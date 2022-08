'Taş Devri'nden kalma kıyafet: Ödül gecesine damga vurdu

Haberin Devamı

GELENEK BOZULMADI

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri dün gece ABD'nin New Jersey kentindeki Prudential Center'da dağıtıldı. Müzik dünyasının yıldızlarını yıl boyunca yaptığı çalışmalar ödüllendirildi. Bu tür gecelerin geleneklerinden biri de ünlülerin kırmızı halı giysileri. Aslına bakılırsa MTV'nin halısı kırmızı değil siyah olsa da gecenin konuklarının şıklık yarışı, bu tür törenlerin geleneğini bozmadı. Bütün konuklar, aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan kıyafetleriyle bu tören öncesi bu halıda poz verdi. Sadece kadın yıldızlar değil erkekler de iddialı görüntüler sergiledi.

GENÇ ŞARKICININ KIYAFET SEÇİMİ BİR EFSANEYİ HATIRLATTI

MTV Müzik Ödülleri 2022 gecesinin şıklık yarışında öne çıkan isimlerden biri de Tate McRae oldu. Bunun nedeni ise giydiği yeşil kıyafet ile verdiği pozların, sinemaseverlerin hafızalarına kazınmış bir görüntüyü anımsatmasıydı. Sinema tarihinin yapraklarını geriye doğru çevirenler, McRae'nin bu iddialı giysisine baktıkça 1966 tarihli yani günümüzden tam 56 yıl önce çekilen bir filmi ve o filmden hafızalara kazınan görüntülü hatırladı.

'TAŞ DEVRİ'NDEN GÜNÜMÜZE

Tate McRae'nin ödül gecesi için seçtiği mini etekli ve iki parçalı kıyafet, beyazperdenin efsane yıldızlarından biri olan Raquel Welch'in One Million Years B.C ya da ülkemizde bilinen adıyla Taş Devri adlı filmdeki görüntüsünü hatırlattı. O sırada henüz 26 yaşında olan Welch, filmde tıpkı Tate McRae gibi iki parçalı, bazen bikiniye benzetilen bir kıyafetle boy gösteriyordu.

ŞIKLIK YARIŞINA BU KIYAFETLE KATILDI

İşte tam adı Tate Rosner McRae olan 19 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, MTV Video Müzik Ödülleri gecesindeki bu görünümüyle bu efsane filmi ve yıldızı akıllara getirdi. Bunu hatırladıktan sonra geçelim MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sergilenen şıklık yarışına.

MTV Müzik Ödülleri gecesindeki ünlüler geçidine ve ödül kazananlara devam etmeden önce söz konusu filmi de hatırlayalım. Yönetmenliğini Don Chaffey'in üstlendiği ve orijinal adı One Million Years B.C. olan Taş Devri adlı filmde Welch'in yanı sıra Jean Wladon, John Richardson ve Lisa Thomas da rol alıyordu. Konusuna gelirsek... Mağara adamı Tumak, yaşadığı kabilenin lideri olan babası Akhoba ile tartışır ve kabileden uzaklaştırılır. Sonunda yolu Shell kabilesine düşer. Burada tanıştığı güzeller güzeli Loana ile hem dinozorlara hem de diğer düşman kabilelere karşı bir mücadeleye girişir. ONE MILLION YEARS B.C (TAŞ DEVRİ)

ESKİ GÖRKEMİNE KAVUŞTU

Son iki yıldır Covid 19 pandemisi nedeniyle geçmişe göre daha sönük geçen tören bu kez yine eski görkemine kavuştu. Ödül kazananlar bir yana tören öncesi ünlülerin geçit yaptığı siyah halı yine birbirinden iddialı görüntülere sahne oldu. Müzik dünyasının yıldızları törenin siyah halısında objektiflere uzun uzun poz verdi. İşte MTV Video Müzik Ödülleri gecesinden objektiflere yansıyanlar.

Müzik dünyasının genç yıldızı Taylor Swift, aynı zamanda gecenin en pırıltılı konuklarından biriydi.

Swift'in, kıyafetine uygun makyajı da dikkat çekti.

Chloe Bailey de gece için gümüş rengi pırıltılı ve derin yırtmaçlı bir elbise seçti.

Bailey, objektiflere uzun uzun poz verdi.

Tina Barta da ödül gecesinin pırıltılı ünlülerinden biriydi.

Bebe Rexha, törenin iddialı giyinen konuklarından biriydi.

Rexha'nın yırtmacı ve derin göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Lili Reinhart da gece için siyah tercih etti.

Sofia Carson sade bir şıklık sergiledi.

Becky G ve ışıltılı, rengarenk elbisesi.

Justina Valentine de tıpkı Becky G gibi rengarenk ve pırıltılı bir kıyafet tercih etti.

Dove Cameron da rengarenk giyinen ünlüler arasında yer aldı.

Lizzo, gecenin kıyafetiyle en çok dikkat çeken ünlülerinden biri oldu.

Rachel Lindsay sade bir şıklık içinde geceye katıldı.

Tate McRae'nin giysi seçimi hem rengiyle hem modeliyle dikkat çekti.

McRae objektiflere uzun uzun poz verdi.

Erkek yıldızlar da giyim konusunda kadın meslektaşlarından geri kalmadı. Colton Haynes yeşil renkli takımı içinde.

Conan Gray'in 70'li yıllar esintili kıyafeti.

Gray, tören alanına böyle girdi.

J. Balvin, beyazlar içinde.

Nicki Minaj gecede hem sunuculuk yaptı, hem de sahne şovu. Üstelik törende ödül mutluluğu da yaşadı.

Minaj, giyim konusunda da her zamanki gibi iddialıydı.

Avril Lavigne, geceden ödülle dönen yıldızlardan biri.

Yıldıza törende nişanlısı Mod Sun eşlik etti.

Ava Max fosforlu yeşil kıyafetiyle törene katıldı.

Tammie Arroyo ile Ava Max, gecede 'renk kardeşi' oldular.

Tayshia Adams, klasik şıklık içinde.

Model Ashley Graham, MTV gecesine siyah kıyafetiyle katıldı.

Black Pink grubunun üyeleri birbirleriyle uyumlu giyindi.

Siyahlar içindeki Nessa'nın botlarının rengi göz alıcıydı.

Anitta ve kırmızılar içindeki ödül gecesi şıklığı.

JessVal Ortiz de kırmızı rengi tercih etti.

Kamie Crawford'un görünümünün en ilginç yanı boyunu aşan saç eklentisi oldu.

Melissa Gorga ter rengi pırıltılı tulumuyla törene katıldı.

Gelelim MTV Video Müzik Ödülleri'nin 2022 yılı kazananlarına...

Yılın videosu: Taylor Swift – All Too Well

Yılın sanatçısı: Bad Bunny

Yılın albümü: Harry Styles "Harry's House"

Yılın şarkısı: Billie Eilish – “Happier Than Ever”

En iyi yeni sanatçı: Dove Cameron

Yaz mevsiminin şarkısı: Jack Harlow – “First Class”

En iyi işbirliği: Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

En iyi pop: Harry Styles – “As It Was”

En iyi hip hop: Nicki Minaj ft. Lil Baby – “Do We Have A Problem?”

En iyi rock: Red Hot Chili Peppers – “Black Summer”

En iyi alternatif müzik: Maneskin – “I WANNA BE YOUR SLAVE”

En iyi Latin müziği: Anitta – “Envolver”

En iyi R&B: The Weeknd – “Out Of Time”

En iyi K Pop: LISA – “LALISA”

En iyi metaverse performansı: BLACKPINK The Virtual

En iyi görüntü yönetimi: Harry Styles – “As It Was”

En iyi klip yönetimi: Taylor Swift – “All Too Well"

En iyi sanat yönetimi: Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

En iyi görsel efekt: Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

En iyi koreografi: Doja Cat – “Woman”

En iyi kurgu: ROSALÍA – “SAOKO”