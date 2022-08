Ünlü oyuncu karısına hâlâ ilk günkü gibi aşık: Onun her kıvrımını ayrı seviyorum

Haberin Devamı

BASKILARA BOYUN EĞMEDİLER

Bu durumun örneklerini en çok yaşayanlardan biri de sinemanın en yakışıklı James Bond'u olarak nitelendirilen Pierce Brosnan ve eşi Keely Shaye Smith oldu.Fakat bu kez olaylar beklendiği gibi gelişmedi. Yani söz konusu ünlü çift, baskılara boyun eğmedi.

ELEŞTİRİLER BİTMEK BİLMİYOR

69 yaşındaki İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan ile 22 yıldır evli olduğu eşi Keely Shaye Smith bir kez daha "zayıflık" baskısıyla karşılaştı. Brosnan ise bir kez daha karısına olan aşkını kiloların etkileyemeyeceğini gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

ARKADAŞININ ÖNERİSİNE YANIT VERDİ

İleri sürülenlere göre Brosnan ile eşi Keely Shaye Smith'in fazla kiloları nedeniyle bu kez de bir arkadaşlarının "radarına takıldı." Arkadaşı; Keely Shaye Smith'in fazla kilolarından kurtulması için operasyon önerdi. Fakat yine iddialara göre Pierce Brosnan, buna sıcak bakmadığını ve karısını her haliyle sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KARISINA DESTEĞİ DAHA DA ARTTI: İddialara göre karısı hakkında yapılan yorumlardan hoşlanmayan Pierce Brosnan, ona olan desteğini daha fazla gözler önüne sermeye başladı. 22 yıldır evli olduğu Keely Shaye Smith'in kendisi için 'dünyanın en güzel kadını" olduğunu savundu.

İlerleyen yaşına rağmen formunu koruyan Pierce Brosnan ile birçok kadın gibi anne olduktan sonra kilo almaya başlayan Keely Shaye Smith, bu yılın başında da yine aynı nedenle gündeme gelmişti. Bunun nedeni de Brosnan'ın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı oldu. Bu paylaşımlardan birinde Brosnan ile Shaye Smith, gençlik yıllarında bir plajda görülüyordu. Aynı paylaşımda çiftin bir de yakın zamanda çekilen bir fotoğrafı yer alıyordu. Özellikle de Keely Shaye Smith'in iki fotoğraf arasındaki farklı görümünü bazı acımasız yorumlara neden olmuştu.

Haberin Devamı

'ONUN HER KIVRIMINI SEVİYORUM'

Bir arkadaşlarının Keely Shaye Smith için kilo verme ameliyatı önerdiğini belirten Brosnan'ın karısına her haliyle aşık olduğunu da şu sözlerle ifade ettiği ileri sürüldü: "Arkadaşım onun için ameliyat önerdi. Ama ben onun bedenindeki her kıvrımı seviyorum. O benim gözümde dünyanın en güzel kadını."

'DAİMA AŞKINA LÂYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Pierce Brosnan, Keely Shaye Smith ile ilgili olarak yıllar içindeki duygularını da şöyle anlattı: "Geçmişte onun sadece güzelliğini değil kişiliğini de gerçekten sevdim. Ve şimdi onu çocuklarımızın annesi olduğu için daha fazla seviyorum. Onunla gurur duyuyorum ve daima aşkına layık olmaya çalışıyorum."

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADAN DA AŞKLARINI İLAN EDİYORLAR

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, 90'lı yıllarda bir süre flört ettikten sonra 2001 yılında evlendiler. Hollywood'un gürültüsünden uzakta, sakin ve huzurlu bir hayat sürdüren çift, birlikte görüntülendikleri her yerde de "mutluluğun tablosunu" sergiliyor. Hem Brosnan hem de Shaye Smith, birbirlerinin doğum günlerini, özellikle de evlenme yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutluyor.

'BENİM GÜZEL, TATLI AŞKIM'

Brosnan geçen yıl da eski bir gazeteci olan karısı Keely Shaye Smith'in eylül ayındaki doğum gününü onun bir fotoğrafını paylaşarak kutladı. Bu paylaşımda Brosnan, karısına hitaben duygusal bir de mesaja yer verdi. Aktör "Benim güzel, tatlı aşkım Keely, güneşin etrafında 58'inci turundaydı dün" diye yazdı.

Haberin Devamı

'BİZ HÂLÂ DANS EDİYORUZ'

Pierce Brosnan, bu yıl da 4 Ağustos'taki evlenme yıl dönümlerini unutmadı. Düğünlerinde çekilen bir fotoğrafı paylaşan Brosnan " Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. O gece dans ettik ve bugün hala dans ediyoruz. Bunu tekrar tekrar yapabilirim" notuyla paylaştı.

HAYATININ NEŞESİ VE MUTLULUĞU: Brosnan, karısı Keely Shaye Smith'e olan aşkını ifade etmek için her fırsatı değerlendiriyor. Hatta flört etmeye başladıkları günün yıl dönümünü bile sosyal medyadan kutluyor. Aktör, bu yılın 8 Nisan günü bir sosyal medya paylaşımında da karısıyla çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı. Bu görüntülere Brosnan'ın "28 yıl önce bugün 8 Nisan 1994'te Meksika'da Cabo San Lucas'ta tanıştık. İrlanda'da Ballinbtubber Abbey'de evlendik. 4 Ağustos'ta.. " yazdığı mesajı eşlik etti. Brosnan bu paylaşımda da, karısının, her zaman hayatının neşesi ve mutluluğu olduğunu da ekledi.

Haberin Devamı

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, uzun bir flört döneminin ardından 2001 yılında evlendiler. Çiftin bu evlilikten Paris ve Dylan adında iki tane erkek çocuğu oldu. Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith, Hollywood'un, evliliklerini en uzun süre devam ettiren en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor.

İKİ TANE ERKEK ÇOCUKLARI VAR

İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan, ilk evliliğini 1980 ile 1991 yılları arasında Avustralyalı oyuncu Cassandra Harris ile yaptı. Harris, 1991 yılında 43 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Pierce Brosnan ile Cassandra Harris'in bu evlilikten Charlotte ve Sean adında iki tane çocuğu oldu. Brosnan, eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Christopher'ı da evlat edinip kendi soyadını verdi ve nüfusuna geçirdi.

EVLİLİK ÖYKÜLERİ DE FİLM GİBİ

Bu arada Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith'in evliliğinin öyküsü de benzerine ancak filmlerde rastlanacak türden. Öyle ki bu durum 2000'li yılların başlarında basında da "Hollywood laneti" ya da "Cassandra laneti" olarak yer bulmuştu. 1994 yılında flört etmeye başlayan çiftin, bir çocukları dünyaya gelmesine rağmen bir türlü evlenememesi "lanet" diye adlandırılan bu olaya bağlanmıştı. Bunun nedenine gelirsek...

DÜĞÜN DEFALARCA ERTELENDİ

Pierce Brosnan, ilk evliliğini Cassandra Harris ile yaptı. Fakat eşi kansere yakalandı ve hayatını yitirdi. Uzun süre onun yasını tutan Brosnan, sonunda Keely Shaye Smith ile flört etmeye başladı. Hatta onunla evlenmeye karar verdi. Fakat aksilikler bir türlü çiftin peşini bırakmadı. Brosnan ile Shaye Smith'in düğün tarihi belirlendikten sonra defalarca ertelendi. Bunun nedeni de çiftin yaşadığı aksiliklerdi. İşte bunlar da "Cassandra'nın Laneti" teorisinin uzun süre gündemde kalmasına neden oldu.

EVLENMEMEYİ BİLE GÖZE ALDI: O dönemde ortaya atılan iddialara göre Keely Shaye Smith de sonunda meydana gelen aksiliklerden korktu ve Pierce Brosnan ile evlenmek yerine onunla sadece birlikte yaşamakla yetinebileceğini bile söyledi.

AKSİLİKLER PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, düğünlerini ilk olarak Brosnan'ın oğlunun trafik kazası geçirmesi üzerine erteledi. Sonra ikinci kez tarih belirlendiğinde Shaye Smith'in teyzesi evinde düşüp ayak bileğini kırdı. Tören bir kez daha ertelendi. Üçüncü ve son erteleme ise Keely Shaye Smith'in geçirdiği ve neyse ki hafif sıyrıklarla atlattığı bir trafik kazası nedeniyle oldu.

ONUN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN DÜĞÜN YAPMAK İSTEMEDİ

Sonra başka gelişmeler oldu. Çift artık evliliğin tam eşiğine gelmişti. Yeni bir tarih saptanmıştı. İlk anda her şey yolunda gibi görünüyordu. Ama düğün organizasyonunu üstlenen şirketin sahibi kalp krizi geçirdi. Gelin, tören hazırlıkları için yeni bir şirket bulmak zorunda kaldı. Bu sorun da çözüldü ama bu kez de başka bir ölüm haberi geldi. Brosnan'ın destek verdiği Dash Dunbar adında küçük kanser hastası hayata veda etmişti. Brosnan onu o kadar seviyordu ki onun ölümünün ardından düğün yapmak istemedi.

BİR İŞARET OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Sonunda Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, aktörün memleketi olan İrlanda'da evlenmeye karar verdi. Bir şato kiralandı. Düğünle ilgili her şey, buna hediyeler de dahil ABD'den İrlanda'ya bu şatoya gönderilmişti. Fakat yine olumsuz bir gelişme meydana geldi. Hediyelerin yanı sıra düğün davetiyeleri bile şatoya giren hırsızlar tarafından çalındı. Hatta Keely Shaye Smith bu davetiyelerin bulunamamasının da Brosnan ile evlenmemesi için bir işaret olabileceğini ifade etti.

Fakat sonunda Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, 4 Ağustos 2001'de bütün bu aksiliklerin ardından evlendi. Görünüşe göre o kadar aksilik o tuhaf iddiaların aksine çiftin uzun süreli mutluluğunun habercisiymiş.

Pierce Brosnan'ın hayatında ilk eşi Cassandra'nın ölümünün dışında da bir trajedi var. 2013 yılında, henüz 42 yaşında olan evlatlık kızı Charlotte da tıpkı annesi gibi kansere yenildi. Aslında Charlotte, Brosnan'ın ilk eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelmişti. Fakat Brosnan ona kendi öz babası gibi baktı ve büyüttü. Ölümüyle de büyük bir acı yaşadı.