.

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Bir süredir kocası Sebastian Bear McClard ile boşanacağı haberleriyle gündemde olan Ratajkowski'yi kızdırıp Elle ve Marie Claire dergilerine bu konuda demeç vermesine neden olan gelişme geçen hafta yaşandı. Avustralya'da yayın yapan Foxtel kanalının CEO'su Patrick Delany, bir galada oyuncu Emilia Clarke ile sporcu Julia Robinson'ın fiziksel görünümleri hakkında hiç de hoş olmayan sözler sarf etti.

ONA 'KISA BOYLU, ŞİŞMAN KIZ' DEDİ, SPORCUYU 'ERKEGE BENZETTİ'

Şu sıralarda House of Dragon ile gündemde olan olan Emilia Clarke hakkında "kısa boylu, şişman" yorumunu yaptı Delany. Sporcu Julia Robinson'ı da kasları yüzünden "erkeğe" benzetti.

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'KADINLAR, BEDENLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİYOR'

İşte onun çok tartışılan bu yorumlarına Emily Ratajkowski'den eleştiri geldi. Elle ve Marie Claire dergilerine konuşan 31 yaşındaki Ratajkowski, aslında bu yorumların kendisi için sürpriz olmadığını belirtti. Gösteri dünyasında "Emrata" adıyla bilinen Ratajkowski, oyuncu ve model olmasa bile hatta bedeninin ön plana çıkmasını gerektiren bir meslekle hayatını kazansa da kadın hep fiziksel özellikleriyle değerlendirildiğini belirtti. Ratajkowski, "Kadınların bedeni hala onların var oluşunun önemli bir parçası" diye konuştu.

Emrata, bu durumun özellikle sosyal medyada ön plana çıktığını ileri sürdü. Model "Herhangi bir yaşta olabilirsiniz, herhangi bir iş yapabilirsiniz ve hep bedensel görüntünüzü düşünürsünüz" dedi.

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'SOSYAL MEDYAYI BÖYLE TÜKETİYORUZ'

"Sanırım biz de sosyal medyayı böyle tüketiyoruz" diyen Ratajkowski sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kültür olarak bedenlere bakıyoruz ve onları öyle yargılıyoruz. Bu da sosyal medyanın bir parçası."

'BİR KÜLTÜREL DEĞİŞİM GEREKİYOR'

Ratajkowski'ye göre kadın bedenini bir nesne olarak değil de bütünün bir parçası olarak görebilecek kültürel seviyeye ulaşmak için büyük bir değişim geçirmek gerekiyor. Bu gerçekleşinceye kadar da kadın bedeni üzerine yapılan bu sert yorumlara tanık olmayı sürdüreceğimize inanıyor Ratajkowski.

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OĞLUNU BİLİNÇLİ YETİŞTİRECEK

Boşanmak üzere olduğu Sebastian Bear McClard ile evliliğinden bir yaşında Sylvester adında bir oğlu olan Emily Ratajkowski, onu "cinsiyet ve adalet" konusunda bilinçlendirmeye küçük yaşta başlayacağını da sözlerine ekledi.

PARLAK GÖRÜNTÜLER: Emily Ratajkowski konuşmasında sosyal medya platformlarından Instagram hakkında görüşlerini de bildirdi. Bu sosyal medya platformunun inanılmaz bir şekilde "zehirli" olduğunu savunan Ratajkowski. Aslında başka bir şey sunmayı amaçlasa da Instagram'ın parlak görüntülerden oluştuğunu ileri sürdü. Bu konu hakkında "Gerçekten karmaşık" yorumunu yaptı.

'ÇOK ÇALIŞMANIN VE ADANMIŞLIĞIN GÖSTERGESİ'

Foxtel CEO'sunun kasları yüzünden "erkeğe" benzettiği sporcu Julia Robinson da bu sözlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Robinson "Asla sosyal medya yorumlarını okumam ya da onların beni etkilemesine izin vermem. Ama şunu söylemek isterim ki kimse kasları olduğu için utanmamalı. Çünkü bu adanmışlığın ve çok çalışmanın bir göstergesi. Kaslarımı seviyorum" diye yazdı.

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O SÖZLER NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ: Bu arada Foxtel CEO's Patrick Delany de geçen hafta Emilia Clarke ve Julia Robinson'a yönelik sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtip özür diledi.

GÜZELLİĞİN BEDELİ

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Emily Ratajkowski, geçen yıl piyasaya çıkan My Body (Benim Bedenim) adlı kitabında yaptığı açıklamalarla da çok konuşulmuştu. Güzelliğin bir bedeli olduğunu belirten model, daha doğduğu gün kendisini dünyaya getiren doktorun bile dikkatini çeken bu güzelliğin bedelini hayatının ilerleyen dönemlerinde ödediğini belirtmişti.

GÜZELLİK BASKISIYLA BÜYÜDÜ: Londra'da dünyaya gelen ancak küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD, San Diego'ya taşınan Ratajkowski, kitabında annesinin nefes kesen güzelliğinin hikayelerini dinleyerek büyüdüğünü de yazdı. Gençlik yıllarında çok güzel bir kız olan annesi Kathy, sık sık, kendisine hayran olan erkek öğrencilerin, yatak odasının penceresi altında ona nasıl serenat yaptıklarını anlatırdı. Ve elbette onun bu güzelliğini kıskananların yaptıklarını da. Ratajkowski, annesinden geçen bu 'güzellik' mirasının kendisinin de kaderi olduğunu daha küçücük yaşta fark ettiğini de yazdı.

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14 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ: Böylesine dikkat çekici bir güzelliğe sahip olan ve bunun da farkında olarak büyüyen Ratajkowski'nin modellik kariyeri için de fazla beklemesi gerekmedi. 14 yaşında bir markette kasa sırası beklerken, bir model ajanı tarafından keşfedildi Ratajkowski. Model olmasının, ailesini de memnun edeceğini düşündü ve bu şekilde hayatını şekillendirecek olan kariyeri de başlamış oldu.

Ratajkowski o dönemi kitabında şu satırlarla anlattı:" Kızının 'güzel' olarak algılanması özellikle annem için çok önemliydi. Annem geceleri Tanrı'ya 'kendisini en güzel yapması için' dua ederdi. Güzellik benim için özel olmanın da bir yoluydu. Özel olduğum zamanlarda da ailemin beni ne kadar sevdiğini hissettim."

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Her ne kadar güzelliği ile dikkat çekse de Ratajkowski'nin 1.70 santimlik boyu aslında podyuma çıkması için çok uygun değildi. Bunun için de bikini ve iç çamaşırı çekimleri için yönlendirildi. Ratajkowski, başlarda bir cinsel obje olarak algılanmanın, kendisi üzerinde bir tür özgürleştirici etkisi olduğunu düşündü yazdıklarına göre. Bir noktaya kadar doğruydu da bu. Çünkü kendisine şöhretin kapılarını açtı ve başka işlerde gerçekleşmeyecek kadar kısa sürede çok para kazanmasını sağladı. Ancak işin 'özgürleştirici ve güç verici" kısmının sandığı gibi olmadığını da fark etti. Yazdığına göre "oyundaki dinamiklerin gerçekliğiyle yüzleşmek, gücünün ne kadar sınırlı olduğunu da kabul etmek" anlamına geliyordu.

UĞRADIĞI TACİZLERİ DE KİTABINDA YAZDI

Ratajkowski, son yıllarda itiraf ettiği taciz olaylarıyla gündeme gelmişti. Geçen yıl bir fotoğrafçının tacizine uğradığını itiraf eden Ratajkowski, birkaç gün önce de Blurred Lines adlı şarkısının klibinde oynadığı Robin Thicke'nin, sarhoş geldiği sette, rızası olmadan göğüslerine dokunduğunu itiraf etmişti. Ratajkowski, ailesinin, onun görünüşüyle ilgili takıntısını, bu görsel özelliklerinin onu bazı insanların gözünde nasıl bir cinsel obje haline getirdiğini satırlara döktü. Model, Thicke'nin klip çekiminde kendisini taciz etmesinden uzun yıllar önce bir ortaokul öğretmeninin sutyeninin kopçasını nasıl kopardığını da kitabında anlattı.