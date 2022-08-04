Ünlü çiftle ilgili şaşırtan iddia: Aldatan kocası öyle pişman ki yalvarıyor!

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'SERİ HALDE' ALDATTI

İleri sürülenlere göre Sebastian Bear McClard, bir yaşına gelen oğulları Sylvester'ın annesi ve dört yıllık eşi Emily Ratajkowski'yi aldattı. Ünlü model de bunun üzerine boşanma kararı aldı. Yakın dostlarının ileri sürdüğüne göre de eski hayatını bir kenara bırakıp oğluna ve işine odaklanmaya karar verdi.

'BİR ŞANS DAHA VERMESİ İÇİN YALVARIYOR'

Şimdi ise ortada Ratajkowski ve Bear McClard ile ilgili başka bir iddia daha dolaşıyor. Buna göre 41 yaşındaki Sebastian Bear McClard, kendisine bir şans daha vermesi için moda dünyasında Emrata olarak anılan eşine yalvarıyor. Fakat yine aynı kaynağın iddiasına göre Ratajkowski, boşanmaya karar verdiği Bear McClard'la ilgili başka gerçekleri öğrendiği için böyle bir adım atmak istemiyor.

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ABD magazin sitesi Page Six'in iddiasına göre Emily Ratajkowski, boşanmak için henüz bir avukat tutmuş değil. Ama yine de boşanma konusunda kararlı.

'EMILY İÇİN YETERİNCE İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORLARDI'

Aynı yayın organına konuşan bir kaynak da Emily Ratajkowski ile Sebastian Bear McClard'ın çok hızlı bir şekilde evlendiklerini belirtip "İnsanların Sebastian'ın, Emily için yeterince iyi olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Ama Emily onu anlıyordu" diye konuştu.

Emily Ratajkowski ile Sebastian Bear McClard hakkındaki iddia geçen ayın ortalarında basına yansıdı. Buna göre bir yandan mesleki etkinlikleri, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan model ve oyuncu Emily Ratajkowski ile dört yıllık kocası Sebastian Bear McClard'ın evliliği bitme noktasına geldi. Gösteri dünyasında Emrata adıyla tanınan 31 yaşındaki model ile 41 yaşındaki kocası Bear McClard, yollarını ayırdı. Bunun nedeni ise iddialara göre Sebastian Bear McClard'ın karısını bir değil birçok kez aldatmış olması. People dergisinin ileri sürdüğüne göre ayrılık kararını alan da Emily Ratajkowski.

'BU EMRATA'NIN KARARI'

Dergiye konuşan bir kaynak, aldatma olayının ortaya çıkmasından sonra çiftin ayrıldığını bunun da Emrata'nın kararı olduğunu belirtti. Aynı kaynak "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor" diye konuştu. Bu arada Emrata ile Sebastian Bear McClard'ın bir yaşında Sylvester Apollo Bear adında bir oğlu olduğunu da hatırlatalım.

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KAYNAKLAR İDDİALARI DOĞRULADI: SERİ HALDE ALDATTI

Her ne kadar ayrılığa neden olarak aldatma konusu bir iddia olarak ortaya atılsa da Emily Ratajkowski'ye yakın kaynaklar bunun doğru olduğunu belirtiyor. Page Six'e konuşan bir kaynak da Sebastian Bear McClard'ın "karısını seri halde" aldattığını ileri sürdü.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Emily Ratajkowski ile Sebastian Bear McClard, 23 Şubat 2018'de sade bir törenle evlendi. New York'ta nikah dairesine giden çift, sadece az sayıdaki arkadaşlarının huzurunda birbirlerine evlilik yemini etti. Törende gelinlik giymeyen Emrata, mutlu gününde çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaşarak haberi duyurdu.

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Emily Ratajkowski, anne olmak üzereyken yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Vogue'un ABD edisyonuna kapak olan model, büyümeye başlayan karnı ile dergiye özel pozlar verdi. O pozları sosyal medyadan paylaşarak müjdeli haberi takipçileri ile paylaşan Emily Ratajkowski, bebeğinin cinsiyetini ise doğana kadar öğrenmeyeceklerini söyledi. Ratajkowski, dergi için kaleme aldığı bir makalede de bebeklerini "cinsiyet odaklı" büyütmeyeceklerini açıklamıştı. Onun bu sözleri de tartışma yaratmıştı.

Emrata ile kocasının arasının bir süredir iyi olmadığı da çeşitli şekillerde gündeme geliyordu. Son olarak Ratajkowski'nin, geçen haziran ayındaki Babalar Günü'nde eşiyle ilgili hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekti. Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan Emrata'nın böyle bir günü atlaması hayranlarının kafasında "Evliliklerinde sorun mu var?" sorusunu uyandırmıştı.

OĞLUNU TAŞIMASI DA OLAY OLMUŞTU

Emrata, bebeğinin doğumundan sonra da onu kucağında sanki düşürecekmiş gibi tuttuğu bir paylaşımıyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Ratajkowski, kendi bikinisine uyumlu bir mayo giydirdiği bebeğiyle çekilen pozlarını da Instagram hesabından paylaştı. Geçen mart ayında doğum yapan Ratajkowski'nin kısa sürede forma girmesi dikkat çekti. Ama paylaşımlarında dikkat çeken ve tartışılan bir başka ayrıntı daha vardı.

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ELEŞTİRİ YAĞDI

O da gösteri dünyasında "Emrata" olarak tanınan modelin oğlu Sylvester'ı kucağında tutma biçimiydi. Paylaşımlarının ikisinde annesinin tek koluyla tuttuğu Sylvester'ın neredeyse düşecek gibi görünmesi tepki çekti. Ratajkowski'nin bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı " Kendi ne kadar güzel göründüğünü göstermek için oğlunu tek eliyle tutuyor" diye yorum yaptı. Bir başkası "Kim bebeğini bu şekilde tutar ki? Sanki elinde bir aksesuar taşır gibi" diyerek görüşünü ifade etti. Bir başka kullanıcı ise bebek için korktuğunu belirti. Bu pozlar yüzünden Ratajkowski'yi "bencil" olarak suçlayanlar da oldu. Hatta bir başkası "Bu fotoğrafı çektikten sonra bebeği elinden düşürdü mü?" diye sordu.