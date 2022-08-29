Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

'Taş Devri'nden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Mtv Video Müzik Ödülleri#MTV Video Müzik Ödülleri 2022#Kırmızı Başlıklı Kız
Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 07:18

Moda, yıllar içinde kendini tekrar eder. Yıllar önce sandığa kaldırılan giysilerin çizgileri gün gelir tekrar milyonlarca kişinin üzerinde yeniden hayat bulur. Bunun örneklerinden biri de dün gece düzenlenen ödül töreninde bir kez daha gözler önüne serildi.

Haberin Devamı

GELENEK BOZULMADI
Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri dün gece ABD'nin New Jersey kentindeki Prudential Center'da dağıtıldı. Müzik dünyasının yıldızlarını yıl boyunca yaptığı çalışmalar ödüllendirildi. Bu tür gecelerin geleneklerinden biri de ünlülerin kırmızı halı giysileri. Aslına bakılırsa MTV'nin halısı kırmızı değil siyah olsa da gecenin konuklarının şıklık yarışı, bu tür törenlerin geleneğini bozmadı. Bütün konuklar, aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan kıyafetleriyle bu tören öncesi bu halıda poz verdi. Sadece kadın yıldızlar değil erkekler de iddialı görüntüler sergiledi.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Haberin Devamı

GENÇ ŞARKICININ KIYAFET SEÇİMİ BİR EFSANEYİ HATIRLATTI
MTV Müzik Ödülleri 2022 gecesinin şıklık yarışında öne çıkan isimlerden biri de Tate McRae oldu. Bunun nedeni ise giydiği yeşil kıyafet ile verdiği pozların, sinemaseverlerin hafızalarına kazınmış bir görüntüyü anımsatmasıydı. Sinema tarihinin yapraklarını geriye doğru çevirenler, McRae'nin bu iddialı giysisine baktıkça 1966 tarihli yani günümüzden tam 56 yıl önce çekilen bir filmi ve o filmden hafızalara kazınan görüntülü hatırladı.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

'TAŞ DEVRİ'NDEN GÜNÜMÜZE
Tate McRae'nin ödül gecesi için seçtiği mini etekli ve iki parçalı kıyafet, beyazperdenin efsane yıldızlarından biri olan Raquel Welch'in One Million Years B.C ya da ülkemizde bilinen adıyla Taş Devri adlı filmdeki görüntüsünü hatırlattı. O sırada henüz 26 yaşında olan Welch, filmde tıpkı Tate McRae gibi iki parçalı, bazen bikiniye benzetilen bir kıyafetle boy gösteriyordu.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

ŞIKLIK YARIŞINA BU KIYAFETLE KATILDI
İşte tam adı Tate Rosner McRae olan 19 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, MTV Video Müzik Ödülleri gecesindeki bu görünümüyle bu efsane filmi ve yıldızı akıllara getirdi. Bunu hatırladıktan sonra geçelim MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sergilenen şıklık yarışına.

Haberin Devamı

MTV Müzik Ödülleri gecesindeki ünlüler geçidine ve ödül kazananlara devam etmeden önce söz konusu filmi de hatırlayalım. Yönetmenliğini Don Chaffey'in üstlendiği ve orijinal adı One Million Years B.C. olan Taş Devri adlı filmde Welch'in yanı sıra Jean Wladon, John Richardson ve Lisa Thomas da rol alıyordu. Konusuna gelirsek... Mağara adamı Tumak, yaşadığı kabilenin lideri olan babası Akhoba ile tartışır ve kabileden uzaklaştırılır. Sonunda yolu Shell kabilesine düşer. Burada tanıştığı güzeller güzeli Loana ile hem dinozorlara hem de diğer düşman kabilelere karşı bir mücadeleye girişir.

ONE MILLION YEARS B.C (TAŞ DEVRİ)

MTV Müzik Ödülleri gecesindeki ünlüler geçidine ve ödül kazananlara devam etmeden önce söz konusu filmi de hatırlayalım. Yönetmenliğini Don Chaffey'in üstlendiği ve orijinal adı One Million Years B.C. olan Taş Devri adlı filmde Welch'in yanı sıra Jean Wladon, John Richardson ve Lisa Thomas da rol alıyordu. Konusuna gelirsek... Mağara adamı Tumak, yaşadığı kabilenin lideri olan babası Akhoba ile tartışır ve kabileden uzaklaştırılır. Sonunda yolu Shell kabilesine düşer. Burada tanıştığı güzeller güzeli Loana ile hem dinozorlara hem de diğer düşman kabilelere karşı bir mücadeleye girişir.

ONE MILLION YEARS B.C (TAŞ DEVRİ)

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

ESKİ GÖRKEMİNE KAVUŞTU
Son iki yıldır Covid 19 pandemisi nedeniyle geçmişe göre daha sönük geçen tören bu kez yine eski görkemine kavuştu. Ödül kazananlar bir yana tören öncesi ünlülerin geçit yaptığı siyah halı yine birbirinden iddialı görüntülere sahne oldu. Müzik dünyasının yıldızları törenin siyah halısında objektiflere uzun uzun poz verdi. İşte MTV Video Müzik Ödülleri gecesinden objektiflere yansıyanlar.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Müzik dünyasının genç yıldızı Taylor Swift, aynı zamanda gecenin en pırıltılı konuklarından biriydi.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Haberin Devamı

Swift'in, kıyafetine uygun makyajı da dikkat çekti.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Chloe Bailey de gece için gümüş rengi pırıltılı ve derin yırtmaçlı bir elbise seçti.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Bailey, objektiflere uzun uzun poz verdi. 

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Tina Barta da ödül gecesinin pırıltılı ünlülerinden biriydi.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Bebe Rexha, törenin iddialı giyinen konuklarından biriydi.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Rexha'nın yırtmacı ve derin göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Haberin Devamı

Lili Reinhart da gece için siyah tercih etti.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Sofia Carson sade bir şıklık sergiledi.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Becky G ve ışıltılı, rengarenk elbisesi.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Justina Valentine de tıpkı Becky G gibi rengarenk ve pırıltılı bir kıyafet tercih etti.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Dove Cameron da rengarenk giyinen ünlüler arasında yer aldı.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Lizzo, gecenin kıyafetiyle en çok dikkat çeken ünlülerinden biri oldu.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Haberin Devamı

Rachel Lindsay sade bir şıklık içinde geceye katıldı.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Tate McRae'nin giysi seçimi hem rengiyle hem modeliyle dikkat çekti.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

McRae objektiflere uzun uzun poz verdi.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Erkek yıldızlar da giyim konusunda kadın meslektaşlarından geri kalmadı. Colton Haynes yeşil renkli takımı içinde.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Conan Gray'in 70'li yıllar esintili kıyafeti.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Gray, tören alanına böyle girdi.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

J. Balvin, beyazlar içinde.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Nicki Minaj gecede hem sunuculuk yaptı, hem de sahne şovu. Üstelik törende ödül mutluluğu da yaşadı.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Minaj, giyim konusunda da her zamanki gibi iddialıydı.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Avril Lavigne, geceden ödülle dönen yıldızlardan biri.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Yıldıza törende nişanlısı Mod Sun eşlik etti.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Ava Max fosforlu yeşil kıyafetiyle törene katıldı.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Tammie Arroyo ile Ava Max, gecede 'renk kardeşi' oldular.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Tayshia Adams, klasik şıklık içinde.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Model Ashley Graham, MTV gecesine siyah kıyafetiyle katıldı.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Black Pink grubunun üyeleri birbirleriyle uyumlu giyindi.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Siyahlar içindeki Nessa'nın botlarının rengi göz alıcıydı.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Anitta ve kırmızılar içindeki ödül gecesi şıklığı.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

JessVal Ortiz de kırmızı rengi tercih etti.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Kamie Crawford'un görünümünün en ilginç yanı boyunu aşan saç eklentisi oldu.

Taş Devrinden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Melissa Gorga ter rengi pırıltılı tulumuyla törene katıldı.

Gelelim MTV Video Müzik Ödülleri'nin 2022 yılı kazananlarına...

Yılın videosu: Taylor Swift – All Too Well
Yılın sanatçısı: Bad Bunny
Yılın albümü: Harry Styles "Harry's House"
Yılın şarkısı: Billie Eilish – “Happier Than Ever”
En iyi yeni sanatçı: Dove Cameron
Yaz mevsiminin şarkısı: Jack Harlow – “First Class”
En iyi işbirliği: Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”
En iyi pop: Harry Styles – “As It Was”
En iyi hip hop: Nicki Minaj ft. Lil Baby – “Do We Have A Problem?”
En iyi rock: Red Hot Chili Peppers – “Black Summer”
En iyi alternatif müzik: Maneskin – “I WANNA BE YOUR SLAVE”
En iyi Latin müziği: Anitta – “Envolver”
En iyi R&B: The Weeknd – “Out Of Time”
En iyi K Pop: LISA – “LALISA”
En iyi metaverse performansı: BLACKPINK The Virtual
En iyi görüntü yönetimi: Harry Styles – “As It Was”
En iyi klip yönetimi: Taylor Swift – “All Too Well"
En iyi sanat yönetimi: Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”
En iyi görsel efekt: Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”
En iyi koreografi: Doja Cat – “Woman”
En iyi kurgu: ROSALÍA – “SAOKO”







 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mtv Video Müzik Ödülleri#MTV Video Müzik Ödülleri 2022#Kırmızı Başlıklı Kız

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens